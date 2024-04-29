Экскурсионные туры на неделю в Тбилиси

Найдено 14 туров в категории «7-дневные туры» в Тбилиси, цены от 504 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Край виноделия, Тбилисское море и город любви: 7 дней в Грузии
🚗 На машине
скидка
20%
Авторский тур
7 дней
6 отзывов
Край виноделия, Тбилисское море и город любви: 7 дней в Грузии
Увидеть "грузинский Стоунхендж", попробовать настоящую "Боржоми" и продегустировать вино на заводе
Начало: Тбилиси, аэропорт, ж. - д. или автовокзал, 14:30
9 июня в 14:00
16 июня в 14:00
6390051 120 за человека
Окрестности Тбилиси, Имеретия и жемчужины «южных ворот» Грузии
🚗 На машине
скидка
5%
Авторский тур
7 дней
2 отзыва
Окрестности Тбилиси, Имеретия и жемчужины «южных ворот» Грузии
Полюбоваться озером Паравани, попробовать монастырский сыр и прогуляться по турецкой крепости
Начало: Тбилиси, аэропорт, любое время
22 июня в 10:00
6 июля в 10:00
550$523 за человека
Путешествие на родину вина и по главным местам Тбилиси и Кахетии в индивидуальной группе
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
Путешествие на родину вина и по главным местам Тбилиси и Кахетии в индивидуальной группе
Пообедать на частной винодельне, побывать в пещерном городе и увидеть Казбек во всей красе
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от ваших рейсов
16 июня в 10:00
5 июля в 08:00
$1 060 за всё до 2 чел.
Земля горцев: по серпантинам, долинам и пещерам Грузии
🚗 На машине
скидка
5%
Авторский тур
7 дней
2 отзыва
Земля горцев: по серпантинам, долинам и пещерам Грузии
Очароваться Тбилиси, побывать в скальном городе и проехаться по Военно-Грузинской дороге
Начало: Тбилиси, аэропорт, любое время
17 июня в 10:00
1 июля в 10:00
530$504 за человека
Неделя в окружении гор: башни Ингушетии, тёплая атмосфера Грузии и уют Владикавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
7 отзывов
Неделя в окружении гор: башни Ингушетии, тёплая атмосфера Грузии и уют Владикавказа
Прогуляться по трём столицам, сравнить три культуры и узнать древние традиции горцев
Начало: Владикавказ, аэропорт, до 14:00
11 июня в 13:00
14 июня в 13:00
67 000 за человека
Многогранная Грузия в тёплой компании: море и виноградники, пещеры и города
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
Многогранная Грузия в тёплой компании: море и виноградники, пещеры и города
Встретить закат на Казбеке, побывать на родине хинкали и прокатиться на лодке по изумрудному каньону
Начало: Владикавказ, аэропорт, до 15:00 или Тбилиси, любое...
17 июня в 15:00
15 июля в 15:00
79 200 за человека
Автопутешествие по лучшим уголкам Грузии с гидом-виноделом
🚗 На машине
скидка
25%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Автопутешествие по лучшим уголкам Грузии с гидом-виноделом
Отправиться в гости к мастеру, насладиться прохладой у каньона и прогуляться по Тбилиси и Батуми
Начало: Тбилиси/Батуми/Кутаиси, в течение дня
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
9011067 583 за человека
Винная перезаГРУЗИЯ
Авторский тур
7 дней
Винная перезаГРУЗИЯ
Начало: Аэропорт Тбилиси, зона прилета
Завтра в 11:00
9 июня в 09:00
$1 100 за человека
Знакомство с Грузией за 7 дней
Авторский тур
7 дней
Знакомство с Грузией за 7 дней
Начало: Ул. Александра Пушкина, д. 5-7, Площадь свободы
Расписание: По договренности
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
$840 за человека
Молодёжный роуд-трип в Грузии в мини-группе: древнее, современное и гастрономическое
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
Молодёжный роуд-трип в Грузии в мини-группе: древнее, современное и гастрономическое
Искупаться в бассейне с видом на горы, продегустировать вина и научиться готовить хинкали
Начало: Тбилиси, 12:00
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
7500067 500 за человека
Осенние каникулы в Грузии: Мцхета, Кахетия, Казбеги и Кутаиси
Авторский тур
7 дней
Осенние каникулы в Грузии: Мцхета, Кахетия, Казбеги и Кутаиси
Продегустировать кахетинские вина, приготовить чурчхелу и побывать в древней столице Грузии
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от вашего времени ...
26 окт в 08:00
1 ноя в 08:00
$900 за человека
В Грузию на ноябрьские праздники: знакомство с виноделием, мастер-классы и знаковые локации
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
В Грузию на ноябрьские праздники: знакомство с виноделием, мастер-классы и знаковые локации
Погулять по Тбилиси и Кутаиси, заглянуть в пещеры и каньоны и научиться готовить чурчхелу
Начало: Тбилиси, аэропорт, время - по договорённости
1 ноя в 11:45
$810 за человека
Грани Грузии: горы, домашний очаг, вино и древности
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Грани Грузии: горы, домашний очаг, вино и древности
Искупаться в серных банях, приготовить хинкали и побывать на грузинском застолье
Начало: Аэропорт Тбилиси, день
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
$1 400 за человека
В Грузию за вином, шопингом и лучшими фотографиями
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
В Грузию за вином, шопингом и лучшими фотографиями
Попробовать вино из сирени, пройтись по любимым магазинам и заглянуть в гости к грузинской семье
Начало: Аэропорт Тбилиси, время по договорённости. Можем о...
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
$900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    29 апреля 2024
    Край виноделия, Тбилисское море и город любви: 7 дней в Грузии
    Очень интересное, содержательное и захватывающее путешествие. Особая благодарность нашему гиду Андро, который сумел объединить и сдружить нашу группу интереснейшими рассказами,
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    исчерпывающими ответами на многочисленные наши вопросы. Благодаря высокому профессионализму Андро и глубокому знанию им истории Грузии мы узнали много малоизвестных исторических фактов о стране. Считаю, что фирме необходимо поощрить Андро за его профессиональную работу.

