Проснуться среди снежных вершин, посетить сванскую общину и подняться на джипах к подножию Шхары
Разбавим природные достопримечательности посещением музея, где рассмотрим сванские иконы, книги и предметы военного снаряжения разных эпох. Сможем дополнительно заехать на Мартвильский каньон и к пещере Прометея в Кутаиси.
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Описание
Организационные детали
Для граждан РФ виза в Грузию не нужна. Рекомендуем взять наличные деньги.
Программа тура по дням
В Верхнюю Сванетию из Тбилиси
Встречаемся в Тбилиси до 8:00 и выезжаем в горы. Сегодня будет длительный переезд в посёлок Местиа в Верхней Сванетии. Дорога стоит тех живописнейших видов, которые перед нами откроются. Заедем на обед в кафе и во второй половине дня заселимся в гостиницу, из окон которой будем каждый день любоваться снежными вершинами.
Прогуляемся по районному центру, осмотрим горный посёлок и его достопримечательности. Зайдём в историко-этнографический музей, где увидим уникальные сванские иконы, книги, предметы военного снаряжения разных эпох. На ужин желающие смогут попробовать домашнюю грузинскую кухню в одном из кафе.
Сванская община Ушгули
Проснёмся среди гор на высоте более 1500 метров над уровнем моря. Сытно позавтракаем, попробуем традиционные блюда и местные продукты и отправимся на джипах ещё выше — в село Ушгули, где находятся знаменитые башни.
Прогуляемся по территории сванской общины, рассмотрим архитектуру и насладимся пейзажами вокруг. Поднимемся к подножию горы Шхара и увидим церковь, построенную в 11 веке. К вечеру вернёмся в гостиницу.
Возвращение в Тбилиси
Встречаем ещё одно утро в горах с чашечкой травяного чая или крепкого кофе. После завтрака выезжаем из гостиницы и направляемся обратно в Тбилиси. Если вы хотите увидеть ещё больше природных достопримечательностей Грузии, возможно заехать за доплату на Мартвильский каньон и к пещере Прометея.
В городе будем не раньше 20:00. Вылет рекомендуем планировать на следующий день.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Тбилиси, до 8:00Завершение: Тбилиси, с 20:00 до 22:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.