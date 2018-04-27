Поездка из Тбилиси в город Сигнахи в регионе Кахетия. Это город с множеством древних храмов, старинных домов и особой атмосферой. Здесь вы сможете попробовать грузинское вино и сочетаться браком в
Описание экскурсииВыездная индивидуальная групповая пешеходная экскурсия. Сигнахи - это жемчужина культурного наследия Грузии! Наша экскурсия будет проходить в сердце Кахетии - самого плодородного региона страны, в крае древних храмов и монастырей, винограников и старинных домов с черепичными крышами. Сигнахи, он же "Город Любви" – место, в котором вы можете сочетаться браком в любое время суток. В городе находится филиал Национального Исторического Музея. Каждые выходные в нем проводятся всевозможные выставки и презентации. Экскурсия начнется в самом городе, с пешей прогулкой от мелких достопримечательностей к самой главной - Сигнахской крепости. Оттуда мы последуем в Монастырь Бодбе, который находится в двух километрах от Сигнахи. Бодбийский монастырь – обитель, где покоится святая Нина, просветительница Грузии. Внутри монастыря находится кафедральный собор Святого Георгия, центр Сигнахской епархии. К востоку от церкви можно найти смотровую площадку с живописными видами на Алзанскую долину, а также лестницу, которая ведет к роднику Святой Нины.
ежедневно в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Район Кахетия
- Сигнахи - город любви
- Сигнахская крепость
- Монастырь Бодбе
- Алазанская долина
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Авлабари
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Спасибо за чудесную экскурсию!
Мы провели замечательный день в Кахетии. Посетили места, о которых много слышали ранее, но первый раз их увидели. Посетили Цинандали, Греми, монастырь Некреси. Нам провели замечательную дегустацию
Мы провели замечательный день в Кахетии. Посетили места, о которых много слышали ранее, но первый раз их увидели. Посетили Цинандали, Греми, монастырь Некреси. Нам провели замечательную дегустацию
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А
Спасибо за чудесную экскурсию!
Мы провели замечательный день в Кахетии. Посетили места, о которых много слышали ранее, но первый раз их увидели. Посетили Цинандали, Греми, монастырь Некреси. Нам провели замечательную дегустацию
Мы провели замечательный день в Кахетии. Посетили места, о которых много слышали ранее, но первый раз их увидели. Посетили Цинандали, Греми, монастырь Некреси. Нам провели замечательную дегустацию
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С
Всё понравилось, все увидели. Кратко и ёмко Елена рассказала всю историю Грузии. Спасибо! Было интересно
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a
Nazvatj eto ekskursijej trudno. Eto bilo boljse poxoze na putesestvije s voditelem nezeli s ekskursovodom. Soversenno ne stoit potrachennix deneg.
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Входит в следующие категории Тбилиси
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