Экскурсии к горам Тбилиси

Найдено 91 экскурсия в категории «Горы» в Тбилиси, цены от €11, скидки до 70%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Влюбиться в Казбеги за 1 день
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
55%
Групповая
11 часов
99 отзывов
Влюбиться в Казбеги: путешествие из Тбилиси с посещением Гудаури
Исследуйте красоты Грузии: от Жинвальского водохранилища до величественного Казбека с профессиональным гидом
Начало: У Метехского моста
«Вы полюбуетесь величественными горами, погуляете, подышите кристально чистым воздухом и, если пожелаете, прокатитесь на квадроциклах»
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3315 за человека
Навстречу величественному Казбеку: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
44%
Групповая
11 часов
62 отзыва
Навстречу Казбеку: путешествие по культурным сокровищам Грузии
Вас ждет путешествие по знаковым местам Грузии, где каждый шаг открывает новую страницу истории
Начало: На проспекте Шота Руставели
«По живописной Военно-Грузинской дороге вы отправитесь к сердцу Кавказских гор — к одной из самых крупных вершин региона»
Расписание: ежедневно в 09:15 и 09:20
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
3218 за человека
Из Тбилиси в Казбеги на микроавтобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
70%
Групповая
10 часов
135 отзывов
Путешествие из Тбилиси в Казбеги: дух гор и истории Грузии
Откройте для себя душу Грузии, путешествуя из Тбилиси в Казбеги с опытным гидом и комфортом микроавтобуса
Начало: На площади Свободы
«Насладитесь с разных ракурсов легендарной горой Казбек»
Расписание: ежедневно в 09:10
Завтра в 09:10
9 июня в 09:10
6018 за человека
Монастырь на Казбеке - «высоко над семьею гор»
🚗 На машине
скидка
45%
Групповая
11 часов
1710 отзывов
Групповая экскурсия в Казбеги: Монастырь на Казбеке и крепость Ананури
Путешествие в Казбеги из Тбилиси - идеальный способ исследовать Грузию. Посетите монастырь на Казбеке и крепость Ананури за один день
Начало: Возле метро Руставели
«Вы точно видели такие открытки: стоящий на холме древний монастырь на фоне заснеженных гор»
Расписание: ежедневно в 08:45, 09:00 и 09:15
Завтра в 09:00
10 июня в 08:45
4726 за человека
Из Тбилиси в Казбеги - через природные и исторические чудеса Грузии (в группе)
🚌 На автобусе
скидка
55%
Групповая
11 часов
35 отзывов
Увлекательное путешествие из Тбилиси в Казбеги: природа и история Грузии
Путешествие по величественным горам Грузии, историческим местам и скрытым жемчужинам природы
Начало: На площади Свободы
«Приглашаем вас в удивительные уголки Грузии, где каждый поворот открывает прекрасные пейзажи, а горы и леса хранят первозданную красоту»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3315 за человека
Казбек и Дарьяльское ущелье: Грузия с открытки
🚌 На автобусе
скидка
39%
Групповая
10 часов
515 отзывов
Казбек и Дарьяльское ущелье: путешествие по карте Грузии
Откройте для себя дух Грузии, путешествуя по Военно-Грузинской дороге с захватывающими видами и историческими местами
Начало: В районе Серных бань
«Вы понаблюдаете за «превращением» небольших холмов окрестностей Тбилиси в высочайшие горы Кавказа»
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
2314 за человека
Ешь! Молись! Отдай сердце Казбеку! (из Тбилиси в группе)
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
11 часов
32 отзыва
Ешь! Молись! Отдай сердце Казбеку! (из Тбилиси в группе)
Путешествие по Военно-Грузинской дороге: горные виды, исторические памятники и национальная кухня. Встреча с величием Казбека и панорамами Кавказского хребта
Начало: В центре Тбилиси
«Зимой в горах вы можете покататься на снегоходах, а летом — на квадроциклах»
Расписание: ежедневно в 08:45
9 июня в 08:45
10 июня в 08:45
5025 за человека
Военно-Грузинская дорога: путь, воплощающий Кавказ
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
50 отзывов
Популярное предложение
Военно-Грузинская дорога: путешествие в сердце Кавказа
Откройте для себя дух Кавказа, путешествуя по легендарной Военно-Грузинской дороге с уникальными пейзажами и культурным наследием
«Горы, меж которыми пролегла Военно-Грузинская дорога, таят множество потрясающих уголков»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
161 за всё до 4 чел.
