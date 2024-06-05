Экскурсии на винодельни и виноградники в Тбилиси

Найдено 35 экскурсий в категории «Винодельни» в Тбилиси, цены от €14, скидки до 70%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся! Групповая экскурсия
🚗 На машине
скидка
45%
Групповая
10 часов
1539 отзывов
Кахетия: вдохновение и вкус грузинского вина - Групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: от виноделия до духовных святынь и итальянских улочек Сигнахи
Начало: Возле метро Руставели
«На родине виноделия вы в первую очередь окажетесь на маленькой частной винодельне: радушные хозяева расскажут о кахетинском способе приготовления вина, об особенностях приспособления «квеври» и о видах грузинских вин»
Расписание: ежедневно в 09:00, 09:15 и 09:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
4726 за человека
Гамарджоба, Кахетия, винный край
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
207 отзывов
Популярное предложение
Гамарджоба, Кахетия, винный край
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: виноградники, монастырь Бодбе, романтичный Сигнахи и секреты грузинского виноделия ждут вас
«По дороге равнинные пейзажи сменятся уходящими вдаль виноградниками — вас встретит знаменитая Алазанская долина»
22 июня в 08:30
24 июня в 08:30
174 за всё до 3 чел.
Реликвии Мцхеты и пещеры Уплисцихе
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
23 отзыва
Реликвии Мцхеты и пещеры Уплисцихе
Храмы Мцхеты, пещерный город Уплисцихе и вина Картли
Начало: В районе метро "Руставели", винный бар "Санчо", ул...
«В этом благодатном уголке Грузии большое внимание уделяется и виноградарству, хотя здесь меньше виноградников, чем в Алазанской долине и Верхней Имерети»
15 июня в 15:00
16 июня в 09:00
180 за всё до 6 чел.
Кахетия - песнь солнца, гор и виноградной лозы
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
26 отзывов
Кахетия - песнь солнца, гор и виноградной лозы
Индивидуальная экскурсия по Кахетии: старинные монастыри, романтичный Сигнахи, винодельни и усадьба Цинандали. Погрузитесь в историю и культуру Грузии
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
167 за всё до 4 чел.
Кахетия - сокровищница грузинского вина
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
101 отзыв
Винный тур Кахетия: дегустация и культурное наследие Грузии
Откройте мир грузинского вина с эксклюзивной экскурсией по Кахетии, включая дегустации и посещение исторических мест
Начало: К месту проведения
«Вы исследуете винные погреба, попробуете вина от производителей, посетите винный завод в городе Кварели и самое большое хранилище вина в мире»
Завтра в 10:30
10 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Сокровища Кахетинского региона
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
119 отзывов
Сокровища Кахетинского региона: индивидуальная экскурсия в Тбилиси
Познакомьтесь с винодельческими традициями Кахетии, посетите знаменитые монастыри и гончарную мастерскую. Узнайте историю и секреты производства вина
Начало: Винный бар «Санчо», ул. Гиорги Ахвледиани,23
«Я отвезу вас на винные заводы и винодельни (марани) Кахетии, чтобы вы познакомились с нюансами технологических процессов производства и воочию увидели, как и где выращивают виноград, как делают вино и чачу»
15 июня в 15:00
16 июня в 09:00
180 за всё до 6 чел.
Вся Кахетия за один день. Самый бюджетный тур
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
292 отзыва
Вся Кахетия за один день. Самый бюджетный тур
Познать все лучшие символы и вкусы Грузии на авто-экскурсии по знаменитому винному краю
Начало: По договорённости
«Профессиональная дегустация на винодельческом предприятии»
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
180 за всё до 4 чел.
Кахетия - солнечная, историческая, винная
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
59 отзывов
Кахетия - солнечная, историческая, винная
Увидеть, узнать и попробовать все самое главное, чтобы познать душу гордого и живописного края
Начало: У вашей гостиницы
«Вы пообедаете в лучшем ресторане Телави, а на винном заводе узнаете об особенностях грузинского виноделия и продегустируете напиток-символ страны»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
285 за всё до 6 чел.
