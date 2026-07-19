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Душа Грузии: Мцхета, Джвари и величие монумента «Хроники Грузии»

Индивидуальная экскурсия в Мцхету: посетите памятники всемирного наследия ЮНЕСКО
Мы начнём поездку с осмотра храма Джвари, откуда открывается вид на слияние двух рек - Арагвы и Куры. Затем спустимся с холмов непосредственно в Мцхету - первую столицу Грузии…
5
14 отзывов
Душа Грузии: Мцхета, Джвари и величие монумента «Хроники Грузии»
Душа Грузии: Мцхета, Джвари и величие монумента «Хроники Грузии»
Душа Грузии: Мцхета, Джвари и величие монумента «Хроники Грузии»

Описание экскурсии

Этот тур — золотой стандарт для первого знакомства с Грузией. Маршрут идеально подходит для паломников, ценителей истории и искателей вдохновляющих пейзажей. Мы объединили в одной поездке святыни ЮНЕСКО, места силы и грандиозную архитектуру, чтобы подарить вам полное погружение в душу страны. Наша экскурсия неизменно входит в топ самых популярных программ благодаря насыщенности и работе наших профессиональных гидов. Что вас ожидает: Наше путешествие начнется от вашего отеля. Мы отправимся туда, где время замедляет ход, а камни хранят вековую мудрость. Джвари: Поэзия в камне Первой остановкой станет монастырь Джвари (VI век), парящий на вершине горы. Именно это место увековечил Михаил Лермонтов в поэме «Мцыри». Здесь, «где, сливаяся, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры», открывается самая узнаваемая и захватывающая панорама Грузии. Это идеальная локация для фотографий: суровая красота средневекового храма на фоне слияния рек и черепичных крыш древней Мцхеты. Мцхета: Духовная колыбель Мы спустимся в первую столицу Грузии — уютную Мцхету. Прогуляемся по колоритным мощеным улочкам, где витают ароматы специй и свежей чурчхелы (которую обязательно стоит попробовать!). Центр притяжения — кафедральный собор Светицховели. Это не просто шедевр архитектуры XI века, это «Второй Иерусалим». Наши эрудированные гиды расскажут вам, почему это место священно для каждого грузина, и покажут, где покоится величайшая реликвия христианского мира — Хитон Господень. «Хроники Грузии»: Монументальная летопись Вместо стандартных троп мы откроем вам скрытую жемчужину Тбилиси — мемориал «Хроники Грузии», который часто называют «Грузинским Стоунхенджем». Творение Зураба Церетели поражает масштабом: гигантские бронзовые и каменные колонны возвышаются над Тбилисским морем. Здесь застыла в камне история грузинских царей и земной путь Христа. Это место обладает мощной энергетикой и фантастической геометрией для фотосъемки, особенно в лучах заходящего солнца. Комфорт и впечатления Мы ценим ваше время и комфорт. После насыщенной программы, если позволит погода, мы предложим завершить день обедом в уютном ресторане, наслаждаясь грузинской кухней и обсуждая увиденное. Откройте для себя Грузию, которая останется в сердце навсегда!

