Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

Что вас ожидает
Удобный сервис: опытный и вежливый водитель встретит вас с именной табличкой на выходе из терминала в аэропорту или около вашего отеля в Тбилиси, поможет с багажом и ответит на любые вопросы — например, где купить сим-карту и выгодно поменять деньги.
Комфорт и безопасность — это наши приоритеты. Вы доедете до нужного адреса в Ереване на удобном чистом автомобиле с кондиционером и WI-FI. При задержке рейса вам не придется доплачивать, так как мы отслеживаем изменения онлайн.
Остановка на озере Севан: выбранный вами путь в Ереван пройдет вдоль горных хребтов лесистого Дилижана — этот регион называют армянской Швейцарией. Мы остановимся у Севана, одного из крупнейших высокогорных озёр мира, чтобы вы полюбовались пейзажами.
Организационные детали
- Трансфер можно организовать и для большего количества путешественников. Стоимость для группы 4-7 человек — 170€, 8-15 человек — 320€.
- Трансфер можно организовать и в обратном направлении, начав в Ереване
- Наши автомобили: Mercedes Viano, Mercedes E class, Toyota Corolla. Если указанные машины окажутся заняты, вероятна замена на авто того же класса.
- При бронировании напишите, будут ли с вами дети — мы предоставим детские кресла или бустеры
Дополнительные предложения
- Заезд в монастырь Агарцин, в храм Севанаванк на полуострове и другие места по пути. Доплата — 40€ водителю.
- Сопровождение гида (cтоимость и другие детали обсуждаются дополнительно)
- Обед на Севане (1, 5 часа) — 15€ водителю.
- Трансфер между другими городами (cтоимость и другие детали обсуждаются дополнительно)
- Трансфер на транспорте высокого класса (cтоимость и другие детали обсуждаются дополнительно)