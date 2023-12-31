За 1 день вы увидите максимально много Грузии! Оцените таинственное Жинвальское водохранилище, которое прячет деревни. Узнаете, как реки разного цвета текут в едином потоке и не смешиваются. Полюбуетесь невероятными пейзажами гор и ущелий. И увидите уникальные высеченные из камня образы известных людей — от поэтов до религиозных лидеров.

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Описание

Что вас ожидает

Пейзажи Жинвальского водохранилища

Первой точкой вашего путешествия станет волшебный уголок природы с удивительной историей. Вы пройдёте по берегу водохранилища и насладитесь видами гор, отражающихся в глади воды. Узнаете о формировании водоёма, который скрывает дюжину деревень, затопленных во времена царицы Тамары.

Ананури и Пасанаури — архитектурные сокровища

Вы оцените комплекс Ананури — бывшую резиденцию князей Арагветских. Изучите церкви и средневековые башни, которые возвышаются над водохранилищем. Мы расскажем, как во время строительства водохранилища переезжало всё село и при каких условиях здесь можно увидеть верхушки домов и церкви.

В Пасанаури вы увидите слияние двух горных рек — чёрной и белой Арагви. У каждой реки — свой цвет, и их воды текут параллельно друг другу, не смешиваясь. Мы объясним, как это происходит.

Арка Дружбы — головокружительные виды

Вы рассмотрите советское мозаичное панно и насладитесь потрясающими видами на горы и ущелья. По пути мы предложим посетить красивый нарзанный источник «Ведзас Цкали», где можно набрать целебной воды.

Миниатюрные вершины-скульптуры в селе Сно

В селе Сно находятся удивительные творения скульптора Мераба Пиранашвили, высеченные из разных каменных блоков. Среди них — изваяния Иисуса Христа, поэта Шоты Руставели, писателя Важи Пшавели и других выдающихся представителей грузинской культуры и искусства.

Подъём к церкви Святой Троицы

Церковь в Гергети — единственный крестово-купольный храм в регионе. В этом месте мы вспомним знаменитые строки Пушкина из стихотворения «Монастырь на Казбеке». И расскажем об исторических событиях, связанных с этой высокогорной церковью.

Организационные детали