Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

Что вас ожидает

Удобный сервис: опытный и вежливый водитель встретит вас с именной табличкой на выходе из терминала в аэропорту или около вашего отеля в Тбилиси, поможет с багажом и ответит на любые вопросы — например, где купить сим-карту и выгодно поменять деньги.

Комфорт и безопасность — это наши приоритеты. Вы доедете до нужного адреса в Ереване на удобном чистом автомобиле с кондиционером и WI-FI. При задержке рейса вам не придется доплачивать, так как мы отслеживаем изменения онлайн.

Остановка на озере Севан: выбранный вами путь в Ереван пройдет вдоль горных хребтов лесистого Дилижана — этот регион называют армянской Швейцарией. Мы остановимся у Севана, одного из крупнейших высокогорных озёр мира, чтобы вы полюбовались пейзажами.

Организационные детали

Трансфер можно организовать и для большего количества путешественников. Стоимость для группы 4-7 человек — 170€, 8-15 человек — 320€.

Трансфер можно организовать и в обратном направлении, начав в Ереване

Наши автомобили: Mercedes Viano, Mercedes E class, Toyota Corolla. Если указанные машины окажутся заняты, вероятна замена на авто того же класса.

При бронировании напишите, будут ли с вами дети — мы предоставим детские кресла или бустеры

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