Встречаем Новый год в Тбилиси, День судьбы в Мцхете и Рождество в Сванетии

Продегустировать марочные вина, заглянуть в гости к сванской семье и приготовить чурчхелу

Описание
Программа по дням
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Как Новый год встретим, так его и проведём! Приглашаем ворваться в 2024 весело, вкусно и в дружной компании.

Вас ждёт большое зимнее путешествие: будем гулять по улочкам Тбилиси и побываем в Мцхете, покорим горнолыжные склоны Гудаури и влюбимся в виноградники Кахетии, узнаем, как связаны Кутаиси и мифы Древней Греции, и посетим древний пещерный город, насладимся горными пейзажами гордой Сванетии и современной архитектурой Батуми.

А какой будет фотоконтент! Будем фотографироваться на фоне заснеженных хребтов и тропических лесов, слияния Куры и Арагви и бескрайнего моря.
Встречаем Новый год в Тбилиси, День судьбы в Мцхете и Рождество в Сванетии
Встречаем Новый год в Тбилиси, День судьбы в Мцхете и Рождество в Сванетии
Встречаем Новый год в Тбилиси, День судьбы в Мцхете и Рождество в Сванетии
Встречаем Новый год в Тбилиси, День судьбы в Мцхете и Рождество в Сванетии
Встречаем Новый год в Тбилиси, День судьбы в Мцхете и Рождество в Сванетии
Встречаем Новый год в Тбилиси, День судьбы в Мцхете и Рождество в Сванетии
Встречаем Новый год в Тбилиси, День судьбы в Мцхете и Рождество в Сванетии
Встречаем Новый год в Тбилиси, День судьбы в Мцхете и Рождество в Сванетии
Встречаем Новый год в Тбилиси, День судьбы в Мцхете и Рождество в Сванетии
Встречаем Новый год в Тбилиси, День судьбы в Мцхете и Рождество в Сванетии
Ближайшие даты:
29
дек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и заселение

Встретим вас в аэропорту Тбилиси и отвезём в гостиницу. Вечером соберёмся все вместе за ужином: будем знакомиться, учиться говорить тосты и наслаждаться грузинской кухней.

2 день

Путешествие в Кахетию, Сигнахи и дегустация вина

Утром отправимся в Кахетию. Будем знакомить вас с нашими добрыми друзьями. Сюда стоит приехать, чтобы полюбоваться бесконечными рядами виноградников и старинными монастырями, увидеть панораму Алазанской долины и побывать в Сигнахи — городе любви.

На обед заглянем в семейный ресторан Ильи и Лии. Вас ждут не только блюда кахетинской кухни, но и местные вина — саперави, киндзмараули и ркацители будут литься рекой. Виноградную тему продолжим на винном заводе Гранели, где продегустируем роскошные марочные вина с редких микрозон Грузии.

Следующая локация — женский монастырь Бодбе, где покоится Святая Нино. А ещё открывается невероятный вид на Алазанскую долину.

На мастер-классе вы научитесь готовить дедас пури (кахетинский хлеб) и чурчхелу из винограда и орехов. Желающие смогут своими руками приготовить хинкали.

Путешествие в Кахетию, Сигнахи и дегустация винаПутешествие в Кахетию, Сигнахи и дегустация винаПутешествие в Кахетию, Сигнахи и дегустация винаПутешествие в Кахетию, Сигнахи и дегустация вина
3 день

Катание на курорте Гудаури и встреча Нового года

Никакой предпраздничной суеты, нарезки салатов и голубых огоньков — отправимся на горнолыжный курорт Гудаури. Здесь вы сможете покорить снежные склоны на лыжах и сноуборде или прокатиться на санях, согреться ароматным глинтвейном и сделать эффектные кадры.

Вечером вернёмся в Тбилиси. Новогодняя ночь зависит от вашего желания: вы сможете отпраздновать в ресторане с шоу-программой, прогуляться по городу и насладиться концертом на свежем воздухе или встретить 2024 год в романтической обстановке, уединившись с близким человеком.

