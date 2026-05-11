Мцхета старше многих европейских столиц — и при этом остаётся живым городом, а не музеем. Вы услышите, как сюда пришло христианство и как здесь оказалась риза Господня. Побываете в соборе Светицховели и тихом монастыре Самтавро. А ещё — в древнем святилище в ущелье Шиомгвиме, куда редко добираются туристические группы.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Монастырь Джвари на вершине холма. Отсюда открывается изумительный вид на слияние Куры и Арагви — вы точно видели его на фото. Зайдём в храм 6 века, поговорим об истории принятия христианства в Грузии.

Мцхета — древняя столица. Вы прогуляетесь по городу, который включён в ЮНЕСКО, самостоятельно.

Собор Светицховели — главная святыня страны. Мы расскажем легенду о ризе Господней и истории грузинских царей, которые здесь погребены.

Монастырь Самтавро — небольшой и очень тихий. Вы услышите о жизни святой Нино — женщины, которая принесла христианство в Грузию.

Монастырь Шиомгвиме — он был основан ассирийскими монахами. Спустимся в живописное ущелье за аутентичной нетуристической атмосферой.

