Мои заказы

На крыльях истории: Джвари, Мцхета и Светицховели

Храмы, панорамы и страницы великой истории - из Тбилиси
Едем в сердце древней Грузии! Вы посетите священный храм Джвари с видом на слияние рек Арагви и Куры.

А после прогуляетесь по древней Мцхете, прикоснётесь к вековым святыням и познакомитесь с особенностями грузинского христианства.
5
6 отзывов
На крыльях истории: Джвари, Мцхета и Светицховели
На крыльях истории: Джвари, Мцхета и Светицховели
На крыльях истории: Джвари, Мцхета и Светицховели

Описание экскурсии

Начнём путешествие с храма Джвари — святыни, стоящей на вершине горы. Отсюда открывается захватывающий вид на слияние рек Арагви и Куры — место, воспетое в поэме Лермонтова. Гид расскажет о легендах и истории храма, ставшего символом грузинского христианства.

Завершим поездку в древней столице Грузии — Мцхете. Город, внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, поражает храмами и атмосферой. Вы посетите собор Светицховели, где хранится хитон Господень, и древний Самтавро, известный чудотворными иконами и святым источником.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном микроавтобусе
  • С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 12:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€16
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Оперного театра
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леван
Леван — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 410 туристов
Я гид с десятилетним стажем. Родился и вырос в прекрасной Грузии, где с детства увлекался историей и культурой своей страны — и хочу поделиться этими знаниями с вами. Вместе с командой опытных гидов мы поможем создать яркие и запоминающиеся впечатления от путешествий по Грузии!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
В
Понравилось и путешествие и маршрут и роскошные виды. Спасибо за экскурсию!
В
Отличная экскурсия с вдохновляющей историей Грузии и живописной природой. Могу только посоветовать одеться соответственно для посещения храмов и монастырей.
Marina
Спасибо нашему гиду Ваха за интересный рассказ о местах, которые мы посетили. Экскурсию в Мцхету однозначно рекомендую. Женщинам лучше ехать в приличной одежде и иметь с собой платок на голову, так как посетите много святых храмов и монастырей.
Ольга
Стоит побывать! Красивые, исторические места)
Стоит побывать! Красивые, исторические места)Стоит побывать! Красивые, исторические места)
Д
Отличная экскурсия! Интересный гид. Максимальное погружение в суть и менталитет народа. Еще больше очарован этой страной. Рекомендую!
Отличная экскурсия! Интересный гид. Максимальное погружение в суть и менталитет народа. Еще больше очарован этой страной. Рекомендую!
А
Очень понравилась экскурсия!
Гид очень веселый, много шутил, рассказывал как про достопримечательности, так и просто про жизнь в стране.
Очень понравилась экскурсия!Очень понравилась экскурсия!Очень понравилась экскурсия!Очень понравилась экскурсия!

Входит в следующие категории Тбилиси

Похожие экскурсии на «На крыльях истории: Джвари, Мцхета и Светицховели»

Архитектурное ожерелье Мцхеты - христианские храмы и античный Уплисцихе (из Тбилиси)
На машине
11 часов
54 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Архитектурное ожерелье Мцхеты - христианские храмы и античный Уплисцихе (из Тбилиси)
Познакомиться с древними памятниками духовной столицы Грузии и ее окрестностей
Начало: Тбилиси. Место вашего проживания
14 мая в 08:30
15 мая в 08:30
€220 за всё до 5 чел.
Храмы Мцхеты, монастырь Джвари
На автобусе
На микроавтобусе
4 часа
261 отзыв
Групповая
до 17 чел.
Храмы Мцхеты, монастырь Джвари
Посетите святыни Грузии, узнайте их историю и насладитесь видами на древний город. Включены дегустации вин и трансфер
Начало: В районе Серных бань
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€14 за человека
Неизведанная Мцхета
На машине
9 часов
50 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Неизведанная Мцхета
Приглашаем вас на уникальное путешествие по святым местам Мцхеты и её окрестностей, где каждый камень хранит истории древних времён
Начало: Место вашего проживания
14 мая в 09:00
16 мая в 09:00
€167 за всё до 5 чел.
Мцхета, Джвари и Боржоми - индивидуальная экскурсия
10 часов
-
14%
8 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Мцхета, Джвари и Боржоми - индивидуальная экскурсия
Начало: Ваш отель
Расписание: В соответствии с календарем
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$214.30$250 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Тбилиси
€16 за человека