Мцхета - древняя столица Грузии

Мы начнём поездку с осмотра храма Джвари, откуда открывается вид на слияние двух рек - Арагвы и Куры

Мы начнём поездку с осмотра храма Джвари, откуда открывается вид на слияние двух рек - Арагвы и Куры.

Затем спустимся с холмов непосредственно в Мцхету - первую столицу Грузии…
Мцхета - древняя столица Грузии
Мцхета - древняя столица Грузии
Мцхета - древняя столица Грузии
Мцхета - древняя столица Грузии
Мцхета - древняя столица Грузии
Мцхета - древняя столица Грузии
Мцхета - древняя столица Грузии

Что вы увидите 🤩

  • Первую столицу Грузиции - Мцхету
  • Монастырь Джвари
  • Монастырь Самтавро
  • Монастырь ШиоМгвиме
  • собой Светицховели
  • Слияение Арагвы и Куры

Наш маршрут:

  • Выезд из Тбилиси, от места вашего проживания в древнюю столицу Грузии — в Мцхету.
  • Мы начнём поездку с осмотра храма Джвари, откуда открывается вид на слияние двух рек - Арагвы и Куры. Затем спустимся с холмов непосредственно в Мцхету - первую столицу Грузии. Осмотрим центра города и храм Светицховели, где хранятся уникальные православные святыни. Немного прогуляемся до женского монастыря Самтавро, где в 4 веке жила святая Нино.
  • После поедем в монастырь ШиоМгвине.
  • После окончания осмотра, по желанию, пообедаем в прекрасном грузинском ресторане на берегу Куры.
🚩 Начало и место завершения: по договорённости
 Что входит
  • Входные билеты
  • Напитки:
  • Вода
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • Транспорт
 Что не входит
  • Питание
Время проведения: по запросу
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Алекс И.
Алекс И.
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