по запросу

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мцхета - древняя первая столица Грузии, город-музей под открытым небом и духовное сердце страны
  • Монастырь Джвари (VI век) - легендарный храм на вершине горы, памятник ЮНЕСКО, воспетый М.Ю. Лермонтовым
  • Слияние Арагвы и Куры - знаменитая природная панорама, где воды двух рек встречаются, создавая потрясающий контраст. Визитная карточка Грузии
  • Собор Светицховели - кафедральный патриарший храм XI века, усыпальница царей и место хранения Хитона Господня
  • Монумент "Хроники Грузии" - грандиозный мемориал Зураба Церетели на берегу Тбилисского моря, часто называемый "Грузинским Стоунхенджем"
  • Сувенирный рынок Мцхеты - колоритные торговые ряды, где можно купить специи, минанкари и попробовать самую вкусную чурчхелу
Что включено
  • Вода
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Питание
  • Чаевые
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: по запросу
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 14 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
3
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1
Е
Прекрасная экскурсия по знаковым местам Грузии!
Гид Хатуна забрала нас на комфортабельном авто в 10.00, и мы направились к первой точке - монументу «Хроники Грузии». Невероятной красоты памятник, с которого открывается
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великолепная панорама города!
Далее выехали за город и посетили монастырь Джвари («Там, где, сливаяся, шумят, Обнявшись, будто две сестры, Струи Арагвы и Куры…»), а затем побродили по древней столице Грузии - городу Мцхете, где заглянули в храм Светицховели и напитались духом Старого города!
На протяжении всей экскурсии гид давала столько свободного времени, сколько нам было необходимо, очень увлекательно рассказывала обо всём, что нас окружало и, бонусом, порекомендовала отменные рестораны в Тбилиси)
Интересная, но при этом ненапряжная экскурсия, большое спасибо Хатуне! 🤍

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А
Замечательная, очень информативная поездка, отдельная благодарность гиду Алексу за предварительные заботливые сообщения перед поездкой, напоминалки, уточнения. Гид очень профессиональный, излагает историю с такими тонкостями, что удивляешься. Постояно в контакте, обратной связи. Сам ведет машину, транспорт очень комфортабельный, манера вождения профессиональная, аккуратная. Алекс нас фотографировал по личной инициативе, любезно завез нас получить сим-карту. Спасибо большое!
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М
Хочется искренне поблагодарить нашего гида Алекса за невероятно насыщенную, интересную и душевную экскурсию по Грузии. Это был не просто маршрут с фактами, а настоящее погружение в историю, культуру и атмосферу
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страны.
Наше путешествие началось с древнего города Мцхета — места с особой энергетикой и глубокой историей. Гид показал нам два значимых храма, подробно рассказал об их значении, архитектуре и роли в становлении грузинской государственности и православия. Особенно ценно было то, что информация подавалась не сухо, а с живыми деталями, историческими связями и интересными акцентами. Легенды, традиции, культурные особенности — всё это звучало настолько органично и захватывающе, что время пролетело незаметно. Большое впечатление произвёл монументальный комплекс Летопись Грузии, созданный по замыслу Зураба Церетели. Благодаря рассказу гида это место открылось для нас гораздо глубже — как символ, отражающий ключевые этапы истории страны. Также в программу вошло очень атмосферное и необычное место — легендарный кафе-сад, связанный с именем дизайнера Эдуард Шеварднадзе. Это было не просто посещение красивой локации, а настоящая история, рассказанная через пространство, детали и настроение. Гид сумел создать комфортную, дружелюбную атмосферу и заинтересовать нас с первых минут. Такие экскурсии остаются в памяти надолго и делают путешествие по-настоящему особенным. Рекомендуем от всей души!

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В
У нас была экскурсия с гидом Хатуна. Потрясающий человек 👌🤗. В ней столько понимания и деликатности. Она успевала водить машину, рассказывать интересные факты и при этом шутить очень тонко и
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остроумно! … прям наш человек. Очень понравились экскурсия. Хатуна влюбила нас в грузин 👌, помогла нам с обменом валюты (завезла в банк) и выбором ресторана (забронировала столик)… Теперь хочется на все экскурсии только с ней 🤗🌸

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Н
Экскурсия потрясающая! Гид Хатуна чудесная, очень интересно и душевно всё рассказала, провезла по всем местам, полностью построила экскурсию под нас. Получилась дружеская прогулка, очень тёплая и комфортная. А на память осталось много потрясающих фотографий. Спасибо!
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П
We went with a group of 3 people on an excursion. We really liked our guide Khatuna, who kindly showed us the city itself and told us its history. We
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went by the guide's car, which was a special pleasure compared to the bus. We went on a rainy day, but the rain did not spoil the experience, Khatuna kindly offered an umbrella as we did not have enough of our own. The trip seemed very fast because we spent the whole trip talking about everything, joking and having a lot of fun.
Khatuna is a very professional guide, I advise you

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