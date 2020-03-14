297 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Легенды и древности святого города в авто-туре

Лика
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Лика – представитель гидов
Мцхета — город, который был столицей Иберийского царства с IV века до н. э. по V век. Этот город и его окрестности являются культовым и святым местом для каждого грузина, т.к. именно здесь христианство было провозглашено государственной религией в IV веке стараниями св. Нины. Во время экскурсии мы окунемся в мир легенд и древностей этого города.
€50
15 за человека
скидка70%
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Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча в районе Авлабар
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У этой экскурсии297 отзывов
4.97
Мцхета — путешествие в прошлое
Мцхета — путешествие в прошлое

Программа

  • Наша прогулка начнется с известной военно-грузинской дороги, которой восхищались А. Пушкин, М. Лермонтов, П. Чайковский, А. Дюма-отец, Л. Толстой и многие другие.
  • Свернув с дороги мы проедем по местам, где развивались события, описанные Лермонтовым в известной поэме «Мцыри» и поднимемся к храму Джвари VI века — отсюда открывается чарующий вид на Мцхету: «…там, где сливаяся шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры…»
  • В городе Мцхета мы посетим собор Светицховели (Столп Животвоящий) — кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви. Здесь находится место захоронения святынь христианства — хитона Иисуса Христа и мантии Ильи Пророка, а также покоятся мощи Андрея Первозванного.
  • Далее мы прогуляемся к храму Самтавро, где находится могила первого грузинского христианского царя Мириана и его супруги — царицы Наны, а также покоятся мощи святого старца Гавриила Самтаврийского. У вас будет возможность увидеть и прикоснуться к ежевичному кусту, под которым жила и проповедовала св. Нина. «Ежевичник», многократно вырубаемый варварами и возникающий вновь и вновь, является чудотворным.

Организационные детали

  • В стоимость включен трансфер по маршруту
  • Экскурсию проведет один из гидов нашей профессиональной команды
  • Дети до 6 лет участвуют бесплатно, но если группа будет набрана полностью, ребенка придется посадить на колени, так как количество мест учитывается по сидениям в транспорте
Мцхета — путешествие в прошлое
Мцхета — путешествие в прошлое
Мцхета — путешествие в прошлое

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе Авлабар.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Лика
Лика
Я родилась в Тбилиси. Закончила Технический унирверситет, по образованию экономист. Работала в школе на должности учителя. 5 лет назад совершенно случайно попала на экскурсию моего отца — он работает гидом больше 40-ка лет. И вот тогда вся моя жизнь перевернулась! Когда я увидела восхищение моей страной, моим городом в глазах гостей, посетивших Грузию, решила бросить все и начать с чистого листа. Я постараюсь передать вам мою любовь, мое восхищение этой солнечной страной. Иногда меня заменяют мои коллеги-гиды — такие же единомышленники, влюбленный в наш город. Уверяю, вы вернетесь сюда не раз!
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297 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 марта 2020
Хочется выразить огромную благодарность гиду Лике за содержательную,интересную и очень познавательную экскурсию. Организация отличная-все четко по времени,блестящая новенькая машина,интересный маршрут. Буду рекомегдовать всем друзьям и знакомым!
10 марта 2020
Была на экскурсии с Ликой! Интересно,познавательно,очень информативно ) Лика отличный рассказчик,умеет увлечь людей разных интересов. Спасибо
10 марта 2020
Спасибо Лике! БЫла 07.03.2020 года. Прекрасно, познавательно, безумно атмосферно! Очень советую эту экскурсию!
7 марта 2020
Поездка замечательная, настроение отличное, погода в марте супер! Идеальная экскурсия, как будто прогуливались с друзьями, очень интересно было слушать. Лика ответила на все наши вопросы, советовала все, про что спрашивали. Рекомендую))
28 февраля 2020
Ездили на экскурсию с Ликой-отличный гид,рассказывает интересно,с душой,у нее очень красивый голос. Мцхета-красивый маленький город,интересная архитектура,красивые улочки. Экскурсия понравилась
25 февраля 2020
Ездила на экскурсию с замечательной Ликой. Она прекрасный рассказчик и первоклассный водитель! То,что Лика сама вела машину николько не испортило качество экскурсии,а наоборот-поездка получилась очень комфортной,т.к. нас было всего 3 человека.
Хочется отментить чистоту машины-можно было фотографировать красивые пейзажи по пути сквозь стекла.
Лика,как рассказчик и собеседник очень приятная,улибчивая,открытая,с умеренным чувством юмора. Рассказала массу историй и исторических фактов,приукрасила свой рассказ строками замечательных стихотворений!
Сам план экскурсии очень хорошо продуман,фактически не проезжаешь одни и те же места,можно увидеть много интересного по пути,ну а соборы города Мцхеты-поражают!
В общем-если вы правда хотите получить незабываемые впечатления от экскурсии в Мцхету и запомнить эту экскурсию-вам однозначно сюда!
25 февраля 2020
Добрый день! Экскурсия очень понравилась. Лика умеет передать настроение и положительные эмоции всем участникам.
В меру было рассказано о храмах,а так же Лика процитировала стихи,которые она отлично читает,с душой и любовью ) в целом поездкой я очень довольна! Обязательно обращюсь к Лике еще
22 февраля 2020
Интересно,познавательно,красивые виды! Рекомендую экскурсию!
18 февраля 2020
Очень повезло с экскурсией-небольшая группа,удобный транспорт. Гид сразу распологает к себе своей доброжелательностью. Удобный,хорошо спланированный маршрут,не затянуто по времени.
18 февраля 2020
Добрый день! Была на экскурсии в Мцхете с прекраснной интереснной заботливой НИНО спасибо ей огромное очень было здорово душевно,
Ещё 287 отзывов

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