В Кахетию! Туда, где собирают солнце в виноград
🚗 На машине
Групповая
10 часов
304 отзыва
Винная экскурсия в Кахетию: путешествие по родине вина
Погрузитесь в атмосферу древней винодельческой культуры Грузии, открыв для себя тайны изготовления вина и наслаждаясь дегустациями
Начало: В районе метро «Авлабар»
«Вы посетите знаменитую Алазанскую долину, увидите виноградники Грузии, познакомитесь со способом производства вина, который объявлен культурным наследием Юнеско, и, конечно, продегустируете знаменитые грузинские вина»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
35 за человека
В Кахетию за красотами и вином
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
74 отзыва
В Кахетию за красотами и вином
Однодневное путешествие из Тбилиси в Кахетию через Гомборский перевал. Посетите крепость Уджарма, собор Алаверди и замок Греми, попробуйте кахетинские вина
Начало: У вашего отеля
«Слов нет, хороши, но Кахетия — это не только виноградники»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
160 за всё до 4 чел.
Сигнахи. Из Тбилиси в Кахетию
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
96 отзывов
Сигнахи. Из Тбилиси в Кахетию
Святые места, старинные улочки, незабываемые виды, вкусная кухня и знаменитое грузинское виноделие
Начало: Ваш адрес
«Винный завод «Корпорация Киндзмараули» — личное знакомство с грузинским виноделием и процессом производства, возможность дегустации наверное лучших вин в их природной среде»
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
от 185 за всё до 5 чел.
Кахетия - край старинных традиций и многообразия грузинских вин
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
14 отзывов
Кахетия - край старинных традиций и многообразия грузинских вин
Насладиться красотой региона и выжить на дегустациях
Начало: По договоренности
«Винодельческое предприятие «Вазиани компании» или фамильная винодельня «Милдиани»»
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
167 за всё до 4 чел.
Кахетия: Телави, Цинандали, Алаверди, Сигнахи
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
13 отзывов
Кахетия: Телави, Цинандали, Алаверди, Сигнахи
Знакомство со сказочной красотой и местным колоритом на родине культурного виноградарства
Начало: Тбилиси
«По вашему желанию, мы посетим знаменитую винодельню Шуми, где сомелье расскажет о виноделии и проведет дегустацию»
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
180 за всё до 3 чел.
Кахетия - романтическая, вкусная, живописная
🚌 На автобусе
скидка
24%
Групповая
10 часов
168 отзывов
Кахетия: винные традиции, древние храмы и гастрономическое наслаждение
Погрузитесь в мир грузинской культуры с экскурсией в Кахетию. Вас ждут впечатляющие вкусы, исторические памятники и живописные пейзажи
Начало: В районе Серных бань
«Вас ждут гектары виноградников, древние храмы и крепость, идиллические города с черепичными крышами и 900-летний платан»
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
2519 за человека
Винный тур по Кахетии: Сигнахи, монастырь Бодбе, Телави
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
70%
Групповая
10 часов
87 отзывов
Винный тур по Кахетии: уникальное путешествие в мир грузинских вин
Погрузитесь в атмосферу грузинского гостеприимства и культуры вина. Экскурсия по Кахетии - это не только дегустация, но и знакомство с историей
Начало: На ул. Ованеса Туманяна
«А ещё здесь вы сможете сфотографироваться в традиционном костюме на фоне виноградника»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
8927 за человека
Групповая поездка в Кахетию: Бодбе, Сигнахи и Цинандали
🚌 На автобусе
скидка
32%
Групповая
10 часов
19 отзывов
Групповая поездка в Кахетию: Бодбе, Сигнахи и Цинандали
Из Тбилиси - к историческим, архитектурным и винодельческим богатствам региона
Начало: В районе Серных бань
«Гектары виноградников, множество древних храмов и монастырей, городки с черепичными крышами — гостеприимная Кахетия откроет вам всё лучшее (и вкусное»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2819 за человека
