  1. Грузия
  2. Экскурсии

Город Любви – Сигнахи (Кахетия)

4
2 отзыва
Bla B.
Bla B. – Гид из Тбилиси
Поездка из Тбилиси в город 🏙️ Сигнахи в регионе Кахетия.

Это город с множеством древних храмов, старинных домов и особой атмосферой.

Здесь вы сможете попробовать грузинское вино 🍷 и сочетаться браком в любое время суток.

Вместе с дорогой путешествие займет 5 часов.

Экскурсия ⛳ начнется в центре города.

Вы будете прогуливаться по узким улочкам и наслаждаться фасадами старинного центра.

После проследуете по маршруту от Сигнахской крепости до Бодбийского монастыря.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • $120 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Город Любви – Сигнахи (Кахетия)
Город Любви – Сигнахи (Кахетия)

Что вы увидите

  • достопримечательности Сигнахи
  • Сигнахская крепость
  • Монастырь Бодбе.
Выездная индивидуальная групповая пешеходная экскурсия ⛳ - это жемчужина культурного наследия Грузии!
Наша экскурсия будет проходить в сердце Кахетии - самого плодородного региона страны, в крае древних храмов и монастырей, винограников и старинных домов с черепичными крышами.
Сигнахи, он же "Город Любви" – место, в котором вы можете сочетаться браком в любое время суток. В городе находится филиал Национального Исторического Музея. Каждые выходные в нем проводятся всевозможные выставки и презентации.
Экскурсия начнется в самом городе, с пешей прогулкой от мелких достопримечательностей 🏛️ к самой главной - Сигнахской крепости. Оттуда мы последуем в Монастырь Бодбе, который находится в двух километрах от Сигнахи.
Бодбийский монастырь – обитель, где покоится святая Нина, просветительница Грузии. Внутри монастыря находится кафедральный собор Святого Георгия, центр Сигнахской епархии.
К востоку от церкви можно найти смотровую площадку с живописными видами на Алзанскую долину, а также лестницу, которая ведет к роднику Святой Нины.
Что входит
  • транспорт
  • услуги гида.
Что не входит
  • личные расходы.
Начало
🚩 Метро Авлабари
Место завершения
🏁 По договоренности
Город Любви – Сигнахи (Кахетия)
Город Любви – Сигнахи (Кахетия)
Город Любви – Сигнахи (Кахетия)
Город Любви – Сигнахи (Кахетия)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Bla B.
Bla B.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

2 отзыва оставили туристы

Bla B. проводит ещё 5 экскурсий

Обзорная экскурсия по Тбилиси + винная дегустация
$12
4 часа
Обзорная экскурсия по Тбилиси + винная дегустация
276 отзывов
Ананури, Мцхета и монастыри Джвари, Светицховели
$60
6 часов
Ананури, Мцхета и монастыри Джвари, Светицховели
20 отзывов
Мцхета, грузинский Иерусалим
$15
4 часа
Мцхета, грузинский Иерусалим
13 отзывов
Две столицы за один день
$25
7 часов
Две столицы за один день
8 отзывов
Боржоми, Гори и Уплисцихе
$120
6 часов
Боржоми, Гори и Уплисцихе
3 отзыва

Еще несколько необычных экскурсий в Тбилиси

По Тбилиси — душевно и зажигательно!
20
3.5 часа
По Тбилиси — душевно и зажигательно!
1516 отзывов
Запах свежего хлеба, звуки «итальянских двориков», потайные пути и знаковые уголки города
Тбилиси с огоньком
10
3.5 часа
Тбилиси с огоньком
725 отзывов
Прогуляться по историческому центру с нескучными сюжетами, традициями, вкусами и видом на весь город
Монастырь на Казбеке — «высоко над семьею гор»
29
10 часов
Монастырь на Казбеке — «высоко над семьею гор»
631 отзыв
Побывать в месте, воспетом Пушкиным и ставшим одним из символов Грузии
Вглубь столетий Тбилиси
10
4.5 часов
Вглубь столетий Тбилиси
529 отзывов
Ежедневная обзорная экскурсия по главным местам города
Старый и верный традициям Тбилиси
25
4 часа
Старый и верный традициям Тбилиси
481 отзыв
Очароваться атмосферой неспешности на обзорной экскурсии по грузинской столице
Мцхета — колыбель грузинского христианства
17
4 часа
Мцхета — колыбель грузинского христианства
456 отзывов
Легендарные храмы и потрясающие виды