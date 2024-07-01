Боржоми, Вардзия, Рабат: групповое путешествие из Тбилиси

Познакомиться с многослойной культурой, богатой историей и яркой природой Грузии
Приглашаем вас отправиться одним из самых насыщенных маршрутов, в котором раскрывается наследие грузинской земли. Вы побываете в живописном городе-курорте Боржоми и отведаете минеральную воду прямо из источника. Осмотрите пещерный город-монастырь, построенный при царице Тамаре. И откроете самобытную историю Ахалцихе, где посетите восстановленный замок Рабат.
5
2 отзыва
Боржоми, Вардзия, Рабат: групповое путешествие из Тбилиси
Боржоми, Вардзия, Рабат: групповое путешествие из Тбилиси
Боржоми, Вардзия, Рабат: групповое путешествие из Тбилиси
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00

Описание экскурсии

Боржоми. Вы проедете по одному из крупнейших заповедников Грузии. Посетите исторический парк и попробуете знаменитую минеральную воду из источника. А также осмотрите древнюю крепость Гогиа с красивым видом на долину.

Вардзия. Далее в программе — пещерный город-монастырь, основанный в 12 веке при царице Тамаре. Вы услышите историю удивительного комплекса, высеченного в скале. Увидите помещения, отведённые под церкви, жилые комнаты, винные погреба. Узнаете, как здесь был организован быт. И рассмотрите знаменитые фрески в церкви Успения Богородицы

Рабат (Ахалцихе). В завершение мы отвезём вас в город, известный своей многонациональной историей и культурным наследием. Его главное украшение — реконструированный Рабатский замок, сочетающий элементы разных эпох и культур. Вы увидите мечеть Ахмедие, христианскую церковь, красивые сады. И познакомитесь с богатой коллекцией Музея истории Ахалцихе.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: обед, конная прогулка, поездка по канатной дороге
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 07:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе моста Метехи
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
И
1 июля 2024
Все было очень интересно и красиво, маршрут продуман удобно. Дорога была комфортная, были небольшие остановки в пути. Экскурсовод рассказывал подробно, отвечал на вопросы группы и не забывал шутить:)
А
30 июня 2024
Прекрасный тур!
Мухаммад - отличная организация тура!
Приятный и талантливый гид Роби, отлично поёт вживую! Было неожиданно и очень душевно, под красивые виды за окном!
Леван - наш шофёр, комфортно перемещал нас между локациями на удобном минивэне!
Всем спасибо!
Рекомендую!!!
Прекрасный тур!Прекрасный тур!

Входит в следующие категории Тбилиси

ГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеПрирода и пейзажиВыездныеНа выходныеНа весь деньВардзияПопулярные местаБоржомиПаркиСкидкиПо ГрузииРабат

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