  • С
    Сергей
    25 марта 2024
    Автопутешествие по лучшим уголкам Грузии с гидом-виноделом
    Этой осенью были с ней целую неделю поездили везде где только успели. Прекрасный гид и программа. Очень понравилось. Буду рекомендовать всем знакомым 🔥
  • А
    Алексей
    20 марта 2024
    Путешествие на родину вина и по главным местам Тбилиси и Кахетии в индивидуальной группе
    Путешествовали с мужем по Грузии впервые, давно мечтали посетить эту солнечную и доброжелательную страну. И наконец, в начале марта мы
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    осуществили свою мечту. Нам очень повезло с гидом Галиной, которая познакомила с Грузией и провела замечательные экскурсии, которые проходили очень увлекательно. Посетили практически все основные достопримечательности в разных регионах, не обошлось,конечно,без винных дегустаций. Мы ознакомились с традициями грузинского народа, посещали храмы, поднимались в горы. Галине удалось настолько нас увлечь и ещё сильнее полюбить замечательную Грузию, куда мы вернёмся и не один раз. Спасибо большое за маленькое путешествие, которое оставило в наших сердцах большую любовь к стране и её замечательным людям!

  • Е
    Елена
    7 марта 2024
    Земля горцев: по серпантинам, долинам и пещерам Грузии
    Хочу выразить глубочайшую благодарность и неописуемый восторг за прекрасный тур по Грузии. Всё было так четко, понятно и своевременно с
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    моего первого письма в эту компанию, до последнего трансфера в аэропорт Тбилиси! Спасибо Егору за советы по выбору отелей, ресторанов и программе путешествия!!! Отличные трансферы с классными водителями и хорошими автомобилями, экскурсовод Ольга по всему маршруту - умница, красавица, интересная рассказчица и помощница в любом вопросе!!! Прекрасные отели по всему маршруту в рамках 3*, но по комфорту и видам все 4+, виды и возможность сделать фото в самых красивых местах!!! Спасибо огромное за все удовольствия!! Искренне рекомендую эту компанию и сама мечтаю ещё раз вернуться в Грузию и посетить ещё и Азербайджан и Армению!!

  • И
    Ирина
    28 февраля 2024
    Окрестности Тбилиси, Имеретия и жемчужины «южных ворот» Грузии
    Сегодня вернулась из путешествия по Грузии. Очень понравилось, но особенно хочу выразить свою искреннюю благодарность и восхищение гиду Ираклию. Разносторонне
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    образованный, воспитанный, приятный молодой человек так тонко и ненавязчиво влюбляет в свою страну, что кажется, здесь ждали только меня. Великолепное чувство вкуса, юмора, разносторонние знания, как в рамках тура, так и в смежных вопросах, умение легко и незаметно разрулить любую внештатную ситуацию Ираклием вне всяких оценок!!!! Выражаю вам искрению благодарность за организацию этого тура!

