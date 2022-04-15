Путешествие в «Золотой век» царицы Тамары

Это удивительный экскурс сквозь века

Мини-группа
Это удивительный экскурс сквозь века.

Мы посетим места с наследием Великой Царицы Тамар.

Места археологических раскопок, где были найдены знаменитые Мзиа и Зезва, представители «Человека Грузинского».

Также вы узнаете много интересных легенд, связанных с крепостями и храмами.
Путешествие в «Золотой век» царицы Тамары
Путешествие в «Золотой век» царицы Тамары
Путешествие в «Золотой век» царицы Тамары
Путешествие в «Золотой век» царицы Тамары
Путешествие в «Золотой век» царицы Тамары
Путешествие в «Золотой век» царицы Тамары

Что вас ожидает 🤩

  • Шавнабадский монастырь
  • Колагирская крепость
  • Церковь Болнисский Сион
  • Дманиси

Что вас ожидает:

    След первых европейцев — «Человек Грузинский»
    Шавнабадский монастырь — святой Георгиевский монастырь на юго-востоке Грузии, в край Квемо Картли, в муниципалитете Гардабани. Шавнабадский монастырь был основан возле Святой Георгиевской церкви в 1992 году, по благословению Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. Согласно легенде, каждую ночь, когда персы возвращались с добычей, с ними происходили необычные неприятности.
    Колагирская крепость, стоящая на территории Квемо Картли. построена царицей Дареджан в 1788-1798 гг. Эта крепость является одним из последних сооружений такого типа в феодальной Грузии. Дареджан пишет, что она здесь построила «крепость и ограду». Сооружение, конечно, могло служить и форпостом для Тбилиси и, вместе с тем, в целях укрытия близлежащего населения. Эта крепость-ограда занимала с южной стороны, на одной из главных дорог, стратегически важный пункт.
    Церковь Болнисский Сион — трехнефная базилика, расположенная в восточной Грузии, в регионе Квемо Картли, в муниципалитете Болниси, в деревне Болниси. Фасады храма Болниси сохранили древние грузинские надписи в Грузии. В Болнисский Сион, впервые в грузинской архитектуре, встречаются рельефные, скульптурные изображений (голова быка, разные птицы и животные), которые связаны с дохристианской эрой, но освоен христианской верой.
    На территории Дманиси следы человеческой жизни начинается с древних времен. Здесь жили первые европейцы, Зезва и Мзия, 1.8 миллиона лет назад. В Дманиси также выявлен археологические слои периода поздней бронзовой и рано железной эпохи. С селом Карабулах близко расположен кургани Зуртакета, который принадлежит к культуре Триалети и уникален своими петроглифами. В исторических источниках Дманиси впервые упоминается в VI веке.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида
    • Транспорт
    Что не входит
    • Входные билеты
    • Обед
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Площадь Вахтанга Горгасали, Тбилиси
    Завершение: Тбилиси, Мейдан
    Когда и сколько длится
    Когда: Ежедневно в 09:00
    Экскурсия длится около 9 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
    Важная информация
    • Пожалуйста
    • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Ежедневно в 09:00

    Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

    👥Групповые🏛История и архитектура⚙️Необычные🏡Выездные☀️На весь день

    Еще несколько похожих предложений в Тбилиси

    Кинцвиси и Убиси: Золотой век Грузинского царства
    8 часов
    🚗 На машине
    Индивидуальная
    Марина
    Нет отзывов
    Кинцвиси и Убиси: Золотой век Грузинского царства
    Исследовать выдающиеся образцы национальной храмовой архитектуры
    175 за 1-6 чел.
    Легенды о захоронении царицы Тамары, предания о Грузинском Робине Гуде
    5 часов
    Индивидуальная
    Тамара
    Нет отзывов
    Легенды о захоронении царицы Тамары, предания о Грузинском Робине Гуде
    Если вы только приехали в столицу и пока не готовы к дальним маршрутам или, напротив, уже познакомились с главными
    от $104 за 1 человека
    Вардзиа - путешествие в духе приключений Индиана Джонса
    15 часов
    Индивидуальная
    Зураб
    Нет отзывов
    Вардзиа - путешествие в духе приключений Индиана Джонса
    Это автопутешествие подарит вам необыкновенные впечатления: вы проедете по пути, которым шли отряды Царицы Тамары
    $310 за 1-6 чел.
    Кахетия - древние крепости и аромат вина
    10 часов
    Индивидуальная
    Мамука
    Нет отзывов
    Кахетия - древние крепости и аромат вина
    Cовершите увлекательную автомобильную экскурсию в Кахетию из Тбилиси! Путешествие по Кахетии - это экскурсия по
    $140 за 1-8 чел.
    Проспект Агмашенебели - путешествие в конец 19 века
    3 часа
    🚶 Пешая
    Индивидуальная
    Lela
    Нет отзывов
    Проспект Агмашенебели - путешествие в конец 19 века
    Прогулка по району проспекта Давида Строителя: Тбилиси в стороне от туристических маршрутов
    50 за 1-10 чел.
    Уплисцихе - путешествие в бронзовый век
    6 часов
    🚗 На машине
    Индивидуальная
    Марина
    5
    10 отзывов
    Уплисцихе - путешествие в бронзовый век
    Древнейшие пещерные комплексы, история Гори и вина Картли
    175 за 1-10 чел.
    Тбилиси сквозь века
    2.5 часа
    🚶 Пешая
    Мини-группа
    Олеся
    5
    72 отзыва
    Тбилиси сквозь века
    Старинные храмы, «дом-калейдоскоп» и великолепные виды исторического центра на обзорной экскурсии
    10 за 1 человека
    Корогли и Удзо: древние памятники в окрестностях Тбилиси
    5 часов
    🚗 На машине
    Индивидуальная
    Тата
    4.2
    5 отзывов
    Корогли и Удзо: древние памятники в окрестностях Тбилиси
    Легенды о захоронении царицы Тамары, предания о Робине Гуде и фантастические горные пейзажи
    125 за 1-3 чел.
    Путешествие в Казбеги - путь к вашему сердцу
    10 часов
    🚗 На машине
    Индивидуальная
    Эрик
    5
    5 отзывов
    Путешествие в Казбеги - путь к вашему сердцу
    Прочувствовать величие природы Сакартвело в дружеском путешествии по Военно-Грузинской дороге
    175 за 1-4 чел.
    Обзорная экскурсия по Тбилиси и винная дегустация
    4 часа
    🚶 Пешая
    Групповая
    Туроператор
    4.7
    283 отзыва
    Обзорная экскурсия по Тбилиси и винная дегустация
    Насладитесь удивительной красотой Тбилиси во время пешей прогулки с гидом
    $90 за 1 человека
    Мерцающий огнями Тбилиси
    3 часа
    Индивидуальная
    Лика
    Нет отзывов
    Мерцающий огнями Тбилиси
    Экскурсия на автомобиле по вечернему Тбилиси - это удивительная возможность увидеть не только основные
    $130 за 1-3 чел.
    Путешествие в доисторический юг Грузии
    12 часов
    🚗 На машине
    Индивидуальная
    Dan
    5
    2 отзыва
    Путешествие в доисторический юг Грузии
    Побывать в гостях у Зезвы и Мзии
    132 за 1-4 чел.
    У нас ещё много экскурсий 😎 в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
    🧐 Все экскурсии в Тбилиси
    ХОРОШО
    🇬🇪
    ТАМ