Путешествие по Военно-Грузинской дороге
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
55 отзывов
Путешествие по Военно-Грузинской дороге к Казбеку и древним храмам
Увлекательное путешествие по Военно-Грузинской дороге к подножию Казбека. Полюбуйтесь крепостью Ананури, небесно-голубым озером и попробуйте легендарные хинкали
Начало: От Вашего отеля в пределах Старого города
«Увидите водохранилище Жинвали и живописнейшие ущелья, окружающее небесно-голубое озеро в окружении гор, знаменитый горнолыжный курорт Гудаури и Крестовый перевал»
16 июня в 08:30
17 июня в 08:30
от 228206 за всё до 6 чел.
Путешествие в Казбеги
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
59 отзывов
Увлекательное путешествие по Военно-Грузинской дороге и крепости Ананури
Откройте великолепие Грузии в путешествии в Казбеги: от бирюзовых вод Жинвальского водохранилища до величественного Казбека
Начало: У вашего отеля
«Я расскажу вам, чем знаменита эта дорога и отвезу к Жинвальскому водохранилищу, расположенному между гор с густой зеленой растительностью»
9 июня в 08:00
11 июня в 08:00
160 за всё до 4 чел.
Казбек: путешествие в сердце Кавказских гор
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
227 отзывов
Монастырь Джвари, крепость Ананури и церковь Гергети
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Военно-Грузинской дороге, откройте для себя монастырь Джвари, крепость Ананури и церковь Гергети
«Горы, ущелья, минеральные источники и снова горы»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
180 за всё до 7 чел.
Кахетия - песнь солнца, гор и виноградной лозы
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
26 отзывов
Кахетия - песнь солнца, гор и виноградной лозы
Индивидуальная экскурсия по Кахетии: старинные монастыри, романтичный Сигнахи, винодельни и усадьба Цинандали. Погрузитесь в историю и культуру Грузии
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
167 за всё до 4 чел.
Вся Кахетия за один день. Самый бюджетный тур
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
292 отзыва
Вся Кахетия за один день. Самый бюджетный тур
Познать все лучшие символы и вкусы Грузии на авто-экскурсии по знаменитому винному краю
Начало: По договорённости
«Город любви с чудесным видом на Алазанскую долину с её виноградниками и заснеженной цепью Кавказских гор, а также традиционные блюда кахетинской кухни и пара приятных сюрпризов»
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
180 за всё до 4 чел.
Тур одного дня из Тбилиси: Мцхета, Казбеги, Ананури
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
125 отзывов
Тур одного дня из Тбилиси: Мцхета, Казбеги, Ананури
Автомобильная экскурсия по самым величественным и вдохновляющим местам Грузии
Начало: Тбилиси
«Гора Казбек, вторая по высоте в Грузии (5047 м»
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
180 за всё до 3 чел.
Затерянное ущелье Трусо и долина нарзанов
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
61 отзыв
Затерянное ущелье Трусо и долина нарзанов
Отправиться навстречу первозданной природе в одно из самых живописных мест Грузии
Начало: место вашего проживания
«Местами дорога проходит прямо над обрывами и может пощекотать нервы, но открывающиеся панорамы гор со снежными шапками этого стоят»
12 июня в 09:30
14 июня в 09:30
188 за всё до 5 чел.
Казбеги: главные и нетуристические тропы
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
36 отзывов
Казбеги: главные и нетуристические тропы
Покориться красоте гор Кавказа в поездке по Военно-Грузинской дороге и узнать о ее памятниках
«В первую очередь, это созданное руками людей Жинвальское водохранилище, чьи бирюзовые воды обрамляют горы»
9 июня в 08:30
10 июня в 08:30
175 за всё до 6 чел.
