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Индивидуальная экскурсия в город любви - Сигнахи (Кахетия)

Экскурсия в Сигнахи Кахетия: путешествие в город Любви в мини-группе
Поездка из Тбилиси в город Сигнахи в регионе Кахетия. Это город с множеством древних храмов, старинных домов и особой атмосферой. Здесь вы сможете попробовать грузинское вино и сочетаться браком в
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любое время суток. Вместе с дорогой путешествие займет 5 часов. Экскурсия начнется в центре города. Вы будете прогуливаться по узким улочкам и наслаждаться фасадами старинного центра. После проследуете по маршруту от Сигнахской крепости до Бодбийского монастыря.

4.5
4 отзыва
Индивидуальная экскурсия в город любви - Сигнахи (Кахетия)
Индивидуальная экскурсия в город любви - Сигнахи (Кахетия)
Индивидуальная экскурсия в город любви - Сигнахи (Кахетия)

Описание экскурсии

Выездная индивидуальная групповая пешеходная экскурсия. Сигнахи - это жемчужина культурного наследия Грузии! Наша экскурсия будет проходить в сердце Кахетии - самого плодородного региона страны, в крае древних храмов и монастырей, винограников и старинных домов с черепичными крышами. Сигнахи, он же "Город Любви" – место, в котором вы можете сочетаться браком в любое время суток. В городе находится филиал Национального Исторического Музея. Каждые выходные в нем проводятся всевозможные выставки и презентации. Экскурсия начнется в самом городе, с пешей прогулкой от мелких достопримечательностей к самой главной - Сигнахской крепости. Оттуда мы последуем в Монастырь Бодбе, который находится в двух километрах от Сигнахи. Бодбийский монастырь – обитель, где покоится святая Нина, просветительница Грузии. Внутри монастыря находится кафедральный собор Святого Георгия, центр Сигнахской епархии. К востоку от церкви можно найти смотровую площадку с живописными видами на Алзанскую долину, а также лестницу, которая ведет к роднику Святой Нины.

ежедневно в 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Район Кахетия
  • Сигнахи - город любви
  • Сигнахская крепость
  • Монастырь Бодбе
  • Алазанская долина
Что включено
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Авлабари
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
1
2
1
А
Спасибо за чудесную экскурсию!
Мы провели замечательный день в Кахетии. Посетили места, о которых много слышали ранее, но первый раз их увидели. Посетили Цинандали, Греми, монастырь Некреси. Нам провели замечательную дегустацию
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на винзаводе Гранели (12 позиций), после чего мы купили напитков, которые потом с удовольствием выпили уже дома вместе с друзьями. Обед, организованный гидами, был прекрасен, очень вкусный, состоящий из блюд реально национальной кухни. Наши гиды Мери и Манучар были ненавязчивы, эрудированы, старались поделиться своей своими знаниями и искренней любовью к Грузии. Мы расстались друзьями. Надеемся на новые встречи.
Ребята являются владельцами турфирмы "Around Georgia", экскурсия проводилась на комфортабельном микроавтобусе.

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А
Спасибо за чудесную экскурсию!
Мы провели замечательный день в Кахетии. Посетили места, о которых много слышали ранее, но первый раз их увидели. Посетили Цинандали, Греми, монастырь Некреси. Нам провели замечательную дегустацию
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на винзаводе Гранели (12 позиций), после чего мы купили напитков, которые потом с удовольствием выпили уже дома вместе с друзьями. Обед, организованный гидами, был прекрасен, очень вкусный, состоящий из блюд реально национальной кухни. Наши гиды Мери и Манучар были ненавязчивы, эрудированы, старались поделиться своей своими знаниями и искренней любовью к Грузии. Мы расстались друзьями. Надеемся на новые встречи.
Ребята являются владельцами турфирмы "Around Georgia", экскурсия проводилась на комфортабельном микроавтобусе.

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С
Всё понравилось, все увидели. Кратко и ёмко Елена рассказала всю историю Грузии. Спасибо! Было интересно
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a
Nazvatj eto ekskursijej trudno. Eto bilo boljse poxoze na putesestvije s voditelem nezeli s ekskursovodom. Soversenno ne stoit potrachennix deneg.
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Входит в следующие категории Тбилиси

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