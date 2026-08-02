Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

Мы облегчим ваш путь из одной страны в другую и послужим связывающим «живописным» мостом! Вы доедете из аэропорта или отеля в Тбилиси до нужного адреса в Ереване на комфортном авто Toyota или Mercedes с опытным водителем и насладитесь горными пейзажами по пути.
Описание трансфер
Удобный сервис: опытный и вежливый водитель встретит вас с именной табличкой на выходе из терминала в аэропорту или около вашего отеля в Тбилиси, поможет с багажом и ответит на любые вопросы — например, где купить сим-карту и выгодно поменять деньги.
Комфорт и безопасность — это наши приоритеты. Вы доедете до нужного адреса в Ереване на удобном чистом автомобиле с кондиционером и WI-FI. При задержке рейса вам не придется доплачивать, так как мы отслеживаем изменения онлайн.
Остановка на озере Севан: выбранный вами путь в Ереван пройдет вдоль горных хребтов лесистого Дилижана — этот регион называют армянской Швейцарией. Мы остановимся у Севана, одного из крупнейших высокогорных озёр мира, чтобы вы полюбовались пейзажами.
Организационные детали
Вопросы трансфера
- Трансфер можно организовать и для большего количества путешественников:
- Стоимость для группы 3-6 человек — 130 000 драмов
- Стоимость для группы 8-15 человек — 200 000 драмов
- Доплата за питомца (собаку или кота) — 10 000 драмов за каждого
- Трансфер можно организовать до других точек Грузии, стоимость договорная;
- Осуществляем трансферы также бизнес-класса на Мерседесах S 221 и S 222 (стоимость и другие детали обсуждаются дополнительно).
- Трансферы осуществляются и в обратном направлении, начав в Грузии.
- Наши автомобили: Mercedes Viano, Mercedes E class, Toyota Camry, Volkswagen Passat, Hyundai. Если указанные машины окажутся заняты, вероятна замена авто на аналогичные.
- При бронировании напишите, будут ли с вами дети — мы предоставим детские кресла или бустеры.
- Оставшуюся сумму после предоплаты необходимо заплатить в местной валюте, при необходимости мы поможем вам с обменом
Дополнительные предложения
- Заезд в монастырь Агарцин, в храм Севанаванк на полуострове и другие места по пути. Доплата за заезд в каждую достопримечательность и ожидание на 30 минут — по 13 000 драмов водителю.
- Сопровождение гида (стоимость и другие детали обсуждаются дополнительно)
- Заезд в ресторан на обед и ожидание (1 час) на Севане или в другом месте — доплата 9000 драмов водителю
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту Тбилиси или у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ашот — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 4405 туристов
Я опытный путешественник и работаю в сфере туризма с 2010 года. Путешествия научили меня, как правильно организовать знакомство путешественников с Арменией. Наша команда единомышленников объединилась вокруг миссии — влюбить наших гостей
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Воспользовались трансфером, все было на высшем уровне. Очень хороший водитель. Дополнительно брали экскурсию от этой фирмы, очень хороший гид был. Рекомендую
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N
Спасибо за незабываемое время в Армении, заботу, внимание к деталям, эрудицию, отличную логистику и конечно бесконечное гостеприимство!
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Ашоту была поставлена задача за 2 дня до поездки (трансфера Тбилиси- Ереван). По пути организовать дополнительно экскурсии на машине Мерседес V class 2020 года, с заездами в Агарцин, обед на Севане, Севанванк, Гарни, Симфония камней. В итоге все получилось! Благодарим команду, которая наше путешествие сделало незабываемым и комфортным!
+2
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Брали трансфер с гидом из Тбилиси в Армению. Забронировали вечером, в 9.00 за нами уже приехала машина. Ашот отличный организатора, сопровождал нас дистанционно на всем пути. Интересовался все ли хорошо
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С
Прекрасная поездка!
У нас был - Трансфер «Тбилиси — Ереван» с севанским ветром в парусах, без услуг гида, но с прекрасным водителем Вааном!
Невероятно приятный и харизматичный человек, аккуратный водитель, рассказал нам много интресного.
Экскурсия длинною в 12 часов - прошла как один миг, море впечатлений и эмоций.
Влюблены в страну, влюблены в Ереван и в жителей этой солнечной теплой страны)
У нас был - Трансфер «Тбилиси — Ереван» с севанским ветром в парусах, без услуг гида, но с прекрасным водителем Вааном!
Невероятно приятный и харизматичный человек, аккуратный водитель, рассказал нам много интресного.
Экскурсия длинною в 12 часов - прошла как один миг, море впечатлений и эмоций.
Влюблены в страну, влюблены в Ереван и в жителей этой солнечной теплой страны)
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М
Заказывали трансфер из Тбилиси в Ереван и обратно. Поездка была организована замечательно! Все было без опозданий и очень комфортно. Дорога пролетела незаметно, так как Ашот очень интересно рассказывал про все места, которые мы проезжали по дороге, а виды были просто невероятные! Всем очень рекомендую!
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