Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

Трансфер «Тбилиси — Ереван» с севанским ветром в парусах

С комфортом добраться до Армении и побывать на знаменитом озере

Мы облегчим ваш путь из одной страны в другую и послужим связывающим «живописным» мостом! Вы доедете из аэропорта или отеля в Тбилиси до нужного адреса в Ереване на комфортном авто Toyota или Mercedes с опытным водителем и насладитесь горными пейзажами по пути.
Трансфер «Тбилиси — Ереван» с севанским ветром в парусах
Трансфер «Тбилиси — Ереван» с севанским ветром в парусах
Трансфер «Тбилиси — Ереван» с севанским ветром в парусах
Трансфер «Тбилиси — Ереван» с севанским ветром в парусах
Трансфер «Тбилиси — Ереван» с севанским ветром в парусах
Трансфер «Тбилиси — Ереван» с севанским ветром в парусах
Трансфер «Тбилиси — Ереван» с севанским ветром в парусах
Трансфер «Тбилиси — Ереван» с севанским ветром в парусах

Что вас ожидает

Удобный сервис: опытный и вежливый водитель встретит вас с именной табличкой на выходе из терминала в аэропорту или около вашего отеля в Тбилиси, поможет с багажом и ответит на любые вопросы — например, где купить сим-карту и выгодно поменять деньги.

Комфорт и безопасность — это наши приоритеты. Вы доедете до нужного адреса в Ереване на удобном чистом автомобиле с кондиционером и WI-FI. При задержке рейса вам не придется доплачивать, так как мы отслеживаем изменения онлайн.

Остановка на озере Севан: выбранный вами путь в Ереван пройдет вдоль горных хребтов лесистого Дилижана — этот регион называют армянской Швейцарией. Мы остановимся у Севана, одного из крупнейших высокогорных озёр мира, чтобы вы полюбовались пейзажами.

Организационные детали

  • Трансфер можно организовать и для большего количества путешественников. Стоимость для группы 4-7 человек — 170€, 8-15 человек — 320€.
  • Трансфер можно организовать и в обратном направлении, начав в Ереване
  • Наши автомобили: Mercedes Viano, Mercedes E class, Toyota Corolla. Если указанные машины окажутся заняты, вероятна замена на авто того же класса.
  • При бронировании напишите, будут ли с вами дети — мы предоставим детские кресла или бустеры

Дополнительные предложения

  • Заезд в монастырь Агарцин, в храм Севанаванк на полуострове и другие места по пути. Доплата — 40€ водителю.
  • Сопровождение гида (cтоимость и другие детали обсуждаются дополнительно)
  • Обед на Севане (1, 5 часа) — 15€ водителю.
  • Трансфер между другими городами (cтоимость и другие детали обсуждаются дополнительно)
  • Трансфер на транспорте высокого класса (cтоимость и другие детали обсуждаются дополнительно)
🚩 Начало и место завершения: в аэропорту Тбилиси или у вашего отеля
Выберите дату для поездки
  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
Ашот
Ашот
Привет! Меня зовут Ашот и мне 35 лет. 7 лет работы в сфере туризма и 10 лет путешествий научили меня секретам правильной организации знакомства путешественников с Арменией — я обеспечу вам максимальное удовольствие и лучшие впечатления от путешествия по нашей стране. Я и моя команда единомышленников, объединившись вокруг одной миссии — влюбить гостей в нетуристическую Армению, проводим наши авторские туры, пропитанные любовью к своей Родине, к ее особенностям и культуре. И мы с нетерпением ждем встречи с вами!
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