Увидеть Казбек и навсегда полюбить горы! Вы не только влюбитесь
Индивидуально
для 5 чел.
Увидеть Казбек и навсегда полюбить горы! Вы не только влюбитесь в горные пейзажи этих невероятных мест, но и увидете слияние двух рек черной и белой Арагви, полюбуетесь невероятным Жинвальским водохранилищем, посетите крепость Ананури, побываете в Гудаури и многое другое.
Что вы увидите 🤩
- Гудаури
- Пасанаури
- Степанцминда
- Ананури
- Жинвальское водохранилище
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Гора Казбек ‒ одна из самых известных вершин Кавказских гор (5033 м).
Что увидим и где побываем?
- Казбеги – это высокогорная часть Грузии. Здесь проходит Главный Кавказский хребет, а через него – знаменитая Военно-Грузинская дорога.
- В Пасанаури мы увидим слияние двух рек черной и белой Арагви (работает рафтинг клуб)
- Полюбуемся невероятным Жинвальским водохранилищем
- Увидим крепость Ананури - одна из самых посещаемых достопримечательностей.
- Здесь открываются просто фантастические пейзажи: одновременно и огромное озеро среди гор, и замок эпохи позднего Средневековья, и старинная церковь с черепичной крышей.
- В Ананури сохранилось целых две церкви семнадцатого века. На всю Грузию их всего 3-4.
- Первым русским туристом, чье посещение подтверждено документально, в Ананури был Александр Сергеевич Пушкин. Он посетил его в 1829 году, пройдя пешком от Пасанаури до Душети (больше 45 км) всего за один день.
- Побываем в Гудаури - полюбуемся потрясающими видами на горы.
- Прибытие в Степанцминда. Почти 100 лет, до 2007 года, он был известен как Казбеги, но недавно ему было возвращено историческое название.
- Увидим гору Казбек
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер
- Экскурсия
- Комфортабельный автомобиль
- Услуги сопровождающего
- Море положительных эмоций
- Что не входит
- Входные билеты
- Дегустации
- Обед
- Личные траты
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Я встречу Вас у гостиницыЗавершение: Отвезу до дома или до центра
- Когда и сколько длится
- Когда: каждый день в 9-00Экскурсия длится около 12 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- После этой экскурсии Вы бесповоротно влюбитесь в горы. Обязательно надевайте удобную одежду и обувь!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
каждый день в 9-00
Георгий П.
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