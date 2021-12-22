Следующая остановка - горы

Увидеть Казбек и навсегда полюбить горы! Вы не только влюбитесь

Индивидуально
для 5 чел.
Увидеть Казбек и навсегда полюбить горы! Вы не только влюбитесь в горные пейзажи этих невероятных мест, но и увидете слияние двух рек черной и белой Арагви, полюбуетесь невероятным Жинвальским водохранилищем, посетите крепость Ананури, побываете в Гудаури и многое другое.
Следующая остановка - горы
Следующая остановка - горы
Следующая остановка - горы
Следующая остановка - горы
Следующая остановка - горы
Следующая остановка - горы
Следующая остановка - горы
Следующая остановка - горы
Следующая остановка - горы
Следующая остановка - горы
Следующая остановка - горы
Следующая остановка - горы
Следующая остановка - горы

Что вы увидите 🤩

  • Гудаури
  • Пасанаури
  • Степанцминда
  • Ананури
  • Жинвальское водохранилище
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Гора Казбек ‒ одна из самых известных вершин Кавказских гор (5033 м).

Что увидим и где побываем?

  • Казбеги – это высокогорная часть Грузии. Здесь проходит Главный Кавказский хребет, а через него – знаменитая Военно-Грузинская дорога. ‬
  • В Пасанаури мы увидим слияние двух рек черной и белой Арагви (работает рафтинг клуб)
  • Полюбуемся невероятным Жинвальским водохранилищем
  • Увидим крепость Ананури - одна из самых посещаемых достопримечательностей.
  • Здесь открываются просто фантастические пейзажи: одновременно и огромное озеро среди гор, и замок эпохи позднего Средневековья, и старинная церковь с черепичной крышей.
  • В Ананури сохранилось целых две церкви семнадцатого века. На всю Грузию их всего 3-4.
  • Первым русским туристом, чье посещение подтверждено документально, в Ананури был Александр Сергеевич Пушкин. Он посетил его в 1829 году, пройдя пешком от Пасанаури до Душети (больше 45 км) всего за один день.
  • Побываем в Гудаури - полюбуемся потрясающими видами на горы.
  • Прибытие в Степанцминда. Почти 100 лет, до 2007 года, он был известен как Казбеги, но недавно ему было возвращено историческое название.
  • Увидим гору Казбек

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Экскурсия
  • Комфортабельный автомобиль
  • Услуги сопровождающего
  • Море положительных эмоций
Что не входит
  • Входные билеты
  • Дегустации
  • Обед
  • Личные траты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Я встречу Вас у гостиницы
Завершение: Отвезу до дома или до центра
Когда и сколько длится
Когда: каждый день в 9-00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • После этой экскурсии Вы бесповоротно влюбитесь в горы. Обязательно надевайте удобную одежду и обувь!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

каждый день в 9-00

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