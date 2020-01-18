80 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Групповая экскурсия по Военно-Грузинской дороге — живописнейшему маршруту страны

Эдуард
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Эдуард – экскурсионное агентство
Путь из Тбилиси к могучему потухшему вулкану — это захватывающие виды гор, на фоне которых разворачивается полотно грузинской истории.

Вы узнаете о затопленных сёлах времён царицы Тамары, увидите, как серебрится гладь Жинвальского водохранилища, и откроете судьбу крепости Ананури.

Природные сокровища страны поделятся своей красотой и тайнами.

Казбек, словно Кавказский принц, очарует горделивым силуэтом.

А я расскажу главное об этих легендарных местах и роли Военно-Грузинской дороги в летописи Тифлиса.
€40
18 за человека
скидка56%
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Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 11 часов
До 17 человек
Можно с детьми
Встреча в районе площади Мейдан
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У этой экскурсии80 отзывов
4.86
К тебе, Казбек!
К тебе, Казбек!

Что вас ожидает

Нетронутая природа
Путешествие подарит лучшие виды гор, среди которых затеряны Жинвальское водохранилище, смотровая площадка «Арка Дружбы народов» и древняя крепость Ананури. Вы узнаете историю старых стен и осмотрите территорию цитадели, а после — полюбуетесь потрясающей панорамой ущелья реки Арагви, перебравшись через Крестовый перевал. Попробуете воду из нарзанного источника, увидите, что такое травертиновая терраса, и сделаете фотографии с лучших ракурсов.

Прошлое Военно-Грузинской дороги
Военно-Грузинская дорога — древний путь, связанный с важными событиями старины. Я расскажу о городах времен царицы Тамары, через которые проходил тракт, о правлении Эристави и персидских нашествиях. Вы побываете в селе Степацминда у подножия Казбека, и на внедорожнике подниметесь к храму Гергети. Там я поделюсь с вами фактами о судьбе церкви, посвященной Святой Троице, и, конечно, легендами о гордом кавказском великане — горе Казбек.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: транспортные расходы и питьевая вода
  • Дополнительные расходы: трансфер на джипе к храму в Гергети (15 лари с человека), обед
К тебе, Казбек!
К тебе, Казбек!
К тебе, Казбек!
К тебе, Казбек!
К тебе, Казбек!
К тебе, Казбек!
К тебе, Казбек!

Экскурсия проводится ежедневно в 09:00 и 09:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 17 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе площади Мейдан.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Эдуард
Эдуард
Здравствуйте, меня зовут Эдуард. Путешествуя по всему миру, я понял, что прекраснее и безопаснее места, чем моя Грузия, просто не существует! Буду рад показать вам истинную красоту моей страны в компании гидов-единомышленников.
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80 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

18 января 2020
Незабываемый день!
Нам с подругой очень понравилось)
Хочется отметить гида Джими, профессионал своего дела, влюбляет в Грузию!)
Все на высшем уровне!
Благодаря ему хочется вернуться в Грузию ещё не раз)
Спасибо большое!
18 января 2020
Очень понравилось, рекомендую
13 января 2020
Отличная экскурсия, безумно красиво в любое время года. Джими отличный гид, the best, махо прекрасный водитель)) Грузия великолепна
7 января 2020
Все понравилось, рекомендую!
21 декабря 2019
Экскурсия замечательная, а гид Анечка просто потрясающая- с великолепным владением русским языком, с прекрасным чувством юмора, умением заинтересовать слушателя,излучаящая огромную положительную энергию!
7 ноября 2019
Ездили на Казбеги 4 ноября 2019 года. Гид Аня. Группа маленькая. Настолько все понравилось, что просто браво организаторам, гиду и нашим двум водителям. У нас на полпути из строя вышел микроавтобус и организаторы быстро эту проблему решили и новый микроавтобус приехал из Тбилиси очень быстро. А наша группа в ожидании наслаждалась видами гор и горной реки. Рекомендую от души!!! После данной экскурсии сюда хочется возвращаться!! Спасибо!!
31 октября 2019
Экскурсия была замечательная! Наш экскурсовод Диана просто прекрасно провела экскурсию, очень интересно и понятно рассказывает на русском языке, и к тому же, очень красивая☺️️ Спасибо всей команде, ни разу не пожалели, будем в следующий раз в Тбилиси - закажем ещё другие экскурсии 🥰
21 октября 2019
Супер маршрут! Был лучший день проведённый в Грузии! Всем советую! Команда очень профессиональная и сделали до нашей группы все по максимум! Спасибо
21 октября 2019
Очень понравилось.Всё было замечательно.Анна провела экскурсию на высшем уровне.От начала и до конца как по часам с остановками в красивейших живописных местах.много интересной информции не только о местах но и о жизни и обычаях в грузии.Большое спасибо.
Khvan
19 октября 2019
Спасибо большое за нашу прекрасную поездку на Казбек Эдику и нашему водителю, Пата. Экскурсия была полна впечатлений, впечатлений до дрожи в коленях (боюсь высоты) но фото получились отменные. Спасибо Вам большое ребята, надеюсь это не последняя Наша встреча, мы влюбились в вашу страну, в вашу еду и людей. Удачи вам в вашем деле!
Ещё 70 отзывов

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