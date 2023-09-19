Из Тбилиси в Сванетию на выходные в группе до 6 человек

Проснуться среди снежных вершин, посетить сванскую общину и подняться на джипах к подножию Шхары

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Отправимся в одно из самых отдалённых и сложнодоступных мест Грузии — Верхнюю Сванетию. С комфортом разместимся в гостинице на высоте более 1500 метров в Местии. Увидим символ края в Ушгули, древнюю церковь и поднимемся на джипах к подножию горы Шхара.

Разбавим природные достопримечательности посещением музея, где рассмотрим сванские иконы, книги и предметы военного снаряжения разных эпох. Сможем дополнительно заехать на Мартвильский каньон и к пещере Прометея в Кутаиси.
Из Тбилиси в Сванетию на выходные в группе до 6 человек
Из Тбилиси в Сванетию на выходные в группе до 6 человек
Из Тбилиси в Сванетию на выходные в группе до 6 человек
Из Тбилиси в Сванетию на выходные в группе до 6 человек
Из Тбилиси в Сванетию на выходные в группе до 6 человек
Из Тбилиси в Сванетию на выходные в группе до 6 человек
Из Тбилиси в Сванетию на выходные в группе до 6 человек
Из Тбилиси в Сванетию на выходные в группе до 6 человек
Из Тбилиси в Сванетию на выходные в группе до 6 человек
Из Тбилиси в Сванетию на выходные в группе до 6 человек
Из Тбилиси в Сванетию на выходные в группе до 6 человек
Из Тбилиси в Сванетию на выходные в группе до 6 человек
Из Тбилиси в Сванетию на выходные в группе до 6 человек
Из Тбилиси в Сванетию на выходные в группе до 6 человек
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Для граждан РФ виза в Грузию не нужна. Рекомендуем взять наличные деньги.

Программа тура по дням

1 день

В Верхнюю Сванетию из Тбилиси

Встречаемся в Тбилиси до 8:00 и выезжаем в горы. Сегодня будет длительный переезд в посёлок Местиа в Верхней Сванетии. Дорога стоит тех живописнейших видов, которые перед нами откроются. Заедем на обед в кафе и во второй половине дня заселимся в гостиницу, из окон которой будем каждый день любоваться снежными вершинами.

Прогуляемся по районному центру, осмотрим горный посёлок и его достопримечательности. Зайдём в историко-этнографический музей, где увидим уникальные сванские иконы, книги, предметы военного снаряжения разных эпох. На ужин желающие смогут попробовать домашнюю грузинскую кухню в одном из кафе.

В Верхнюю Сванетию из ТбилисиВ Верхнюю Сванетию из ТбилисиВ Верхнюю Сванетию из ТбилисиВ Верхнюю Сванетию из ТбилисиВ Верхнюю Сванетию из ТбилисиВ Верхнюю Сванетию из ТбилисиВ Верхнюю Сванетию из ТбилисиВ Верхнюю Сванетию из Тбилиси
2 день

Сванская община Ушгули

Проснёмся среди гор на высоте более 1500 метров над уровнем моря. Сытно позавтракаем, попробуем традиционные блюда и местные продукты и отправимся на джипах ещё выше — в село Ушгули, где находятся знаменитые башни.

Прогуляемся по территории сванской общины, рассмотрим архитектуру и насладимся пейзажами вокруг. Поднимемся к подножию горы Шхара и увидим церковь, построенную в 11 веке. К вечеру вернёмся в гостиницу.

Сванская община УшгулиСванская община УшгулиСванская община УшгулиСванская община УшгулиСванская община УшгулиСванская община УшгулиСванская община УшгулиСванская община УшгулиСванская община УшгулиСванская община УшгулиСванская община УшгулиСванская община УшгулиСванская община УшгулиСванская община Ушгули
3 день

Возвращение в Тбилиси

Встречаем ещё одно утро в горах с чашечкой травяного чая или крепкого кофе. После завтрака выезжаем из гостиницы и направляемся обратно в Тбилиси. Если вы хотите увидеть ещё больше природных достопримечательностей Грузии, возможно заехать за доплату на Мартвильский каньон и к пещере Прометея.

В городе будем не раньше 20:00. Вылет рекомендуем планировать на следующий день.

Возвращение в ТбилисиВозвращение в ТбилисиВозвращение в ТбилисиВозвращение в ТбилисиВозвращение в ТбилисиВозвращение в Тбилиси

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, до 8:00
Завершение: Тбилиси, с 20:00 до 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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