Активный отдых в Тбилиси

Найдено 14 экскурсий в категории «Активный отдых» в Тбилиси, цены от €27, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Поход в Биртвисские каньоны
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
56 отзывов
Поход в Биртвисские каньоны: история и природа
Откройте секреты Биртвисских каньонов, исследуя их сказочные ландшафты и узнавая увлекательные исторические факты
Начало: У вашего отеля в центре Тбилиси
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
129 за всё до 3 чел.
Давид-Гареджи - между небом и землей
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
17 отзывов
Давид-Гареджи - между небом и землей
Истоки христианского подвижничества в Грузии и «марсианские» пейзажи Гареджийской пустыни
Начало: в Тбилиси
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 169 за всё до 12 чел.
Каньоны Мартвили и Окаце: бюджетное путешествие из Тбилиси
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
7 отзывов
Каньоны Мартвили и Окаце: бюджетное путешествие из Тбилиси
За 1 день побывать в таинственных природных местах Колхиды и прикоснуться к истории Западной Грузии
Начало: По договоренности
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
186 за всё до 4 чел.
Велотур и треккинг в ущелье Джута + путешествие по Военно-Грузинской дороге
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
25%
Мини-группа
13 часов
5 отзывов
Велотур и треккинг в ущелье Джута + путешествие по Военно-Грузинской дороге
Эти виды не описать словами! Тур на 1 день в мини-группе и с интересными рассказами о Грузии
Начало: В районе площади Революции розоз
Расписание: ежедневно в 08:30
16 июня в 08:30
17 июня в 08:30
174131 за человека
Мастер-класс по дрифту на стадионе «Лило Арена» в Тбилиси
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Мастер-класс по дрифту на стадионе «Лило Арена» в Тбилиси
Овладеть искусством экстремального вождения на новейшем треке среди гор
Начало: Возле площади Свободы
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 380 за человека
Романтическое свидание в Тбилиси
🚶 Пешая
🎈 На воздушном шаре
Фотопрогулка
4 часа
1 отзыв
Романтическое свидание в Тбилиси
Устроить фотопрогулку, полетать на воздушном шаре, прокатиться по Куре, насладиться грузинским вином
Завтра в 09:30
9 июня в 13:30
280 за человека
Треккинг по каньонам Биртвиси: пикник + всё снаряжение включено
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Треккинг по каньонам Биртвиси: пикник + всё снаряжение включено
Пройтись по диким тропам, заглянуть в древнюю крепость и отдохнуть на пикнике
Начало: в районе метро Руставели
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
250 за всё до 3 чел.
Путешествие в каньон Дашбаши и на мост-бриллиант
Групповая
10 часов
Путешествие в каньон Дашбаши и на мост-бриллиант
Расписание: Суббота в null
40 за человека
Поход в заповедник Лагодехи
🚶 Пешая
Индивидуальная
11 часов
Поход в заповедник Лагодехи
Открыть для себя богатую природу Грузии и насладиться её величием
Начало: В центре Тбилиси
19 июня в 08:30
20 июня в 08:30
167 за всё до 3 чел.
Зелёный Боржоми, крепость Рабат и пещеры Вардзия
Групповая
12 часов
Зелёный Боржоми, крепость Рабат и пещеры Вардзия
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:00
45 за человека
Казбеги: горный тур
Групповая
10 часов
Казбеги: горный тур
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
27 за человека
В самом сердце Кахетии: горы, лошади и застолье
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
10 часов
В самом сердце Кахетии: горы, лошади и застолье
Прокатиться на лошадях по Кавказскому хребту и оказаться за щедрым грузинским столом
Начало: У театра марионеток Резо Габриадзе
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 315 за всё до 7 чел.
Конная прогулка по Триалетскому хребту
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
7 часов
Конная прогулка по Триалетскому хребту
Покататься на лошадях, отведать грузинскую кухню и отдохнуть от каждодневной суеты
Начало: в районе СТ.М. «Руставели»
9 июня в 09:30
16 июня в 09:30
100 за человека
Почувствуйте себя археологом в Тбилиси
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
Почувствуйте себя археологом в Тбилиси
Отыскать клад в компании профессионалов
Начало: В районе Абанотубани
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
от 180135 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    23 мая 2024
    Каньоны Мартвили и Окаце: бюджетное путешествие из Тбилиси
    Эту экскурсию мы посетили с гидом Вано! Было очень приятно, что экскурсовод полностью вовлечен в свою работу и очень внимателен к своим туристам! Также было очень легко и интересно. Осталось море положительных впечатлений об этой экскурсии. Однозначно рекомендуем, спасибо!
  • М
    Максим
    26 апреля 2024
    Поход в Биртвисские каньоны
    Всё супер - красивая природа по пути, вмеру сложный маршрут, потрясающе виды с высоты. Илья - отличный гид.
  • М
    Михаил
    25 апреля 2024
    Давид-Гареджи - между небом и землей
    К водителю и экскурсоводу претензий нет. Обоим выражаем благодарность. Есть пожелание. Думаю, следуем предупреждать, что из-за отсутствия демаркации границы с
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    Азербайджаном на сегодняшний день, можно посмотреть только один объект (хотя и очень достойный). Также необходимо иметь для этой поездки походную обувь и одежду.

