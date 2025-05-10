Из Тбилиси в город любви - Сигнахи

Вы отправитесь в самый богатый природный регион Кахетию, побываете в городе любви Сигнахи, увидите своими глазами Алазанскую долину, посетите Бодбийский монастырь Святой Нино и вырубленные в скалах древние пещерные монастыри Саберееби, а также отведаете лучшее в Грузии вино!
Из Тбилиси в город любви - Сигнахи
Из Тбилиси в город любви - Сигнахи
Из Тбилиси в город любви - Сигнахи
Ближайшие даты:
10
мая11
мая12
мая13
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мая15
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мая
Время начала: 06:00, 07:00, 08:00, 09:00

Описание экскурсии

Путешествие из Тбилиси в Кахетию

Ваше увлекательное путешествие начнется с прогулки по Сигнахи, известному как «город любви». Вы сможете пройтись по его живописным улочкам, насладиться панорамными видами на Алазанскую долину и узнать, почему этот город считается музеем под открытым небом.

Очарование Сигнахи

Уникальная архитектура, старинные башни и потрясающие виды Кавказских гор создадут романтичное настроение. Это место идеально подходит для тех, кто хочет насладиться атмосферой грузинской культуры и истории.

Гастрономическое удовольствие

После прогулки мы отправимся в традиционный кахетинский ресторан, где вас ждет обед из блюд грузинской кухни и дегустация лучших местных вин. Вы сможете оценить насыщенные вкусы Кахетии и узнать секреты винодельческого мастерства от хозяев винодельни.

Духовное наследие

Следующей остановкой станет Бодбийский монастырь Святой Нино, который является духовной святыней Грузии. Здесь, по преданию, покоится Святая Нино, принесшая христианство в Грузию. Вы окунетесь в атмосферу покоя и сможете полюбоваться монастырскими садами.

Исторические памятники

Завершение тура – посещение древних пещерных монастырей Саберееби, основанных Святым Давидом Гареджийским. Уникальные пещеры, высеченные в скалах, сохранили фрески и архитектуру, которые раскрывают традиции монашеской жизни древней Грузии.

Это путешествие станет для вас незабываемым опытом, полным красоты, истории и культуры Грузии!

с понедельника по воскресенье в 6:00 - 9:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Город любви Сигнахи
  • Винодельня Кахетии
  • Бодбийский монастырь
  • Алазанская долина
  • Пещерный монастыри Саберееби
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Питьевая вода
Что не входит в цену
  • Обед и дегустация вина
Где начинаем и завершаем?
Начало: Удобное для вас место встречи в Тбилиси
Завершение: Удобное для вас место в Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: с понедельника по воскресенье в 6:00 - 9:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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