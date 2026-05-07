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В группе из Тбилиси - к окрестностям горы Казбек

За один день вы увидите максимум Грузии: Жинвальское водохранилище, слияние рек, арка Дружбы и скульптуры в Сно. Пейзажи и история ждут вас
За один день экскурсия из Тбилиси подарит возможность увидеть разнообразие Грузии.

Участники посетят Жинвальское водохранилище, скрывающее древние деревни, и узнают историю князей Арагветских в Ананури.

В Пасанаури можно наблюдать удивительное слияние рек, а в селе Сно - скульптуры известных грузинских деятелей.

Путешествие завершится у церкви Святой Троицы в Гергети, где открываются виды на величественные горы. Трансфер и сопровождение гида включены
4.8
45 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Невероятные виды гор и водохранилища
  • 🏰 Исторические памятники Ананури
  • 🌊 Уникальное слияние рек в Пасанаури
  • 🗿 Скульптуры известных личностей в Сно
  • ⛪ Величественная церковь Святой Троицы

Лучшее время для посещения

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Лучшие месяцы для экскурсии к окрестностям горы Казбек - июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна, а виды на горы и водохранилище особенно впечатляют. Май и сентябрь также подходят для путешествия, но стоит учитывать возможные дожди и прохладные вечера. В остальное время года экскурсия может быть менее комфортной из-за снега и холода, но всё же доступна для посещения.
Сейчас август — это идеальное время.
В группе из Тбилиси - к окрестностям горы Казбек
В группе из Тбилиси - к окрестностям горы Казбек
В группе из Тбилиси - к окрестностям горы Казбек

Что можно увидеть

  • Жинвальское водохранилище
  • Ананури
  • Пасанаури
  • Арка Дружбы
  • Сно
  • Церковь Святой Троицы

Описание экскурсии

Пейзажи Жинвальского водохранилища

Первой точкой вашего путешествия станет волшебный уголок природы с удивительной историей. Вы пройдёте по берегу водохранилища и насладитесь видами гор, отражающихся в глади воды. Узнаете о формировании водоёма, который скрывает дюжину деревень, затопленных во времена царицы Тамары.

Ананури и Пасанаури — архитектурные сокровища

Вы оцените комплекс Ананури — бывшую резиденцию князей Арагветских. Изучите церкви и средневековые башни, которые возвышаются над водохранилищем. Мы расскажем, как во время строительства водохранилища переезжало всё село и при каких условиях здесь можно увидеть верхушки домов и церкви.

В Пасанаури вы увидите слияние двух горных рек — чёрной и белой Арагви. У каждой реки — свой цвет, и их воды текут параллельно друг другу, не смешиваясь. Мы объясним, как это происходит.

Арка Дружбы — головокружительные виды

Вы рассмотрите советское мозаичное панно и насладитесь потрясающими видами на горы и ущелья. По пути мы предложим посетить красивый нарзанный источник «Ведзас Цкали», где можно набрать целебной воды.

Миниатюрные вершины-скульптуры в селе Сно

В селе Сно находятся удивительные творения скульптора Мераба Пиранашвили, высеченные из разных каменных блоков. Среди них — изваяния Иисуса Христа, поэта Шоты Руставели, писателя Важи Пшавели и других выдающихся представителей грузинской культуры и искусства.

Подъём к церкви Святой Троицы

Церковь в Гергети — единственный крестово-купольный храм в регионе. В этом месте мы вспомним знаменитые строки Пушкина из стихотворения «Монастырь на Казбеке». И расскажем об исторических событиях, связанных с этой высокогорной церковью.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на Mercedes-Benz Sprinter, сопровождение гида
  • Дополнительные расходы: подъём к церкви на специальном транспорте — 20 лари/чел., обед (будет остановка в ресторане) — по желанию
  • В случае снежных заносов и невозможности пройти часть маршрута мы предложим перенести экскурсию на более благоприятный день
  • Дети до 6 лет посещают экскурсию бесплатно, но если группа будет полная, в транспорте родители должны будут посадить ребёнка к себе на колени
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€14
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Ованеса Туманяна
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана
Диана — Организатор в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 568 туристов
Привет! Я Диана из Тбилиси. Уже более 8 лет мы трудимся для того, чтобы каждое ваше путешествие стало по-настоящему незабываемым. Мы ценим каждого гостя и стремимся сделать его опыт неповторимым, предоставляя высококачественные услуги и персонализированный подход. Наша команда профессионалов готова воплотить в жизнь ваши мечты о путешествии, создавая яркие впечатления и незабываемые моменты.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 45 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
41
4
3
3
2
1
1
А
Потрясающая экскурсия, прекрасный гид Леван, красивейшие виды, впечатления 10/10. Экскурсия занимает почти весь день, но за это время вы успеете посетить огромное количество красивых локаций, а в финале (если повезет
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с погодой) увидеть вершину горы Казбек. Отдельно подчеркну качество экскурсии — Леван потрясающий гид, который с большой любовью и интересом погрузил в историю и культуру. Было очень интересно и не скучно! Сама экскурсия по нагрузке подойдет любому, нет сложных маршрутов, все в шаговой доступности. Так ещё и за такую скромную цену) Одеваться надо тепло, потому что у Казбека довольно холодно и сильный ветер (мы были в середине апреля)

