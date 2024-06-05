1 чел.
По популярности
скидка
45%
Групповая
10 часов
Кахетия: вдохновение и вкус грузинского вина - Групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: от виноделия до духовных святынь и итальянских улочек Сигнахи
Начало: Возле метро Руставели
«На родине виноделия вы в первую очередь окажетесь на маленькой частной винодельне: радушные хозяева расскажут о кахетинском способе приготовления вина, об особенностях приспособления «квеври» и о видах грузинских вин»
Расписание: ежедневно в 09:00, 09:15 и 09:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
47€26 за человека
Индивидуальная
11 часов
Популярное предложение
Гамарджоба, Кахетия, винный край
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: виноградники, монастырь Бодбе, романтичный Сигнахи и секреты грузинского виноделия ждут вас
«По дороге равнинные пейзажи сменятся уходящими вдаль виноградниками — вас встретит знаменитая Алазанская долина»
22 июня в 08:30
24 июня в 08:30
€174 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Реликвии Мцхеты и пещеры Уплисцихе
Храмы Мцхеты, пещерный город Уплисцихе и вина Картли
Начало: В районе метро "Руставели", винный бар "Санчо", ул...
«В этом благодатном уголке Грузии большое внимание уделяется и виноградарству, хотя здесь меньше виноградников, чем в Алазанской долине и Верхней Имерети»
15 июня в 15:00
16 июня в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Кахетия - песнь солнца, гор и виноградной лозы
Индивидуальная экскурсия по Кахетии: старинные монастыри, романтичный Сигнахи, винодельни и усадьба Цинандали. Погрузитесь в историю и культуру Грузии
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
€167 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Винный тур Кахетия: дегустация и культурное наследие Грузии
Откройте мир грузинского вина с эксклюзивной экскурсией по Кахетии, включая дегустации и посещение исторических мест
Начало: К месту проведения
«Вы исследуете винные погреба, попробуете вина от производителей, посетите винный завод в городе Кварели и самое большое хранилище вина в мире»
Завтра в 10:30
10 июня в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Сокровища Кахетинского региона: индивидуальная экскурсия в Тбилиси
Познакомьтесь с винодельческими традициями Кахетии, посетите знаменитые монастыри и гончарную мастерскую. Узнайте историю и секреты производства вина
Начало: Винный бар «Санчо», ул. Гиорги Ахвледиани,23
«Я отвезу вас на винные заводы и винодельни (марани) Кахетии, чтобы вы познакомились с нюансами технологических процессов производства и воочию увидели, как и где выращивают виноград, как делают вино и чачу»
15 июня в 15:00
16 июня в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Вся Кахетия за один день. Самый бюджетный тур
Познать все лучшие символы и вкусы Грузии на авто-экскурсии по знаменитому винному краю
Начало: По договорённости
«Профессиональная дегустация на винодельческом предприятии»
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Кахетия - солнечная, историческая, винная
Увидеть, узнать и попробовать все самое главное, чтобы познать душу гордого и живописного края
Начало: У вашей гостиницы
«Вы пообедаете в лучшем ресторане Телави, а на винном заводе узнаете об особенностях грузинского виноделия и продегустируете напиток-символ страны»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
€285 за всё до 6 чел.
Групповая
10 часов
Винная экскурсия в Кахетию: путешествие по родине вина
Погрузитесь в атмосферу древней винодельческой культуры Грузии, открыв для себя тайны изготовления вина и наслаждаясь дегустациями
Начало: В районе метро «Авлабар»
«Вы посетите знаменитую Алазанскую долину, увидите виноградники Грузии, познакомитесь со способом производства вина, который объявлен культурным наследием Юнеско, и, конечно, продегустируете знаменитые грузинские вина»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€35 за человека
Индивидуальная
10 часов
В Кахетию за красотами и вином
Однодневное путешествие из Тбилиси в Кахетию через Гомборский перевал. Посетите крепость Уджарма, собор Алаверди и замок Греми, попробуйте кахетинские вина
Начало: У вашего отеля
«Слов нет, хороши, но Кахетия — это не только виноградники»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Сигнахи. Из Тбилиси в Кахетию
Святые места, старинные улочки, незабываемые виды, вкусная кухня и знаменитое грузинское виноделие
Начало: Ваш адрес
«Винный завод «Корпорация Киндзмараули» — личное знакомство с грузинским виноделием и процессом производства, возможность дегустации наверное лучших вин в их природной среде»
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
от €185 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Кахетия - край старинных традиций и многообразия грузинских вин
Насладиться красотой региона и выжить на дегустациях
Начало: По договоренности
«Винодельческое предприятие «Вазиани компании» или фамильная винодельня «Милдиани»»
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€167 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Кахетия: Телави, Цинандали, Алаверди, Сигнахи
Знакомство со сказочной красотой и местным колоритом на родине культурного виноградарства
Начало: Тбилиси
«По вашему желанию, мы посетим знаменитую винодельню Шуми, где сомелье расскажет о виноделии и проведет дегустацию»
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€180 за всё до 3 чел.