В объятия с Казбеком
🚗 На машине
скидка
33%
Групповая
10 часов
190 отзывов
Экскурсия «В объятия с Казбеком» - погружение в Грузию
Исследуйте величие Кавказа, узнайте историю Ананури и насладитесь видами с Арки Дружбы на экскурсии в Тбилиси
Начало: В районе метро «Авлабар»
«Ответом на этот вопрос может стать однодневный тур в Ананури и Казбеги, в котором вас ждет незабываемая поездка от столицы Тбилиси к заснеженной вершине горы Казбек»
Расписание: ежедневно в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
4530 за человека
В Казбеги за фотошедеврами
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
55 отзывов
В Казбеги за фотошедеврами
Красивая горная природа, древние постройки и история края
Начало: Старый город
«Эта экскурсия всесезонная, но надо учитывать погоду в горах и состояние горных дорог»
26 июня в 08:30
27 июня в 08:30
206 за всё до 3 чел.
Загадки Мцхеты, древней столицы Грузии
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
106 отзывов
Загадки Мцхеты: Путешествие в древнюю столицу Грузии с гастрономическим опытом
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Мцхете, где каждый уголок хранит истории древних времен и культурные сокровища
Начало: От вашего отеля в пределах Старого города
«Это место на вершине горы, с которого открываются чудесные виды на долины рек Куры и Арагви и место их слияния»
17 июня в 08:30
18 июня в 08:30
от 114103 за всё до 6 чел.
К тебе, Казбек
🚗 На машине
скидка
29%
Групповая
10 часов
115 отзывов
Завораживающий Казбек: экскурсия из Тбилиси
Исследуйте красоту Казбека и его окрестностей, узнайте истории затопленных сёл и древней крепости Ананури
Начало: В районе площади Мейдан
«Путешествие подарит лучшие виды гор, среди которых затеряны Жинвальское водохранилище, смотровая площадка «Арка Дружбы народов» и древняя крепость Ананури»
Расписание: ежедневно в 08:45
9 июня в 08:45
10 июня в 08:45
3525 за человека
Большой день в Кахетии
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
41 отзыв
Большой день в Кахетии
Десять часов исторических, природных и гастрономических впечатлений
Начало: В районе площади Мейдан
«Живописный путь в «компании» кавказских гор приведет к крепости Уджарма 9 века, чьи стены помнят жизнь выдающегося царя Вахтанга Горгасали»
Расписание: ежедневно в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
109 за человека
Поход в Биртвисские каньоны
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
56 отзывов
Поход в Биртвисские каньоны: история и природа
Откройте секреты Биртвисских каньонов, исследуя их сказочные ландшафты и узнавая увлекательные исторические факты
Начало: У вашего отеля в центре Тбилиси
«Узнаете, как царь Давид Строитель выиграл в этих горах важнейшую битву в истории Грузии»
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
129 за всё до 3 чел.
Мцхета и Ананури: о вере и природе
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
16 отзывов
Мцхета и Ананури: о вере и природе
История грузинского православия во «втором Иерусалиме» и красивейшие виды в живописных уголках
Начало: В зависимости от место жительства гостя
«Вы полюбуетесь лазурной гладью Жинвальского водохранилища и окружающими его лесистыми горами»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
220 за всё до 3 чел.
По Кахетии с кахетинцем
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
154 отзыва
По Кахетии с кахетинцем
Узнать историю, полюбоваться природой и прочувствовать душу солнечного края
«Слушая по пути рассказы гида, через неприступные горы Гомборского перевала мы проедем к развалинам древней крепости Уджарма, где вы узнаете о значении цитадели во времена Великого шёлкового пути»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 159 за всё до 6 чел.
Давид-Гареджи - между небом и землей
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
17 отзывов
Давид-Гареджи - между небом и землей
Истоки христианского подвижничества в Грузии и «марсианские» пейзажи Гареджийской пустыни
Начало: в Тбилиси
«По пути вы рассмотрите природный ландшафт окрестности — безводную степь, меняющую окрас в зависимости от сезона, гряды холмов причудливого «дизайна» и просматриваемые вдалеке очертания Кавказских гор»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 169 за всё до 12 чел.
Неизведанная Мцхета
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
31 отзыв
Экскурсия в Мцхету: Зедазени, Шиомгвиме, Кватахеви и древние развалины
Приглашаем вас на уникальное путешествие по святым местам Мцхеты и её окрестностей, где каждый камень хранит истории древних времён
Начало: Место вашего проживания
«Монастырь Зедазени — выше в горы»
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
155 за всё до 5 чел.
