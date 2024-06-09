Исторический аромат Грузии: от Джвари до винных хранилищ
Увидеть древнюю Мцхету, три монастыря и познакомиться с винодельческим искусством (в группе)
Мы погрузим вас в историю и культуру Грузии. Вы посетите святыни Мцхеты и полюбуетесь храмом Светицховели — символом единения нации. Узнаете о прошлом края и его духовном значении. Побываете на дегустации местных вин в атмосфере винных хранилищ.
И посмотрите на те самые квеври, в которых вино в течение многих лет приобретает особый аромат и вкус.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Город Мцхета. Вы отправитесь в древнюю столицу Грузии. Увидите узкие извилистые улочки и старинные каменные дома — стражи времени, хранящие в себе много историй и тайн.
Собор Светицховели. У старинного храма перенесётесь в мир древней веры и духовного величия.
Монастырь Джвари. Полюбуетесь обителью, которая возвышается на вершине холма, точно страж над могучими потоками рек. Отсюда открывается впечатляющий вид на слияние Арагви и Куры.
Монастырь Самтавро. Попадёте в храм, скрытый в долине между горами. Его тихие стены и умиротворяющие пейзажи вокруг словно приглашают помедитировать и почувствовать себя частью вселенной.
Винная дегустация. После погружения в духовный мир исторических мест вы насладитесь вкусами местных вин. Дегустация пройдёт в одном из винных хранилищ Мцхеты.
Гид расскажет:
Об истории Мцхеты — её культурном и религиозном значении в развитии страны, а также о личностях и событиях, связанных с этим городом
Духовном наследии края — роли монастырей Светицховели, Джвари и Самтавро в православной истории Грузии и формировании культуры
Грузинском виноделии — особенностях производства и видах вин
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены услуги гида, винная дегустация и трансфер на микроавтобусе Mercedes-Benz или минивэне (в зависимости от размера группы)
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Старом городе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вика — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 57 туристов
Вот уже несколько лет я наслаждаюсь профессией гида. Каждый раз заканчивая экскурсию и видя счастливые лица моих подопечных, понимаю, какое везение — родиться в стране, где природа и предки всё читать дальше
сделали за меня. Моя работа и работа моих коллег заключается лишь в том, чтобы с наилучшей стороны показать то великолепие, которое зовётся Грузией. Наши туры сэкономят ваши время, деньги и силы, а главное — создадут именно то представление о Грузии, которое сподвигнет вас возвращаться сюда за новыми впечатлениями и открытиями.