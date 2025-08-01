Мои заказы

Монастырь Шавнабада – экскурсии в Тбилиси

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастырь Шавнабада» в Тбилиси, цены от €108, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Из Тбилиси в Кахетию: крепости, монастыри и традиции виноделия
На машине
12 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Тбилиси в Кахетию: крепости, монастыри и традиции виноделия
Полюбоваться Алазанской долиной и продегустировать лучшие локальные вина
12 дек в 07:00
13 дек в 07:00
€193 за всё до 4 чел.
На юг! Каньон Дашбаши и регион Картли
На машине
9 часов
-
10%
24 отзыва
Индивидуальная
На юг! Каньон Дашбаши и регион Картли
Путешествие по каньону Дашбаши и региону Картли подарит незабываемые впечатления. Вас ждут величественные виды и уникальные исторические места
Начало: На площади Вахтанга Горгасали в Тбилиси
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
от €108€120 за человека
Загадки Картлийского царства: от виноделия к легендам
10 часов
Индивидуальная
до 15 чел.
Загадки Картлийского царства: от виноделия к легендам
Начало: Памятник Мимино на станции метро Авлабари
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$150 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Варвара
    1 августа 2025
    На юг! Каньон Дашбаши и регион Картли
    Побывали вчера на экскурсии в Дашбаш. Экскурсия очень понравилась. Маршрут продуман до мелочей. Нас сопровождал гид Алик. Это профессионал с
    читать дальше

    большой буквы. Хороший рассказчик, знающий о чем говорит, харизматичный человек. Алик создал на экскурсии атмосферу праздника и день пролетел незаметно. В семейном кафе, где мы обедали по рекомендации Алика, очень вкусно готовят. Рекомендую эту экскурсию друзьям. Обязательно ещё раз обращусь в это агенство. Спасибо за профессианализм

  • И
    Иван
    12 июля 2025
    На юг! Каньон Дашбаши и регион Картли
    Моим гидом был Алик, невероятно радушный и открытый человек. Помимо исторической справки и интересного изложения материала мы прекрасно побеседовали в
    читать дальше

    пути. Определено, с Аликом вам будет очень комфортно в поездке. А места, в которых мы побывали, попросту захватывают дух! Ну и сам каньон – это что-то из области фантастики. Также мы заскочили в семейное кафе, где пообедали настоящей домашней едой. Впечатление осталось очень приятным. Алик, еще раз огромное Вам спасибо за вашу работу 😊

  • Н
    Николай
    7 июля 2025
    На юг! Каньон Дашбаши и регион Картли
    Спасибо Гоче! Всю дорогу болтали и смеялись. Природа - супер
  • О
    Олег
    29 июня 2025
    На юг! Каньон Дашбаши и регион Картли
    Суперзамечательная экскурсия! Красота великолепная! Горы,озера, водопад! Стеклянный мост! Очень красиво! Гид Гоча великолепный!
    Кроме того, нам провели экскурсию по старому Тбилиси
    читать дальше

    абсолютно бесплатно! Гид Карина очень грамотно, интересно, харизматично провела экскурсию! Карина показала и рассказала очень-очень много! Приедем ещё и будем рекомендоватьи рассказывать друзьям!

  • А
    Александр
    13 мая 2025
    На юг! Каньон Дашбаши и регион Картли
    Отличная экскурсия на комфортном автомобиле. Рассказ гида включал как историю данного региона, так и современное состояние дел.
    Сам стеклянный мост как
    читать дальше

    достопримечательность скорее переоценен, но самое интересно ожидает Вас в каньоне. Убедитесь что туда можно будет пройти, иначе без него поездка потеряет половину своего шарма.

