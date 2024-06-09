Мы погрузим вас в историю и культуру Грузии. Вы посетите святыни Мцхеты и полюбуетесь храмом Светицховели — символом единения нации. Узнаете о прошлом края и его духовном значении. Побываете на дегустации местных вин в атмосфере винных хранилищ. И посмотрите на те самые квеври, в которых вино в течение многих лет приобретает особый аромат и вкус.

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Время начала: 12:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Город Мцхета. Вы отправитесь в древнюю столицу Грузии. Увидите узкие извилистые улочки и старинные каменные дома — стражи времени, хранящие в себе много историй и тайн.

Собор Светицховели. У старинного храма перенесётесь в мир древней веры и духовного величия.

Монастырь Джвари. Полюбуетесь обителью, которая возвышается на вершине холма, точно страж над могучими потоками рек. Отсюда открывается впечатляющий вид на слияние Арагви и Куры.

Монастырь Самтавро. Попадёте в храм, скрытый в долине между горами. Его тихие стены и умиротворяющие пейзажи вокруг словно приглашают помедитировать и почувствовать себя частью вселенной.

Винная дегустация. После погружения в духовный мир исторических мест вы насладитесь вкусами местных вин. Дегустация пройдёт в одном из винных хранилищ Мцхеты.

Гид расскажет:

Об истории Мцхеты — её культурном и религиозном значении в развитии страны, а также о личностях и событиях, связанных с этим городом

Духовном наследии края — роли монастырей Светицховели, Джвари и Самтавро в православной истории Грузии и формировании культуры

Грузинском виноделии — особенностях производства и видах вин

Организационные детали