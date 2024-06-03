Покататься на джипах в Тбилиси

Найдено 4 экскурсии в категории «Джиппинг» в Тбилиси, цены от €59, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Грузинское сафари в мини-группе: марсианские пейзажи и монастырь Давид-Гареджи
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
66 отзывов
Грузинское сафари: марсианские пейзажи и монастырь Давид-Гареджи
Погрузитесь в атмосферу дикой природы Грузии, открывая пустынные пейзажи и древние монастыри
Начало: На площади Европы в Тбилиси
«Поездка проходит на настоящем внедорожнике — наша задача обеспечить вашу безопасность на всём маршруте»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
64 за человека
К Казбеку по легендарным местам Военно-Грузинской дороги
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
К Казбеку по легендарным местам Военно-Грузинской дороги
Древний исторический путь через Дарьяльское ущелье, а также дегустация вина и чачи
«К церкви вы подниметесь на внедорожнике — на вершине холма вам откроется потрясающая панорама: вид на величественный Казбек и окружающий горный массив»
15 июня в 15:00
16 июня в 09:00
321193 за всё до 6 чел.
Приключение на внедорожнике в Казбеги и долине Трусо
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Приключение на внедорожнике в Казбеги и долине Трусо
Главные места Военно-Грузинской дороги и непроторенные тропы - исследуем и влюбляемся
Начало: На площади Европы в Тбилиси
«На внедорожнике поднимемся к одному из главных мест притяжения в Сакартвело — это церковь Святой Троицы в Гергети»
Расписание: в среду и субботу в 08:30
Завтра в 08:30
12 июня в 08:30
59 за человека
Преддверие Дагестана: джип-тур в Панкисское ущелье
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
10 часов
Преддверие Дагестана: джип-тур в Панкисское ущелье
Увидеть заповедные уголки приграничной Грузии
Начало: От адреса вашего проживания
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 380285 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Никита
    3 июня 2024
    Грузинское сафари в мини-группе: марсианские пейзажи и монастырь Давид-Гареджи
    Очень крутая экскурсия, крутой маршрут) интересно рассказывают и охватывает много мест. Точки остановки для еды просто потрясающие) Мы увидели и
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    потрогали черепах, посмотрели множество птиц, ящериц, полазели по горам) Посмотрели озера, границу с Арменией, Монаха живущего в одиночестве в скалах,побывали на винзаводе, продугустировали вино и коньяк, закупились им) вообщем я поездкой очень доволен, советую)

    Очень крутая экскурсия, крутой маршрут) интересно рассказывают и охватывает много мест. Точки остановки для еды простоОчень крутая экскурсия, крутой маршрут) интересно рассказывают и охватывает много мест. Точки остановки для еды простоОчень крутая экскурсия, крутой маршрут) интересно рассказывают и охватывает много мест. Точки остановки для еды простоОчень крутая экскурсия, крутой маршрут) интересно рассказывают и охватывает много мест. Точки остановки для еды простоОчень крутая экскурсия, крутой маршрут) интересно рассказывают и охватывает много мест. Точки остановки для еды простоОчень крутая экскурсия, крутой маршрут) интересно рассказывают и охватывает много мест. Точки остановки для еды простоОчень крутая экскурсия, крутой маршрут) интересно рассказывают и охватывает много мест. Точки остановки для еды просто
  • А
    Анастасия
    26 мая 2024
    Грузинское сафари в мини-группе: марсианские пейзажи и монастырь Давид-Гареджи
    Прекрасный тур! Очень приятный, харизматичный и интересный гид Коба, а также аккуратный водитель (хотя дорога выглядела сложно и опасно). Замечательный
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    маршрут – все спланировано интересно, что прогулка не просто до точки и обратно, а все сделано так, чтобы ты прошел и увидел как можно больше мест. Ещё повезло с погодой и мы могли увидеть всё как задумывалось гидом. Гид понятно, четко, структурировано говорил на английском языке (так как в группе были люди не говорящие на русском), но так же предложил всё дублировать на русский, если что-то непонятно. Крутой тур, крутые впечатления, хоть и не самое популярное направление. После проведенного дня, захотелось посмотреть другие туры от этого организатора. Спасибо большое!

