54 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Отправиться на встречу с горными ущельями и величественными вершинами Военно-Грузинской дороги

Иосеб
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Иосеб – ваш гид
Моя экскурсия к великому Казбеку охватывает как известные красоты легендарной дороги, так и места, куда туристы доезжают реже.

За один день вы побываете в монастыре Джвари, средневековой крепости Ананури и церкви Гергети.

Проедете мимо водопадов, минеральных источников и слияний рек.

Узнаете об историях, легендах и обычаях горной Грузии.

А главное — испытаете чувство восторга от встречи с великолепными Кавказскими горами!
125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 7 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии54 отзыва
4.98
Казбек: путешествие в сердце Кавказских гор
Казбек: путешествие в сердце Кавказских гор

Что вас ожидает

Джвари, Ананури, Пасанаури и другие прекрасные грузинские слова :)
Встретившись с утра пораньше, мы отправимся в путешествие по живописной Военно-Грузинской дороге. Неподалёку от Тбилиси вас встретит гордый монастырь Джвари, панорама Мцхеты, города-души Грузии, и «обнимающихся» рек-сестёр Арагвы и Куры. Я расскажу об истории этих святых мест, связанных со становлением христианства. Путь приведёт к Жинвальскому водохранилищу: его лазурными водами вы полюбуетесь в крепости Ананури, где услышите истории арагвских князей и страшный сюжет о Непокорной башне. После заедем в посёлок Пасанаури, где вы посмотрите на слияние чёрной и белой рек, а также побываете у целебного родника Слёзы соловья.

Горы, ущелья, минеральные источники и снова горы!
Незабываемой красоты пейзажи будут открываться вам постоянно. Мы обязательно остановимся у Арки дружбы, где неизменно получаются восхитительные кадры и можно полетать на параплане над ущельем. Поднимемся на Крестовый перевал, чья высшая точка достигает 2395 метров, проедем через Дарьяльское ущелье близ границы с Россией и Гудаури, а также встретим несколько минеральных источников и небольшой водопад.

Казбек и Джута: красивейшие «картины» Грузии
Проехав через посёлок Степанцминда, вы подниметесь к Гергетской Троице: сам монастырь аскетичен, но, кажется, что нельзя было лучше дополнить вид на величественную гору Казбек (которую в Грузии, кстати, называют Мкинварцвери). Вы вдоволь полюбуетесь видами и узнаете местные легенды, а затем отправитесь ещё выше — в селение Джута, куда редко добираются туристы. По дороге увидите несколько небольших водопадов, после чего возьмём курс на Тбилиси.

В поездке предусмотрен обед в отличном ресторанчике, а ещё мы можем пожарить настоящий грузинский шашлык!

Организационные детали

  • Я заберу вас у места вашего проживания в Тбилиси и привезу обратно
  • Транспортные расходы включены в стоимость (комфортабельный полноприводный минивэн)
  • Из дополнительных расходов только питание
Казбек: путешествие в сердце Кавказских гор
Казбек: путешествие в сердце Кавказских гор
Казбек: путешествие в сердце Кавказских гор
Казбек: путешествие в сердце Кавказских гор
Казбек: путешествие в сердце Кавказских гор
Казбек: путешествие в сердце Кавказских гор
Казбек: путешествие в сердце Кавказских гор
Казбек: путешествие в сердце Кавказских гор
Казбек: путешествие в сердце Кавказских гор
Казбек: путешествие в сердце Кавказских гор
Казбек: путешествие в сердце Кавказских гор

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Иосеб
Иосеб
Здравствуйте! Я родился и вырос в Тбилиси. Получил академическое образование и диплом регионального гида. Всегда готов поменять маршруты по вашим интересам или удлинить тур по времени. Главное, чтобы путешественники были довольны! Владею полноприводным минивэном Мицубиши Делика и Тойота Приус V.
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54 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