Потрясающая экскурсия, прекрасный гид Леван, красивейшие виды, впечатления 10/10. Экскурсия занимает почти весь день, но за
Потрясающая экскурсия, прекрасный гид Леван, красивейшие виды, впечатления 10/10. Экскурсия занимает почти весь день, но за
Потрясающая экскурсия, прекрасный гид Леван, красивейшие виды, впечатления 10/10. Экскурсия занимает почти весь день, но за
Потрясающая экскурсия, прекрасный гид Леван, красивейшие виды, впечатления 10/10. Экскурсия занимает почти весь день, но за
Потрясающая экскурсия, прекрасный гид Леван, красивейшие виды, впечатления 10/10. Экскурсия занимает почти весь день, но за
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Помозова
Экскурсия мне понравилась. Гид Нино рассказывала интересно. Не понравилось, что хотя бронировала заранее не посадили в мой автобус сразу. Обратно ехала с другой группой. Пусть лучше продумывают размещение туристов в автобусе.
Экскурсия мне понравилась. Гид Нино рассказывала интересно. Не понравилось, что хотя бронировала заранее не посадили в
Экскурсия мне понравилась. Гид Нино рассказывала интересно. Не понравилось, что хотя бронировала заранее не посадили в
Экскурсия мне понравилась. Гид Нино рассказывала интересно. Не понравилось, что хотя бронировала заранее не посадили в
Экскурсия мне понравилась. Гид Нино рассказывала интересно. Не понравилось, что хотя бронировала заранее не посадили в
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К
Гид был очень хороший и душевный, даже песни нам пел)
Было немного обидно, что придя первой мне досталось неудобное место сзади, так как когда зашла в автобус часть мест была занята
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вещами людей с другой точки, которых забрали позже.
Экскурсия была интересная, и хоть часть мест из-за погоды мы не увидели, все равно не пожалела что поехала. Единственное - водитель иногда слишком уж лихачил, выезжая на встречку перед поворотами и горками, когда навстречу ехали другие машины.

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Олеся
Шикарная экскурсия. Невероятная природа, уникальные исторические объекты. Гид Нана выше всяких похвал! Интересно, душевно, при этом очень все четко! Большое спасибо ☺️
Шикарная экскурсия. Невероятная природа, уникальные исторические объекты. Гид Нана выше всяких похвал! Интересно, душевно, при этом
Шикарная экскурсия. Невероятная природа, уникальные исторические объекты. Гид Нана выше всяких похвал! Интересно, душевно, при этом
Шикарная экскурсия. Невероятная природа, уникальные исторические объекты. Гид Нана выше всяких похвал! Интересно, душевно, при этом
Шикарная экскурсия. Невероятная природа, уникальные исторические объекты. Гид Нана выше всяких похвал! Интересно, душевно, при этом
Шикарная экскурсия. Невероятная природа, уникальные исторические объекты. Гид Нана выше всяких похвал! Интересно, душевно, при этом
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Альбина
Ездили на данную экскурсию с мамой 06.03.25, экскурсоводом у нас, а точнее ЧКПС (человеком, который представляет свою страну) был Джимми. Мне с ним уже доводилось ездить на другую экскурсию в
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Кахетию, замечательнейший рассказчик, человек обожает свою страну и представляет собой просто кладезь знаний. Второй раз поражает, насколько у него сбалансированно получается вести экскурсию, и повеселит группу, и интересные факты расскажет, молодец! Группа была интернациональная и несмотря на то, что пришлось вести на двух языках, все получили одинаковую информацию, никто не был обделен.
Теперь про маршрут. Маршрут просто невероятной красоты, заснеженные, будто одеялом покрытые, горы. Водохранилище, арка дружбы, Казбеги, Гудаури, все просто удивительно красивое, дух захватывает. Благодаря слаженной организации нам удалось посетить Казбеги и не стоять в пробках, вернулись домой уже около 2000.
Ресторанчик, где остановились поесть, приятный, еда вкусная.
Огромнейшее спасибо Джимми и всем организаторам, поездка определённо получилась отличной!

Ездили на данную экскурсию с мамой 06.03.25, экскурсоводом у нас, а точнее ЧКПС (человеком, который представляет
Ездили на данную экскурсию с мамой 06.03.25, экскурсоводом у нас, а точнее ЧКПС (человеком, который представляет
Ездили на данную экскурсию с мамой 06.03.25, экскурсоводом у нас, а точнее ЧКПС (человеком, который представляет
Ездили на данную экскурсию с мамой 06.03.25, экскурсоводом у нас, а точнее ЧКПС (человеком, который представляет
Ездили на данную экскурсию с мамой 06.03.25, экскурсоводом у нас, а точнее ЧКПС (человеком, который представляет
Ездили на данную экскурсию с мамой 06.03.25, экскурсоводом у нас, а точнее ЧКПС (человеком, который представляет
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Анастасия
Это была замечательная экскурсия.
Спасибо нашему гиду Михо за новую интересную информацию о Грузии, отличное настроение, и превосходный плейлист.
Вся информация дублировалась и на русском и на английском, у нас в группе
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были люди из разных стран.
Организация трипа была идеальной. Нам оперативно сообщали по ситуации на дороге в горах.
И нам очень повезло, мы смогли увидеть все запланированное.
Эти виды не передать словами. Каждый раз при виде из окна автобуса захватывало дух от красоты.
А хинкали в кафе, куда нас привезли на обед, были самыми вкусными из тех что мы пробовали где-либо.
Ещё раз спасибо огромное Михо, водителю, и всем организаторам.

Это была замечательная экскурсия.
Это была замечательная экскурсия.
Это была замечательная экскурсия.
Это была замечательная экскурсия.
Это была замечательная экскурсия.
Это была замечательная экскурсия.
Это была замечательная экскурсия.
Это была замечательная экскурсия.+2
Это была замечательная экскурсия.
Это была замечательная экскурсия.
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