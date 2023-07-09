Увидим популярную и нетуристическую Грузию в комфортной компании единомышленников и новых друзей. Соединим в поездке посещение священных мест, природных и модных локаций и погружение в грузинскую гастрономию. Вы окажетесь в гостях у мастера виноделия, узнаете главный секрет приготовления напитка, продегустируете сыры и научитесь готовить хинкали в грузинской общине. Прокатимся на канатной дороге в стиле ретро, спустимся в пещеру Прометея и расслабимся в серном бассейне под открытым небом с видом на горы. Сможем останавливаться по дороге там, где захотим. Сделаем фотографии на полароид и плёнку. Увидим грузинский Марс и исследуем ночную жизнь Тбилиси.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Мы стремимся собрать в путешествии близких по духу людей. Данный тур – молодёжный, 18-38 лет. Рамки позволяют заводить новых друзей, таких же авантюристов с общими интересами. Зачастую после трипов участники продолжают путешествовать вместе. Однако, по нашему опыту, цифра в паспорте ничего не значит. Если вы бодры и веселы, смело присоединяйтесь! Детей лучше оставить дома. Такой тип путешествия им просто не подойдёт.

После брони места в туре необходимо оплатить организатору напрямую 25 000 рублей на бронирование жилья, трансфера и оплату прочих расходов. В случае отмены поездки со стороны путешественника данная сумма не возвращается.

Для въезда в Грузию виза не нужна, только заполненная форма. Форму пришлём после покупки билетов. Если у вас нет банковской карты, работающей заграницей, мы оплатим ваши дополнительные траты. Рассчитаемся в конце трипа.