  • А
    Алла
    18 апреля 2024
    Поход в Биртвисские каньоны
    Мы были с Ильёй. Перед походом он забрал нас из гостиницы и потом привёз нас обратно. Перед маршрутом нам выдали
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    палки для трекинга. Для подъёма на крепость у Ильи была с собой верёвка для альпинизма, это придало нам храбрости и облегчило спуск. Всё прошло отлично, Илья подстраивался на маршруте под наш темп.

  • А
    Алексей
    2 апреля 2024
    Поход в Биртвисские каньоны
    Изумительной красоты виды и разнообразие природных ландшафтов. Всё было отлично с самого начала, нас забрали от места проживания точно в
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    срок, быстро и с комфортом добрались до места, по пути остановившись в паре мест, чтобы полюбоваться видами. Илья интересно рассказал про места и историю, а также организовал безопасный и увлекательный проход по маршруту. Поднялись до крепости, перекусили на поляне. Получился очень насыщенный поход, с множеством прекрасных фото и позитивных эмоций! Маршрут не самый простой, но виды того стоят. Очень рекомендую, великолепные места и отличная организация похода

    Изумительной красоты виды и разнообразие природных ландшафтов. Всё было отлично с самого начала, нас забрали отИзумительной красоты виды и разнообразие природных ландшафтов. Всё было отлично с самого начала, нас забрали отИзумительной красоты виды и разнообразие природных ландшафтов. Всё было отлично с самого начала, нас забрали отИзумительной красоты виды и разнообразие природных ландшафтов. Всё было отлично с самого начала, нас забрали от
  • И
    Инна
    10 января 2024
    Мастер-класс по дрифту на стадионе «Лило Арена» в Тбилиси
    Мастер-класс по дрифту прошел отлично, хорошая машина и приятный инструктор. Единственный минус, который не зависел от организаторов, но немного ухудшил
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    впечатление, это то, что автодром в тот день был закрыт. Мы встретились с организатором в указанное время, после чего он предложил перенести мастер-класс на другой день или на другой автодром в тот же день, но позже. Мы выбрали второе и вернулись в отель ждать. Я считаю, что для этого переноса нам не нужно было приходить в указанное время и встречаться лично. Несмотря на задержку, хочу выразить благодарность организатору, за то что он оперативно решил возникшие проблемы и мастер-класс состоялся и очень понравился. Пешеходная экскурсия, которая входит в данный тур прошла занимательно и интересно. P.S: Из заявленных 3-х часов мастер-класса за рулем сам находишься примерно 1 час. Остальное время занимает трансфер и инструктаж.

    Мастер-класс по дрифту прошел отлично, хорошая машина и приятный инструктор. Единственный минус, который не зависел от
  • А
    Андрей
    12 декабря 2023
    Каньоны Мартвили и Окаце: бюджетное путешествие из Тбилиси
    Вс было хорошо. Нас вовремя забрали, под нас подстроили программу. Всё, что мы хотели, получили. Экскурсовод очень начитанный, интересный человек. Спасибо!
  • Е
    Евгения
    5 ноября 2023
    Каньоны Мартвили и Окаце: бюджетное путешествие из Тбилиси
    Очень понравилось, Михаил отличный рассказчик, поездка была очень комфортной и интересной
  • А
    Александр
    11 октября 2023
    Романтическое свидание в Тбилиси
    Все что написано - все прошли. Только шар и колесо обозрения не работало из-за ветра. Понравился сабраж еще - не каждый раз исполняешь такие вещи.
  • А
    Александра
    10 октября 2023
    Давид-Гареджи - между небом и землей
    Спасибо большое Дмитрию за целый день в Давид-Гареджи. Это уникальное место с необычной историей. С первых минут видна его большая любовь к Грузии! Вся поездка прошла в комфортном темпе - не было суеты или, наоборот, тягомотины. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Активный отдых»

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  1. Поход в Биртвисские каньоны
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  3. Каньоны Мартвили и Окаце: бюджетное путешествие из Тбилиси
  4. Велотур и треккинг в ущелье Джута + путешествие по Военно-Грузинской дороге
  5. Мастер-класс по дрифту на стадионе «Лило Арена» в Тбилиси
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
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