Выездная индивидуальная групповая пешеходная экскурсия ⛳ - это жемчужина культурного наследия Грузии!

Наша экскурсия будет проходить в сердце Кахетии - самого плодородного региона страны, в крае древних храмов и монастырей, винограников и старинных домов с черепичными крышами.

Сигнахи, он же "Город Любви" – место, в котором вы можете сочетаться браком в любое время суток. В городе находится филиал Национального Исторического Музея. Каждые выходные в нем проводятся всевозможные выставки и презентации.

Экскурсия начнется в самом городе, с пешей прогулкой от мелких достопримечательностей 🏛️ к самой главной - Сигнахской крепости. Оттуда мы последуем в Монастырь Бодбе, который находится в двух километрах от Сигнахи.

Бодбийский монастырь – обитель, где покоится святая Нина, просветительница Грузии. Внутри монастыря находится кафедральный собор Святого Георгия, центр Сигнахской епархии.

К востоку от церкви можно найти смотровую площадку с живописными видами на Алзанскую долину, а также лестницу, которая ведет к роднику Святой Нины.