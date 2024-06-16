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Авторский тур
7 дней
Молодёжный роуд-трип в Грузии в мини-группе: древнее, современное и гастрономическое
Искупаться в бассейне с видом на горы, продегустировать вина и научиться готовить хинкали
Начало: Тбилиси, 12:00
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
7500067 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Позвали горы Тушетии: тур в мини-группе из Тбилиси
Посетить родину героя «Мимино», увидеть старинные башни и остановиться в домике среди вершин
Начало: Г. Тбилиси, площадь Мейдан, 06:00
14 июня в 06:00
21 июня в 06:00
30 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Мини-группой в край гор и легенд: путешествие по Сванетии с хайкингом и сплавом
Увидеть сванские башни, поучаствовать в несложных пеших походах и рафтинге по горной реке
Начало: Тбилиси/Кутаиси, точное место - по договорённости,...
10 июля в 08:00
26 июля в 08:00
439$396 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «На микроавтобусе»
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