87 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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История грузинского виноделия и культурные памятники региона

Георгий
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Георгий – ваш гид
Однодневный винный тур по Кахетии позволит вам лучше узнать и понять древнюю культуру и историю Грузии, почувствовать грузинский дух и деревенский колорит.

Вы попробуете натуральные вина и узнаете технологию их производства.

Познакомитесь с бытом местного населения, увидите главные исторические и религиозные памятники восточной Грузии, а также насладитесь прелестью кахетинской природы.
€155
93 за экскурсию
скидка40%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 13 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии87 отзывов
4.69
Кахетия — сокровищница грузинского вина
Кахетия — сокровищница грузинского вина

Что вас ожидает

Экскурсия по винному музею

Начнем тур с посещения музея виноделия в Тбилиси: вы услышите лекцию о производстве вина, узнаете самое интересное о грузинском виноделии, погрузитесь в древнюю историю этого великолепного напитка. Также в музее вас ждет профессиональная дегустация одного или нескольких сортов вин, как домашних, так и производственных, а также мастер-класс по изготовлению грузинских сладостей.

Родина грузинского вина

Затем отправимся в винный регион Кахетия, который считается родиной грузинского вина. Вы исследуете винные погреба, попробуете вина от производителей, посетите винный завод в городе Кварели и самое большое хранилище вина в мире. Вы узнаете, кто производит вина в Кахетии, сколько хранится грузинское вино, как этот напиток издревле связан с бытом и религией Грузии и многое другое.

Исторические и природные памятники Кахетии

Мы посетим основные природные и культурные достопримечательности Кахетии: заедем в город любви Сигнахи и полюбуемся видом на Алазанскую долину, посетим кахетинские озера, обрамленные горными хребтами. Вы увидите дворец Ираклия II в Телави, Бодбийский монастырь IV века, где покоятся мощи святой Нины, а также уникальный монастырский комплекс Некреси. Я расскажу вам об истории и развитии Кахетии, о традициях и культуре грузинского народа. А на обратном пути в Тбилиси мы проедем по красивейшим ущельям Гомборского перевала.

Организационные детали

  • Если участников больше 4, то доплата за каждого составит 34 евро к указанной стоимости прогулки.
  • Весь трансфер входит в стоимость экскурсии.
  • Отдельно оплачиваются входные билеты в музейные комплексы, дегустации и мастер-классы: музей вина (15-35 лари), винное хранилище (от 7 лари), дворец Ираклия II в Телави (10 лари).
Кахетия — сокровищница грузинского вина
Кахетия — сокровищница грузинского вина
Кахетия — сокровищница грузинского вина
Кахетия — сокровищница грузинского вина
Кахетия — сокровищница грузинского вина
Кахетия — сокровищница грузинского вина
Кахетия — сокровищница грузинского вина
Кахетия — сокровищница грузинского вина
Кахетия — сокровищница грузинского вина

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Георгий
Георгий
Мне 44 , я знаток своей страны и своего дела, провожу туры по Грузии уже 25 лет с уклоном виноделия и душевного Грузинского колорита. Маршруты отличаються от шаблонных и проходят через места, где редко бывают другие гости. В первую очередь любой турист для меня гость а для натурального Грузина ГОСТЬ-ЭТО САМОЕ СВЯТОЕ ПОСЛЕ ГОСПОДА !!!! и этим всё сказано . Вино-это главный продукт ГРУЗИИ, и в этом вопросе готов посоревноваться с любым, в вине я вкладываю часть моей души и поэтому получаю живой организм за которым ухаживаю как за любимой женшиной !!!! Всё это мне позволяет гордиться своей страной и подарить гостям положительные эмоции и впечатления !!!!
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87 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

