Выезд из Тбилиси, от места вашего проживания в древнюю столицу Грузии — в Мцхету.
Мы начнём поездку с осмотра храма Джвари, откуда открывается вид на слияние двух рек - Арагвы и Куры. Затем спустимся с холмов непосредственно в Мцхету - первую столицу Грузии. Осмотрим центра города и храм Светицховели, где хранятся уникальные православные святыни. Немного прогуляемся до женского монастыря Самтавро, где в 4 веке жила святая Нино.
После поедем в монастырь ШиоМгвине.
После окончания осмотра, по желанию, пообедаем в прекрасном грузинском ресторане на берегу Куры.
🚩 Начало и место завершения: по договорённости
Что входит
Входные билеты
Напитки:
Вода
Услуги гида
Экскурсии
Транспорт
Что не входит
Питание
Время проведения: по запросу
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.