1 чел.
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скидка
20%
Авторский тур
7 дней
Край виноделия, Тбилисское море и город любви: 7 дней в Грузии
Увидеть "грузинский Стоунхендж", попробовать настоящую "Боржоми" и продегустировать вино на заводе
Начало: Тбилиси, аэропорт, ж. - д. или автовокзал, 14:30
9 июня в 14:00
16 июня в 14:00
6390051 120₽ за человека
скидка
5%
Авторский тур
7 дней
Окрестности Тбилиси, Имеретия и жемчужины «южных ворот» Грузии
Полюбоваться озером Паравани, попробовать монастырский сыр и прогуляться по турецкой крепости
Начало: Тбилиси, аэропорт, любое время
22 июня в 10:00
6 июля в 10:00
550$523 за человека
Авторский тур
7 дней
Путешествие на родину вина и по главным местам Тбилиси и Кахетии в индивидуальной группе
Пообедать на частной винодельне, побывать в пещерном городе и увидеть Казбек во всей красе
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от ваших рейсов
16 июня в 10:00
5 июля в 08:00
$1 060 за всё до 2 чел.
скидка
5%
Авторский тур
7 дней
Земля горцев: по серпантинам, долинам и пещерам Грузии
Очароваться Тбилиси, побывать в скальном городе и проехаться по Военно-Грузинской дороге
Начало: Тбилиси, аэропорт, любое время
17 июня в 10:00
1 июля в 10:00
530$504 за человека
Авторский тур
7 дней
Неделя в окружении гор: башни Ингушетии, тёплая атмосфера Грузии и уют Владикавказа
Прогуляться по трём столицам, сравнить три культуры и узнать древние традиции горцев
Начало: Владикавказ, аэропорт, до 14:00
11 июня в 13:00
14 июня в 13:00
67 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Многогранная Грузия в тёплой компании: море и виноградники, пещеры и города
Встретить закат на Казбеке, побывать на родине хинкали и прокатиться на лодке по изумрудному каньону
Начало: Владикавказ, аэропорт, до 15:00 или Тбилиси, любое...
17 июня в 15:00
15 июля в 15:00
79 200₽ за человека
скидка
25%
Авторский тур
7 дней
Автопутешествие по лучшим уголкам Грузии с гидом-виноделом
Отправиться в гости к мастеру, насладиться прохладой у каньона и прогуляться по Тбилиси и Батуми
Начало: Тбилиси/Батуми/Кутаиси, в течение дня
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
9011067 583₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Винная перезаГРУЗИЯ
Начало: Аэропорт Тбилиси, зона прилета
Завтра в 11:00
9 июня в 09:00
$1 100 за человека
Авторский тур
7 дней
Знакомство с Грузией за 7 дней
Начало: Ул. Александра Пушкина, д. 5-7, Площадь свободы
Расписание: По договренности
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
$840 за человека
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
Молодёжный роуд-трип в Грузии в мини-группе: древнее, современное и гастрономическое
Искупаться в бассейне с видом на горы, продегустировать вина и научиться готовить хинкали
Начало: Тбилиси, 12:00
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
7500067 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Осенние каникулы в Грузии: Мцхета, Кахетия, Казбеги и Кутаиси
Продегустировать кахетинские вина, приготовить чурчхелу и побывать в древней столице Грузии
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от вашего времени ...
26 окт в 08:00
1 ноя в 08:00
$900 за человека
Авторский тур
7 дней
В Грузию на ноябрьские праздники: знакомство с виноделием, мастер-классы и знаковые локации
Погулять по Тбилиси и Кутаиси, заглянуть в пещеры и каньоны и научиться готовить чурчхелу
Начало: Тбилиси, аэропорт, время - по договорённости
1 ноя в 11:45
$810 за человека
Авторский тур
7 дней
Грани Грузии: горы, домашний очаг, вино и древности
Искупаться в серных банях, приготовить хинкали и побывать на грузинском застолье
Начало: Аэропорт Тбилиси, день
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
$1 400 за человека
Авторский тур
7 дней
В Грузию за вином, шопингом и лучшими фотографиями
Попробовать вино из сирени, пройтись по любимым магазинам и заглянуть в гости к грузинской семье
Начало: Аэропорт Тбилиси, время по договорённости. Можем о...
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
$900 за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна29 апреля 2024Очень интересное, содержательное и захватывающее путешествие. Особая благодарность нашему гиду Андро, который сумел объединить и сдружить нашу группу интереснейшими рассказами,
- ССергей25 марта 2024Этой осенью были с ней целую неделю поездили везде где только успели. Прекрасный гид и программа. Очень понравилось. Буду рекомендовать всем знакомым 🔥
- ААлексей20 марта 2024Путешествовали с мужем по Грузии впервые, давно мечтали посетить эту солнечную и доброжелательную страну. И наконец, в начале марта мы
- ЕЕлена7 марта 2024Хочу выразить глубочайшую благодарность и неописуемый восторг за прекрасный тур по Грузии. Всё было так четко, понятно и своевременно с
- ИИрина28 февраля 2024Сегодня вернулась из путешествия по Грузии. Очень понравилось, но особенно хочу выразить свою искреннюю благодарность и восхищение гиду Ираклию. Разносторонне
- ММихаил15 февраля 2024Третий раз путешествую с этим организатором, и тур как всегда прошел отлично. Я очень доволен. Ведь впечатления от тура складываются
- ВВиктория13 февраля 2024Хочу поблагодарить за теплый прием, внимательное отношение, профессионализм сотрудников! Лида - замечательный гид, человек, увлеченный своей работой, выполняющий ее с
- ДДиляра2 февраля 2024Мы были на в потрясающем трипе, и наши экскурсии проводила Тати. Очень жизнерадостная, весёлая, начитанная, интеллектуальная и компанейская! Составлены маршруту очень грамотно. Мы приехали из Казани и остались довольны! Приедем ещё!
- ЕЕкатерина24 января 2024Тати потрясающая, очень умная, знающая все на свете. Экскурсии были супер. Все прошло легко и круто. Все подружились. Буду с
- ООльга24 декабря 2023Несмотря на непогоду мы прекрасно провели время- узнали много нового, интересного, удивительного, посетили места, которые вдохновляют, влюбляют! Большое спасибо Заре
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «7-дневные туры»
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- Край виноделия, Тбилисское море и город любви: 7 дней в Грузии
- Окрестности Тбилиси, Имеретия и жемчужины «южных ворот» Грузии
- Путешествие на родину вина и по главным местам Тбилиси и Кахетии в индивидуальной группе
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