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По другим данным только раввины Элиоз (Элеазар) и Лонгиноз, присутствовали, согласно преданию, на самой известной в истории казни на иерусалимском холме Голгофа. Хранителем хитона стал Элиоз, который был крещен в водах Иордана, ещё Иоанном Предтечей. Первый поток евреев оказался в Грузии в VI веке до нашей эры, после разрушения Иерусалима Навузарданом — начальником телохранителей нововавилонского владыки Невухаднецара Второго (Набу-кудурри-уцура, Навуходоносора).

Бебрисцихе (крепость старца)

Крепость в Грузии, нынче руинированная, сильно пострадала от оползня. Археологический памятник. Расположена на крутом утёсе на правом берегу реки Арагви, над Военно-Грузинской дорогой, примерно в полутора километрах от впадения Арагви в Куру. Крепость служила охраной от набегов горских племён, датируется примерно I веком до нашей эры.

Храм Светицховели

Эвьятар (Авиатар) и Сидония (Цидония) — кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви в честь двенадцати Апостолов, в городе Мцхета. Легендарные евреи Мцхета, участники миссионерской деятельности Святой Нины. Им приписывается апокрифическое описание жизни и чудес святой Нины.

Монастырь Самтавро

В храме Самтавро находится множество святынь: часть животворящего столпа, чудотворная икона Иверской Божьей матери, чудотворная икона святой Нины, пожертвованная царём Георгием XII своим внукам в 1870 году, могилы святых царей Мириана и Наны, мощи святого Абибоса Некресского (находятся под престолом в алтаре), мощи святых Шио Мгвимского и Гавриила Самтаврийского, часть камня с могилы святой Нины из Бодбе и другие реликвии.

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