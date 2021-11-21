Полноценное и динамичное знакомство с городом, грузинскими традициями и вином
Наш автобус, оборудованный для уютного путешествия, совмещённого с мини-застольем, повезёт вас по древнему Тбилиси.
Навстречу памятникам архитектуры, великолепным видам и большой истории — по старым улочкам и современным проспектам.
Прямо в автобусе будем общаться, делиться впечатлениями и дегустировать вино, а кое-где гулять пешком, чтобы ближе соприкоснуться с колоритом города. Вы насладитесь напитками и угощениями, узнаете о Тбилиси главное и прочувствуете его дух.
4.98
103 отзыва
Ближайшие даты:
Время начала: 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Не экскурсия, а застолье!
Вам ни минуты не будет скучно: слушая рассказ о городе, вы будете угощаться вином, общаться с другими участниками экскурсии — все 2 часа будут похожи на грузинское застолье в лучших традициях. Только сидеть на одном месте тоже не придётся. Вы посетите винный музей, где попробуете настоящую чачу, откроете для себя старые кварталы Тбилиси, по которым пройдёте пешком, а в ещё одном секретном месте узнаете всё о многовековых традициях грузинского виноделия.
Колорит Тбилиси
Мы проедем по тем местам, где необходимо побывать путешественнику, чтобы узнать Тбилиси. Образ жизни этого грузинского города мультикультурен, и каждая остановка на протяжении маршрута будет открывать вам его с новой стороны. Старые и извилистые тбилисские улочки, уголки города, где в камне застыла история Тифлиса, колоритные «итальянские» дворики, где живут семьями, европейские и современные здания… Вы будете прогуливаться по этим местам с бокалом вина в руке, общаясь с горожанами и погружаясь в гостеприимную атмосферу Тбилиси.
Организационные детали
В стоимость экскурсии также входят: 6 бокалов вина разных сортов, чача, грузинский сыр и сладости
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на площади Европы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Giorgi — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 806 туристов
Я Гиорги, фотограф и дизайнер. Уже 9 лет в туризме, и вместе с дружной командой профессионалов могу подтвердить, что занимаюсь работой своей мечты. Несмотря на то, что большую часть жизни читать дальше
я прожил В Тбилиси, этот город не перестаёт меня удивлять каждый день! Со своей командой я готов показать вам Тбилиси таким, каким он открывается немногим. Для расширения горизонтов и возможностей, 2 года назад я переехал в Барселону и сейчас живу между двумя городами. Барселона стала моим вторым домом, и теперь я готов пригласить вас в него!
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Елена
21 ноя 2021
Очень советуем!!! Было весело, интересно, много вина!!!
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ТатьЯна
11 ноя 2021
Отличная экскурсия!!! Необычный и очень приятный формат. Непринужденная обстановка и конечно же море вина)))
Arefeva
5 ноя 2021
Это просто очень весело!) не совсем экскурсия, скорее развлечение на вечер, но оно того стоит!
D
Dimitri
19 окт 2021
Всё время искал и мечтал о такой экскурсии!!! Превзошла все ожидания!!! Было как в сказке. Мы прикоснулись к истории вина, города Тбилиси и всего что касается целиком замечательнй страны Грузия!!! На читать дальше
самом деле хотел описать всё что пережил на этой экскурсии но не буду этого делать что бы сохранить загадкау, скажу только одно:кто попадёт на в отмасферу в этой экскурсии не когда этого не забудет!!!! 5 Звёзд!!!!! Однозначно!!!!! Гаумарджос!!!!!!!!!!!!!!!! 🥰🥰🥰 Ребята если вы попали в Тбилиси и ищите что-то новое и интересное это только будет именно здесь!!!!!!
Е
Екатерина
19 окт 2021
Эта экскурсия- это атмосферное путешествие с бокалом вина. Нам повезло с гидом Соней и с попутчиками. Возможно для кого-то это будет не очень информативно,но то что будет весело это точно! Остались яркие впечатления и воспоминания! Огромное спасибо!
П
Полина
30 авг 2021
На экскурсии бываю уже второй раз. Отличный формат. Уютный автобус, вкусное вино, не нудные рассказы о достопримечательностях. Отдельная благодарность экскурсоводу Софие. Уверена, снова увидимся)))
О
Ольга
13 мая 2021
Несмотря на то, что нас было всего двое - экскурсия состоялась, без изменения ценника, поздравили мою маму с Днем рождения, угостили испеченным для нас тортом, было очень приятно! Время провели весело и интересно, посмотрели вечерний Тбилиси, очень колоритная и не "сухая" подача. P.S. Мы довольно много выпили, возможно стоит задуматься о дополнительных закусках в программе)
Б
Борис
4 янв 2020
Отличная экскурсия в неформальном стиле
М
Марина
18 ноя 2019
Отличная экскурсия!!! Весело, познавательно и ВКУСНОЕ ВИНО! Всем рекомендую!!!
I
Irina
8 ноя 2019
Лучшая экскурсия из всех! Обязательна к посещению😊
Pavel
5 ноя 2019
Отличная экскурсия, необычный формат. Отлично проведенное время в хорошей компании, с хорошим вином и шикарными видами.
Д
Денис
2 ноя 2019
Интересный и обстоятельный рассказ о традициях и фактах истории Грузии. Дегустация вина в дороге вносит особенный колорит и быстро знакомит людей в автобусе. Если Вы не против пообщаться с такими читать дальше
же путешественниками как и вы в непринуждённой и, можно сказать, семейной обстановке, то вам однозначно сюда. Гостеприимный гид Лаша и внимательный водитель Гия оставят самые тёплые воспоминания об этом вечере и вы однозначно захотите встретиться с ними ещё раз! Приятной поездки!
Ю
Юля
30 окт 2019
Один из лучших способов прочувствовать город и его колорит! Оригинальная и отличная идея. Если вы путешествуете в компании - послужит отличным началом веселого вечера
Р
Роксана
16 окт 2019
Спасибо огромное! Эта экскурсия "сделала" наш первый день в Тбилиси. Было интересно, вкусно и тепло. НАИЛУЧШИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ!
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alina
27 сен 2019
Экскурсоводом у нас был Лаша, водитель - Гия. А еще нам очень повезло - мы были только вдвоем на маршруте. Идея путешествия в "баре на колесах" - изумительна. Рассказ о грузинских застольных традициях, история виноделия, прогулка по интересным местам с бокалом вина, подвальчик-музей - все было очень интересно и уютно. Огромное спасибо, вы сделали наш вечер незабываемым.
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