14 марта 2020
Огромное спасибо Иосебу за прекрасный день и незабываемые впечатления. Были на экскурсии 25.01.2020. Бронировали за месяц, и были предупреждены гидом, что в это время года не всегда можно подняться к Гергетской Троице. Но нам повезло и с погодой, и с гидом. Респект и уважение. Все прекрасно организовано, интересно преподнесено: культура, быт, традиции, красота родного края. Рекомендуем однозначно.
13 марта 2020
Прежде всего, Иосеб - отличный человек, очень знающий, искренне любящий свою страну, при этом не навязывающий свою точку зрения, очень тактичный, внимательный к туристам, с ним чувствуешь себя в Грузии как дома. Без таких людей, как Иосеб, невозможно дальнейшее развитие страны в лучшую сторону, его восприятие прошлого и настоящего дает развитие будущему. Оказавшись в Грузии в следующий раз, обязательно выберем Иосеба для компании в любую поездку. Также будем рекомендовать его для всех друзей и родственников. Одно из лучших наших воспоминаний о Грузии - это Иосеб, именно такие люди, честные, открытые, внимательные, интересующиеся, нужны своей стране, и, конечно, нам, туристам! P.S. Сосо, огромное спасибо, надеемся на дальнейшую встречу!
Natalie
25 февраля 2020
Я бесконечно влюбилась в Грузию. Я пересматриваю фотографии и не верю, что я там только что побывала. Я растаяла вместе с ледниками и захотела остаться в этих горах. Это умопомрачительное событие, которое только могло со мной случиться. И даже мой юбилей не сможет сравниться с этой поездкой.
Иосеб - это мужчина с большой буквы М. Это кладезь легенд, историй, фактов и обычаев. Его так приятно слушать, что за 10 часов поездки мы ни разу не включили музыку. Я ни разу не залезла в инстаграм. Я полностью была поглощена поездкой, экскурсией, рассказами, традициями. С каждым его словом хотелось все больше признаваться в любви к этому народу, к этой стране, к этой культуре. В какие-то минуты даже хотелось плакать от того, насколько прекрасными могут быть люди. В другие минуты хотелось молча и без слов ощущать единение с природой. Иосеб показал горы такими, какими они могут быть: величавыми, открытыми, молчаливыми и гордыми. И все это было ненавязчиво, познавательно, комфортно.
Сколько угодно остановок, фотографий, информации, историй жизненных и настоящих. Это как будто вас провели в самые сокровенные уголки души Грузии. Впустили в семью. Частичка меня осталась где-то у подножия Казбека, другую я обронила в Гудаури. Третью оставила этому замечательному человеку. И на самом деле, самому настоящему мужчине. Спасибо за волшебный день и все то, что я узнала о Грузии.
16 января 2020
Были на экскурсии в Казбеги 7 января с Иосебом, всё прошло отлично. Несмотря на длительность экскурсионной программы (целых восемь часов), время пролетает незаметно. Мы всё время находились в пути, слушая увлекательные рассказы экскурсовода, иногда мы делали короткие остановки, чтобы выйти из машины и поближе посмотреть на красивые грузинские церкви и древние крепости. Отдельно хочется отметить навыки фотографа Иосеба, который не только интересно рассказывает о традициях и истории своей страны, но и делает отличные снимки. Очень советую выделить день на путешествие в горы вместе с Иосебом!
14 января 2020
С этой экскурсии началось наше знакомство с Грузией. Наш гид Сосо отличный рассказчик и водитель! По горным серпантинам водит очень уверенно. Сама ЭКСКУРСИЯ, как по мне, ОБЬЯЗАТЕЛЬНА К ПОСЕЩЕНИЮ так как расскрывает все красоты грузинской природы. Выбрав своим гидом Сосо Вы сделаете лучший выбор в Грузии-опять таки на мой вкус))
7 января 2020
Замечательная экскурсия в компании Сосо: безопасное вождение, увлекательный рассказчик, настоящий грузин уважающий гостей и любящий свою страну! Продуманная программа без навязчивого сервиса. Очень рекомендую.
18 ноября 2019
Нам очень понравилась поездка в горы! Комфортный авто, 6 человек - без проблем. Много интересных историй от Сосо (гида), особенно истории из жизни)). По дороге перекусили в хорошем заведении, сделали множество красивых фото. Получили массу положительных впечатлений от такой поездки! Очень повезло с погодой (9.11.19) и гидом. Хотелось бы с ним поехать и в другие места)
10 ноября 2019
Мне повезло, что из нескольких вариантов я выбрала именно этот тур с этим гидом. Иосеб прекрасно справился и экскурсия пролетела на одном дыхании и не была утомительной, не смотря на длинный маршрут. Иосеб - прекрасный рассказчик, душевный человек знающий и любящий свою страну, свое дело, гид по призванию и по образованию! Однозначно рекомендую именно его. Не пожалеете ни на секунду. Всё рассказал, показал и не перегрузил информацией. Огромное спасибо). Данный тур очень интересен, много красивых мест, видов, захватывающих дух! Сегодня лететь домой, но уже хочу вернуться и продолжить изучение Грузии именно с этим гидом.
4 ноября 2019
Огромное спасибо Сосо за прекрасную экскурсию. Он не только прекрасный гид , но и замечательный человек. Получили море эмоций и впечатлений, узнали огромное количество информации о Грузии и грузинских традициях. Если еще раз приедем в Грузию, обратимся только к нему и посоветуем своим друзьям!!!
3 ноября 2019
Были на данной экскурсии вчетвером. Маршрут подобран замечательный и насыщенный. Времени на каждой остановке достаточно с головой, при этом нет жесткого графика. И самое главное это гид. Сосо - прекрасный человек с огромными сердцем и душой. После общения с ним вы без сомнения полюбите Грузию, ее людей, культуру, традиции, кухню (если еще не успели этого сделать). Рекомендуем!
Ещё 44 отзыва

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