  • М
    Михаил
    15 февраля 2024
    Окрестности Тбилиси, Имеретия и жемчужины «южных ворот» Грузии
    Третий раз путешествую с этим организатором, и тур как всегда прошел отлично. Я очень доволен. Ведь впечатления от тура складываются
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    не только от посещения достопримечательностей, но и от разных мелочей, таких как короткая остановка посреди длинного переезда поесть свежеиспеченного лаваша с сыром, а водитель еще и своей чачи наливает. Гид Ольга, носилась с нами как с детьми и развлекала изо всех сил. Кому-то надо заехать в места его молодости, ибо ностальгия, а кому-то надо что-то особенное найти для сувениров. Отличная работа. Спасибо и жду с нетерпением следующего отдыха с вами.

  • В
    Виктория
    13 февраля 2024
    Земля горцев: по серпантинам, долинам и пещерам Грузии
    Хочу поблагодарить за теплый прием, внимательное отношение, профессионализм сотрудников! Лида - замечательный гид, человек, увлеченный своей работой, выполняющий ее с
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    удовольствием, - влюбила в Грузию! Гуджа - прекрасный водитель, очень чуткий и внимательный, пунктуальный, скромный и при этом с тонким чувством юмора! Водит аккуратно, чувствуешь себя с ним в безопасности! И водитель Роберт на трансфере был внимателен и пунктуален! Сотрудники были всегда на связи, что дает ощущение защищенности и спокойствия! Спасибо большое

  • Д
    Диляра
    2 февраля 2024
    Автопутешествие по лучшим уголкам Грузии с гидом-виноделом
    Мы были на в потрясающем трипе, и наши экскурсии проводила Тати. Очень жизнерадостная, весёлая, начитанная, интеллектуальная и компанейская! Составлены маршруту очень грамотно. Мы приехали из Казани и остались довольны! Приедем ещё!
  • Е
    Екатерина
    24 января 2024
    Автопутешествие по лучшим уголкам Грузии с гидом-виноделом
    Тати потрясающая, очень умная, знающая все на свете. Экскурсии были супер. Все прошло легко и круто. Все подружились. Буду с
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    Тати работать всегда. Очень люблю эту женщину. И кстати, я сотрудничаю с ней. Доверяю своих клиентов только ей, моей дорогой. Всегда о них заботиться. Она нам там и свадьбу организовала!

    Тати потрясающая, очень умная, знающая все на свете. Экскурсии были супер. Все прошло легко и крутоТати потрясающая, очень умная, знающая все на свете. Экскурсии были супер. Все прошло легко и крутоТати потрясающая, очень умная, знающая все на свете. Экскурсии были супер. Все прошло легко и крутоТати потрясающая, очень умная, знающая все на свете. Экскурсии были супер. Все прошло легко и крутоТати потрясающая, очень умная, знающая все на свете. Экскурсии были супер. Все прошло легко и крутоТати потрясающая, очень умная, знающая все на свете. Экскурсии были супер. Все прошло легко и крутоТати потрясающая, очень умная, знающая все на свете. Экскурсии были супер. Все прошло легко и круто
  • О
    Ольга
    24 декабря 2023
    Неделя в окружении гор: башни Ингушетии, тёплая атмосфера Грузии и уют Владикавказа
    Несмотря на непогоду мы прекрасно провели время- узнали много нового, интересного, удивительного, посетили места, которые вдохновляют, влюбляют! Большое спасибо Заре
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    за предложение этого тура (изначально рассматривался тур без Грузии), за его организацию. Отдельное спасибо Рамзану за массу донесенных до нас событий, обычаев, исторических фактов (поражал своими богатыми, глубокими знаниями), спасибо Алине за прекрасную экскурсию по Владикавказу (очень понравилось как рассказывала про этот уютный городок, его жителей), Магомеду, что быстро, без приключений нас возил, Зазе - интересному и впечатляющиму гиду, всем, кто сопровождал наш тур! Немного жаль, что ничего не посмотрели на военно-грузинской дороге из-за погодных условий, но колорит и красота мест, которые мы посетили, затмил недосмотренное))

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «7-дневные туры»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 14
  1. Край виноделия, Тбилисское море и город любви: 7 дней в Грузии
  2. Окрестности Тбилиси, Имеретия и жемчужины «южных ворот» Грузии
  3. Путешествие на родину вина и по главным местам Тбилиси и Кахетии в индивидуальной группе
  4. Земля горцев: по серпантинам, долинам и пещерам Грузии
  5. Неделя в окружении гор: башни Ингушетии, тёплая атмосфера Грузии и уют Владикавказа
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кахетия
  2. Сигнахи
  3. Казбеги
  4. Боржоми
  5. Уплисцихе
  6. Гудаури
  7. Серные бани
  8. Алазанская долина
  9. Крепость Ананури
  10. Арка дружбы
Сколько стоит тур в Тбилиси в июне 2024
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