    Прекрасный тур! Очень приятный, харизматичный и интересный гид Коба, а также аккуратный водитель (хотя дорога выгляделаПрекрасный тур! Очень приятный, харизматичный и интересный гид Коба, а также аккуратный водитель (хотя дорога выгляделаПрекрасный тур! Очень приятный, харизматичный и интересный гид Коба, а также аккуратный водитель (хотя дорога выгляделаПрекрасный тур! Очень приятный, харизматичный и интересный гид Коба, а также аккуратный водитель (хотя дорога выгляделаПрекрасный тур! Очень приятный, харизматичный и интересный гид Коба, а также аккуратный водитель (хотя дорога выглядела
  • Д
    Данила
    25 мая 2024
    Грузинское сафари в мини-группе: марсианские пейзажи и монастырь Давид-Гареджи
    Всё прошло великолепно! Интересный маршрут, интересный рассказ гида, удобный транспорт, крутые места для обеда и перекуса. Всем рекомендую!)
    Всё прошло великолепно! Интересный маршрут, интересный рассказ гида, удобный транспорт, крутые места для обеда и перекуса. Всем рекомендую!)Всё прошло великолепно! Интересный маршрут, интересный рассказ гида, удобный транспорт, крутые места для обеда и перекуса. Всем рекомендую!)Всё прошло великолепно! Интересный маршрут, интересный рассказ гида, удобный транспорт, крутые места для обеда и перекуса. Всем рекомендую!)Всё прошло великолепно! Интересный маршрут, интересный рассказ гида, удобный транспорт, крутые места для обеда и перекуса. Всем рекомендую!)Всё прошло великолепно! Интересный маршрут, интересный рассказ гида, удобный транспорт, крутые места для обеда и перекуса. Всем рекомендую!)Всё прошло великолепно! Интересный маршрут, интересный рассказ гида, удобный транспорт, крутые места для обеда и перекуса. Всем рекомендую!)Всё прошло великолепно! Интересный маршрут, интересный рассказ гида, удобный транспорт, крутые места для обеда и перекуса. Всем рекомендую!)Всё прошло великолепно! Интересный маршрут, интересный рассказ гида, удобный транспорт, крутые места для обеда и перекуса. Всем рекомендую!)Всё прошло великолепно! Интересный маршрут, интересный рассказ гида, удобный транспорт, крутые места для обеда и перекуса. Всем рекомендую!)
  • А
    Анастасия
    1 октября 2023
    Приключение на внедорожнике в Казбеги и долине Трусо
    Это было невероятно круто! Несмотря на сложный маршрут, все прошло на одном дыхании. Экскурсия проходила параллельно на двух языках -
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    русском и английском, все было понятно. Коба отличный гид, было приятно узнать новые факты о полюбившейся Грузии, маршрутах и достопримечательностях Военно-грузинской дороги ✨🫶🏻 По фотографиям я думаю вы сами поймете, что путешествие стоит того, чтобы увидеть всё это собственными глазами ❤️ Madloba, Saqartvelo 🇬🇪

    Это было невероятно круто! Несмотря на сложный маршрут, все прошло на одном дыхании. Экскурсия проходила параллельноЭто было невероятно круто! Несмотря на сложный маршрут, все прошло на одном дыхании. Экскурсия проходила параллельноЭто было невероятно круто! Несмотря на сложный маршрут, все прошло на одном дыхании. Экскурсия проходила параллельноЭто было невероятно круто! Несмотря на сложный маршрут, все прошло на одном дыхании. Экскурсия проходила параллельноЭто было невероятно круто! Несмотря на сложный маршрут, все прошло на одном дыхании. Экскурсия проходила параллельноЭто было невероятно круто! Несмотря на сложный маршрут, все прошло на одном дыхании. Экскурсия проходила параллельноЭто было невероятно круто! Несмотря на сложный маршрут, все прошло на одном дыхании. Экскурсия проходила параллельноЭто было невероятно круто! Несмотря на сложный маршрут, все прошло на одном дыхании. Экскурсия проходила параллельноЭто было невероятно круто! Несмотря на сложный маршрут, все прошло на одном дыхании. Экскурсия проходила параллельно
  • М
    Мила
    20 сентября 2023
    Приключение на внедорожнике в Казбеги и долине Трусо
    Познавательная экскурсия, красивые места, комфорт и позитив. Рекомендую 🔥
  • Д
    Дарья
    26 августа 2023
    Приключение на внедорожнике в Казбеги и долине Трусо
    Выбрала именно эту экскурсию по достопримечательностям Военно-Грузинской дороги за её насыщенность и протяжённость, и это было супер. Очень понравилась прогулка
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    по ущелью Трусо, оптимальная по продолжительности, как говорится, не слишком много и не слишком мало! Хатуна - великолепный и очень позитивный гид, провела нас по всему маршруту, подробно и увлекательно обо всём рассказывая. Прогулок и информации было ровно столько, чтобы не слишком устать и получить от поездки максимум:) При этом очень комфортно ездить небольшими группами по 6 человек, у нас была группа, говорящая на двух языках (русский и английский), но это нисколько не напрягало, Хатуна - прекрасный рассказчик, и было интересно её слушать на обоих языках.

