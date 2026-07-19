Мы начнём поездку с осмотра храма Джвари, откуда открывается вид на слияние двух рек - Арагвы и Куры. Затем спустимся с холмов непосредственно в Мцхету - первую столицу Грузии…
Описание экскурсииЭтот тур — золотой стандарт для первого знакомства с Грузией. Маршрут идеально подходит для паломников, ценителей истории и искателей вдохновляющих пейзажей. Мы объединили в одной поездке святыни ЮНЕСКО, места силы и грандиозную архитектуру, чтобы подарить вам полное погружение в душу страны. Наша экскурсия неизменно входит в топ самых популярных программ благодаря насыщенности и работе наших профессиональных гидов. Что вас ожидает: Наше путешествие начнется от вашего отеля. Мы отправимся туда, где время замедляет ход, а камни хранят вековую мудрость. Джвари: Поэзия в камне Первой остановкой станет монастырь Джвари (VI век), парящий на вершине горы. Именно это место увековечил Михаил Лермонтов в поэме «Мцыри». Здесь, «где, сливаяся, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры», открывается самая узнаваемая и захватывающая панорама Грузии. Это идеальная локация для фотографий: суровая красота средневекового храма на фоне слияния рек и черепичных крыш древней Мцхеты. Мцхета: Духовная колыбель Мы спустимся в первую столицу Грузии — уютную Мцхету. Прогуляемся по колоритным мощеным улочкам, где витают ароматы специй и свежей чурчхелы (которую обязательно стоит попробовать!). Центр притяжения — кафедральный собор Светицховели. Это не просто шедевр архитектуры XI века, это «Второй Иерусалим». Наши эрудированные гиды расскажут вам, почему это место священно для каждого грузина, и покажут, где покоится величайшая реликвия христианского мира — Хитон Господень. «Хроники Грузии»: Монументальная летопись Вместо стандартных троп мы откроем вам скрытую жемчужину Тбилиси — мемориал «Хроники Грузии», который часто называют «Грузинским Стоунхенджем». Творение Зураба Церетели поражает масштабом: гигантские бронзовые и каменные колонны возвышаются над Тбилисским морем. Здесь застыла в камне история грузинских царей и земной путь Христа. Это место обладает мощной энергетикой и фантастической геометрией для фотосъемки, особенно в лучах заходящего солнца. Комфорт и впечатления Мы ценим ваше время и комфорт. После насыщенной программы, если позволит погода, мы предложим завершить день обедом в уютном ресторане, наслаждаясь грузинской кухней и обсуждая увиденное. Откройте для себя Грузию, которая останется в сердце навсегда!
по запросу
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мцхета - древняя первая столица Грузии, город-музей под открытым небом и духовное сердце страны
- Монастырь Джвари (VI век) - легендарный храм на вершине горы, памятник ЮНЕСКО, воспетый М.Ю. Лермонтовым
- Слияние Арагвы и Куры - знаменитая природная панорама, где воды двух рек встречаются, создавая потрясающий контраст. Визитная карточка Грузии
- Собор Светицховели - кафедральный патриарший храм XI века, усыпальница царей и место хранения Хитона Господня
- Монумент "Хроники Грузии" - грандиозный мемориал Зураба Церетели на берегу Тбилисского моря, часто называемый "Грузинским Стоунхенджем"
- Сувенирный рынок Мцхеты - колоритные торговые ряды, где можно купить специи, минанкари и попробовать самую вкусную чурчхелу
Что включено
- Вода
- Услуги гида
- Экскурсии
- Транспорт
Что не входит в цену
- Питание
- Чаевые
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: по запросу
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 14 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Прекрасная экскурсия по знаковым местам Грузии!
Гид Хатуна забрала нас на комфортабельном авто в 10.00, и мы направились к первой точке - монументу «Хроники Грузии». Невероятной красоты памятник, с которого открывается
Гид Хатуна забрала нас на комфортабельном авто в 10.00, и мы направились к первой точке - монументу «Хроники Грузии». Невероятной красоты памятник, с которого открывается
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А
Замечательная, очень информативная поездка, отдельная благодарность гиду Алексу за предварительные заботливые сообщения перед поездкой, напоминалки, уточнения. Гид очень профессиональный, излагает историю с такими тонкостями, что удивляешься. Постояно в контакте, обратной связи. Сам ведет машину, транспорт очень комфортабельный, манера вождения профессиональная, аккуратная. Алекс нас фотографировал по личной инициативе, любезно завез нас получить сим-карту. Спасибо большое!
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М
Хочется искренне поблагодарить нашего гида Алекса за невероятно насыщенную, интересную и душевную экскурсию по Грузии. Это был не просто маршрут с фактами, а настоящее погружение в историю, культуру и атмосферу
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В
У нас была экскурсия с гидом Хатуна. Потрясающий человек 👌🤗. В ней столько понимания и деликатности. Она успевала водить машину, рассказывать интересные факты и при этом шутить очень тонко и
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Н
Экскурсия потрясающая! Гид Хатуна чудесная, очень интересно и душевно всё рассказала, провезла по всем местам, полностью построила экскурсию под нас. Получилась дружеская прогулка, очень тёплая и комфортная. А на память осталось много потрясающих фотографий. Спасибо!
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П
We went with a group of 3 people on an excursion. We really liked our guide Khatuna, who kindly showed us the city itself and told us its history. We
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