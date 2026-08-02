54 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Казбек: путешествие в сердце Кавказских гор

Отправиться на встречу с горными ущельями и величественными вершинами Военно-Грузинской дороги
Моя экскурсия к великому Казбеку охватывает как известные красоты легендарной дороги, так и места, куда туристы доезжают реже. За один день вы побываете в монастыре Джвари, средневековой крепости Ананури и церкви Гергети. Проедете мимо водопадов, минеральных источников и слияний рек. Узнаете об историях, легендах и обычаях горной Грузии. А главное — испытаете чувство восторга от встречи с великолепными Кавказскими горами!
5
355 отзывов
Казбек: путешествие в сердце Кавказских гор
Казбек: путешествие в сердце Кавказских гор
Казбек: путешествие в сердце Кавказских гор

Описание экскурсии

Джвари, Ананури, Пасанаури и другие прекрасные грузинские слова:)

Встретившись с утра пораньше, мы отправимся в путешествие по живописной Военно-Грузинской дороге. Неподалёку от Тбилиси вас встретит гордый монастырь Джвари, панорама Мцхеты, города-души Грузии, и «обнимающихся» рек-сестёр Арагвы и Куры. Я расскажу об истории этих святых мест, связанных с принятием христианства. Путь приведёт к Жинвальскому водохранилищу: его лазурными водами вы полюбуетесь в крепости Ананури, где услышите истории арагвских князей и страшный сюжет о Непокорной башне. После заедем в посёлок Пасанаури, где вы посмотрите на слияние чёрной и белой рек, а также побываете у целебного родника Слёзы соловья.

Горы, ущелья, минеральные источники и снова горы!

Незабываемой красоты пейзажи будут открываться вам постоянно. Мы обязательно остановимся у Арки дружбы, где неизменно получаются восхитительные кадры и можно полетать на параплане над ущельем. Поднимемся на Крестовый перевал, чья высшая точка достигает 2395 метров, проедем через Дарьяльское ущелье близ границы с Россией и Грузии, а также встретим несколько минеральных источников и небольшой водопад.

В зимнее время из соображений безопасности подъем к церкви Гергетской Троицы возможен в том случае, если будет открыта дорога.

Казбек: красивейшие «картины» Грузии

Проехав через посёлок Степанцминда, вы подниметесь к Гергетской Троице: сам монастырь аскетичен, но, кажется, что нельзя было лучше дополнить вид на величественную гору Казбек (которую в Грузии, кстати, называют Мкинварцвери). Здесь вы вдоволь полюбуетесь видами, а еще узнаете местные легенды.

В поездке предусмотрен обед в отличном ресторанчике.

Организационные детали

  • Я заберу вас у места вашего проживания в Тбилиси и привезу обратно
  • Транспортные расходы включены в стоимость (комфортабельный полноприводный минивэн)
  • Из дополнительных расходов только питание
  • Подъем к церкви Гергетской Троицы возможен, если будет открыта дорога.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У место проживания туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иосеб
Иосеб — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2636 туристов
Я коренной тбилисец, и моя большая страсть — знакомить гостей с Грузией, чтобы у моей страны появлялось как можно больше друзей по всему миру. Академическое образование и диплом гида помогли
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мне превратить это увлечение в профессию. Я вырос в окружении вершин и живу ими, поэтому моя специализация — комфортные и безопасные путешествия по горным регионам. Для этого у меня есть полноприводный минивэн Mitsubishi Delica — легенда японского автопрома с повышенной проходимостью. Всегда готов адаптировать маршрут под ваши интересы, ведь главное — яркие впечатления в пути!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 355 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
352
4
3
3
2
1
А
Посетили Казбек с Сосо командой из 6 человек, включая 4-летнего ребенка. С первых слов нашего гида мы поняли, что имеем дело с уникальным человеком, каких встречаешь всего с десяток раз
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на протяжении всей жизни. Еще не выехав из Тбилиси, мы уже держались за животы от смеха… Я честно пыталась записывать превосходные шутки, отражающие национальный колорит Грузии, но рассказать их так, как это делал Сосо, конечно же, невозможно. Совершенно не уставая и не теряя ось повествования, много часов наш гид на прекрасном богатом русском языке погружал нас в историю и традиции Грузии. Мы останавливались любоваться видами, пили минеральную воду, разгадывали загадку цвета вод реки, «брали штурмом» крепость, замирали от волнения, стоя над пропастью в арке Дружбы, а кульминацией поездки стал подъем к церкви Гергетской Троицы. За обедом в ресторане Пасанаури Сосо произносил такие тосты, что плакали не только сентиментальные женщины, но и брутальные мужчины!. . На самом деле, покидая Грузию, я понимаю, что образ страны в моем сердце – это образ этого человека, его дружелюбия, юмора, артистического таланта и той настоящей глубины, с какой он погружается в жизнь и погружает своих туристов. Мы благодарны судьбе за то, что нам выпала честь узнать такого человека. Я думаю, Сосо мог бы показать Грузию и арабскому шейху, и королеве Великобритании, и оба они оставили бы свои сердца где-то у подножия Казбека…:) Дорогой Сосо! Желаем Вам и Вашей семье крепкого здоровья и процветания бизнесу!