    Выбрала именно эту экскурсию по достопримечательностям Военно-Грузинской дороги за её насыщенность и протяжённость, и это былоВыбрала именно эту экскурсию по достопримечательностям Военно-Грузинской дороги за её насыщенность и протяжённость, и это былоВыбрала именно эту экскурсию по достопримечательностям Военно-Грузинской дороги за её насыщенность и протяжённость, и это былоВыбрала именно эту экскурсию по достопримечательностям Военно-Грузинской дороги за её насыщенность и протяжённость, и это былоВыбрала именно эту экскурсию по достопримечательностям Военно-Грузинской дороги за её насыщенность и протяжённость, и это былоВыбрала именно эту экскурсию по достопримечательностям Военно-Грузинской дороги за её насыщенность и протяжённость, и это было
  • Я
    Яна
    10 июня 2023
    К Казбеку по легендарным местам Военно-Грузинской дороги
    Это была замечательная экскурсия! Мы много мест объездили в мире, но такие впечатления у нас впервые! Такая красивая природа: горы,
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    луга, серпантины, бесконечное количество овечек и других животных, и еще много достопримечательностей и волшебных мест на всем пути! Казбек, как мы знали, и как подтвердил наш гид, открывается далеко не всем. Но нам удалось его увидеть без единого облачка! Чудо, магия! А какая красота… не передаст вам ни одна фотография, только эта экскурсия именно с этим гидом! Огромное спасибо гиду Александре, профессионал своего дела, знал ответ на каждый вопрос!) такие невероятные впечатления мы получили благодаря ему и природе вместе:) Конечно, на любую экскурсию в Грузию теперь только к Александре! Хочется написать еще больше и больше слов, но их просто не хватает, поэтому просто советую: обращайтесь к Александре за вашей экскурсией, с ним, будьте уверенны, все пройдёт идеально, и вы ни о чем не пожалеете! Спасибо еще раз за такие эмоции и ваш труд, Александре! Это путешествие навсегда в наших сердцах!:)

  • Ф
    Филипп
    13 сентября 2022
    К Казбеку по легендарным местам Военно-Грузинской дороги
    Александр - превосходный рассказчик и при том с отличным чувством ритма, он не перегружает вас информацией, а как бы подпитывает
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    вас ей. Маршрут можно было согласовать, пару мест мы отменили, и заехали пообедать в ресторан по нашему выбору недалеко от маршрута. Александр составил нам компанию, чему мы были несказанно рады. Также очень хорошо относится к детям с их капризами и фортелями:) დიდი მადლობა!

  • Д
    Дмитрий
    7 сентября 2022
    Приключение на внедорожнике в Казбеги и долине Трусо
    Я выбрал поездку в Казбеги и долину Трусо, и мне очень понравилось, хотя был в этой местности в прошлом году.
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    Узнал много информации о каждом месте, которое мы посетили, а долина Трусо открылась для меня с совершенно новой стороны, что сделало поездку более интересной. Наш был знающим и очень веселым. Мне повезло оказаться в небольшой приятной группе.

  • В
    Владимир
    30 августа 2022
    Приключение на внедорожнике в Казбеги и долине Трусо
    Тур предоставляет прекрасную возможность увидеть множество скрытых жемчужин северной Грузии за один день. Сам маршрут очень живописен. Гид действительно опытный
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    и делился большим количеством информации о местах, которые мы посещали, а также об истории и культуре Грузии, благодаря чему я многому научился. Водитель профессионал своего дела, несмотря на то, что езда в такой локации сопряжена с большим количеством адреналина. Маршрут завершился фантастическим ужином в местном грузинском ресторане, еда была действительно вкусной. Мне понравилась экскурсия, однозначно рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Джиппинг»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Грузинское сафари в мини-группе: марсианские пейзажи и монастырь Давид-Гареджи
  2. К Казбеку по легендарным местам Военно-Грузинской дороги
  3. Приключение на внедорожнике в Казбеги и долине Трусо
  4. Преддверие Дагестана: джип-тур в Панкисское ущелье
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  7. Собор Светицховели
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Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Джиппинг" можно забронировать 4 экскурсии от 59 до 285 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 74 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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