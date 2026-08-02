Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

Мы облегчим ваш путь из одной страны в другую и послужим связывающим «живописным» мостом! Вы доедете из аэропорта или отеля в Тбилиси до нужного адреса в Ереване на комфортном авто Toyota или Mercedes с опытным водителем и насладитесь горными пейзажами по пути.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание трансфер

Удобный сервис: опытный и вежливый водитель встретит вас с именной табличкой на выходе из терминала в аэропорту или около вашего отеля в Тбилиси, поможет с багажом и ответит на любые вопросы — например, где купить сим-карту и выгодно поменять деньги.

Комфорт и безопасность — это наши приоритеты. Вы доедете до нужного адреса в Ереване на удобном чистом автомобиле с кондиционером и WI-FI. При задержке рейса вам не придется доплачивать, так как мы отслеживаем изменения онлайн.

Остановка на озере Севан: выбранный вами путь в Ереван пройдет вдоль горных хребтов лесистого Дилижана — этот регион называют армянской Швейцарией. Мы остановимся у Севана, одного из крупнейших высокогорных озёр мира, чтобы вы полюбовались пейзажами.

Организационные детали

Вопросы трансфера

Трансфер можно организовать и для большего количества путешественников:

Стоимость для группы 3-6 человек — 130 000 драмов

Стоимость для группы 8-15 человек — 200 000 драмов

Доплата за питомца (собаку или кота) — 10 000 драмов за каждого

Трансфер можно организовать до других точек Грузии, стоимость договорная;

Осуществляем трансферы также бизнес-класса на Мерседесах S 221 и S 222 (стоимость и другие детали обсуждаются дополнительно).

Трансферы осуществляются и в обратном направлении, начав в Грузии.

Наши автомобили: Mercedes Viano, Mercedes E class, Toyota Camry, Volkswagen Passat, Hyundai. Если указанные машины окажутся заняты, вероятна замена авто на аналогичные.

При бронировании напишите, будут ли с вами дети — мы предоставим детские кресла или бустеры.

Оставшуюся сумму после предоплаты необходимо заплатить в местной валюте, при необходимости мы поможем вам с обменом

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