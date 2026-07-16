297 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мцхета — древняя столица Грузии и сердце её духовной истории. Здесь христианство стало государственной религией, переплелись легенды и святыни, а улицы помнят шаги царей и проповедников. Вас ждёт путешествие в мини-группе к истокам грузинской культуры. А ещё — виды, от которых захватывает дух, и история, что оживает на каждом шагу.

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Описание экскурсии

Живописная Военно-Грузинская дорога. Проедем по пути, которым восхищались Пушкин, Лермонтов, Чайковский и многие другие.

Слияние двух рек. Поднимемся к храму Джвари 6 века — отсюда открывается чарующий вид на Мцхету и реки Арагви и Кура.

Собор Светицховели — кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви. Здесь захоронены христианские святыни — хитон Иисуса Христа и мантия Ильи Пророка — и покоятся мощи Андрея Первозванного.

Храм Самтавро, где находится могила первого грузинского христианского царя Мириана и его супруги. Вы сможете прикоснуться к чудотворному ежевичному кусту, под которым жила и проповедовала Святая Нина.

Организационные детали