Красоты горной Грузии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
80 отзывов
Красоты горной Грузии
Впечатляющая природа и история по пути в Казбеги
Начало: Место Вашего проживания
«А величественная гора Казбек и старинные предания о ее появлении произведут на вас неизгладимое впечатление и наверняка станут частью самых ярких воспоминаний о Грузии»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 195 за всё до 2 чел.
Кахетия - это не только винные туры
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
26 отзывов
Кахетия - это не только винные туры
Древние храмы и монастыри восточной Грузии
«Крепость Уджарма и прекрасные виды на окрестностиКрепость находится в предгорьях Гомборского хребта и отсюда открывается изумительный вид на реку Иори и горы»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
335 за всё до 6 чел.
Казбек - «Страж Востока»
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
скидка
25%
Индивидуальная
11 часов
47 отзывов
Казбек - «Страж Востока»
Легендарная дорога, судьбы людей и отстраненное величие природы
Начало: У вашего отеля
«Этот тур — непрекращающееся любование окружающими пейзажами: горы, речки, водохранилища — все это будет непременными спутниками нашей поездки»
22 июня в 08:30
23 июня в 08:30
от 280210 за всё до 6 чел.
Древняя Мцхета и пещерный Уплисцихе
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
75 отзывов
По следам истории: от Мцхеты до Уплисцихе за один день
Исследуйте сердце Грузии с экскурсией в Мцхету и Уплисцихе, где история оживает среди древних храмов и скальных городов
Начало: У вашего отеля в пределах Старого города
«Это место на вершине горы, с которого открываются чудесные виды на долины рек Куры и Арагви»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
от 221199 за всё до 6 чел.
Казбеги: соседство Бога
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
84 отзыва
Казбеги: соседство Бога
Отправиться к высоким седым вершинам Кавказа - горными тропами к многовековым памятникам зодчества
«Взору предстанет все восточное нагорье Кавказа — горы еще никогда не казались такими близкими»
6 июля в 08:30
7 июля в 08:30
192 за всё до 6 чел.
Мцхета - душа Сакартвело
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
111 отзывов
Мцхета - путешествие в душу Сакартвело, экскурсия из Тбилиси
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Мцхете, где каждый камень рассказывает о богатой истории и культуре Грузии
Начало: Удобное вам
«Дальше едем в Джвари — монастырь VII века на вершине горы, откуда открывается потрясающий вид на слияние рек Арагвы и Куры (Мтквари)»
6 июля в 10:00
7 июля в 10:00
от 105 за всё до 6 чел.
Из Тбилиси - в горный край Казбеги
🚌 На автобусе
скидка
32%
Групповая
11 часов
44 отзыва
Из Тбилиси - в горный край Казбеги
Сказочно красивое путешествие в мир заснеженных вершин, горных рек и древних церквей
Начало: На ул. Вахтанга Горгасали
«Вы оцените грандиозный памятник российско-грузинской дружбе, расположенный прямо на краю горы»
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
2819 за человека
Казбеги в мини-группе: путешествие из Тбилиси
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
33%
Групповая
10 часов
63 отзыва
Казбеги в мини-группе: путешествие из Тбилиси
Исследуйте сказочные пейзажи Казбеги и древние памятники Грузии в уютной атмосфере мини-группы
Начало: На площади Свободы
«Увидите легендарную гору Казбек и расположенную у её подножия Троицкую церковь»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2416 за человека
В группе из Тбилиси - к окрестностям горы Казбек
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
19 отзывов
В группе из Тбилиси - к окрестностям горы Казбек
Загадочное водохранилище, вершины в миниатюре, горная церковь и потрясающая природа
Начало: На улице Ованеса Туманяна
«Вы пройдёте по берегу водохранилища и насладитесь видами гор, отражающихся в глади воды»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
47 за человека
Путешествие в Мцхету - в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
40%
Групповая
5 часов
55 отзывов
Групповая экскурсия в Мцхету: погружение в историю и вина Грузии
Путешествие в сердце Грузии: откройте Мцхету с увлекательным гидом и дегустацией традиционных напитков
Начало: В Тбилиси, в районе Серных бань
«В завершение мы отправимся к ещё одной знаковой святыне — комплексу 7 века, расположенному на вершине горы у слияния Куры и Арагви»
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
2515 за человека
Путешествие в Казбеги - путь к вашему сердцу
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
16 отзывов
Путешествие в Казбеги - путь к вашему сердцу
Прочувствовать величие природы Сакартвело в дружеском путешествии по Военно-Грузинской дороге
Начало: Я заеду за вами в пределах центра города
«Первая достопримечательность Военно-грузинской дороги, которую нельзя пропустить — это огромное Жинвальское водохранилище, чьи тайны охраняют окружающие горы»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
165 за всё до 4 чел.
