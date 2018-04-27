Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше уменьшить любое время суток. Вместе с дорогой путешествие займет 5 часов. Экскурсия начнется в центре города. Вы будете прогуливаться по узким улочкам и наслаждаться фасадами старинного центра. После проследуете по маршруту от Сигнахской крепости до Бодбийского монастыря. Поездка из Тбилиси в город Сигнахи в регионе Кахетия. Это город с множеством древних храмов, старинных домов и особой атмосферой. Здесь вы сможете попробовать грузинское вино и сочетаться браком в 4.5 4 отзыва

Туроператор Blablatour Ваш гид в Тбилиси Задать вопрос Индивидуальная экскурсия $239 за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.5 4 отзыва 🇷🇺 русский 6 часов 1-5 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Выездная индивидуальная групповая пешеходная экскурсия. Сигнахи - это жемчужина культурного наследия Грузии! Наша экскурсия будет проходить в сердце Кахетии - самого плодородного региона страны, в крае древних храмов и монастырей, винограников и старинных домов с черепичными крышами. Сигнахи, он же "Город Любви" – место, в котором вы можете сочетаться браком в любое время суток. В городе находится филиал Национального Исторического Музея. Каждые выходные в нем проводятся всевозможные выставки и презентации. Экскурсия начнется в самом городе, с пешей прогулкой от мелких достопримечательностей к самой главной - Сигнахской крепости. Оттуда мы последуем в Монастырь Бодбе, который находится в двух километрах от Сигнахи. Бодбийский монастырь – обитель, где покоится святая Нина, просветительница Грузии. Внутри монастыря находится кафедральный собор Святого Георгия, центр Сигнахской епархии. К востоку от церкви можно найти смотровую площадку с живописными видами на Алзанскую долину, а также лестницу, которая ведет к роднику Святой Нины.

ежедневно в 09:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Район Кахетия

Сигнахи - город любви

Сигнахская крепость

Монастырь Бодбе

Алазанская долина Что включено Транспорт

Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Метро Авлабари Завершение: По договоренности Когда и сколько длится? Когда: ежедневно в 09:00 Экскурсия длится около 6 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.