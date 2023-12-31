В группе из Тбилиси - к окрестностям горы Казбек
Групповая экскурсия в Тбилиси

Загадочное водохранилище, вершины в миниатюре, горная церковь и потрясающая природа

За 1 день вы увидите максимально много Грузии! Оцените таинственное Жинвальское водохранилище, которое прячет деревни. Узнаете, как реки разного цвета текут в едином потоке и не смешиваются. Полюбуетесь невероятными пейзажами гор и ущелий. И увидите уникальные высеченные из камня образы известных людей — от поэтов до религиозных лидеров.
В группе из Тбилиси - к окрестностям горы Казбек
В группе из Тбилиси - к окрестностям горы Казбек
В группе из Тбилиси - к окрестностям горы Казбек
В группе из Тбилиси - к окрестностям горы Казбек
В группе из Тбилиси - к окрестностям горы Казбек
В группе из Тбилиси - к окрестностям горы Казбек
В группе из Тбилиси - к окрестностям горы Казбек
В группе из Тбилиси - к окрестностям горы Казбек
В группе из Тбилиси - к окрестностям горы Казбек
Ближайшие даты:
31
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2
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€25
Дети до 6 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Пейзажи Жинвальского водохранилища

Первой точкой вашего путешествия станет волшебный уголок природы с удивительной историей. Вы пройдёте по берегу водохранилища и насладитесь видами гор, отражающихся в глади воды. Узнаете о формировании водоёма, который скрывает дюжину деревень, затопленных во времена царицы Тамары.

Ананури и Пасанаури — архитектурные сокровища

Вы оцените комплекс Ананури — бывшую резиденцию князей Арагветских. Изучите церкви и средневековые башни, которые возвышаются над водохранилищем. Мы расскажем, как во время строительства водохранилища переезжало всё село и при каких условиях здесь можно увидеть верхушки домов и церкви.

В Пасанаури вы увидите слияние двух горных рек — чёрной и белой Арагви. У каждой реки — свой цвет, и их воды текут параллельно друг другу, не смешиваясь. Мы объясним, как это происходит.

Арка Дружбы — головокружительные виды

Вы рассмотрите советское мозаичное панно и насладитесь потрясающими видами на горы и ущелья. По пути мы предложим посетить красивый нарзанный источник «Ведзас Цкали», где можно набрать целебной воды.

Миниатюрные вершины-скульптуры в селе Сно

В селе Сно находятся удивительные творения скульптора Мераба Пиранашвили, высеченные из разных каменных блоков. Среди них — изваяния Иисуса Христа, поэта Шоты Руставели, писателя Важи Пшавели и других выдающихся представителей грузинской культуры и искусства.

Подъём к церкви Святой Троицы

Церковь в Гергети — единственный крестово-купольный храм в регионе. В этом месте мы вспомним знаменитые строки Пушкина из стихотворения «Монастырь на Казбеке». И расскажем об исторических событиях, связанных с этой высокогорной церковью.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на Mercedes-Benz Sprinter, сопровождение гида
  • Дополнительные расходы: подъём к церкви на специальном транспорте — 20 лари/чел., обед (будет остановка в ресторане) — по желанию
  • В случае снежных заносов и невозможности пройти часть маршрута мы предложим перенести экскурсию на более благоприятный день
  • Дети до 6 лет посещают экскурсию бесплатно, но если группа будет полная, в транспорте родители должны будут посадить ребёнка к себе на колени
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 09:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Котэ Абхази
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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