21 декабря 2019
И снова Грузия! Замечательная, гостеприимная, тёплая, вкусная!.. Масса восторженных эпитетов и впечатлений. И проводник всех этих эмоций - Георгий, человек любящий и знающий свою страну, ее обычаи и историю, умеющий показать красоту и самобытность, душу и духовность, характер и трудолюбие грузинского народа и Грузии в целом. Неординарные маршруты, которые Георгий планирует в соответствии с настроением и пожеланиями гостей, его интересные рассказы, внимание и забота к туристам делают экскурсию с ним незабываемой! Рекомендую всем любителям душевного, незанудного отдыха. Поверьте - захотите вернуться ещё не раз в эту прекрасную страну, и ещё раз прокатиться с Георгием по уже знакомым местам! И обязательно попросите Георгия спеть, не пожалеете!
17 мая 2019
Отличная экскурсия, Георгий прекрасный рассказчик и очень душевный человек. Всем рекомендую!
13 мая 2019
Путешествовали с Георгием 9 мая 2019 . Забрал нас Георгий точно во время, в договоренном месте. По дороге рассказывал интересные вещи, о которых мы не знали. Наша алкотерапия проходила не очень быстрыми темпами, потому что мы были непослушными =) и принимали вино в уменьшенных дозах. Георгий отзывчивый, внимательный хозяин своего тура. Рекомендовано к посещению послушным и внимательным "пациентами" =)
12 мая 2019
Спасибо Георгию за увлекательное путешествие!Очень комфортная,легкая и душевная экскурсия: е Вы хотите отдохнуть ,расслабиться и одновременно увидеть варианты производства вина с дегустацией ,пообщаться с деревенскими жителями,попробовать на вкус хлеб и сыр,который они изготавливают,далее увидеть знаменитый город Любви,подняться на смотровую башню и потом пообедать в семейном грузинском дворике,посмотреть место,где находятся мощи святой Нино и с комфортом вернуться назад в Тбилиси ,по дороге наслаждаясь живописными видами,грузинскими песнями,кстати Георгий их поёт сам:),поговорить о жизни с хорошим человеком?Тогда это для Вас,обязательно бронируйте эту экскурсию!
6 мая 2019
Были на экскурсии 2 мая. Георгий очень веселый человек,умеет развлечь. Мы надегустировались разных вин и чачи. Единственный минус-хотелось бы побольше погулять в Сигнахи( красивый и колоритный городок),но там большое скопление народа. Алазанская долина прекрасна.
6 мая 2019
Хочется отметить абсолютную неконструктивность и негатив, исходящий от гида. Как только он узнал, что мы не особо любим вино, но! Нам интересно узнать о виноделии, немного (ключевое слово!!) подегустировать и насладиться живописными видами Кахетии, мы столкнулись с полным непониманием со стороны гида и словами «я здесь вообще-то деньги зарабатываю, а не шофёром работаю»... видимо, он очень расстроился, что ему не перепадёт % от платных дегустаций.
С ним заранее было оговорено, что нас нужно будет оставить в Кахетии в определенном отеле, но на месте он начал злиться, что это лишний километраж, хотя мы попросили закончить экскурсию намного раньше, часов на 5)) потому что никому не хотелось больше находиться в компании этого гида. К слову, очень сложно назвать его гидом, так как всю дорогу, за исключением первых 30 минут, он молчал. Сложилось впечатление, что упор делается на то, чтобы люди «набухались» на первой дегустаций, и чтобы потом им было уже все равно))
Это очень непрофессионально, остался неприятный осадок. Мы объездили десятки стран, встречали очень много разных гидов, но с таким отношением к своей работе столкнулись впервые))

И на самом деле вызывает огромное удивление такое большое количество позитивных комментариев у Георгия) Все подробности переданы команде Трипстер:)
Удачи!
4 мая 2019
Прямо перед нашей экскурсией на сайте появился отрицательный отзыв, где был написано, что "гид дегустирует чачу будучи за рулем". Для меня это принципиальный вопрос, поэтому несколько напрягло. Так вот - за дегустацией Георгий замечен не был, да и после знакомства стало ясно, что человек разумный и за рулем пить не будет.
В целом экскурсия понравилась, все что хотели посмотреть - посмотрели, вино, сыры, хлеб, чачу попробовали. И все это под интересные рассказы и анекдоты. В общем, и сами вернемся, и можем смело рекомендовать всем, кто собирается в Кахетию!
4 мая 2019
Ездили на экскурсию с мужем. От красот Кахетии остались в восторге. А благодаря Георгию - еще больше влюбились в эту чудесную страну❤️ Георгий, огромное Вам спасибо!!!
2 мая 2019
Хотелось поделиться впечатлением, пока свежо в памяти)
День был очень насыщенный, а по другому и быть не может, тк только дорога занимает 2,5 часа)
Сначала мы остановились в Тбилиси, на одной из смотровой площадок города и получили краткий ликбез по истории!👍Потом поехали на первую дегустацию, там нам провели экскурсию, а дальше было самое интересное! Мы двигались в сторону Алазанской долины и остановились в какой- то деревеньке, получили мастер- класс по изготовлению хлеба 😋, купили очень вкусный сыр и устроили привал с вином🤗 Затем добрались до Бодбийского монастыря, затем город любви Сигнахи, там очень красиво 😍! А потом был следующий погреб с вином🍷и дегустация🤪! Не успели попасть в ещё одно очень классное место, винный погреб Хареба, но Георгий нам провёл мини экскурсию по территории👍 с интересными рассказами! А дальше был поздний ужин с танцами🍷💃
Смело могу рекомендовать данного гида!👍
P.s. У Георгия ещё и шикарный голос😉👍
1 мая 2019
Очень приятно что есть такие люди в Грузии как Георгий.
Ещё 77 отзывов

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