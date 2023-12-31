Загадочное водохранилище, вершины в миниатюре, горная церковь и потрясающая природа
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€25
|Дети до 6 лет
|Бесплатно
Описание
Что вас ожидает
Пейзажи Жинвальского водохранилища
Первой точкой вашего путешествия станет волшебный уголок природы с удивительной историей. Вы пройдёте по берегу водохранилища и насладитесь видами гор, отражающихся в глади воды. Узнаете о формировании водоёма, который скрывает дюжину деревень, затопленных во времена царицы Тамары.
Ананури и Пасанаури — архитектурные сокровища
Вы оцените комплекс Ананури — бывшую резиденцию князей Арагветских. Изучите церкви и средневековые башни, которые возвышаются над водохранилищем. Мы расскажем, как во время строительства водохранилища переезжало всё село и при каких условиях здесь можно увидеть верхушки домов и церкви.
В Пасанаури вы увидите слияние двух горных рек — чёрной и белой Арагви. У каждой реки — свой цвет, и их воды текут параллельно друг другу, не смешиваясь. Мы объясним, как это происходит.
Арка Дружбы — головокружительные виды
Вы рассмотрите советское мозаичное панно и насладитесь потрясающими видами на горы и ущелья. По пути мы предложим посетить красивый нарзанный источник «Ведзас Цкали», где можно набрать целебной воды.
Миниатюрные вершины-скульптуры в селе Сно
В селе Сно находятся удивительные творения скульптора Мераба Пиранашвили, высеченные из разных каменных блоков. Среди них — изваяния Иисуса Христа, поэта Шоты Руставели, писателя Важи Пшавели и других выдающихся представителей грузинской культуры и искусства.
Подъём к церкви Святой Троицы
Церковь в Гергети — единственный крестово-купольный храм в регионе. В этом месте мы вспомним знаменитые строки Пушкина из стихотворения «Монастырь на Казбеке». И расскажем об исторических событиях, связанных с этой высокогорной церковью.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на Mercedes-Benz Sprinter, сопровождение гида
- Дополнительные расходы: подъём к церкви на специальном транспорте — 20 лари/чел., обед (будет остановка в ресторане) — по желанию
- В случае снежных заносов и невозможности пройти часть маршрута мы предложим перенести экскурсию на более благоприятный день
- Дети до 6 лет посещают экскурсию бесплатно, но если группа будет полная, в транспорте родители должны будут посадить ребёнка к себе на колени
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 09:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Котэ Абхази
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09:00Экскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.