297 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Ездила на экскурсию с замечательной Ликой. Она прекрасный рассказчик и первоклассный водитель! То,что Лика сама вела машину николько не испортило качество экскурсии,а наоборот-поездка получилась очень комфортной,т.к. нас было всего 3 человека.
Хочется отментить чистоту машины-можно было фотографировать красивые пейзажи по пути сквозь стекла.
Лика,как рассказчик и собеседник очень приятная,улибчивая,открытая,с умеренным чувством юмора. Рассказала массу историй и исторических фактов,приукрасила свой рассказ строками замечательных стихотворений!
Сам план экскурсии очень хорошо продуман,фактически не проезжаешь одни и те же места,можно увидеть много интересного по пути,ну а соборы города Мцхеты-поражают!
В общем-если вы правда хотите получить незабываемые впечатления от экскурсии в Мцхету и запомнить эту экскурсию-вам однозначно сюда!