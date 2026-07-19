Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Мы начнём поездку с осмотра храма Джвари, откуда открывается вид на слияние двух рек - Арагвы и Куры. Затем спустимся с холмов непосредственно в Мцхету - первую столицу Грузии… 5 14 отзывов

Алекс Ваш гид в Тбилиси Задать вопрос Индивидуальная экскурсия -15% $139 выгода $20.80 $118.20 за экскурсию Цена если вас не более 2 человек, но есть вариант до 14 чел. 5 14 отзывов 🇬🇧 🇷🇺 4 часа 1-14 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Этот тур — золотой стандарт для первого знакомства с Грузией. Маршрут идеально подходит для паломников, ценителей истории и искателей вдохновляющих пейзажей. Мы объединили в одной поездке святыни ЮНЕСКО, места силы и грандиозную архитектуру, чтобы подарить вам полное погружение в душу страны. Наша экскурсия неизменно входит в топ самых популярных программ благодаря насыщенности и работе наших профессиональных гидов. Что вас ожидает: Наше путешествие начнется от вашего отеля. Мы отправимся туда, где время замедляет ход, а камни хранят вековую мудрость. Джвари: Поэзия в камне Первой остановкой станет монастырь Джвари (VI век), парящий на вершине горы. Именно это место увековечил Михаил Лермонтов в поэме «Мцыри». Здесь, «где, сливаяся, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры», открывается самая узнаваемая и захватывающая панорама Грузии. Это идеальная локация для фотографий: суровая красота средневекового храма на фоне слияния рек и черепичных крыш древней Мцхеты. Мцхета: Духовная колыбель Мы спустимся в первую столицу Грузии — уютную Мцхету. Прогуляемся по колоритным мощеным улочкам, где витают ароматы специй и свежей чурчхелы (которую обязательно стоит попробовать!). Центр притяжения — кафедральный собор Светицховели. Это не просто шедевр архитектуры XI века, это «Второй Иерусалим». Наши эрудированные гиды расскажут вам, почему это место священно для каждого грузина, и покажут, где покоится величайшая реликвия христианского мира — Хитон Господень. «Хроники Грузии»: Монументальная летопись Вместо стандартных троп мы откроем вам скрытую жемчужину Тбилиси — мемориал «Хроники Грузии», который часто называют «Грузинским Стоунхенджем». Творение Зураба Церетели поражает масштабом: гигантские бронзовые и каменные колонны возвышаются над Тбилисским морем. Здесь застыла в камне история грузинских царей и земной путь Христа. Это место обладает мощной энергетикой и фантастической геометрией для фотосъемки, особенно в лучах заходящего солнца. Комфорт и впечатления Мы ценим ваше время и комфорт. После насыщенной программы, если позволит погода, мы предложим завершить день обедом в уютном ресторане, наслаждаясь грузинской кухней и обсуждая увиденное. Откройте для себя Грузию, которая останется в сердце навсегда!

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Мцхета - древняя первая столица Грузии, город-музей под открытым небом и духовное сердце страны

Монастырь Джвари (VI век) - легендарный храм на вершине горы, памятник ЮНЕСКО, воспетый М.Ю. Лермонтовым

Слияние Арагвы и Куры - знаменитая природная панорама, где воды двух рек встречаются, создавая потрясающий контраст. Визитная карточка Грузии

Собор Светицховели - кафедральный патриарший храм XI века, усыпальница царей и место хранения Хитона Господня

Монумент "Хроники Грузии" - грандиозный мемориал Зураба Церетели на берегу Тбилисского моря, часто называемый "Грузинским Стоунхенджем"

Сувенирный рынок Мцхеты - колоритные торговые ряды, где можно купить специи, минанкари и попробовать самую вкусную чурчхелу Что включено Вода

Услуги гида

Экскурсии

Транспорт Что не входит в цену Питание

Чаевые Место начала и завершения? По договорённости Когда и сколько длится? Когда: по запросу Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 14 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.