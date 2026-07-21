19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Почувствовать себя истинным ценителем и разобраться в особенностях виноделия Грузии
Приглашаю в наш ресторан в центре Тбилиси. Здесь, в уютном зале или на летней террасе, вы погрузитесь в мир вина.
Услышите занимательно-образовательные истории о винодельнях, продегустируете четыре вида вина, научитесь оценивать и выбирать его. В итоге вы получите представление о грузинском виноделии и погрузитесь в винную атмосферу.
Вы окажетесь в стильной современной винотеке, где в дружеской обстановке узнаете о традиционном грузинском виноделии и о том, чем оно отличается от всех мировых практик. Я расскажу об устройстве марани и об особенностях вина в зависимости от региона его производства. А также о том, как в Грузии развивался европейский способ приготовления вина. И конечно, вы продегустируете вино (4 вида): Белое по-европейски, Оранжевое, Красное Квеври и Красное по европейской технологии, закусывая сырами и сухофруктами.
Научиться разбираться в вине
На дегустационном классе вы научитесь разбирать напиток на составляющие, подбирать вино к еде и наоборот, ориентироваться в винных картах, описывать свои пожелания по вину сомелье в ресторане или винотеке. Узнаете, как правильно оценивать и выбирать вино, а затем поделитесь своими эмоциями (для этого тоже есть определённые правила).
Организационные детали
Все дегустации включены в стоимость.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около филармонии (центр)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 5324 туристов
Просто влюблена в Грузию и Грузинское вино. Хозяйка винотеки. Все вина отбирались лично мной после долгих и тщательных дегустаций. Большая часть вин представлена небольшими виноделами. В дегустационные классы стараюсь вместить весь свой многолетний опыт.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 101 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
93
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Татьяна
Катерина провюфессионал своего дела. замечательный специалист ВИНА. я не могу назвать мероприятие экскурсией. это просто нечто большее!! Катерина настолько погружена и осведомлена тонкостями винодельческого дела, производство, сорта, виды, типы, регионы, читать дальшеуменьшить
рекомендации, комментарии -дорогого стоят. таких специалистов очень мало. очень рекомендую мероприятие . вы узнаете всё о грузинском виноделии и попробуете лучшее аутентичное вино. так же можно преобрести понравившееся и не только!
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М
Маковецкая
Очень понравилась дегустация четырёх грузинских вин. Дегустацию провела обаятельная Евгения в уютном баре St.Bunny за отдельным столиком. В качестве закуски нам предложили разные сыры, орехи, груши и вкусный хлеб. Евгения читать дальшеуменьшить
учла наши предпочтения и рассказала нам про известные и не очень белые и красные грузинские вина, места выращивания винограда и процессы производства разного вина. Нам предложили скидку в 10% на следующее посещение бара. Рекомендую к посещению.
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Оксана
Решила для себя разобраться в грузинских винах и открыла целый мир! Спасибо сомелье Евгении, за выбор таких замечательных вин, все было подобрано по моим вкусовым предпочтениям, про каждое вино Евгения читать дальшеуменьшить
все подробно рассказала, вина оказались безумно вкусные, плюс была сырная тарелка. Сама дегустация проходит в очень симпатичном ресторане, приветливый персонал, говорят по-русски, к моему приходу все было подготовлено, не смотря на то, что я была одна на дегустации. Бонусом можно купить вино, которое дегустировали, ценник приятный.
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Ю
Юрий
Большое спасибо Павлу за очень интересную дегустацию.
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Максим
На дегустации было 4 вида вина и закуски (различные виды сыров).
У нас сначала утончили наши предпочтения и затем дали выбрать вино для дегустации. Все сопровождалось интересными историями сомелье.
Рекомендую на все 100!
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Кристина
Я очень рада, что нашла эту дегустацию, в Грузии их много, но тут все проходит в современном ресторане винотеке, где также можно заказать еду, которая кстати очень вкусная (безумно вкусная читать дальшеуменьшить
сырная тарелка включена в дегустацию). Сомелье Милана подробно рассказала об истории грузинского вина, с ней было интересно поговорить, задать уточняющие вопросы. Интересно было сравнить вина из одного сорта винограда, но приготовленные различными способами: европейским или кахетинским. А также попробовать оранжевое вино - Amber wine. В винотеке представлены интересные экземпляры небольших семейных компаний.
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