Мы начнем с храма Джвари, расположенного на вершине горы. Здесь вы узнаете легенды и историю одной из главных святынь Грузии.
Далее отправимся в древнюю столицу — Мцхету, город с двухтысячелетней историей и значимыми православными святынями.
Мы посетим Светицховели — величественный собор, в котором хранится хитон Господень, и монастырь Самтавро, известный чудотворными иконами.
Описание экскурсииХрам Джвари Путешествие начнется с посещения легендарного храма Джвари VI века, величественно возвышающегося на скалистом утесе. Это место воспето Михаилом Лермонтовым в поэме «Мцыри» и поражает захватывающим видом на слияние рек Арагви и Куры. Гид расскажет об истории создания храма, его архитектурных особенностях и символическом значении для грузинского народа. Древняя столица Мцхета Далее мы отправимся в Мцхету — древнюю столицу и духовное сердце Грузии. Город внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря своим выдающимся храмам и историческим памятникам.
- Посетим величественный собор Светицховели, где хранится хитон Господень и покоятся грузинские цари. Вы узнаете легенды о создании собора и его святынях.
- Затем отправимся в монастырь Самтавро, где находится чудотворная икона Святой Нины и источник с целебной водой.
Будьте на месте в 12:10
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Джвари
- Светицховели
- Древняя столица Грузии - Мцхета
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Обед
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Проспект Шота Руставели, 25
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 30 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дима
20 сен 2025
Тур подойдёт даже тем, у кого всего один свободный день. Отличный выбор!
Т
Татьяна
20 сен 2025
Мне особенно понравилось, что экскурсия была не перегружена. Было время и для фотографий, и для неспешной прогулки. Джвари поразил своей энергетикой, а Мцхета очаровала атмосферой. Очень гармоничный тур!
Ю
Юлия
20 сен 2025
Очень понравился этот тур. Всё продумано: транспорт, время, маршрут. Храмы производят сильное впечатление, особенно когда узнаёшь их историю. Это отличная возможность прикоснуться к культурному и духовному наследию Грузии всего за несколько часов.
Н
Надежда
20 сен 2025
Мцхета поразила своей атмосферой — город словно дышит историей. Уютные улочки, старинные церкви, особое настроение — всё это создаёт невероятное чувство. Джвар стал кульминацией экскурсии: панорамы открываются потрясающие, а сам монастырь наполнен глубокой духовностью. Это путешествие стало для меня одним из самых ярких воспоминаний о Грузии.
Е
Екатерина
20 сен 2025
Экскурсия в Мцхету и Джвари — идеальный вариант для знакомства с древними корнями Грузии. За несколько часов мы увидели главные святыни, узнали множество интересных фактов и сделали потрясающие фотографии. Атмосфера была очень доброжелательной, а гид рассказывал с любовью и уважением к истории. Это путешествие оставило ощущение прикосновения к чему-то вечному.
П
Павел
20 сен 2025
Организация на высоте: удобный автобус, своевременные остановки, приятная компания.
Д
Дарья
20 сен 2025
Храмы производят сильное духовное впечатление, особенно когда слышишь историю. Спасибо гиду!
В
Вадим
20 сен 2025
Мцхета – удивительный город, наполненный атмосферой древности. Гуляя по его улочкам, чувствуешь связь времён. Джвари же покорил своими панорамными видами, фотографии получились просто сказочные. Экскурсия оставила самые тёплые воспоминания.
А
Алексей
20 сен 2025
Хочу отметить прекрасную организацию тура. Всё было чётко: трансфер, время на экскурсиях, рассказы гида. Мы не спешили, при этом успели увидеть все ключевые места. Особенно впечатлил рассказ о том, как строился храм Светицховели и какие легенды с ним связаны. Очень рекомендую этот тур тем, кто хочет ближе познакомиться с грузинской культурой и историей.
Е
Елена
20 сен 2025
Мы выбирали тур на полдня и не прогадали. За короткое время удалось увидеть главные достопримечательности, узнать много нового и сделать красивые фотографии. Особенно понравилась подача гида – живо, с юмором, с любовью к своей стране.
О
Олег
20 сен 2025
В туре всё продумано: транспорт, время, маршрут. Ничего лишнего, только самое главное.
М
Максим
20 сен 2025
Тур в Мцхету и Джвари отлично подойдёт для тех, кто хочет познакомиться с историей Грузии. Всё прошло легко, интересно и познавательно. Места потрясающие – они действительно передают дух страны.
А
Анастасия
20 сен 2025
Атмосфера в группе была очень дружелюбная. Гид сумел создать ощущение, что мы путешествуем с хорошими знакомыми. Всё было спокойно, комфортно и интересно. Я обязательно порекомендую этот тур своим друзьям.
С
Светлана
20 сен 2025
Очень уютный тур, без спешки и толкотни. Всё спокойно и размеренно.
И
Ирина
20 сен 2025
В Джвари открывается невероятный вид, фотографии получаются просто потрясающие.
