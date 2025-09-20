Д Дима Тур подойдёт даже тем, у кого всего один свободный день. Отличный выбор!

Т Татьяна Мне особенно понравилось, что экскурсия была не перегружена. Было время и для фотографий, и для неспешной прогулки. Джвари поразил своей энергетикой, а Мцхета очаровала атмосферой. Очень гармоничный тур!

Ю Юлия Очень понравился этот тур. Всё продумано: транспорт, время, маршрут. Храмы производят сильное впечатление, особенно когда узнаёшь их историю. Это отличная возможность прикоснуться к культурному и духовному наследию Грузии всего за несколько часов.

Н Надежда Мцхета поразила своей атмосферой — город словно дышит историей. Уютные улочки, старинные церкви, особое настроение — всё это создаёт невероятное чувство. Джвар стал кульминацией экскурсии: панорамы открываются потрясающие, а сам монастырь наполнен глубокой духовностью. Это путешествие стало для меня одним из самых ярких воспоминаний о Грузии.

Е Екатерина Экскурсия в Мцхету и Джвари — идеальный вариант для знакомства с древними корнями Грузии. За несколько часов мы увидели главные святыни, узнали множество интересных фактов и сделали потрясающие фотографии. Атмосфера была очень доброжелательной, а гид рассказывал с любовью и уважением к истории. Это путешествие оставило ощущение прикосновения к чему-то вечному.

П Павел Организация на высоте: удобный автобус, своевременные остановки, приятная компания.

Д Дарья Храмы производят сильное духовное впечатление, особенно когда слышишь историю. Спасибо гиду!

В Вадим Мцхета – удивительный город, наполненный атмосферой древности. Гуляя по его улочкам, чувствуешь связь времён. Джвари же покорил своими панорамными видами, фотографии получились просто сказочные. Экскурсия оставила самые тёплые воспоминания.

А Алексей Хочу отметить прекрасную организацию тура. Всё было чётко: трансфер, время на экскурсиях, рассказы гида. Мы не спешили, при этом успели увидеть все ключевые места. Особенно впечатлил рассказ о том, как строился храм Светицховели и какие легенды с ним связаны. Очень рекомендую этот тур тем, кто хочет ближе познакомиться с грузинской культурой и историей.

Е Елена Мы выбирали тур на полдня и не прогадали. За короткое время удалось увидеть главные достопримечательности, узнать много нового и сделать красивые фотографии. Особенно понравилась подача гида – живо, с юмором, с любовью к своей стране.

О Олег В туре всё продумано: транспорт, время, маршрут. Ничего лишнего, только самое главное.

М Максим Тур в Мцхету и Джвари отлично подойдёт для тех, кто хочет познакомиться с историей Грузии. Всё прошло легко, интересно и познавательно. Места потрясающие – они действительно передают дух страны.

А Анастасия Атмосфера в группе была очень дружелюбная. Гид сумел создать ощущение, что мы путешествуем с хорошими знакомыми. Всё было спокойно, комфортно и интересно. Я обязательно порекомендую этот тур своим друзьям.

С Светлана Очень уютный тур, без спешки и толкотни. Всё спокойно и размеренно.