Кахетия - тур на один день в комфорте - с кондиционером и вайфаем
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
68 отзывов
Кахетия за один день: винные туры, Сигнахи и монастырь Бодбе
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: уникальные вина, исторические места и живописные пейзажи ждут вас
Начало: Тбилиси. ул. Иосифа Гришашвили № 1
«Регион простирается на множестве гектаров виноградников, окруженных древними храмами и монастырями, а также населен мирными городками с черепичными крышами»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от $26 за человека
Волшебная Кахетия: в группе - из Тбилиси
🚌 На автобусе
скидка
69%
Групповая
10 часов
6 отзывов
Волшебная Кахетия: в группе - из Тбилиси
Уехать на восток Грузии, чтобы погулять по городу любви, обнять 900-летний платан и попробовать вино
Начало: В районе площади Мейдан
«В Кахетии без вина невозможно, поэтому мы закончим этот прекрасный день с бокалом вкусного вина из винодельни — одной из лучших в регионе»
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 08:45
4514 за человека
Священная Мцхета и аристократический Шато Мухрани
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Священная Мцхета и аристократический Шато Мухрани
Посетить духовную столицу Грузии и винодельню в старинной усадьбе князя из рода Багратиони
Начало: На площади Вахтанга Горгасали
«На территории старинного поместья — виноградники и выстроенная на их основе винодельня, славящаяся изысканными грузинскими винами»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 180 за всё до 8 чел.
Индивидуальная поездка в город вина и любви - Сигнахи
Мини-группа
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная поездка в город вина и любви - Сигнахи
Начало: У фонтана в сквере Пушкина
«По дороге в Сигнахи вы увидите заснеженные вершины высоких гор, зеленые долины, родники с ключевой водой и виноградники»
Расписание: Пятница 8:30
14 июня в 08:30
21 июня в 08:30
$250 за человека
По Кахетии с виноделом
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
36 отзывов
По Кахетии с виноделом
Познать самобытный край через его наследие, вкусы и радушие
Начало: У вашего места проживания
«В финальной части путешествия вас ждет большой ужин по-грузински на домашней винодельне»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
200 за всё до 6 чел.
Каxети: вера и любовь, вино и застолье
🚗 На машине
Групповая
10 часов
26 отзывов
Каxети: вера и любовь, вино и застолье
Рассказы о вкусном, духовном и историческом в поездке в солнечный край
Начало: в районе площади Мейдан
«Далее мы посетим маленькую винодельню «Винерия Кахети», расположенную в загородной усадьбе начала прошлого века, где вас также угостят вином, и это все входит в стоимость экскурсии»
Расписание: ежедневно в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
50 за человека
Страна Кахетия: дивные уголки
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
54 отзыва
Кахетия: Сигнахи, винодельни, монастырь Бодбе
Исследуйте сердце грузинского виноделия, исторические крепости и святые места в уникальной поездке из Тбилиси
«В начале поездки побываете на частной домашней винодельне, а в конце — на винном заводе в Кварели»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
170 за всё до 4 чел.
Кахетия: история региона и традиции виноделия
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
Кахетия: история региона и традиции виноделия
Архитектурные символы, религиозные памятники и секреты кахетинского вина
«Винные заводы: традиции и дегустации»
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
206 за всё до 4 чел.
Уплисцихе - путешествие в бронзовый век
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
13 отзывов
Уплисцихе - путешествие в бронзовый век
Древнейшие пещерные комплексы, история Гори и вина Картли
«Посещение винодельни подразумевает предварительную договоренность с ее хозяевами»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
270 за всё до 6 чел.