Из Тбилиси - в каньон Дашбаши и на Алмазный мост
🚌 На автобусе
скидка
35%
Групповая
7 часов
5 отзывов
Из Тбилиси - в каньон Дашбаши и на Алмазный мост
Групповая поездка в красивейшее природное место с водопадами
Начало: На ул. Ованеса Туманяна
«Мы пройдёте по подвесному мосту над пропастью и насладитесь видами «алмаза» и гор вокруг»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
7851 за человека
Кахетия: Телави, Цинандали, Алаверди, Сигнахи
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
13 отзывов
Кахетия: Телави, Цинандали, Алаверди, Сигнахи
Знакомство со сказочной красотой и местным колоритом на родине культурного виноградарства
Начало: Тбилиси
«Вы прогуляетесь по крепостной стене, откуда открываются замечательные виды на долину Алазани и горы Главного Кавказского хребта, а после — по романтичным улочкам Старого города»
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
180 за всё до 3 чел.
Из Тбилиси - в Армению: экскурсия в мини-группе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
2 отзыва
Из Тбилиси - в Армению: экскурсия в мини-группе
Дилижан, монастырь Агарцин, озеро Севан и Ереван - познакомиться с визитными карточками страны
Начало: В районе Серных бань
«С горы, на которой находится монастырь, вам откроется чарующий вид на изумрудные просторы»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
180 за человека
Казбек покорить сложно, но он покорит вас
🚗 На машине
Групповая
11 часов
24 отзыва
Казбек покорить сложно, но он покорит вас
Легендарные пейзажи и история Военно-Грузинской дороги
Начало: В районе площади Мейдан
«Путь оброс рассказами людей, вдохновленных местной природой, старинными легендами гор и историческими фактами о бурной жизни Военно-Грузинской дороги»
Расписание: ежедневно в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
от 55 за человека
В Казбеги! За приключениями, великолепными видами и памятниками истории
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
6 отзывов
В Казбеги! За приключениями, великолепными видами и памятниками истории
Жинвальское водохранилище, крепость Ананури и храм в Гергети - на групповой экскурсии
Начало: На ул. Ованеса Туманяна
«Вы полюбуетесь водоёмом, окружённым горами и лесами»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
50 за человека
Дружба в горах: Казбеги и Дарьялское ущелье
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
5 отзывов
Дружба в горах: Казбеги и Дарьялское ущелье
Увидеть самобытный регион Грузии и раскрыть все его грани в групповой поездке из Тбилиси
Начало: Возле площади Мейдан
«В однодневной груповой поездке в Казбеги вы увидите лучшие места нашей страны: от живописных равнин до Дарьяльского ущелья и заснеженной вершины горы Казбек»
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
35 за человека
Вардзия - Рабат - Боржоми: история и легенды Грузии
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
228 отзывов
Вардзия - Рабат - Боржоми: путешествие по историческим сокровищам Грузии
Загляните в удивительный мир грузинской истории и природы. Пещерный город, древняя крепость и легендарные источники ждут вас
«В этом путешествии Вас ждут удивительной красоты горы Кавказа, знаменитые минеральные источники Боржоми, легенды и тайны средневековой Грузии»
Расписание: пн, чт, сб в 08:30
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
от $39 за человека
На юг! Каньон Дашбаши и регион Картли
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
12 отзывов
На юг! Каньон Дашбаши и регион Картли
Побывать в живописных нетронутых уголках Грузии, а также посетить горный монастырь Шавнабада
Начало: На площади Вахтанга Горгасали в Тбилиси
«Из любой точки Тбилиси видна гора Шавнабада: на ней возвышается средневековая крепость с монастырем»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 65 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    7 июня 2024
    Путешествие в Мцхету - в мини-группе
    Супер! Обязательно нужно съездить на эту экскурсию Гид интересно и весело провел экскурсию, время пролетело незаметно
  • Г
    Генадий
    7 июня 2024
    Путешествие в Мцхету - в мини-группе
    Спасибо за интересную экскурсию. Экскурсия не долгая, очень удобно для тех, кто любит поспать утром 😊 Красивые пейзажи, уютный город Мцхета Рекомендую всем
  • Е
    Елизаветта
    7 июня 2024
    Путешествие в Мцхету - в мини-группе
    Все прошло просто замечательно!!! у нас был потрясающий гид, очень-очень интересно рассказывал и веселый🌼 остались все под большим впечатлением и удовольствием✨
  • Е
    Елена
    7 июня 2024
    Влюбиться в Казбеги за 1 день
    Очень насыщенная интересная экскурсия. За один день увидели потрясающе красивую Грузию. Гид очень много и интересно рассказывал, ещё и песни пел по дороге. Удобный автобус с кондиционером. Всем рекомендую побывать.
