Встречаемся в Тбилиси до 8:00 и выезжаем в горы. Сегодня будет длительный переезд в посёлок Местиа в Верхней Сванетии. Дорога стоит тех живописнейших видов, которые перед нами откроются. Заедем на обед в кафе и во второй половине дня заселимся в гостиницу, из окон которой будем каждый день любоваться снежными вершинами.

Прогуляемся по районному центру, осмотрим горный посёлок и его достопримечательности. Зайдём в историко-этнографический музей, где увидим уникальные сванские иконы, книги, предметы военного снаряжения разных эпох. На ужин желающие смогут попробовать домашнюю грузинскую кухню в одном из кафе.