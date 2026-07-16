297 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мцхета — древняя столица Грузии и сердце её духовной истории.
Здесь христианство стало государственной религией, переплелись легенды и святыни, а улицы помнят шаги царей и проповедников. Вас ждёт путешествие в мини-группе к истокам грузинской культуры. А ещё — виды, от которых захватывает дух, и история, что оживает на каждом шагу.
Здесь христианство стало государственной религией, переплелись легенды и святыни, а улицы помнят шаги царей и проповедников. Вас ждёт путешествие в мини-группе к истокам грузинской культуры. А ещё — виды, от которых захватывает дух, и история, что оживает на каждом шагу.
Описание экскурсии
Живописная Военно-Грузинская дорога. Проедем по пути, которым восхищались Пушкин, Лермонтов, Чайковский и многие другие.
Слияние двух рек. Поднимемся к храму Джвари 6 века — отсюда открывается чарующий вид на Мцхету и реки Арагви и Кура.
Собор Светицховели — кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви. Здесь захоронены христианские святыни — хитон Иисуса Христа и мантия Ильи Пророка — и покоятся мощи Андрея Первозванного.
Храм Самтавро, где находится могила первого грузинского христианского царя Мириана и его супруги. Вы сможете прикоснуться к чудотворному ежевичному кусту, под которым жила и проповедовала Святая Нина.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автобусе
- Дорога до Мцхеты — около получаса в одну сторону
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|€35
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Авлабари»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лика — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 13225 туристов
Я родилась в Тбилиси, но выбрала профессию гида не сразу: по образованию я экономист, работала учителем. Всё изменилось после экскурсии моего отца, который более 40 лет водит гостей по Грузии.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 743 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мне понравилось. Не слишком утомительно, так как занимает дишь половину дня. Наш гид - потрясающий рассказчик, который ооочень много знает об истории Грузии, о ее религии, и искренне любит свой
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Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Герасиму за очень интересное повествование и трепетное отношение к экскурсантам! Экскурсия получилась глубокая и очень трогательная, в основном, конечно, благодаря подробно изложенной истории посещаемых нами
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Л
Получил удовольствие от общения с Левоном и от самой экскурсии. Отличный маршрут. Было очень интересно. Спасибо.
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А
Было восхитительно, спасибо Лерию за экскурсию, с первой секунды полностью погрузились в рассказ. Мы с девушкой в восторге, повезло увидеть все место в приятном свете под увлекательный рассказ Лерия. Спасибо за ответы на все вопросы.
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A
Сегодня были на экскурсии с гидом Леваном. Очень понравилась экскурсия, Леван очень приятный собеседник, очень много рассказал, обратил внимание на непримеиные детали, подсказал, что ещё посмотреть в Тбилиси, ответил на все наши вопросы по теме экскурсии и в целом о Грузии. У нас была небольшая группа и комфортный авто. Рекомендую!)
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Все отлично! Экскурсия понравилась, было интересно и познавательно … и очень позитивно!
Спасибо
Спасибо
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