Искупаться в бассейне с видом на горы, продегустировать вина и научиться готовить хинкали
Соединим в поездке посещение священных мест, природных и модных локаций и погружение в грузинскую гастрономию.
Вы окажетесь в гостях у мастера виноделия, узнаете главный секрет приготовления напитка, продегустируете сыры и научитесь готовить хинкали в грузинской общине.
Прокатимся на канатной дороге в стиле ретро, спустимся в пещеру Прометея и расслабимся в серном бассейне под открытым небом с видом на горы. Сможем останавливаться по дороге там, где захотим. Сделаем фотографии на полароид и плёнку. Увидим грузинский Марс и исследуем ночную жизнь Тбилиси.
июл
июл
Описание
Организационные детали
Мы стремимся собрать в путешествии близких по духу людей. Данный тур – молодёжный, 18-38 лет. Рамки позволяют заводить новых друзей, таких же авантюристов с общими интересами. Зачастую после трипов участники продолжают путешествовать вместе. Однако, по нашему опыту, цифра в паспорте ничего не значит. Если вы бодры и веселы, смело присоединяйтесь! Детей лучше оставить дома. Такой тип путешествия им просто не подойдёт.
После брони места в туре необходимо оплатить организатору напрямую 25 000 рублей на бронирование жилья, трансфера и оплату прочих расходов. В случае отмены поездки со стороны путешественника данная сумма не возвращается.
Для въезда в Грузию виза не нужна, только заполненная форма. Форму пришлём после покупки билетов. Если у вас нет банковской карты, работающей заграницей, мы оплатим ваши дополнительные траты. Рассчитаемся в конце трипа.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Тбилиси, 12:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.