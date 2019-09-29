19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Грузинское вино: дегустационный класс

Почувствовать себя истинным ценителем и разобраться в особенностях виноделия Грузии

Kateryna
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Kateryna – ваш гид
Приглашаю вас в нашу современную винотеку в центре Тбилиси.

Здесь, в уютном зале или на летней террасе, вы погрузитесь в мир вина.

Услышите занимательно-образовательные истории о винодельнях, продегустируете четыре вида вина, научитесь оценивать и выбирать его.

В итоге за 2 часа вы получите представление о грузинском виноделии и погрузитесь в винную атмосферу.
От 20 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
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У этой экскурсии19 отзывов
4.79
Грузинское вино: дегустационный класс
Грузинское вино: дегустационный класс

Что вас ожидает

Познакомиться с виноделием Грузии
Вы окажетесь в стильной современной винотеке, где в дружеской обстановке узнаете о традиционном грузинском виноделии и о том, чем оно отличается от всех мировых практик. Я расскажу об устройстве марани и об особенностях вина в зависимости от региона его производства. А также о том, как в Грузии развивался европейский способ приготовления вина. И конечно, вы продегустируете вино (4 вида): Белое по-европейски, Оранжевое, Красное Квеври и Красное по европейской технологии, закусывая сырами и сухофруктами.

Научиться разбираться в вине
На дегустационном классе вы научитесь разбирать напиток на составляющие, подбирать вино к еде и наоборот, ориентироваться в винных картах, описывать свои пожелания по вину сомелье в ресторане или винотеке. Узнаете, как правильно оценивать и выбирать вино, а затем поделитесь своими эмоциями (для этого тоже есть определённые правила).

Организационные детали

Все дегустации включены в стоимость.

Грузинское вино: дегустационный класс
Грузинское вино: дегустационный класс
Грузинское вино: дегустационный класс
Грузинское вино: дегустационный класс

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Kateryna
Kateryna
Живу в Тбилиси уже более 7 лет. Просто влюблена в Грузию и Грузинское вино. Хозяйка винотеки. Все вина отбирались лично мной после долгих и тщательных дегустаций. Большая часть вин представлена небольшими виноделами. В дегустационные классы стараюсь вместить весь свой семилетний опыт.
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19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

29 сентября 2019
Отличная дегустация, прошла в тёплой дружеской атмосфере. Состоит из 4х видов вина и большим количеством закусок. В дальнейшем покупали вино только здесь )
23 августа 2019
Замечательная дегустация в приятной обстановке. Лука и Катерина завораживают своей увлеченностью делом. Вы не сможете уйти без бутылки хорошего грузинского вина. Рекомендую к посещению!
4 июля 2019
Лекция-дегустация, проводимая Екатериной в наш первый день пребывания в Тбилиси, настроила нас на нужный лад. Информация подавалась только самая основная и необходимая, без излишних сложных терминов. Нам рассказали о местных сортах винограда, типах вин, технологии их приготовления и пития. Подсказали где и что покупать.
Очень впечатлил набор закусок. Тут же попробовали различные сочетания сыров и вина, получив при этом полезные комментарии и по сырам.
С подачи хозяйки заведения мы тут же и закупились вином.
Александр
17 июня 2019
Минусы: нашим рассказчиком оказался парень Лука, а не Катерина. Молодой человек разбирается в теме, но информация подавалась очень скомкано, быстро и не структурировано.
Также дегустация проводилась в маленьком помещении, где рядом была ещё одна группа, было очень шумно, приходилось напрягать слух, чтобы что-то расслышать.
Плюсы: вино было вкусным, некоторые сорта очень необычные, которые раньше ни разу не пробовали. Понравились также и закуски.
10 июня 2019
Отличная дегустация, Лука замечательный рассказчик, вино великолепное. Все очень понравилось
Nataly
9 июня 2019
Супер, Лука спасибо за дегустацию и проведенное время:) очень интеллигентный рассказчик и просто приятный человек. мы действительно узнали много нового о виноделии в Грузии, очень рекомендую!
21 мая 2019
Очень понравилось!
Дегустацию проводил Лука, очень увлеченный и подкованный парень. Вышло интересно, познавательно и вкусно. Рекомендую к посещению!
5 апреля 2019
Отличная дегустация! Дегустацию вёл сомелье Лука, рассказывал как об истории виноделия, так и о регионах, сортах и конкретных винах. Идеальный вечер для любителей вина, которые хотят узнать больше о местных сортах. Интересный выбор самих вин, белое, эмбер и красное вино, мне кажется мы получили даже больше, чем заплатили. В Тбилиси очень много винотек, после дегустации решили покупать вино домой, потому что очевидно персонал разбирается в том, что продаёт. Рекомендую всем любителям вина.
28 ноября 2018
В целом все понравилось, но хотелось бы, чтобы больше рассказывалигид, а так было очень много вопросов к нам, а мы новички в винопотреблении
12 ноября 2018
ДОСТОИНСТВА:
Приятная атмосфера, интересный рассказ сомелье - отдельный привет Луке! , разумные цены
НЕДОСТАТКИ:
Не очень очевидная вывеска с улицы - небольшая табличка "вино" теряется в массе другой рекламы
Мы получили массу приятных впечатлений, попробовали разные сорта вин в качестве иллюстрации к интересному рассказу сомелье Луки. Узнали много интересного и нового для себя про грузинские вина. Атмосфера очень уютная, доброжелательная! Купили с собой несколько бутылок вина, убедившись в их отличном качестве и разумной цене.
Ещё 9 отзывов

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