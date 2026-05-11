Мцхета, Джвари и духовное сердце Грузии

Из Тбилиси - к истокам грузинской истории и христианства
Мцхета старше многих европейских столиц — и при этом остаётся живым городом, а не музеем. Вы услышите, как сюда пришло христианство и как здесь оказалась риза Господня. Побываете в соборе Светицховели и тихом монастыре Самтавро. А ещё — в древнем святилище в ущелье Шиомгвиме, куда редко добираются туристические группы.
5
44 отзыва
Описание экскурсии

Монастырь Джвари на вершине холма. Отсюда открывается изумительный вид на слияние Куры и Арагви — вы точно видели его на фото. Зайдём в храм 6 века, поговорим об истории принятия христианства в Грузии.

Мцхета — древняя столица. Вы прогуляетесь по городу, который включён в ЮНЕСКО, самостоятельно.

Собор Светицховели — главная святыня страны. Мы расскажем легенду о ризе Господней и истории грузинских царей, которые здесь погребены.

Монастырь Самтавро — небольшой и очень тихий. Вы услышите о жизни святой Нино — женщины, которая принесла христианство в Грузию.

Монастырь Шиомгвиме — он был основан ассирийскими монахами. Спустимся в живописное ущелье за аутентичной нетуристической атмосферой.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле или автобусе — в зависимости от количества участников
  • Питание — по желанию, не входит в стоимость
  • С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 12:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€19
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — Организатор в Тбилиси
Провёл экскурсии для 21898 туристов
Приветствуем! Наша компания предлагает незабываемые путешествия и экстремальные развлечения по всем регионам и городам Грузии с профессиональными гидами и водителями. С нами вы погрузитесь в многовековую историю страны, увидите природные и рукотворные чудеса и влюбитесь в местную кухню. Организуем экскурсии из Тбилиси в Сванетию, Казбеги, Кахетию, Армению, поездки на кабриолете и мастер-классы по дрифту.

5
Основано на последних 30 из 44 отзывов
5
43
4
1
3
2
1

А
У нас экскурсия была с гидом Ревасом, с самого начала держал все под контролем, экскурсия сопровождалась историей, уместными шутками, стихами на память Лермонтова, Маяковского, Евтушенко, Ахмадулиной, Окуджавы. Спасибо большое за погружение в Грузию. Ревас песподобен, на экскурсии по Грузии только с ним.
Л
Экскурсия в Мцхету - восторг! Рони рассказывал увлекательно, делился интересными фактами вне программы. Комфортный автобус, отличная погода и компания. Очень понравилось, однозначно рекомендую!
А
Я искренне считаю, что нам повезло с гидом Ревас. Его безумно интересно слушать, много исторических фактов, подается это все с юмором, просто восторг 🤩
А
Очень понравился тур в духовную столицу Грузии — Мцхету. Наш гид Риваз оказался очень эрудированным и подробно отвечал на все интересующие нас вопросы. Программа тура была отлично организована: на каждой
остановке было достаточно свободного времени, чтобы спокойно осмотреться и насладиться атмосферой.

Места оказались невероятно живописными и оставили яркие впечатления. Считаю, что Мцхета — это обязательное к посещению место в Грузии, поэтому смело рекомендую этот тур всем, кто интересуется историей и культурой страны.

Т
Наш гид Арчи отлично знал материал и своими знаниями и умением донести информацию реально влюбил нас в эту замечательную страну! На любой заданный вопрос мы получали полноценный ответ как по истории Грузии, так и по современному устройству! Так же посоветовал нам отличную хинкальную рядом с местом нашего сбора!
О
Были на экскурсии с гидом Рони! Это очень грамотный гид! Интересно рассказывал и подробно все поквзывал!! Сам маршрут экскурсии по святым местам, построен отлично! Заряжаешься большой энергией! Спасибо, Рони, большое! Буду рекомендовать друзьям этого гида!
Полина
замечательная экскурсия, все организовано отлично, храмы невероятные, от видов захватывает дух, еще бы съездила, но подольше
н
прекрасная экскурсия
С
Спасибо большое экскурсоводу Ролану!
Очень интересная экускурсия!!!
Е
шикарная экскурсия в старую столицу, Мцхету. посетили четыре храма, каждый со своей богатой историей. гид Риваз отлично всё рассказывал, было очень интересно слушать. очень советую к посещению.
шикарная экскурсия в старую столицу, Мцхету. посетили четыре храма, каждый со своей богатой историей. гид Риваз
Е
Были на экскурсии с Ревазом. Прекрасный гид. Много знает, отлично преподносит информацию. Экскурсия прошла на одном дыхании. Мы получили огромное удовольствие. Спасибо!!!
Отдельное спасибо организатору Владимиру. По некоторым обстоятельствам мы опоздали на экскурсию 05.05. 26. Очень расстроились. Нас успокоили и подсказали как нужно поступить, чтобы перенести экскурсию на следующий день. В результате все состоялось. Спасибо за понимание и помощь!
Б
Экскурсия прошла по плану. Всё было замечательно. Владимир прекрасный рассказчик. Знает свое дело и историю. А главное ему не отнять чувство юмора, которое всегда кстати. Мои искренние рекомендации.
V
Понравился маршрут, рассказ об истории страны и профессионализм гида.
О
Очень увлекательно, содержательно, интересно. Экскурсия насыщенная, время пролетает незаметно.
Анна
спасибо за интересную экскурсию! гид Арчи показал нам очень красивые виды с богатой историей. мы прекрасно провели время, несмотря на местами ненастную погоду.

