Узнать Грузию через её гастрономию, научиться готовить местные блюда и заглянуть в винный погреб
Остановимся на обед у подножия Казбека и слепим хинкали в горах под чутким руководством местной семьи. Попробуем несколько видов хачапури и попробуем приготовить хабизгини, одну из разновидностей, сами.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$518
Описание
Организационные детали
Обращаем внимание, что порядок экскурсий может меняться в зависимости от дат вашего путешествия. При этом содержание программы остаётся неизменным.
Проживание. В 3-звёздочном отеле «Alliance Grafica Epic» в Тбилиси в 2-местных номерах. Возможно 1-местное размещение и повышение категории отеля с доплатой. Вы можете выбрать и 3-местный номер со скидкой, если путешествуете втроём (подселение чаще всего невозможно).
Питание. Включены завтраки со 2-го дня, 3 традиционных грузинских обеда (без алкоголя), 2 ужина в национальных ресторанах (без алкоголя), 2 дегустации вин и кулинарный мастер-класс. Каждый день сможем пробовать блюда национальной кухни.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Детям от 0 до 5 лет бесплатно, без места в автобусе (в случае если родитель готов разместить ребенка на руках), потребность в дополнительной кровати в отеле обсуждается отдельно. Для детей от 6 до 12 лет стоимость считается индивидуально.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в гастрономическую Грузию
Организован трансфер под все авиарейсы до отеля. После размещения вы можете отдохнуть и выбрать занятие по душе. Встреча с гидом и остальными участниками тура состоится завтра.
Обзорная экскурсия по Тбилиси, поездка в древний город Мцхета, мастер-класс, винный погреб и хачапури
После завтрака в отеле отправимся на обзорную экскурсию по Тбилиси. Увидим статую основателя города — царя Вахтанга Горгасали. Прогуляемся по парку Рике и аллее вдоль крепостной стены Нарикала, осмотрим снаружи дворец царицы Дареджан, расположенный на вершине скалы. Полюбуемся с крепостной стены красочными видами ботанического сада. Поднимемся по винтовой лестнице, которая приведёт нас к Инжирову ущелью, где во всей красе перед нами предстанет каньон с водопадом. Посмотрим на серные бани, театр кукол Габриадзе и сделаем эффектные фотографии на мосту Мира.
Затем отправимся в древнюю Мцхету (20 км от Тбилиси). Наша цель — увидеть первую христианскую церковь в Грузии. Кафедральный собор Светицховели возвышается в самом центре города и виден с любой точки. Поднимемся в монастырь Джвари, датируемый 6-м веком. Спустимся в домашний винный погреб на дегустацию нескольких сортов вина и чачи и примем участие в кулинарном мастер-классе. А ещё нас ждёт впечатляющая панорама слияния рек Куры и Арагви.
Вечером вернёмся в гостиницу. Завершим вкусный и насыщенный день ужином — попробуем разновидности хачапури. Общая длительность экскурсии — 7 часов.
Кахетия, родина «Мимино», грузинское виноделие и ужин в национальном ресторане
Сегодня посетим Кахетию, куда доберёмся по горному серпантину через перевал. Окажемся на родине «Мимино» — в Телави. Посмотрим на крепость Батонисцихе, что означает «крепость господина», и 900-летний платан (самое старое дерево в Грузии). Заедем в резиденцию кахетинских царей, усадьбу-музей Александра Чавчавадзе, где загадаем желание и узнаем историю семьи генерала.
Отправимся на одну из виноделен VIP-уровня, чтобы получше разобраться в секретах приготовления вина и попробовать несколько сортов. Продолжим гастротур кахетинским обедом с домашними грузинскими блюдами (оплата на месте). Затем прогуляемся вдоль крепостной стены и по уютным улочкам Сигнахи.
Затем вернёмся в Тбилиси, где сразу же отправляемся в национальный ресторан на ужин.
Общая длительность экскурсии — 10 часов.
Казбеги, Ананури, Гудаури и лепка хинкали
Сегодня отправимся на весь день в Казбеги — живописный уголок Грузии. По дороге остановимся в Ананури и Гудаури, увидим средневековую цитадель и популярный горнолыжный курорт. Проедем по Крестовому перевалу, расположенному на высоте 2379 метров над уровнем моря. Полюбуемся снежными вершинами и сделаем множество эффектных фотографий.
Остановимся на обед у подножия Казбека — в городе Степанцминда. Увидим старинный храм Святой Троицы Гергети. Желающие смогут подняться на джипах на смотровую площадку на высоту 2170 метров (оплачивается дополнительно).
Нагулявшись, отправимся в гости к местной семье учиться готовить настоящие горные хинкали! Заодно испечём хабизгини — одну из разновидностей хачапури. И вместе продегустируем результат.
Вечером вернёмся в Тбилиси.
Отъезд
После завтрака проводим вас в аэропорт Тбилиси к вашему рейсу.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Переезды по программе
- Трансфер в аэропорт
- Проживание
- Завтраки, 3 обеда, 2 ужина
- Дегустация вин со снеками в винном погребе в Сигнахи
- Дегустация вина из цистерны на кахетинском заводе
- Кулинарные мастер-классы
- Экскурсионное сопровождение
- Подъёмники в Тбилиси
- Входные билеты на объекты по программе
- Ежедневный утренний групповой сбор туристов из разных отелей
- Вечерняя групповая развозка по отелям после экскурсий
- Стоимость тура при размещении в 3-местном номере составит 555 долларов за человека
Что не входит в цену
- Билеты до Тбилиси и обратно
- Трансфер из аэропорта Владикавказа - по запросу
- Групповой трансфер из Кутаиси (при необходимости) - доплата 32 доллара за человека
- Остальное питание
- Джип в Казбеги - 10 долларов с человека
- Одноместное размещение - 770 долларов за весь тур
- Повышение категории отели - по запросу
- Трансфер из/в аэропорт
- Возможно организовать путешествие в другие даты