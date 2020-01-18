80 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Нетронутая природа

Путешествие подарит лучшие виды гор, среди которых затеряны Жинвальское водохранилище, смотровая площадка «Арка Дружбы народов» и древняя крепость Ананури. Вы узнаете историю старых стен и осмотрите территорию цитадели, а после — полюбуетесь потрясающей панорамой ущелья реки Арагви, перебравшись через Крестовый перевал. Попробуете воду из нарзанного источника, увидите, что такое травертиновая терраса, и сделаете фотографии с лучших ракурсов.

Прошлое Военно-Грузинской дороги

Военно-Грузинская дорога — древний путь, связанный с важными событиями старины. Я расскажу о городах времен царицы Тамары, через которые проходил тракт, о правлении Эристави и персидских нашествиях. Вы побываете в селе Степацминда у подножия Казбека, и на внедорожнике подниметесь к храму Гергети. Там я поделюсь с вами фактами о судьбе церкви, посвященной Святой Троице, и, конечно, легендами о гордом кавказском великане — горе Казбек.