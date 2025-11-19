Готовы увидеть темную сторону Тифлиса? Погрузитесь в криминальное прошлое города, который в конце XIX – начале XX века напоминал Дикий Запад.
Перестрелки, аферы, дерзкие ограбления — на экскурсии вы услышите реальные истории, потрясшие старый Тифлис.
Описание экскурсииТемная сторона старого Тбилиси Преступления и дерзкие дела На экскурсии вы узнаете о дерзком ограблении государственного банка, поджоге городского театра, шокирующем убийстве ректора семинарии и таинственном исчезновении директора дворянского земельного банка Ивана Мачабели. Также гид расскажет о махинациях с недвижимостью, устроенных Аветиком Довлатовым, предком писателя Сергея Довлатова. Жизнь и порядки города Вы узнаете, как проводились кулачные бои, кто и как сбегал из городской тюрьмы, где стояла виселица и кого на ней казнили. Также речь пойдёт о том, как проститутки города стали музами художника Нико Пиросмани и о прототипе героя Кислярского из романа «Двенадцать стульев» — коньячном магнате Давиде Сараджишвили. Атмосфера старого города Экскурсия позволит погрузиться в жизнь Тифлиса конца XIX — начала XX века, почувствовать атмосферу улиц, мест, где плелись заговоры и творились преступления, которые до сих пор обсуждают историки. Важная информация:
- Используются радиогиды, к которым подключаются выданные наушники; можно использовать собственные проводные наушники (mini jack 3.5 mm).
- Предварительная регистрация на участие обязательна.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Здание городского банка
- Городской театр
- Семинария
- Земельный банк Ивана Мачабели
- Улица старого Тбилиси с историей кулачных боев
- Места, связанные с художником Нико Пиросмани
Что включено
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Площадь Свободы, улица Галактиона Табидзе, дом 2, возле здания мэрии (возле грифонов)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
