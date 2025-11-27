Приглашаем на прогулку по Старому Тбилиси — городу, пережившему десятки нашествий и всегда возрождавшемуся заново.
Вы увидите дарбази XVII века, балкон царицы Дареджан, уникальную каменную резьбу XII века и раскопки античной бани II века.
Мы поговорим о крепостных стенах и воротах времён Шёлкового пути, прогуляемся по кварталам XIX века и посетим археологический музей, чтобы проследить историю города от античности до наших дней.
Описание экскурсииПрогулка по Старому Тбилиси Тбилиси появился примерно в первом веке нашей эры, а в пятом веке он стал столицей Грузии. Это был богатый город на пересечении торговых путей из Китая в Европу. На всём протяжении своей истории город привлекал захватчиков. Его сжигали более сорока раз персы, турки, татаро-монголы, арабы. Но город снова отстраивался и богател. Нынешний старый Тбилиси большей частью построен в XIX веке с редкими вкраплениями более ранних строений. Сохранились храмы, бани, крепостные стены, башни, отельные здания, карты, рисунки, фотографии XIX века, по которым можно мысленно реконструировать город в разные эпохи. В ходе экскурсии мы также посетим Тбилисский археологический музей. Во время экскурсии вы увидите:
- Дарбази XVII века — самый старый дом в городе;
- Балкон царицы Дареджан, откуда открывается потрясающий вид на Тбилиси;
- Единственную сохранившуюся в городе резьбу по камню XII века;
• Раскопки античной бани II века нашей эры. А еще вы узнаете, где находились крепостные стены и городские ворота во времена шелкового пути и как развивались городские кварталы. Важная информация:
- Часть экскурсии проходит по улице. Пожалуйста, одевайтесь по погоде, надевайте удобную обувь.
- Экскурсия проходит по маршруту с существенным перепадом высот — придётся много подниматься и спускаться. Пожалуйста, рассчитывайте свои силы.
- На экскурсии будут использоваться радиогиды (для групп от 6-ти человек), к которым подключаются наушники, выданные гидом. Для удобства вы можете использовать собственные проводные наушники (разъем mini jack 3.5 mm).
- Предварительная регистрация на событие обязательна.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дарбази XVII века - самый старый дом в городе
- Балкон царицы Дареджан
- Раскопки античной бани II века н. э
Что включено
- Сопровождение гида
- Билеты в археологический музей и Дарбази XVII века
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Возле м. Авлабари, в сквере у храма Нор Эчмиадзин
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Тбилиси
