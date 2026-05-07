Участники посетят Жинвальское водохранилище, скрывающее древние деревни, и узнают историю князей Арагветских в Ананури.
В Пасанаури можно наблюдать удивительное слияние рек, а в селе Сно - скульптуры известных грузинских деятелей.
Путешествие завершится у церкви Святой Троицы в Гергети, где открываются виды на величественные горы. Трансфер и сопровождение гида включены
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Невероятные виды гор и водохранилища
- 🏰 Исторические памятники Ананури
- 🌊 Уникальное слияние рек в Пасанаури
- 🗿 Скульптуры известных личностей в Сно
- ⛪ Величественная церковь Святой Троицы
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Жинвальское водохранилище
- Ананури
- Пасанаури
- Арка Дружбы
- Сно
- Церковь Святой Троицы
Описание экскурсии
Пейзажи Жинвальского водохранилища
Первой точкой вашего путешествия станет волшебный уголок природы с удивительной историей. Вы пройдёте по берегу водохранилища и насладитесь видами гор, отражающихся в глади воды. Узнаете о формировании водоёма, который скрывает дюжину деревень, затопленных во времена царицы Тамары.
Ананури и Пасанаури — архитектурные сокровища
Вы оцените комплекс Ананури — бывшую резиденцию князей Арагветских. Изучите церкви и средневековые башни, которые возвышаются над водохранилищем. Мы расскажем, как во время строительства водохранилища переезжало всё село и при каких условиях здесь можно увидеть верхушки домов и церкви.
В Пасанаури вы увидите слияние двух горных рек — чёрной и белой Арагви. У каждой реки — свой цвет, и их воды текут параллельно друг другу, не смешиваясь. Мы объясним, как это происходит.
Арка Дружбы — головокружительные виды
Вы рассмотрите советское мозаичное панно и насладитесь потрясающими видами на горы и ущелья. По пути мы предложим посетить красивый нарзанный источник «Ведзас Цкали», где можно набрать целебной воды.
Миниатюрные вершины-скульптуры в селе Сно
В селе Сно находятся удивительные творения скульптора Мераба Пиранашвили, высеченные из разных каменных блоков. Среди них — изваяния Иисуса Христа, поэта Шоты Руставели, писателя Важи Пшавели и других выдающихся представителей грузинской культуры и искусства.
Подъём к церкви Святой Троицы
Церковь в Гергети — единственный крестово-купольный храм в регионе. В этом месте мы вспомним знаменитые строки Пушкина из стихотворения «Монастырь на Казбеке». И расскажем об исторических событиях, связанных с этой высокогорной церковью.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на Mercedes-Benz Sprinter, сопровождение гида
- Дополнительные расходы: подъём к церкви на специальном транспорте — 20 лари/чел., обед (будет остановка в ресторане) — по желанию
- В случае снежных заносов и невозможности пройти часть маршрута мы предложим перенести экскурсию на более благоприятный день
- Дети до 6 лет посещают экскурсию бесплатно, но если группа будет полная, в транспорте родители должны будут посадить ребёнка к себе на колени
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€14
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Было немного обидно, что придя первой мне досталось неудобное место сзади, так как когда зашла в автобус часть мест была занята
Спасибо нашему гиду Михо за новую интересную информацию о Грузии, отличное настроение, и превосходный плейлист.
Вся информация дублировалась и на русском и на английском, у нас в группе