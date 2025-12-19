Групповой трансфер из Тбилиси в Ереван на комфортабельном транспорте с профессиональным водителем.
Удобный и надежный способ путешествия между столицами с фиксированным местом встречи, остановками по маршруту, помощью на границе и поддержкой координатора на протяжении всей поездки.
Описание трансферГрупповой трансфер из Тбилиси в Ереван — удобный и надежный способ добраться между двумя столицами без лишнего стресса. Путешествие проходит на комфортабельном микроавтобусе с профессиональным водителем. По пути предусмотрены технические остановки для отдыха, а также пересечение границы с сопровождением и понятными инструкциями. Трансфер идеально подходит для путешественников, которые ценят безопасность, комфорт и четкую организацию. Вас заберут из указанного места в Тбилиси и доставят в центр Еревана, позволяя расслабиться и наслаждаться дорогой и пейзажами Закавказья.
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер из Тбилиси в Ереван
- Комфортабельный микроавтобус с кондиционером
- Профессиональный водитель
- Помощь и инструкции при прохождении границы
- Санитарные остановки по маршруту
- Поддержка координатора до и во время поездки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Car wash, Car wash · Zviad Gamsakhurdia Embankment
Завершение: 4/2 Grigor Lusavorich Street, Yerevan
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
