54 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Джвари, Ананури, Пасанаури и другие прекрасные грузинские слова :)

Встретившись с утра пораньше, мы отправимся в путешествие по живописной Военно-Грузинской дороге. Неподалёку от Тбилиси вас встретит гордый монастырь Джвари, панорама Мцхеты, города-души Грузии, и «обнимающихся» рек-сестёр Арагвы и Куры. Я расскажу об истории этих святых мест, связанных со становлением христианства. Путь приведёт к Жинвальскому водохранилищу: его лазурными водами вы полюбуетесь в крепости Ананури, где услышите истории арагвских князей и страшный сюжет о Непокорной башне. После заедем в посёлок Пасанаури, где вы посмотрите на слияние чёрной и белой рек, а также побываете у целебного родника Слёзы соловья.

Горы, ущелья, минеральные источники и снова горы!

Незабываемой красоты пейзажи будут открываться вам постоянно. Мы обязательно остановимся у Арки дружбы, где неизменно получаются восхитительные кадры и можно полетать на параплане над ущельем. Поднимемся на Крестовый перевал, чья высшая точка достигает 2395 метров, проедем через Дарьяльское ущелье близ границы с Россией и Гудаури, а также встретим несколько минеральных источников и небольшой водопад.

Казбек и Джута: красивейшие «картины» Грузии

Проехав через посёлок Степанцминда, вы подниметесь к Гергетской Троице: сам монастырь аскетичен, но, кажется, что нельзя было лучше дополнить вид на величественную гору Казбек (которую в Грузии, кстати, называют Мкинварцвери). Вы вдоволь полюбуетесь видами и узнаете местные легенды, а затем отправитесь ещё выше — в селение Джута, куда редко добираются туристы. По дороге увидите несколько небольших водопадов, после чего возьмём курс на Тбилиси.

В поездке предусмотрен обед в отличном ресторанчике, а ещё мы можем пожарить настоящий грузинский шашлык!