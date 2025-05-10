Вы отправитесь в самый богатый природный регион Кахетию, побываете в городе любви Сигнахи, увидите своими глазами Алазанскую долину, посетите Бодбийский монастырь Святой Нино и вырубленные в скалах древние пещерные монастыри Саберееби, а также отведаете лучшее в Грузии вино!

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Описание экскурсии

Путешествие из Тбилиси в Кахетию

Ваше увлекательное путешествие начнется с прогулки по Сигнахи, известному как «город любви». Вы сможете пройтись по его живописным улочкам, насладиться панорамными видами на Алазанскую долину и узнать, почему этот город считается музеем под открытым небом.

Очарование Сигнахи

Уникальная архитектура, старинные башни и потрясающие виды Кавказских гор создадут романтичное настроение. Это место идеально подходит для тех, кто хочет насладиться атмосферой грузинской культуры и истории.

Гастрономическое удовольствие

После прогулки мы отправимся в традиционный кахетинский ресторан, где вас ждет обед из блюд грузинской кухни и дегустация лучших местных вин. Вы сможете оценить насыщенные вкусы Кахетии и узнать секреты винодельческого мастерства от хозяев винодельни.

Духовное наследие

Следующей остановкой станет Бодбийский монастырь Святой Нино, который является духовной святыней Грузии. Здесь, по преданию, покоится Святая Нино, принесшая христианство в Грузию. Вы окунетесь в атмосферу покоя и сможете полюбоваться монастырскими садами.

Исторические памятники

Завершение тура – посещение древних пещерных монастырей Саберееби, основанных Святым Давидом Гареджийским. Уникальные пещеры, высеченные в скалах, сохранили фрески и архитектуру, которые раскрывают традиции монашеской жизни древней Грузии.

Это путешествие станет для вас незабываемым опытом, полным красоты, истории и культуры Грузии!