Кахетия в грузинской ментальности
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Кахетия в грузинской ментальности
Винный тур с оглядкой на историю края
Начало: По договоренности
«В Цинандали поговорим об основоположнике «европейского» метода розлива вина по бутылкам — князе Александре Чавчавадзе, также привнесшем в традиционную винодельческую культуру страны производства грузинских игристых вин и бренди»
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
167 за всё до 4 чел.
Эко-винно-сырный тур для гурманов
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
3 отзыва
Эко-винно-сырный тур для гурманов
Эксклюзивная поездка на домашние сыроварни и винодельни, где все, как 8000 лет назад
Начало: заедем за вами
«Биодинамическая винодельня — все, как и 8000 лет назад»
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
390 за всё до 4 чел.
8000 лет истории грузинского виноделия
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
8000 лет истории грузинского виноделия
Побывать в Мцхете и на частной винодельне, поговорить о христианстве и вине, покорившем Колумбию
«Гоги получил в наследство от отца виноградник и погреб»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
140 за всё до 4 чел.
В поисках настоящей Хванчкары
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
В поисках настоящей Хванчкары
Столб Кацхи, Чиатура, озеро Шаори и вина Рачи - путешествие в грузинскую «Швейцарию»
«Чтобы найти настоящее вино, вы попробуете его на двух заводах и на частной винодельне, где насладитесь знаменитым красным полусладким и редкими винами, которые тяжело найти даже в Тбилиси: Усахелаури, Тетра, Твиши»
10 июня в 10:30
11 июня в 08:00
от 260 за всё до 4 чел.
Индивидуальный Тур в Кахети - Город любви Сигнахи
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Индивидуальный Тур в Кахети - Город любви Сигнахи
Начало: Из вашего Отеля (Апартаментов)
«Для этого мы посетим винный завод, в котором пройдет дегустацию наиболее известных и популярных сортов вина»
Расписание: В соответствии с календарем
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$170 за всё до 6 чел.
Самобытная Кахетия
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
Самобытная Кахетия
Начало: Подъедем к вашему отелю
«Помимо церковных построек вы встретите подсобное хозяйство, виноградники и целебный источник»
Расписание: каждый день
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$175 за всё до 5 чел.
Кахетия - главный грузинский винодельческий центр
Групповая
10 часов
Кахетия - главный грузинский винодельческий центр
«Кахетия - это главный грузинский винодельческий центр, с большим выбором винных заводов»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
29 за человека
Путешествие по дворцам великих князей Грузии
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
Путешествие по дворцам великих князей Грузии
Исследовать дворцы Прекрасной эпохи и отобедать на винодельне (мини-группа, всё включено)
Начало: В районе метро Руставели
«После отправимся на частную винодельню»
130 за человека
Трансфер из Тбилиси в Кутаиси + винодельня и застолье (всё включено)
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Трансфер из Тбилиси в Кутаиси + винодельня и застолье (всё включено)
Добраться с комфортом до места назначения, погостить в семье виноделов и аутентично пообедать
Начало: По договорённости
«экскурсионная программа на винодельне с дегустациями»
9 июня в 00:00
10 июня в 00:00
450 за всё до 2 чел.
Исторический аромат Грузии: от Джвари до винных хранилищ
🚌 На автобусе
скидка
70%
Групповая
4.5 часа
Исторический аромат Грузии: от Джвари до винных хранилищ
Увидеть древнюю Мцхету, три монастыря и познакомиться с винодельческим искусством (в группе)
Начало: В Старом городе
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
5015 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Ярослав
    5 июня 2024
    Винный тур по Кахетии: Сигнахи, монастырь Бодбе, Телави
    Тур очень насыщенный и разнообразный, с нами была экскурсовод Нана - она прекрасно разбирается в теме и рассказала много нового
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    и познавательного. Поражаемся её самоотдаче, так как она всё успевала рассказывать и на русском, и на английском языке:) Интересно, что сумели заехать и на пешую прогулку, и в храм святой Нино, и конечно попробовать чурчхелу, шоти, вино и чачу. Изюминкой были фото с видом на Алазанскую долину. Единственный момент, который хочется посоветовать организатору - это продумать небольшой ланч в первой половине экскурсии. Единственный обед будет в 17:00, и к этому моменту мы сильно проголодались. В 11:00 есть мастер-класс и дегустация грузинского хлеба шоти, но этим наесться сложно. Было бы здорово вместе с шоти делать дополнительно какой-то перекус. Также мы не остались в большом восторге от вина, произведённом в винодельне Sekhnika, где проходит дегустация, но здесь на вкус и цвет - Грузия как раз и существует, чтобы найти то вино, которое нравится:)

  • И
    Инна
    3 июня 2024
    Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся! Групповая экскурсия
    Грамотно построен маршрут, комфортные условия в транспорте, остались приятные воспоминания. Спасибо:)
  • Ю
    Юра
    3 июня 2024
    Кахетия - романтическая, вкусная, живописная
    Всё хорошо, большое спасибо!!!
