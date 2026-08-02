54 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Моя экскурсия к великому Казбеку охватывает как известные красоты легендарной дороги, так и места, куда туристы доезжают реже. За один день вы побываете в монастыре Джвари, средневековой крепости Ананури и церкви Гергети. Проедете мимо водопадов, минеральных источников и слияний рек. Узнаете об историях, легендах и обычаях горной Грузии. А главное — испытаете чувство восторга от встречи с великолепными Кавказскими горами!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Джвари, Ананури, Пасанаури и другие прекрасные грузинские слова:)

Встретившись с утра пораньше, мы отправимся в путешествие по живописной Военно-Грузинской дороге. Неподалёку от Тбилиси вас встретит гордый монастырь Джвари, панорама Мцхеты, города-души Грузии, и «обнимающихся» рек-сестёр Арагвы и Куры. Я расскажу об истории этих святых мест, связанных с принятием христианства. Путь приведёт к Жинвальскому водохранилищу: его лазурными водами вы полюбуетесь в крепости Ананури, где услышите истории арагвских князей и страшный сюжет о Непокорной башне. После заедем в посёлок Пасанаури, где вы посмотрите на слияние чёрной и белой рек, а также побываете у целебного родника Слёзы соловья.

Горы, ущелья, минеральные источники и снова горы!

Незабываемой красоты пейзажи будут открываться вам постоянно. Мы обязательно остановимся у Арки дружбы, где неизменно получаются восхитительные кадры и можно полетать на параплане над ущельем. Поднимемся на Крестовый перевал, чья высшая точка достигает 2395 метров, проедем через Дарьяльское ущелье близ границы с Россией и Грузии, а также встретим несколько минеральных источников и небольшой водопад.

В зимнее время из соображений безопасности подъем к церкви Гергетской Троицы возможен в том случае, если будет открыта дорога.

Казбек: красивейшие «картины» Грузии

Проехав через посёлок Степанцминда, вы подниметесь к Гергетской Троице: сам монастырь аскетичен, но, кажется, что нельзя было лучше дополнить вид на величественную гору Казбек (которую в Грузии, кстати, называют Мкинварцвери). Здесь вы вдоволь полюбуетесь видами, а еще узнаете местные легенды.

В поездке предусмотрен обед в отличном ресторанчике.

Организационные детали