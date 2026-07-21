19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаю в наш ресторан в центре Тбилиси. Здесь, в уютном зале или на летней террасе, вы погрузитесь в мир вина. Услышите занимательно-образовательные истории о винодельнях, продегустируете четыре вида вина, научитесь оценивать и выбирать его. В итоге вы получите представление о грузинском виноделии и погрузитесь в винную атмосферу.

Описание экскурсии

Познакомиться с виноделием Грузии

Вы окажетесь в стильной современной винотеке, где в дружеской обстановке узнаете о традиционном грузинском виноделии и о том, чем оно отличается от всех мировых практик. Я расскажу об устройстве марани и об особенностях вина в зависимости от региона его производства. А также о том, как в Грузии развивался европейский способ приготовления вина. И конечно, вы продегустируете вино (4 вида): Белое по-европейски, Оранжевое, Красное Квеври и Красное по европейской технологии, закусывая сырами и сухофруктами.

Научиться разбираться в вине

На дегустационном классе вы научитесь разбирать напиток на составляющие, подбирать вино к еде и наоборот, ориентироваться в винных картах, описывать свои пожелания по вину сомелье в ресторане или винотеке. Узнаете, как правильно оценивать и выбирать вино, а затем поделитесь своими эмоциями (для этого тоже есть определённые правила).

Организационные детали

Все дегустации включены в стоимость.