  • Е
    Елена
    13 мая 2025
    На юг! Каньон Дашбаши и регион Картли
    Хотим от всей души поблагодарить нашего гида Гочи, за интересные рассказы, настоящее гостеприимство, любовь к Грузинской Земле и Истории. Спасибо за отличную поездку! Обязательно вернемся!
  • Е
    Елена
    10 мая 2025
    На юг! Каньон Дашбаши и регион Картли
    Хочу сказать самые добрые слова персонально гиду-водителю Гочи. Он - сердце экскурсионного маршрута. С ним все было красиво и душевно. Лично Гочи желаю всего самого доброго, и чтобы сбывались все мечты.
  • Я
    Яна
    6 мая 2025
    На юг! Каньон Дашбаши и регион Картли
    Очень комфортная и спокойная экскурсия. Насладились множеством красивых пейзажей, увидели быт местных жителей, погрузились в историю. Большое спасибо гиду Гоче за душевность и радушие.
    Очень комфортная и спокойная экскурсия. Насладились множеством красивых пейзажей, увидели быт местных жителей, погрузились в историю. Большое спасибо гиду Гоче за душевность и радушие.
  • У
    Ульяна
    19 апреля 2025
    На юг! Каньон Дашбаши и регион Картли
    Гоча прекрасный гид! Мы остались в полном восторге от экскурсии, невероятные истории и местный колорит нас удивили. Спасибо 👍
    Гоча прекрасный гид! Мы остались в полном восторге от экскурсии, невероятные истории и местный колорит нас удивили. Спасибо 👍
  • М
    Мария
    30 августа 2024
    На юг! Каньон Дашбаши и регион Картли
    Cocha, спасибо за интересное путешествие в Дашбаши.
    На всем пути нам рассказали про историю, про традиции Грузии. Обсуждали современный быт жителей.
    Посетили
    читать дальше

    все места заявленные в экскурсии, обо всем рассказывали, ни где нас не торопили, сколько нам нудно было времени, столько мы и тратили.

    Комфортный автомобиль, аккуратное вождение, и самое главное содержательная экскурсия!!! .
    Благодарим за приятно проведённое время с Вами ♥️

  • С
    Светлана
    3 августа 2024
    На юг! Каньон Дашбаши и регион Картли
    5 из 5-ти. Великолепно! Нашим гидом был Gocha, и это именно тот человек, который должен встретить вас при первом приезде
    читать дальше

    в Грузию. Вы будете чувствовать себя желанным гостем, а не туристом. Гоча прекрасно умеет вести беседу, отличается милым чувством юмора, хорошим музыкальным вкусом, (он, кстати, на неплохом уровне познакомит вас с грузинской эстрадой, говорю как проф. музыкант по образованию). Обязательно повезет по пути в грузинскую семью и угостит хорошим домашним вином. Не будет торопить и подгонять, если вам захочется где-то провести побольше времени.
    И конечной точкой ваших впечатлений станет спуск в каньон. Я была здесь 5 лет назад, когда ещё не было стеклянного моста и не обустроили спуск: приходилось спускаться по камням, крутым склонам и грунтовым дорожкам, так что теперь всё безопасно и относительно просто. Аккуратнее при спуске! подъём значительно проще преодолеть, не волнуйтесь. А спуститься стоит в любом случае). На выходе из зоны каньона есть хороший ресторан, небольшой минимаркет. Ну и для любителей экстремального тоже кое-что найдется)
    Гоча просил честно указать в отзыве все минусы поездки, так что их я не обойду.
    1) В машине укачивало. Но скорее всего это вина машины, на следующий день после нашего тура гид должен был пересесть на новую (сделку оформляли при нас по телефону).
    2) Гоча курит. Для кого это принципиально и напряжно, нужно иметь в виду. Вообще в Грузии очень много курят, и курят везде.
    3) Хотелось бы побольше услышать про историю края, по которому мы проезжали. Хотя исторические сведения гид сообщал, но хотелось прям больше! Ну возможно это несовместимо: веселые шутейки и разговоры об искусстве с одной стороны - и серьезное историческое повествование с другой.
    Итог: гостеприимство, приятная расслабляющая атмосфера и чуткий собеседник - это то, за чем я ещё не раз приеду и выберу своим гидом Гочу! Как он высказался в самом начале:"Вы приехали сюда "отравиться". И ещё не раз будете возвращаться за противоядием")

  • С
    Сергей
    4 июля 2024
    На юг! Каньон Дашбаши и регион Картли
    Потрясающая природа Грузии, незабываемое путешествие, профессиональный гид…
  • В
    Владимир
    8 мая 2024
    На юг! Каньон Дашбаши и регион Картли
    Ездили с гидом Вовой. Отличнейший маршрут. Очень красивые места по всей дороге. Каньон впечатляет, хоть и потерял оттенок нетронутости.
  • Р
    Роман
    8 мая 2024
    На юг! Каньон Дашбаши и регион Картли
    7 мая планировали экскурсию в каньон Дашбаши. Накануне с нами связался организатор и, тк были плохие погодные условия (дождь, при
    читать дальше

