в Грузию. Вы будете чувствовать себя желанным гостем, а не туристом. Гоча прекрасно умеет вести беседу, отличается милым чувством юмора, хорошим музыкальным вкусом, (он, кстати, на неплохом уровне познакомит вас с грузинской эстрадой, говорю как проф. музыкант по образованию). Обязательно повезет по пути в грузинскую семью и угостит хорошим домашним вином. Не будет торопить и подгонять, если вам захочется где-то провести побольше времени.

И конечной точкой ваших впечатлений станет спуск в каньон. Я была здесь 5 лет назад, когда ещё не было стеклянного моста и не обустроили спуск: приходилось спускаться по камням, крутым склонам и грунтовым дорожкам, так что теперь всё безопасно и относительно просто. Аккуратнее при спуске! подъём значительно проще преодолеть, не волнуйтесь. А спуститься стоит в любом случае). На выходе из зоны каньона есть хороший ресторан, небольшой минимаркет. Ну и для любителей экстремального тоже кое-что найдется)

Гоча просил честно указать в отзыве все минусы поездки, так что их я не обойду.

1) В машине укачивало. Но скорее всего это вина машины, на следующий день после нашего тура гид должен был пересесть на новую (сделку оформляли при нас по телефону).

2) Гоча курит. Для кого это принципиально и напряжно, нужно иметь в виду. Вообще в Грузии очень много курят, и курят везде.

3) Хотелось бы побольше услышать про историю края, по которому мы проезжали. Хотя исторические сведения гид сообщал, но хотелось прям больше! Ну возможно это несовместимо: веселые шутейки и разговоры об искусстве с одной стороны - и серьезное историческое повествование с другой.

Итог: гостеприимство, приятная расслабляющая атмосфера и чуткий собеседник - это то, за чем я ещё не раз приеду и выберу своим гидом Гочу! Как он высказался в самом начале:"Вы приехали сюда "отравиться". И ещё не раз будете возвращаться за противоядием")