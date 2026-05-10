Едем в сердце древней Грузии! Вы посетите священный храм Джвари с видом на слияние рек Арагви и Куры.
А после прогуляетесь по древней Мцхете, прикоснётесь к вековым святыням и познакомитесь с особенностями грузинского христианства.
А после прогуляетесь по древней Мцхете, прикоснётесь к вековым святыням и познакомитесь с особенностями грузинского христианства.
Описание экскурсии
Начнём путешествие с храма Джвари — святыни, стоящей на вершине горы. Отсюда открывается захватывающий вид на слияние рек Арагви и Куры — место, воспетое в поэме Лермонтова. Гид расскажет о легендах и истории храма, ставшего символом грузинского христианства.
Завершим поездку в древней столице Грузии — Мцхете. Город, внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, поражает храмами и атмосферой. Вы посетите собор Светицховели, где хранится хитон Господень, и древний Самтавро, известный чудотворными иконами и святым источником.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном микроавтобусе
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 12:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€16
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Оперного театра
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леван — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 410 туристов
Я гид с десятилетним стажем. Родился и вырос в прекрасной Грузии, где с детства увлекался историей и культурой своей страны — и хочу поделиться этими знаниями с вами. Вместе с командой опытных гидов мы поможем создать яркие и запоминающиеся впечатления от путешествий по Грузии!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Понравилось и путешествие и маршрут и роскошные виды. Спасибо за экскурсию!
В
Отличная экскурсия с вдохновляющей историей Грузии и живописной природой. Могу только посоветовать одеться соответственно для посещения храмов и монастырей.
Спасибо нашему гиду Ваха за интересный рассказ о местах, которые мы посетили. Экскурсию в Мцхету однозначно рекомендую. Женщинам лучше ехать в приличной одежде и иметь с собой платок на голову, так как посетите много святых храмов и монастырей.
Стоит побывать! Красивые, исторические места)
Д
Отличная экскурсия! Интересный гид. Максимальное погружение в суть и менталитет народа. Еще больше очарован этой страной. Рекомендую!
А
Очень понравилась экскурсия!
Гид очень веселый, много шутил, рассказывал как про достопримечательности, так и просто про жизнь в стране.
Гид очень веселый, много шутил, рассказывал как про достопримечательности, так и просто про жизнь в стране.
Входит в следующие категории Тбилиси
Похожие экскурсии на «На крыльях истории: Джвари, Мцхета и Светицховели»
Индивидуальная
до 5 чел.
Архитектурное ожерелье Мцхеты - христианские храмы и античный Уплисцихе (из Тбилиси)
Познакомиться с древними памятниками духовной столицы Грузии и ее окрестностей
Начало: Тбилиси. Место вашего проживания
14 мая в 08:30
15 мая в 08:30
€220 за всё до 5 чел.
Групповая
до 17 чел.
Храмы Мцхеты, монастырь Джвари
Посетите святыни Грузии, узнайте их историю и насладитесь видами на древний город. Включены дегустации вин и трансфер
Начало: В районе Серных бань
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€14 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Неизведанная Мцхета
Приглашаем вас на уникальное путешествие по святым местам Мцхеты и её окрестностей, где каждый камень хранит истории древних времён
Начало: Место вашего проживания
14 мая в 09:00
16 мая в 09:00
€167 за всё до 5 чел.
-
14%
Индивидуальная
до 6 чел.
Мцхета, Джвари и Боржоми - индивидуальная экскурсия
Начало: Ваш отель
Расписание: В соответствии с календарем
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$214.30
$250 за всё до 6 чел.
€16 за человека