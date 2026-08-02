54 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Описание экскурсии
Джвари, Ананури, Пасанаури и другие прекрасные грузинские слова:)
Встретившись с утра пораньше, мы отправимся в путешествие по живописной Военно-Грузинской дороге. Неподалёку от Тбилиси вас встретит гордый монастырь Джвари, панорама Мцхеты, города-души Грузии, и «обнимающихся» рек-сестёр Арагвы и Куры. Я расскажу об истории этих святых мест, связанных с принятием христианства. Путь приведёт к Жинвальскому водохранилищу: его лазурными водами вы полюбуетесь в крепости Ананури, где услышите истории арагвских князей и страшный сюжет о Непокорной башне. После заедем в посёлок Пасанаури, где вы посмотрите на слияние чёрной и белой рек, а также побываете у целебного родника Слёзы соловья.
Горы, ущелья, минеральные источники и снова горы!
Незабываемой красоты пейзажи будут открываться вам постоянно. Мы обязательно остановимся у Арки дружбы, где неизменно получаются восхитительные кадры и можно полетать на параплане над ущельем. Поднимемся на Крестовый перевал, чья высшая точка достигает 2395 метров, проедем через Дарьяльское ущелье близ границы с Россией и Грузии, а также встретим несколько минеральных источников и небольшой водопад.
В зимнее время из соображений безопасности подъем к церкви Гергетской Троицы возможен в том случае, если будет открыта дорога.
Казбек: красивейшие «картины» Грузии
Проехав через посёлок Степанцминда, вы подниметесь к Гергетской Троице: сам монастырь аскетичен, но, кажется, что нельзя было лучше дополнить вид на величественную гору Казбек (которую в Грузии, кстати, называют Мкинварцвери). Здесь вы вдоволь полюбуетесь видами, а еще узнаете местные легенды.
В поездке предусмотрен обед в отличном ресторанчике.
Организационные детали
- Я заберу вас у места вашего проживания в Тбилиси и привезу обратно
- Транспортные расходы включены в стоимость (комфортабельный полноприводный минивэн)
- Из дополнительных расходов только питание
- Подъем к церкви Гергетской Троицы возможен, если будет открыта дорога.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Это была не просто экскурсия, а настоящее погружение в магия и величественную природу Кавказских гор. Масштабы и красота локаций просто захватывают дух — никакой объектив
Я сам провел очень красивый день в окружении вашей прекрасной компании! 💐🌺🌹🌷💐🌺🌹🌷💐🌺🌹🌷