скидка
24%
Групповая
10 часов
Кахетия: винные традиции, древние храмы и гастрономическое наслаждение
Погрузитесь в мир грузинской культуры с экскурсией в Кахетию. Вас ждут впечатляющие вкусы, исторические памятники и живописные пейзажи
Начало: В районе Серных бань
«Вас ждут гектары виноградников, древние храмы и крепость, идиллические города с черепичными крышами и 900-летний платан»
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
25€19 за человека
скидка
70%
Групповая
10 часов
Винный тур по Кахетии: уникальное путешествие в мир грузинских вин
Погрузитесь в атмосферу грузинского гостеприимства и культуры вина. Экскурсия по Кахетии - это не только дегустация, но и знакомство с историей
Начало: На ул. Ованеса Туманяна
«А ещё здесь вы сможете сфотографироваться в традиционном костюме на фоне виноградника»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
89€27 за человека
скидка
32%
Групповая
10 часов
Групповая поездка в Кахетию: Бодбе, Сигнахи и Цинандали
Из Тбилиси - к историческим, архитектурным и винодельческим богатствам региона
Начало: В районе Серных бань
«Гектары виноградников, множество древних храмов и монастырей, городки с черепичными крышами — гостеприимная Кахетия откроет вам всё лучшее (и вкусное»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
28€19 за человека
Групповая
10 часов
Кахетия за один день: винные туры, Сигнахи и монастырь Бодбе
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: уникальные вина, исторические места и живописные пейзажи ждут вас
Начало: Тбилиси. ул. Иосифа Гришашвили № 1
«Регион простирается на множестве гектаров виноградников, окруженных древними храмами и монастырями, а также населен мирными городками с черепичными крышами»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от $26 за человека
скидка
69%
Групповая
10 часов
Волшебная Кахетия: в группе - из Тбилиси
Уехать на восток Грузии, чтобы погулять по городу любви, обнять 900-летний платан и попробовать вино
Начало: В районе площади Мейдан
«В Кахетии без вина невозможно, поэтому мы закончим этот прекрасный день с бокалом вкусного вина из винодельни — одной из лучших в регионе»
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 08:45
45€14 за человека
Индивидуальная
8 часов
Священная Мцхета и аристократический Шато Мухрани
Посетить духовную столицу Грузии и винодельню в старинной усадьбе князя из рода Багратиони
Начало: На площади Вахтанга Горгасали
«На территории старинного поместья — виноградники и выстроенная на их основе винодельня, славящаяся изысканными грузинскими винами»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от €180 за всё до 8 чел.
Мини-группа
10 часов
Индивидуальная поездка в город вина и любви - Сигнахи
Начало: У фонтана в сквере Пушкина
«По дороге в Сигнахи вы увидите заснеженные вершины высоких гор, зеленые долины, родники с ключевой водой и виноградники»
Расписание: Пятница 8:30
14 июня в 08:30
21 июня в 08:30
$250 за человека
Индивидуальная
10 часов
По Кахетии с виноделом
Познать самобытный край через его наследие, вкусы и радушие
Начало: У вашего места проживания
«В финальной части путешествия вас ждет большой ужин по-грузински на домашней винодельне»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
€200 за всё до 6 чел.
