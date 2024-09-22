Тбилиси — город с многовековой историей.
Иногда он напоминает престарелого аристократа, в доме которого хранятся предметы нескольких поколений. Что они помнят? Какие секреты хранят? Наша прогулка откроет вам Тбилиси шёпотом старых вещей.
Прислушайтесь — что же расскажут вам раритеты и старые книги на блошиных рынках, в антикварных лавках и букинистических магазинах?
Иногда он напоминает престарелого аристократа, в доме которого хранятся предметы нескольких поколений. Что они помнят? Какие секреты хранят? Наша прогулка откроет вам Тбилиси шёпотом старых вещей.
Прислушайтесь — что же расскажут вам раритеты и старые книги на блошиных рынках, в антикварных лавках и букинистических магазинах?
Ближайшие даты:
Время начала: 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Описание экскурсии
Стартуем с площади Свободы — по пути смотрим антикварные лавки правого берега. Далее — рынки «Сухой мост» и «Голландская барахолка» на левом берегу. Вы зайдёте в гаражный магазинчик дедушки-букиниста и изящное кафе с редкой подборкой книг. Прогуляетесь по улице с уютными лавочками, где продают всякую всячину. И купите всё, что вам понравится!
А ещё мы расскажем:
- В каких отелях Ильф и Петров поселили героев «12 стульев» и где охотиться за гарнитурами сейчас
- Кто разбивал сады и огороды на левом берегу Куры
- Какие предметы интерьера и быта 19 века превратились в загадочные артефакты непонятного назначения
- Почему раньше каждая девочка из приличной семьи выходила замуж с шахматами и книгой «Витязь в тигровой шкуре»
- Кто такие Михаил и Александр, именами которых коренные тбилисцы до сих пор называют площадь и сад
Организационные детали
- Дополнительные расходы: покупки в магазинах и на рынках — по желанию
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Площадь Свободы»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Lada — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 413 туристов
В нашей команде историки, краеведы, педагоги, технари, которых объединяет неумное любопытство к месту, где мы оказались. Сейчас таких городов два — Якутск и Тбилиси. Объединяет наши экскурсии также формат (мыЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
22 сен 2024
Прогулка с экскурсоводом Тамази оставила исключительно приятное впечатление. Тамази вежлив, обладает прекрасным чувством умора, подстраивается под клиента (с нами был ребенок 1,7 года, что не стало проблемой). Интересно посмотреть на город глазами влюблённого в него человека. Остались очарованы Тбилиси, его вкусами и местными людьми. Рекомендую однозначно.
Тимофеева
8 сен 2024
Прогулка на самом деле не про охоту за древностями. Она про национальный характер, про городские обычаи, она - про искренность. Невольно (а может нас ловко подвели к этому) задумываешься, что сокровища - это любовь, умение доверять и радоваться. История про то как Тамази нашел спутницу жизни очень растрогала…
Владимир
7 сен 2024
Всегда хотел узнать поближе этот мир старинных диковин, рассыпанных по тесным улочкам города. Наш экскурсовод Томази прекрасно провёл нас от причуд Сухого моста до скрытых в итальянских двориках уютных книжных лавок, украшая наш путь легендами и байками старого Тбилиси. А самое классное - теперь в копилке есть куча аутентичных фотозон! В общем, было круто, спасибо!
Входит в следующие категории Тбилиси
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