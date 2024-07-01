Приглашаем вас отправиться одним из самых насыщенных маршрутов, в котором раскрывается наследие грузинской земли. Вы побываете в живописном городе-курорте Боржоми и отведаете минеральную воду прямо из источника. Осмотрите пещерный город-монастырь, построенный при царице Тамаре. И откроете самобытную историю Ахалцихе, где посетите восстановленный замок Рабат.

Описание экскурсии

Боржоми. Вы проедете по одному из крупнейших заповедников Грузии. Посетите исторический парк и попробуете знаменитую минеральную воду из источника. А также осмотрите древнюю крепость Гогиа с красивым видом на долину.

Вардзия. Далее в программе — пещерный город-монастырь, основанный в 12 веке при царице Тамаре. Вы услышите историю удивительного комплекса, высеченного в скале. Увидите помещения, отведённые под церкви, жилые комнаты, винные погреба. Узнаете, как здесь был организован быт. И рассмотрите знаменитые фрески в церкви Успения Богородицы

Рабат (Ахалцихе). В завершение мы отвезём вас в город, известный своей многонациональной историей и культурным наследием. Его главное украшение — реконструированный Рабатский замок, сочетающий элементы разных эпох и культур. Вы увидите мечеть Ахмедие, христианскую церковь, красивые сады. И познакомитесь с богатой коллекцией Музея истории Ахалцихе.

Организационные детали