Посетили Казбек с Сосо командой из 6 человек, включая 4-летнего ребенка. С первых слов нашего гида
Посетили Казбек с Сосо командой из 6 человек, включая 4-летнего ребенка. С первых слов нашего гида
Посетили Казбек с Сосо командой из 6 человек, включая 4-летнего ребенка. С первых слов нашего гида
Посетили Казбек с Сосо командой из 6 человек, включая 4-летнего ребенка. С первых слов нашего гида
Посетили Казбек с Сосо командой из 6 человек, включая 4-летнего ребенка. С первых слов нашего гида
Посетили Казбек с Сосо командой из 6 человек, включая 4-летнего ребенка. С первых слов нашего гида
Посетили Казбек с Сосо командой из 6 человек, включая 4-летнего ребенка. С первых слов нашего гида
Посетили Казбек с Сосо командой из 6 человек, включая 4-летнего ребенка. С первых слов нашего гида+2
Посетили Казбек с Сосо командой из 6 человек, включая 4-летнего ребенка. С первых слов нашего гида
Посетили Казбек с Сосо командой из 6 человек, включая 4-летнего ребенка. С первых слов нашего гида
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Е
Незабываемое путешествие в самое сердце Кавказа!
Это была не просто экскурсия, а настоящее погружение в магия и величественную природу Кавказских гор. Масштабы и красота локаций просто захватывают дух — никакой объектив
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фотоаппарата не способен передать этот гипнотизирующий вид.
Отдельная благодарность нашему гиду за интересные истории, заботу о группе и невероятную атмосферу на протяжении всего пути. Организация на высоте: комфортный транспорт, продуманный маршрут без лишней суеты и отличные локации для фото.

Незабываемое путешествие в самое сердце Кавказа!
Незабываемое путешествие в самое сердце Кавказа!
Незабываемое путешествие в самое сердце Кавказа!
Незабываемое путешествие в самое сердце Кавказа!
Незабываемое путешествие в самое сердце Кавказа!
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Ирина
Путешествие, которое организовал Иосеб, оставило самые приятные впечатления. Я много узнала об истории, людях и традициях страны. Рассказ был увлекателен, остроумен и имел личную оценку событий коренного жителя страны, что делало повествование более глубоким и искренним. День пролетел незаметно. Спасибо огромное! Должна отметить безупречные водительские навыки Иосеба, что очень важно на горных дорогах Грузии.
Путешествие, которое организовал Иосеб, оставило самые приятные впечатления. Я много узнала об истории, людях и традициях
Путешествие, которое организовал Иосеб, оставило самые приятные впечатления. Я много узнала об истории, людях и традициях
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Эдуард
Великолепная поездка и прекрасный тур! Сосо, еще раз благодарю за впечатления и яркие эмоции! Рекомендую настоятельно
Великолепная поездка и прекрасный тур! Сосо, еще раз благодарю за впечатления и яркие эмоции! Рекомендую настоятельно
Великолепная поездка и прекрасный тур! Сосо, еще раз благодарю за впечатления и яркие эмоции! Рекомендую настоятельно
Великолепная поездка и прекрасный тур! Сосо, еще раз благодарю за впечатления и яркие эмоции! Рекомендую настоятельно
Великолепная поездка и прекрасный тур! Сосо, еще раз благодарю за впечатления и яркие эмоции! Рекомендую настоятельно
Великолепная поездка и прекрасный тур! Сосо, еще раз благодарю за впечатления и яркие эмоции! Рекомендую настоятельно
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Елена
Самые теплые слова благодарности за атмосферу, истории, заботу о гостях и внимание, комфортное вождение и большое горячее сердце гостеприимного человека.
Самые теплые слова благодарности за атмосферу, истории, заботу о гостях и внимание, комфортное вождение и большое
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P
Мы с подругами провели прекрасный день с Сосо в горах. Нас было 5 девушек, и весь день мы чувствовали себя безопасно и спокойно, несмотря на сложную дорогу. Сосо очень вежливый,
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внимательный гид. С его рассказами о Грузии и семье дорога была еще веселее. К сожалению, погода была капризна в тот день, и не все виды мы смогли увидеть во всей красе, но и снежные туманные вершины также красивы

Мы с подругами провели прекрасный день с Сосо в горах. Нас было 5 девушек, и весь
Мы с подругами провели прекрасный день с Сосо в горах. Нас было 5 девушек, и весь
Мы с подругами провели прекрасный день с Сосо в горах. Нас было 5 девушек, и весь
Мы с подругами провели прекрасный день с Сосо в горах. Нас было 5 девушек, и весь
Мы с подругами провели прекрасный день с Сосо в горах. Нас было 5 девушек, и весь
Мы с подругами провели прекрасный день с Сосо в горах. Нас было 5 девушек, и весь
Мы с подругами провели прекрасный день с Сосо в горах. Нас было 5 девушек, и весь
Мы с подругами провели прекрасный день с Сосо в горах. Нас было 5 девушек, и весь
Иосеб
Иосеб
Ответ организатора:
Спасибо за столь приятный и теплый отзыв!
Я сам провел очень красивый день в окружении вашей прекрасной компании! 💐🌺🌹🌷💐🌺🌹🌷💐🌺🌹🌷
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