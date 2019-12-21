87 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Экскурсия по винному музею

Начнем тур с посещения музея виноделия в Тбилиси: вы услышите лекцию о производстве вина, узнаете самое интересное о грузинском виноделии, погрузитесь в древнюю историю этого великолепного напитка. Также в музее вас ждет профессиональная дегустация одного или нескольких сортов вин, как домашних, так и производственных, а также мастер-класс по изготовлению грузинских сладостей.

Родина грузинского вина

Затем отправимся в винный регион Кахетия, который считается родиной грузинского вина. Вы исследуете винные погреба, попробуете вина от производителей, посетите винный завод в городе Кварели и самое большое хранилище вина в мире. Вы узнаете, кто производит вина в Кахетии, сколько хранится грузинское вино, как этот напиток издревле связан с бытом и религией Грузии и многое другое.

Исторические и природные памятники Кахетии

Мы посетим основные природные и культурные достопримечательности Кахетии: заедем в город любви Сигнахи и полюбуемся видом на Алазанскую долину, посетим кахетинские озера, обрамленные горными хребтами. Вы увидите дворец Ираклия II в Телави, Бодбийский монастырь IV века, где покоятся мощи святой Нины, а также уникальный монастырский комплекс Некреси. Я расскажу вам об истории и развитии Кахетии, о традициях и культуре грузинского народа. А на обратном пути в Тбилиси мы проедем по красивейшим ущельям Гомборского перевала.