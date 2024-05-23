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впечатление, это то, что автодром в тот день был закрыт. Мы встретились с организатором в указанное время, после чего он предложил перенести мастер-класс на другой день или на другой автодром в тот же день, но позже. Мы выбрали второе и вернулись в отель ждать. Я считаю, что для этого переноса нам не нужно было приходить в указанное время и встречаться лично. Несмотря на задержку, хочу выразить благодарность организатору, за то что он оперативно решил возникшие проблемы и мастер-класс состоялся и очень понравился. Пешеходная экскурсия, которая входит в данный тур прошла занимательно и интересно. P.S: Из заявленных 3-х часов мастер-класса за рулем сам находишься примерно 1 час. Остальное время занимает трансфер и инструктаж.