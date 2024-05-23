1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Поход в Биртвисские каньоны: история и природа
Откройте секреты Биртвисских каньонов, исследуя их сказочные ландшафты и узнавая увлекательные исторические факты
Начало: У вашего отеля в центре Тбилиси
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€129 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Давид-Гареджи - между небом и землей
Истоки христианского подвижничества в Грузии и «марсианские» пейзажи Гареджийской пустыни
Начало: в Тбилиси
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от €169 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
9 часов
Каньоны Мартвили и Окаце: бюджетное путешествие из Тбилиси
За 1 день побывать в таинственных природных местах Колхиды и прикоснуться к истории Западной Грузии
Начало: По договоренности
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
€186 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Мини-группа
13 часов
Велотур и треккинг в ущелье Джута + путешествие по Военно-Грузинской дороге
Эти виды не описать словами! Тур на 1 день в мини-группе и с интересными рассказами о Грузии
Начало: В районе площади Революции розоз
Расписание: ежедневно в 08:30
16 июня в 08:30
17 июня в 08:30
174€131 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Мастер-класс по дрифту на стадионе «Лило Арена» в Тбилиси
Овладеть искусством экстремального вождения на новейшем треке среди гор
Начало: Возле площади Свободы
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от €380 за человека
Фотопрогулка
4 часа
Романтическое свидание в Тбилиси
Устроить фотопрогулку, полетать на воздушном шаре, прокатиться по Куре, насладиться грузинским вином
Завтра в 09:30
9 июня в 13:30
€280 за человека
Индивидуальная
8 часов
Треккинг по каньонам Биртвиси: пикник + всё снаряжение включено
Пройтись по диким тропам, заглянуть в древнюю крепость и отдохнуть на пикнике
Начало: в районе метро Руставели
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
€250 за всё до 3 чел.
Групповая
10 часов
Расписание: Суббота в null
€40 за человека
Индивидуальная
11 часов
Поход в заповедник Лагодехи
Открыть для себя богатую природу Грузии и насладиться её величием
Начало: В центре Тбилиси
19 июня в 08:30
20 июня в 08:30
€167 за всё до 3 чел.
Групповая
12 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:00
€45 за человека
Групповая
10 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€27 за человека
Индивидуальная
10 часов
В самом сердце Кахетии: горы, лошади и застолье
Прокатиться на лошадях по Кавказскому хребту и оказаться за щедрым грузинским столом
Начало: У театра марионеток Резо Габриадзе
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от €315 за всё до 7 чел.
Мини-группа
7 часов
Конная прогулка по Триалетскому хребту
Покататься на лошадях, отведать грузинскую кухню и отдохнуть от каждодневной суеты
Начало: в районе СТ.М. «Руставели»
9 июня в 09:30
16 июня в 09:30
€100 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
Почувствуйте себя археологом в Тбилиси
Отыскать клад в компании профессионалов
Начало: В районе Абанотубани
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
от 180€135 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена23 мая 2024Эту экскурсию мы посетили с гидом Вано! Было очень приятно, что экскурсовод полностью вовлечен в свою работу и очень внимателен к своим туристам! Также было очень легко и интересно. Осталось море положительных впечатлений об этой экскурсии. Однозначно рекомендуем, спасибо!
- ММаксим26 апреля 2024Всё супер - красивая природа по пути, вмеру сложный маршрут, потрясающе виды с высоты. Илья - отличный гид.
- ММихаил25 апреля 2024К водителю и экскурсоводу претензий нет. Обоим выражаем благодарность. Есть пожелание. Думаю, следуем предупреждать, что из-за отсутствия демаркации границы с
- ААлла18 апреля 2024Мы были с Ильёй. Перед походом он забрал нас из гостиницы и потом привёз нас обратно. Перед маршрутом нам выдали
- ААлексей2 апреля 2024Изумительной красоты виды и разнообразие природных ландшафтов. Всё было отлично с самого начала, нас забрали от места проживания точно в
- ИИнна10 января 2024Мастер-класс по дрифту прошел отлично, хорошая машина и приятный инструктор. Единственный минус, который не зависел от организаторов, но немного ухудшил
- ААндрей12 декабря 2023Вс было хорошо. Нас вовремя забрали, под нас подстроили программу. Всё, что мы хотели, получили. Экскурсовод очень начитанный, интересный человек. Спасибо!
- ЕЕвгения5 ноября 2023Очень понравилось, Михаил отличный рассказчик, поездка была очень комфортной и интересной
- ААлександр11 октября 2023Все что написано - все прошли. Только шар и колесо обозрения не работало из-за ветра. Понравился сабраж еще - не каждый раз исполняешь такие вещи.
- ААлександра10 октября 2023Спасибо большое Дмитрию за целый день в Давид-Гареджи. Это уникальное место с необычной историей. С первых минут видна его большая любовь к Грузии! Вся поездка прошла в комфортном темпе - не было суеты или, наоборот, тягомотины. Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Активный отдых»
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