    котором не пускают на мост и каньоны), предложил другой вариант - экскурсия в Кахетию с посещением виноделен и Алазанской долины. Мы согласились и не прогадали.
    Гид Вова - прекрасный человек и специалист. Многое рассказал про Грузию, её историю и культуру. В поездке предлагал разные варианты для посещения, красивые видовые места. Нигде не торопил, всегда предлагал время "на погулять". В винокурнях, наряду с их экскурсоводами, дополнительно рассказывал о вине.
    Девушка из нашей компании раньше была на похожей экскурсии, но она отметила, что столько мест и историй
    как с Вовой там не было.
    В общем, в какую бы экскурсию вы не отправились с Вовой - скучать вы не будете)

  • Д
    Дмитрий
    4 января 2024
    На юг! Каньон Дашбаши и регион Картли
    Экскурсия и маршрут прекрасны. Единственное подвела температура в районе каньона. Лучше выбирать эту экскурсию в весенний период, когда там становится теплее или брать с собой легких пуховик
  • А
    АНАСТАСИЯ
    8 сентября 2023
    На юг! Каньон Дашбаши и регион Картли
    Нам все очень понравилось, мы были в полном восторге от видов. Особенно конечно запомнился водопад 😍 Насладитесь поездкой от души, в компании прекрасного человека. Обязательно обратимся еще🙌 спасибо огромное за отличное отношение.
  • О
    Ольга
    19 сентября 2022
    На юг! Каньон Дашбаши и регион Картли
    Ездили небольшой компанией. Экскурсия организована очень спокойно: никуда не торопились, но везде успели. Каньон сказочный, на водопадах хотелось остаться навсегда.
    читать дальше

    Большая благодарность нашим гиду и водителю за такое удивительное путешествие, полное впечатлений, и профессионализм в своем деле. Мы отдохнули и душой, и телом (небольшие физические нагрузки присутствовали). На ужин приехали в рыбный ресторан, где все было очень вкусно и атмосферно, а цены адекватные.

    Ездили небольшой компанией. Экскурсия организована очень спокойно: никуда не торопились, но везде успели. Каньон сказочный, на водопадах хотелось остаться навсегда.
  • A
    Anatoly
    5 сентября 2022
    На юг! Каньон Дашбаши и регион Картли
    Это была не просто экскурсия - это был кусочек жизни, проведенный в общении с прекрасным человеком, который делился с тобой
    читать дальше

    своими мыслями и идеями, своими радостями и сомнениями, был гостеприимен и предупредителен, как старый добрый друг. Родники по дороге в каньон, деревушки вдоль обочины, монастырь на вершине холма, великолепные виды самого каньона, показанные с наиболее интересных ракурсов… Было ощущение, что человек хочет передать тебе свое видение этой природы и этой жизни. Дай Бог нам всем встречать почаще таких людей. Спасибо, Вова!

  • П
    Павел
    24 августа 2022
    На юг! Каньон Дашбаши и регион Картли
    Сравнительно новый маршрут, но с каждым днем он привлекает все больше желающих прогуляться по новому стеклянному мосту и оценить красОты
    читать дальше

    Дашбашского каньона. Невероятная красота, ни разу не пожалели о такой великолепной прогулке. Помощь гида Армена всегда была кстати, но не была навязчивой, что для нас тоже очень ценно. Спасибо за маршрут, за рассказ, за знакомство с местными жителями и шикарный обед в грузинской семье. Рекомендуем всем, кто еще не был в этих краях - непременно здесь побывать! Спасибо обоим Арменам, спасибо Эдуарду! И всей Вашей замечательной команде!!!

  • Л
    Любовь
    22 августа 2022
    На юг! Каньон Дашбаши и регион Картли
    Великолепные места. Мост просто супер, классные впечатления. Не пожалели ни минуты, что поехали.
    Великолепные места. Мост просто супер, классные впечатления. Не пожалели ни минуты, что поехали

