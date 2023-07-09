Молодёжный роуд-трип в Грузии в мини-группе: древнее, современное и гастрономическое

Искупаться в бассейне с видом на горы, продегустировать вина и научиться готовить хинкали

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Ответы на вопросы
Увидим популярную и нетуристическую Грузию в комфортной компании единомышленников и новых друзей.

Соединим в поездке посещение священных мест, природных и модных локаций и погружение в грузинскую гастрономию.

Вы окажетесь в гостях у мастера виноделия, узнаете главный секрет приготовления напитка, продегустируете сыры и научитесь готовить хинкали в грузинской общине.

Прокатимся на канатной дороге в стиле ретро, спустимся в пещеру Прометея и расслабимся в серном бассейне под открытым небом с видом на горы. Сможем останавливаться по дороге там, где захотим. Сделаем фотографии на полароид и плёнку. Увидим грузинский Марс и исследуем ночную жизнь Тбилиси.
Молодёжный роуд-трип в Грузии в мини-группе: древнее, современное и гастрономическое
Молодёжный роуд-трип в Грузии в мини-группе: древнее, современное и гастрономическое
Молодёжный роуд-трип в Грузии в мини-группе: древнее, современное и гастрономическое
Молодёжный роуд-трип в Грузии в мини-группе: древнее, современное и гастрономическое
Молодёжный роуд-трип в Грузии в мини-группе: древнее, современное и гастрономическое
Молодёжный роуд-трип в Грузии в мини-группе: древнее, современное и гастрономическое
Молодёжный роуд-трип в Грузии в мини-группе: древнее, современное и гастрономическое
Молодёжный роуд-трип в Грузии в мини-группе: древнее, современное и гастрономическое
Молодёжный роуд-трип в Грузии в мини-группе: древнее, современное и гастрономическое
Молодёжный роуд-трип в Грузии в мини-группе: древнее, современное и гастрономическое
Молодёжный роуд-трип в Грузии в мини-группе: древнее, современное и гастрономическое
Молодёжный роуд-трип в Грузии в мини-группе: древнее, современное и гастрономическое
Молодёжный роуд-трип в Грузии в мини-группе: древнее, современное и гастрономическое
Молодёжный роуд-трип в Грузии в мини-группе: древнее, современное и гастрономическое
Молодёжный роуд-трип в Грузии в мини-группе: древнее, современное и гастрономическое
Ближайшие даты:
9
июл
23
июл
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Мы стремимся собрать в путешествии близких по духу людей. Данный тур – молодёжный, 18-38 лет. Рамки позволяют заводить новых друзей, таких же авантюристов с общими интересами. Зачастую после трипов участники продолжают путешествовать вместе. Однако, по нашему опыту, цифра в паспорте ничего не значит. Если вы бодры и веселы, смело присоединяйтесь! Детей лучше оставить дома. Такой тип путешествия им просто не подойдёт.

После брони места в туре необходимо оплатить организатору напрямую 25 000 рублей на бронирование жилья, трансфера и оплату прочих расходов. В случае отмены поездки со стороны путешественника данная сумма не возвращается.

Для въезда в Грузию виза не нужна, только заполненная форма. Форму пришлём после покупки билетов. Если у вас нет банковской карты, работающей заграницей, мы оплатим ваши дополнительные траты. Рассчитаемся в конце трипа.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Тбилиси, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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