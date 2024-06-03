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луга, серпантины, бесконечное количество овечек и других животных, и еще много достопримечательностей и волшебных мест на всем пути! Казбек, как мы знали, и как подтвердил наш гид, открывается далеко не всем. Но нам удалось его увидеть без единого облачка! Чудо, магия! А какая красота… не передаст вам ни одна фотография, только эта экскурсия именно с этим гидом! Огромное спасибо гиду Александре, профессионал своего дела, знал ответ на каждый вопрос!) такие невероятные впечатления мы получили благодаря ему и природе вместе:) Конечно, на любую экскурсию в Грузию теперь только к Александре! Хочется написать еще больше и больше слов, но их просто не хватает, поэтому просто советую: обращайтесь к Александре за вашей экскурсией, с ним, будьте уверенны, все пройдёт идеально, и вы ни о чем не пожалеете! Спасибо еще раз за такие эмоции и ваш труд, Александре! Это путешествие навсегда в наших сердцах!:)