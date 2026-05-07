Сейчас август — это идеальное время.

Лучшие месяцы для экскурсии к окрестностям горы Казбек - июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна, а виды на горы и водохранилище особенно впечатляют. Май и сентябрь также подходят для путешествия, но стоит учитывать возможные дожди и прохладные вечера. В остальное время года экскурсия может быть менее комфортной из-за снега и холода, но всё же доступна для посещения.

За один день экскурсия из Тбилиси подарит возможность увидеть разнообразие Грузии. Участники посетят Жинвальское водохранилище, скрывающее древние деревни, и узнают историю князей Арагветских в Ананури. В Пасанаури можно наблюдать удивительное слияние рек, а в селе Сно - скульптуры известных грузинских деятелей. Путешествие завершится у церкви Святой Троицы в Гергети, где открываются виды на величественные горы. Трансфер и сопровождение гида включены

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Описание экскурсии

Пейзажи Жинвальского водохранилища

Первой точкой вашего путешествия станет волшебный уголок природы с удивительной историей. Вы пройдёте по берегу водохранилища и насладитесь видами гор, отражающихся в глади воды. Узнаете о формировании водоёма, который скрывает дюжину деревень, затопленных во времена царицы Тамары.

Ананури и Пасанаури — архитектурные сокровища

Вы оцените комплекс Ананури — бывшую резиденцию князей Арагветских. Изучите церкви и средневековые башни, которые возвышаются над водохранилищем. Мы расскажем, как во время строительства водохранилища переезжало всё село и при каких условиях здесь можно увидеть верхушки домов и церкви.

В Пасанаури вы увидите слияние двух горных рек — чёрной и белой Арагви. У каждой реки — свой цвет, и их воды текут параллельно друг другу, не смешиваясь. Мы объясним, как это происходит.

Арка Дружбы — головокружительные виды

Вы рассмотрите советское мозаичное панно и насладитесь потрясающими видами на горы и ущелья. По пути мы предложим посетить красивый нарзанный источник «Ведзас Цкали», где можно набрать целебной воды.

Миниатюрные вершины-скульптуры в селе Сно

В селе Сно находятся удивительные творения скульптора Мераба Пиранашвили, высеченные из разных каменных блоков. Среди них — изваяния Иисуса Христа, поэта Шоты Руставели, писателя Важи Пшавели и других выдающихся представителей грузинской культуры и искусства.

Подъём к церкви Святой Троицы

Церковь в Гергети — единственный крестово-купольный храм в регионе. В этом месте мы вспомним знаменитые строки Пушкина из стихотворения «Монастырь на Казбеке». И расскажем об исторических событиях, связанных с этой высокогорной церковью.

Организационные детали