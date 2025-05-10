Описание экскурсии
Путешествие из Тбилиси в Кахетию
Ваше увлекательное путешествие начнется с прогулки по Сигнахи, известному как «город любви». Вы сможете пройтись по его живописным улочкам, насладиться панорамными видами на Алазанскую долину и узнать, почему этот город считается музеем под открытым небом.
Очарование Сигнахи
Уникальная архитектура, старинные башни и потрясающие виды Кавказских гор создадут романтичное настроение. Это место идеально подходит для тех, кто хочет насладиться атмосферой грузинской культуры и истории.
Гастрономическое удовольствие
После прогулки мы отправимся в традиционный кахетинский ресторан, где вас ждет обед из блюд грузинской кухни и дегустация лучших местных вин. Вы сможете оценить насыщенные вкусы Кахетии и узнать секреты винодельческого мастерства от хозяев винодельни.
Духовное наследие
Следующей остановкой станет Бодбийский монастырь Святой Нино, который является духовной святыней Грузии. Здесь, по преданию, покоится Святая Нино, принесшая христианство в Грузию. Вы окунетесь в атмосферу покоя и сможете полюбоваться монастырскими садами.
Исторические памятники
Завершение тура – посещение древних пещерных монастырей Саберееби, основанных Святым Давидом Гареджийским. Уникальные пещеры, высеченные в скалах, сохранили фрески и архитектуру, которые раскрывают традиции монашеской жизни древней Грузии.
Это путешествие станет для вас незабываемым опытом, полным красоты, истории и культуры Грузии!
с понедельника по воскресенье в 6:00 - 9:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город любви Сигнахи
- Винодельня Кахетии
- Бодбийский монастырь
- Алазанская долина
- Пещерный монастыри Саберееби
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Питьевая вода
Что не входит в цену
- Обед и дегустация вина