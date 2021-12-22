Увидеть Казбек и навсегда полюбить горы! Вы не только влюбитесь в горные пейзажи этих невероятных мест, но и увидете слияние двух рек черной и белой Арагви, полюбуетесь невероятным Жинвальским водохранилищем, посетите крепость Ананури, побываете в Гудаури и многое другое.