Катание на курорте Гудаури и встреча Нового годаКатание на курорте Гудаури и встреча Нового годаКатание на курорте Гудаури и встреча Нового годаКатание на курорте Гудаури и встреча Нового года
4 день

Обзорная экскурсия по Тбилиси

Есть в Грузии поверье: от первого гостя в вашей семье будет зависеть удача всего года! Мы станем гостями столицы. Поспим подольше, а во второй половине дня вас ждёт обзорная пешеходная экскурсия по Тбилиси, который в новогодних украшениях стал ещё более волшебным и завораживающим.

Обзорная экскурсия по ТбилисиОбзорная экскурсия по ТбилисиОбзорная экскурсия по ТбилисиОбзорная экскурсия по Тбилиси
5 день

День Судьбы, прогулка по Мцхете и слияние Куры и Арагви

Новый год прошёл, но праздники не заканчиваются. Сегодня отмечаем Бедобу — День судьбы. Как его проведём, так остальной год и пройдёт! Поэтому программа нас ждёт интересная и насыщенная. Отправляемся в старинный город Мцхету, некогда бывшую столицу Грузии.

Вы увидите монастырь Джвари и сфотографируете один из самых знаменитых видов страны — слияние Куры и Арагви. Полюбуемся кафедральным собором Светицховели, рассмотрим храм Самтавро и прогуляемся по мощёным улочкам Мцхеты.

Вечером весело и с размахом отпразднуем день судьбы.

День Судьбы, прогулка по Мцхете и слияние Куры и АрагвиДень Судьбы, прогулка по Мцхете и слияние Куры и АрагвиДень Судьбы, прогулка по Мцхете и слияние Куры и АрагвиДень Судьбы, прогулка по Мцхете и слияние Куры и Арагви
6 день

Пещерный город Уплисцихе, Кутаиси и монастырь Гелати

Позавтракаем в отеле и поедем на запад. Посетим пещерный город Уплисцихе 2 тыс. до н. э. В пещерных гротах люди высекли жилые комнаты, театр, аптеку и даже храмы!

Через Рикотский перевал доберёмся до Кутаиси, откуда началась эпоха грузинского ренессанса, где возник термин «медицина» и происходили важнейшие исторические события. На экскурсии вы узнаете, как связаны Кутаиси и мифы Древней Греции и почему здесь до сих пор помнят о Геракле и Прометее, а ещё попробуете вкуснейшую местную кухню.

Рассмотрим храм Баграта 11 века и монастырь Гелати, где в старину обучали астрономии и астрологии, а ещё сохранились удивительные фрески 13-16 веков.

Заселимся в гостиницу в Кутаиси.

Пещерный город Уплисцихе, Кутаиси и монастырь ГелатиПещерный город Уплисцихе, Кутаиси и монастырь ГелатиПещерный город Уплисцихе, Кутаиси и монастырь ГелатиПещерный город Уплисцихе, Кутаиси и монастырь ГелатиПещерный город Уплисцихе, Кутаиси и монастырь Гелати
7 день

Горы Сванетии

Отправляемся в Сванетию — самый самобытный, гордый и необычный регион Грузии. Местные князья имели родственные связи с европейскими императорами! Здесь до сих пор чтят традиции и соблюдают старинные суровые законы предков.

Пейзажи ждут невероятные: высокие горные хребты, занесённые снегом, бесконечные леса, ледники, реки и затерянные на склонах небольшие селения с высокими сванскими башнями. Жить мы будем в отеле в посёлке Местиа. После заселения прогуляемся по окрестностям и познакомимся с образом жизни местных.

Горы СванетииГоры СванетииГоры СванетииГоры Сванетии
8 день

Горнолыжные курорты Сванетии и этнографический музей

Утро начнётся с невероятного вида за окном, ароматного кофе и вкусного завтрака. У вас будет свободное время, чтобы отправиться на горнолыжные курорты (Зурулди и Тетнулди) и покататься на лыжах или сноуборде. По желанию можем организовать трансфер.

