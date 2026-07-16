297 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Мцхета - путешествие в прошлое из Тбилиси

Прикоснуться к легендам и древностям святого грузинского города
Мцхета — древняя столица Грузии и сердце её духовной истории.

Здесь христианство стало государственной религией, переплелись легенды и святыни, а улицы помнят шаги царей и проповедников. Вас ждёт путешествие в мини-группе к истокам грузинской культуры. А ещё — виды, от которых захватывает дух, и история, что оживает на каждом шагу.
4.8
743 отзыва
Мцхета - путешествие в прошлое из Тбилиси
Мцхета - путешествие в прошлое из Тбилиси
Мцхета - путешествие в прошлое из Тбилиси

Описание экскурсии

Живописная Военно-Грузинская дорога. Проедем по пути, которым восхищались Пушкин, Лермонтов, Чайковский и многие другие.

Слияние двух рек. Поднимемся к храму Джвари 6 века — отсюда открывается чарующий вид на Мцхету и реки Арагви и Кура.

Собор Светицховели — кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви. Здесь захоронены христианские святыни — хитон Иисуса Христа и мантия Ильи Пророка — и покоятся мощи Андрея Первозванного.

Храм Самтавро, где находится могила первого грузинского христианского царя Мириана и его супруги. Вы сможете прикоснуться к чудотворному ежевичному кусту, под которым жила и проповедовала Святая Нина.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном автобусе
  • Дорога до Мцхеты — около получаса в одну сторону
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 10:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€35
Дети до 7 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Авлабари»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лика
Лика — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 13225 туристов
Я родилась в Тбилиси, но выбрала профессию гида не сразу: по образованию я экономист, работала учителем. Всё изменилось после экскурсии моего отца, который более 40 лет водит гостей по Грузии.
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Увидев восхищение в глазах туристов, я решила начать всё с чистого листа. Сегодня я и моя команда проводим экскурсии по Тбилиси и восточной Грузии: Кахети, Мцхета-Мтианети, Самцхе-Джавахети, Нижней и Внутренней Картли. Мы касаемся истории, архитектуры, религии, традиций и современной жизни. Наше преимущество в том, что мы — коренные жители, свободно владеем грузинским языком, все с высшим образованием и огромной любовью к Родине. Каждый из нас — настоящий экскурсовод, а не просто сопровождающий. Мы стремимся показать вам истинную Грузию: её гостеприимство, колорит и характер народа — не сухими фактами, а живыми историями, которые остаются в сердце.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 743 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
704
4
25
3
10
2
2
1
2
Любовь
Мне понравилось. Не слишком утомительно, так как занимает дишь половину дня. Наш гид - потрясающий рассказчик, который ооочень много знает об истории Грузии, о ее религии, и искренне любит свой
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край.
Было и свободное время, и места с сувенирами для желающих.
Берите с собой воду и перекус,а также - мелкие монетки для туалетов.
И морально будьте готовы, что в некоторых местах даже в будний день будет довольно много туристов.

Мне понравилось. Не слишком утомительно, так как занимает дишь половину дня. Наш гид - потрясающий рассказчик,
Мне понравилось. Не слишком утомительно, так как занимает дишь половину дня. Наш гид - потрясающий рассказчик,
Мне понравилось. Не слишком утомительно, так как занимает дишь половину дня. Наш гид - потрясающий рассказчик,
Мне понравилось. Не слишком утомительно, так как занимает дишь половину дня. Наш гид - потрясающий рассказчик,
Мне понравилось. Не слишком утомительно, так как занимает дишь половину дня. Наш гид - потрясающий рассказчик,
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Kseniia
Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Герасиму за очень интересное повествование и трепетное отношение к экскурсантам! Экскурсия получилась глубокая и очень трогательная, в основном, конечно, благодаря подробно изложенной истории посещаемых нами
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мест и личной отдачи экскурсовода в процессе рассказа.
Считаю, что Мцхета со своими храмами и историей — обязательное место для посещения. Помимо богатого культурного наследия, город отличается своими великолепными видами на горы, реки, местные улочки и древние храмы — все то, чем вдохновлялись многие писатели, композиторы и другие деятели искусства, о которых вам также расскажут на экскурсии.
В общем, впечатления сугубо положительные, очень рекомендую к посещению, не пожалеете! К тому же, несмотря на то, что экскурсия очень насыщенная, она не занимает много времени, и после возвращения в Тбилиси остаются силы и время на посещение других достопримечательностей, шоппинг или прогулку.

Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Герасиму за очень интересное повествование и трепетное отношение к экскурсантам! Экскурсия
Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Герасиму за очень интересное повествование и трепетное отношение к экскурсантам! Экскурсия
Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Герасиму за очень интересное повествование и трепетное отношение к экскурсантам! Экскурсия
Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Герасиму за очень интересное повествование и трепетное отношение к экскурсантам! Экскурсия
Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Герасиму за очень интересное повествование и трепетное отношение к экскурсантам! Экскурсия
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Л
Получил удовольствие от общения с Левоном и от самой экскурсии. Отличный маршрут. Было очень интересно. Спасибо.
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А
Было восхитительно, спасибо Лерию за экскурсию, с первой секунды полностью погрузились в рассказ. Мы с девушкой в восторге, повезло увидеть все место в приятном свете под увлекательный рассказ Лерия. Спасибо за ответы на все вопросы.
Было восхитительно, спасибо Лерию за экскурсию, с первой секунды полностью погрузились в рассказ. Мы с девушкой
Было восхитительно, спасибо Лерию за экскурсию, с первой секунды полностью погрузились в рассказ. Мы с девушкой
Было восхитительно, спасибо Лерию за экскурсию, с первой секунды полностью погрузились в рассказ. Мы с девушкой
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A
Сегодня были на экскурсии с гидом Леваном. Очень понравилась экскурсия, Леван очень приятный собеседник, очень много рассказал, обратил внимание на непримеиные детали, подсказал, что ещё посмотреть в Тбилиси, ответил на все наши вопросы по теме экскурсии и в целом о Грузии. У нас была небольшая группа и комфортный авто. Рекомендую!)
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Алексей
Все отлично! Экскурсия понравилась, было интересно и познавательно … и очень позитивно!
Спасибо
Все отлично! Экскурсия понравилась, было интересно и познавательно … и очень позитивно!
Все отлично! Экскурсия понравилась, было интересно и познавательно … и очень позитивно!
Все отлично! Экскурсия понравилась, было интересно и познавательно … и очень позитивно!
Все отлично! Экскурсия понравилась, было интересно и познавательно … и очень позитивно!
Все отлично! Экскурсия понравилась, было интересно и познавательно … и очень позитивно!
Все отлично! Экскурсия понравилась, было интересно и познавательно … и очень позитивно!
Все отлично! Экскурсия понравилась, было интересно и познавательно … и очень позитивно!
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