  • L
    Lapin
    6 июня 2024
    Монастырь на Казбеке - «высоко над семьею гор»
    Спасибо Давиду как организатору и гиду Еве с водителем, за отличную экскурсию. Все прошло гладко и везде нам сопутствовала удача:
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    полиция перекрыла дорогу и никого не пускала, как позже выяснилось из-за схода сели. Но так как мы были тур группой нас пропустили. Думаю если бы мы поехали на арендованном авто, могли там простоять. Экскурсию рекомендую всем, виды нереальные!

  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Из Тбилиси в Казбеги на микроавтобусе
    Счастье не за горами - Счастье В ГОРАХ! 🤗 Я благодарю Владимира, нашего Гида, за незабываемые эмоции, за наш тур в
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    Казбеги, первое знакомство с горной Грузией! 💚 При том, что я живу в Сочи, и горными красотами меня сложно удивить (так я думала при выборе тура), и тем не менее, я была в восторге! Сама ДОРОГА, сам ПУТЬ - это и есть Наслаждение!!! Отдельно несколько слов хочу сказать об организации тура: никаких накладок по времени - дегустации, национальный обед, подъем на Казбеги - везде нас уже ждали! И особо хочу отметить Владимира, как Гида - это кладезь информации, легкая подача, с юмором и энтузиазмом! Так, на минуточку, за 12 часов Человек присел и замолчал лишь на обратном пути, последние несколько часов, а до этого весь день стоял к нам лицом (и спиной по направлению движения) и увлеченно делился историей Грузии и историями о Грузии! ❤️ Благодарю!! *Отдельная благодарность нашему водителю - за комфортный и безопасный стиль вождения в горной местности! 👍

  • В
    Валентина
    6 июня 2024
    Влюбиться в Казбеги за 1 день
    Замечательная экскурсия. Роберт интересный рассказчик. Обязательно рекомендуем данную экскурсию и Роберта как гида. Спасибо!
  • А
    Ася
    6 июня 2024
    Путешествие в Казбеги - путь к вашему сердцу
    Замечательная экскурсия! Мы остались под огромным впечатлением от Казбека. Если хотите интересного общения и много красивых фотографий, вы не пожалеете 🥰
  • a
    anna
    5 июня 2024
    Из Тбилиси - в горный край Казбеги
    Брала экскурсию в Казбеги. Хочу поблагодарить ребят за отличную организацию. Экскурсия получилась очень насыщенной и интересной. Виды просто потрясающие. Отдельное спасибо нашему гиду Нино. Рассказала нам много полезной информации и по возвращении в город даже посадила на такси:)
  • Я
    Ярослав
    5 июня 2024
    Влюбиться в Казбеги за 1 день
    Казбеги была изюминкой нашего отпуска! Виды захватывают дух, по дороге несколько живописных локаций, гид Владимир - очень интересный, с прекрасным
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    чувством юмора. Вся экскурсия - настоящее застолье с тостами, веселым настроением познавательными историями. Водитель был аккуратным: путешествовали с 2.5-летней дочкой и не пожалели. Всем рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Горы»

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  3. Кахетия
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  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
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