Второй вариант — прогулка по Местии и посещение горнолыжного курорта, чтобы полюбоваться Ушбой. Согреемся глинтвейном, приготовленным на грузинском вине, и во второй половине дня посетим этнографический музей.

За ужином насладимся сванской кухней.

Горнолыжные курорты Сванетии и этнографический музейГорнолыжные курорты Сванетии и этнографический музейГорнолыжные курорты Сванетии и этнографический музейГорнолыжные курорты Сванетии и этнографический музейГорнолыжные курорты Сванетии и этнографический музей
9 день

В гости к сванской семье и празднование Рождества

Сегодня нас в гости ждёт сванская семья. Они до сих пор живут в доме 12 века, а мебель сохранилась с 14 века! А ещё поднимемся на старинную башню 8 столетия, узнаем историю сванской соли и познакомимся с местными обычаями.

Рождество будем встречать по местным традициям.

В гости к сванской семье и празднование РождестваВ гости к сванской семье и празднование РождестваВ гости к сванской семье и празднование Рождества
10 день

Парк Зугдиди и переезд в Батуми

Из гор — прямиком к морю. Сменим снежные пейзажи на тропические заросли. В городе Зугдиди прогуляемся по парку с дворцом князей Дадиани, пообедаем блюдами мегрельской кухни и поедем дальше. По пути будем любоваться мандариновыми, апельсиновыми и лимонными деревьями. Если повезёт, местные разрешат нам тоже пособирать урожай.

Прибудем в Батуми. Вы окажетесь в удивительном городе, созданном как выход в Европу и в европейском стиле. Здесь был построен самый глубоководный порт в Чёрном море!

Парк Зугдиди и переезд в БатумиПарк Зугдиди и переезд в БатумиПарк Зугдиди и переезд в БатумиПарк Зугдиди и переезд в Батуми
11 день

Прогулка по Батуми

Утром прогуляемся по тропическому лесу, услышим гул водопадов и прогуляемся по Батуми. Наделаем сегодня эффектного контента: сфотографируемся в ботаническом саду, на фоне моря и на современных атмосферных улочках.

Обязательно попробуем хачапури по-аджарски и услышим удивительную легенду, связанную с этим блюдом.

Прогулка по БатумиПрогулка по БатумиПрогулка по БатумиПрогулка по Батуми
12 день

Отъезд

Отвезём вас в аэропорт Батуми или Тбилиси. Если улетаете из Тбилиси, выбирайте вечерний рейс.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тбилиси, время встречи зависит от ваших рейсов. Заселение в отель - с 14:00
Завершение: Аэропорт Батуми или Тбилиси, время зависит от ваших рейсов. Если вы улетаете из Тбилиси, берите билеты на вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

Групповые
На машине
Можно с детьми
Зимние
Летние
Активный отдых
Выездные
Мцхета
Кахетия
Популярные места
Многодневные туры
Гудаури
Новогодние 2024

Похожие туры из Тбилиси

Сказочная Кахетия: природа, история и вино
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
2 отзыва
Сказочная Кахетия: природа, история и вино
Дегустировать вкуснейшие грузинские вина и погружаться в грузинскую культуру
Тбилиси. , 10:00. Заберём вас из Тбилиси и отвезём...
29 окт
30 окт
31 окт
1 ноя
25 000 за человека
Грузия для своих. Новый год в местной компании
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Грузия для своих. Новый год в местной компании
Отметить праздник с грузинским размахом, погрузиться в культуру и погулять по Телави и Сигнахи
Тбилиси, время встречи - по договорённости
27 дек
28 дек
29 дек
30 дек
76 500 за человека
Летнее настроение Грузии: Казбеги, Тбилиси, Мцхета и Кахетия
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Летнее настроение Грузии: Казбеги, Тбилиси, Мцхета и Кахетия
Приготовить чурчхелу, побывать на 2 винных дегустациях и увидеть слияние Арагви и Куры
Аэропорт Владикавказа до 14:30 или на ж. - д. вокз...
21 ноя
7490063 665 за человека
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Тбилиси
ХОРОШО
🧭
ТАМ