1 чел.
По популярности
Мини-группа
10 часов
Грузинское сафари: марсианские пейзажи и монастырь Давид-Гареджи
Погрузитесь в атмосферу дикой природы Грузии, открывая пустынные пейзажи и древние монастыри
Начало: На площади Европы в Тбилиси
«Поездка проходит на настоящем внедорожнике — наша задача обеспечить вашу безопасность на всём маршруте»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
€64 за человека
скидка
40%
Индивидуальная
10 часов
К Казбеку по легендарным местам Военно-Грузинской дороги
Древний исторический путь через Дарьяльское ущелье, а также дегустация вина и чачи
«К церкви вы подниметесь на внедорожнике — на вершине холма вам откроется потрясающая панорама: вид на величественный Казбек и окружающий горный массив»
15 июня в 15:00
16 июня в 09:00
321€193 за всё до 6 чел.
Мини-группа
12 часов
Приключение на внедорожнике в Казбеги и долине Трусо
Главные места Военно-Грузинской дороги и непроторенные тропы - исследуем и влюбляемся
Начало: На площади Европы в Тбилиси
«На внедорожнике поднимемся к одному из главных мест притяжения в Сакартвело — это церковь Святой Троицы в Гергети»
Расписание: в среду и субботу в 08:30
Завтра в 08:30
12 июня в 08:30
€59 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
10 часов
Преддверие Дагестана: джип-тур в Панкисское ущелье
Увидеть заповедные уголки приграничной Грузии
Начало: От адреса вашего проживания
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 380€285 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННикита3 июня 2024Очень крутая экскурсия, крутой маршрут) интересно рассказывают и охватывает много мест. Точки остановки для еды просто потрясающие) Мы увидели и
- ААнастасия26 мая 2024Прекрасный тур! Очень приятный, харизматичный и интересный гид Коба, а также аккуратный водитель (хотя дорога выглядела сложно и опасно). Замечательный
- ДДанила25 мая 2024Всё прошло великолепно! Интересный маршрут, интересный рассказ гида, удобный транспорт, крутые места для обеда и перекуса. Всем рекомендую!)
- ААнастасия1 октября 2023Это было невероятно круто! Несмотря на сложный маршрут, все прошло на одном дыхании. Экскурсия проходила параллельно на двух языках -
- ММила20 сентября 2023Приключение на внедорожнике в Казбеги и долине ТрусоПознавательная экскурсия, красивые места, комфорт и позитив. Рекомендую 🔥
- ДДарья26 августа 2023Выбрала именно эту экскурсию по достопримечательностям Военно-Грузинской дороги за её насыщенность и протяжённость, и это было супер. Очень понравилась прогулка
- ЯЯна10 июня 2023Это была замечательная экскурсия! Мы много мест объездили в мире, но такие впечатления у нас впервые! Такая красивая природа: горы,
- ФФилипп13 сентября 2022Александр - превосходный рассказчик и при том с отличным чувством ритма, он не перегружает вас информацией, а как бы подпитывает
- ДДмитрий7 сентября 2022Приключение на внедорожнике в Казбеги и долине ТрусоЯ выбрал поездку в Казбеги и долину Трусо, и мне очень понравилось, хотя был в этой местности в прошлом году.
- ВВладимир30 августа 2022Приключение на внедорожнике в Казбеги и долине ТрусоТур предоставляет прекрасную возможность увидеть множество скрытых жемчужин северной Грузии за один день. Сам маршрут очень живописен. Гид действительно опытный
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Джиппинг»
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