  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Сигнахи. Из Тбилиси в Кахетию
    прекрасное путешествие! Костя отличный гид! очень рекомендую!
  • В
    Виктория
    2 июня 2024
    Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся! Групповая экскурсия
    Отличная экскурсия - это незабываемое путешествие, которое расширяет наш кругозор и оставляет в душе неизгладимые впечатления. А замечательный гид Анри - это кладезь знаний, источник вдохновения и гарантия того, что экскурсия станет по-настоящему отличной.
    Отличная экскурсия - это незабываемое путешествие, которое расширяет наш кругозор и оставляет в душе неизгладимые впечатленияОтличная экскурсия - это незабываемое путешествие, которое расширяет наш кругозор и оставляет в душе неизгладимые впечатленияОтличная экскурсия - это незабываемое путешествие, которое расширяет наш кругозор и оставляет в душе неизгладимые впечатления
  • В
    Виктор
    1 июня 2024
    Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся! Групповая экскурсия
    Поездка понравилась на все 100% Место встречи было найти очень легко. С нами связался Давид (организатор тура) по WhatsApp, все объяснил
    читать дальше

    и был всегда на связи в случае вопросов. Гидом во время экскурсии была Диана. Она великолепный, знающий эксперт по Грузии. Все были от нее просто в восторге. Сама поездка была выстроена логично и везде после рассказа гида у нас было время, чтобы самостоятельно насладиться местом и сделать фотографии. Особо хочу поблагодарить Антонио, который проводил дегустацию вин. Спасибо большое всем за интереснейший опыт. Рекомендую команду Давида всем.

    Поездка понравилась на все 100%Поездка понравилась на все 100%
  • М
    Марина
    1 июня 2024
    Групповая поездка в Кахетию: Бодбе, Сигнахи и Цинандали
    Норм
    НормНормНорм
  • А
    Алексей
    30 мая 2024
    Кахетия - сокровищница грузинского вина
    Все было отлично
  • Д
    Дмитрий
    30 мая 2024
    Кахетия - тур на один день в комфорте - с кондиционером и вайфаем
    Всё понравилось, виды великолепные, гид Рони очень интересно рассказывал
  • В
    Вера
    27 мая 2024
    Кахетия - романтическая, вкусная, живописная
    Красиво, вкусно, познавательно
    Красиво, вкусно, познавательноКрасиво, вкусно, познавательноКрасиво, вкусно, познавательноКрасиво, вкусно, познавательноКрасиво, вкусно, познавательноКрасиво, вкусно, познавательноКрасиво, вкусно, познавательно

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Винодельни»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 35
  1. Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся! Групповая экскурсия
  2. Гамарджоба, Кахетия, винный край
  3. Реликвии Мцхеты и пещеры Уплисцихе
  4. Кахетия - песнь солнца, гор и виноградной лозы
  5. Кахетия - сокровищница грузинского вина
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Винодельни" можно забронировать 35 экскурсий и билетов от 14 до 450 со скидкой до 70%. Туристы уже оставили гидам 3375 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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