Групповая
10 часов
Каxети: вера и любовь, вино и застолье
Рассказы о вкусном, духовном и историческом в поездке в солнечный край
Начало: в районе площади Мейдан
«Далее мы посетим маленькую винодельню «Винерия Кахети», расположенную в загородной усадьбе начала прошлого века, где вас также угостят вином, и это все входит в стоимость экскурсии»
Расписание: ежедневно в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
€50 за человека
Индивидуальная
7 часов
Кахетия: Сигнахи, винодельни, монастырь Бодбе
Исследуйте сердце грузинского виноделия, исторические крепости и святые места в уникальной поездке из Тбилиси
«В начале поездки побываете на частной домашней винодельне, а в конце — на винном заводе в Кварели»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Кахетия: история региона и традиции виноделия
Архитектурные символы, религиозные памятники и секреты кахетинского вина
«Винные заводы: традиции и дегустации»
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
€206 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Уплисцихе - путешествие в бронзовый век
Древнейшие пещерные комплексы, история Гори и вина Картли
«Посещение винодельни подразумевает предварительную договоренность с ее хозяевами»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Кахетия в грузинской ментальности
Винный тур с оглядкой на историю края
Начало: По договоренности
«В Цинандали поговорим об основоположнике «европейского» метода розлива вина по бутылкам — князе Александре Чавчавадзе, также привнесшем в традиционную винодельческую культуру страны производства грузинских игристых вин и бренди»
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€167 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Эко-винно-сырный тур для гурманов
Эксклюзивная поездка на домашние сыроварни и винодельни, где все, как 8000 лет назад
Начало: заедем за вами
«Биодинамическая винодельня — все, как и 8000 лет назад»
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
€390 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
8000 лет истории грузинского виноделия
Побывать в Мцхете и на частной винодельне, поговорить о христианстве и вине, покорившем Колумбию
«Гоги получил в наследство от отца виноградник и погреб»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
€140 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
В поисках настоящей Хванчкары
Столб Кацхи, Чиатура, озеро Шаори и вина Рачи - путешествие в грузинскую «Швейцарию»
«Чтобы найти настоящее вино, вы попробуете его на двух заводах и на частной винодельне, где насладитесь знаменитым красным полусладким и редкими винами, которые тяжело найти даже в Тбилиси: Усахелаури, Тетра, Твиши»
10 июня в 10:30
11 июня в 08:00
от €260 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальный Тур в Кахети - Город любви Сигнахи
Начало: Из вашего Отеля (Апартаментов)
«Для этого мы посетим винный завод, в котором пройдет дегустацию наиболее известных и популярных сортов вина»
Расписание: В соответствии с календарем
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$170 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Самобытная Кахетия
Начало: Подъедем к вашему отелю
«Помимо церковных построек вы встретите подсобное хозяйство, виноградники и целебный источник»
Расписание: каждый день
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$175 за всё до 5 чел.
Групповая
10 часов
Кахетия - главный грузинский винодельческий центр
«Кахетия - это главный грузинский винодельческий центр, с большим выбором винных заводов»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€29 за человека
Мини-группа
8 часов
Путешествие по дворцам великих князей Грузии
Исследовать дворцы Прекрасной эпохи и отобедать на винодельне (мини-группа, всё включено)
Начало: В районе метро Руставели
«После отправимся на частную винодельню»
€130 за человека
Индивидуальная
7 часов
Трансфер из Тбилиси в Кутаиси + винодельня и застолье (всё включено)
Добраться с комфортом до места назначения, погостить в семье виноделов и аутентично пообедать
Начало: По договорённости
«экскурсионная программа на винодельне с дегустациями»
9 июня в 00:00
10 июня в 00:00
€450 за всё до 2 чел.
скидка
70%
Групповая
4.5 часа
Исторический аромат Грузии: от Джвари до винных хранилищ
Увидеть древнюю Мцхету, три монастыря и познакомиться с винодельческим искусством (в группе)
Начало: В Старом городе
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
50€15 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯрослав5 июня 2024Тур очень насыщенный и разнообразный, с нами была экскурсовод Нана - она прекрасно разбирается в теме и рассказала много нового
- ИИнна3 июня 2024Грамотно построен маршрут, комфортные условия в транспорте, остались приятные воспоминания. Спасибо:)
- ЮЮра3 июня 2024Всё хорошо, большое спасибо!!!
- ЕЕкатерина2 июня 2024прекрасное путешествие! Костя отличный гид! очень рекомендую!
- ВВиктория2 июня 2024Отличная экскурсия - это незабываемое путешествие, которое расширяет наш кругозор и оставляет в душе неизгладимые впечатления. А замечательный гид Анри - это кладезь знаний, источник вдохновения и гарантия того, что экскурсия станет по-настоящему отличной.
- ВВиктор1 июня 2024Поездка понравилась на все 100% Место встречи было найти очень легко. С нами связался Давид (организатор тура) по WhatsApp, все объяснил
- ММарина1 июня 2024Норм
- ААлексей30 мая 2024Все было отлично
- ДДмитрий30 мая 2024Всё понравилось, виды великолепные, гид Рони очень интересно рассказывал
- ВВера27 мая 2024Красиво, вкусно, познавательно
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Винодельни»
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