Индивидуальная
до 4 чел.
Из Тбилиси в Кахетию: крепости, монастыри и традиции виноделия
Полюбоваться Алазанской долиной и продегустировать лучшие локальные вина
12 дек в 07:00
13 дек в 07:00
€193 за всё до 4 чел.
10%
Индивидуальная
На юг! Каньон Дашбаши и регион Картли
Путешествие по каньону Дашбаши и региону Картли подарит незабываемые впечатления. Вас ждут величественные виды и уникальные исторические места
Начало: На площади Вахтанга Горгасали в Тбилиси
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
от €108
€120 за человека
Индивидуальная
до 15 чел.
Загадки Картлийского царства: от виноделия к легендам
Начало: Памятник Мимино на станции метро Авлабари
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$150 за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВарвара1 августа 2025Побывали вчера на экскурсии в Дашбаш. Экскурсия очень понравилась. Маршрут продуман до мелочей. Нас сопровождал гид Алик. Это профессионал с
- ИИван12 июля 2025Моим гидом был Алик, невероятно радушный и открытый человек. Помимо исторической справки и интересного изложения материала мы прекрасно побеседовали в
- ННиколай7 июля 2025Спасибо Гоче! Всю дорогу болтали и смеялись. Природа - супер
- ООлег29 июня 2025Суперзамечательная экскурсия! Красота великолепная! Горы,озера, водопад! Стеклянный мост! Очень красиво! Гид Гоча великолепный!
Кроме того, нам провели экскурсию по старому Тбилиси
- ААлександр13 мая 2025Отличная экскурсия на комфортном автомобиле. Рассказ гида включал как историю данного региона, так и современное состояние дел.
Сам стеклянный мост как
- ЕЕлена13 мая 2025Хотим от всей души поблагодарить нашего гида Гочи, за интересные рассказы, настоящее гостеприимство, любовь к Грузинской Земле и Истории. Спасибо за отличную поездку! Обязательно вернемся!
- ЕЕлена10 мая 2025Хочу сказать самые добрые слова персонально гиду-водителю Гочи. Он - сердце экскурсионного маршрута. С ним все было красиво и душевно. Лично Гочи желаю всего самого доброго, и чтобы сбывались все мечты.
- ЯЯна6 мая 2025Очень комфортная и спокойная экскурсия. Насладились множеством красивых пейзажей, увидели быт местных жителей, погрузились в историю. Большое спасибо гиду Гоче за душевность и радушие.
- УУльяна19 апреля 2025Гоча прекрасный гид! Мы остались в полном восторге от экскурсии, невероятные истории и местный колорит нас удивили. Спасибо 👍
- ММария30 августа 2024Cocha, спасибо за интересное путешествие в Дашбаши.
На всем пути нам рассказали про историю, про традиции Грузии. Обсуждали современный быт жителей.
Посетили
- ССветлана3 августа 20245 из 5-ти. Великолепно! Нашим гидом был Gocha, и это именно тот человек, который должен встретить вас при первом приезде
- ССергей4 июля 2024Потрясающая природа Грузии, незабываемое путешествие, профессиональный гид…
- ВВладимир8 мая 2024Ездили с гидом Вовой. Отличнейший маршрут. Очень красивые места по всей дороге. Каньон впечатляет, хоть и потерял оттенок нетронутости.
- РРоман8 мая 20247 мая планировали экскурсию в каньон Дашбаши. Накануне с нами связался организатор и, тк были плохие погодные условия (дождь, при
- ДДмитрий4 января 2024Экскурсия и маршрут прекрасны. Единственное подвела температура в районе каньона. Лучше выбирать эту экскурсию в весенний период, когда там становится теплее или брать с собой легких пуховик
- ААНАСТАСИЯ8 сентября 2023Нам все очень понравилось, мы были в полном восторге от видов. Особенно конечно запомнился водопад 😍 Насладитесь поездкой от души, в компании прекрасного человека. Обязательно обратимся еще🙌 спасибо огромное за отличное отношение.
- ООльга19 сентября 2022Ездили небольшой компанией. Экскурсия организована очень спокойно: никуда не торопились, но везде успели. Каньон сказочный, на водопадах хотелось остаться навсегда.
- AAnatoly5 сентября 2022Это была не просто экскурсия - это был кусочек жизни, проведенный в общении с прекрасным человеком, который делился с тобой
- ППавел24 августа 2022Сравнительно новый маршрут, но с каждым днем он привлекает все больше желающих прогуляться по новому стеклянному мосту и оценить красОты
- ЛЛюбовь22 августа 2022Великолепные места. Мост просто супер, классные впечатления. Не пожалели ни минуты, что поехали.
