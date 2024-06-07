1 чел.
По популярности
скидка
55%
Групповая
11 часов
Влюбиться в Казбеги: путешествие из Тбилиси с посещением Гудаури
Исследуйте красоты Грузии: от Жинвальского водохранилища до величественного Казбека с профессиональным гидом
Начало: У Метехского моста
«Вы посетите храмовый комплекс 17 века»
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
33€15 за человека
Групповая
4 часа
Мцхета из Тбилиси: духовное наследие и древние храмы
Погрузитесь в атмосферу священного Мцхета, узнайте о его роли в христианизации Грузии и величии древних храмов
Начало: В районе Авлабар
«В городе Мцхета мы посетим собор Светицховели (Столп Животвоящий) — кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€25 за человека
Групповая
3 часа
Тбилиси - первое свидание: путешествие по древнему городу
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, где древность и современность переплетаются в удивительном танце
Начало: У Серных бань
«Далее я покажу памятник народному поэту Иетим Гурджи и Сионский собор VII века»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00
Завтра в 17:00
9 июня в 10:00
€15 за человека
Индивидуальная
4 часа
Цари, прачки и тулухчи: индивидуальная экскурсия по Тбилиси
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, узнайте о старых профессиях, посетите древние храмы и почувствуйте колорит города на индивидуальной экскурсии
Начало: У метро Авлабар
«Древние храмы и церквиНаша экскурсия включит несколько древних храмов: христианские, мусульманский и даже языческий, зорроастрийский»
9 июня в 11:00
13 июня в 11:00
€60 за всё до 6 чел.
скидка
50%
Групповая
3.5 часа
Тбилиси с огоньком: увлекательное путешествие по историческим местам
За 3,5 часа вы увидите самые яркие достопримечательности Тбилиси, окунетесь в атмосферу города и попробуете национальные блюда
Начало: Площадь Свободы
«Я объясню, в чем уникальность Старой мэрии на площади Свободы, расскажу о покровителе страны и об историческом соседстве религий в Тбилиси — вы увидите католический собор Святой Марии, старые синагоги, джума-мечеть и армянскую церковь Норашени»
Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00
9 июня в 11:00
10 июня в 16:00
30€15 за человека
скидка
55%
Групповая
10 часов
День в истории Грузии: Мцхета, Уплисцихе, музей Сталина
Откройте для себя сердце Грузии в путешествии по Мцхете, Уплисцихе и дому Сталина с опытным гидом
Начало: На площади Свободы
«Вы услышите её историю и посетите главную достопримечательность — кафедральный собор Светицховели, где находится хитон Христа»
Расписание: ежедневно в 09:10
Завтра в 09:10
9 июня в 09:10
60€27 за человека
скидка
55%
Групповая
11 часов
Увлекательное путешествие из Тбилиси в Казбеги: природа и история Грузии
Путешествие по величественным горам Грузии, историческим местам и скрытым жемчужинам природы
Начало: На площади Свободы
«и подъём на джипе к храму Гергети — 20 лари/чел»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
33€15 за человека
скидка
50%
Групповая
4.5 часа
Святая Мцхета: путешествие по древним святыням в мини-группе
Познайте духовное наследие Грузии, посетив древний город Мцхета с его уникальными храмами и монастырями
Начало: У Метехского моста
«Мы расскажем о возведении и прошлом собора, который на протяжении веков был центром христианской Грузии»
Расписание: ежедневно в 12:00 и 12:15
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
40€20 за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Увлекательное путешествие по Тбилиси и Мцхете
Погрузитесь в историю Тбилиси и Мцхеты, исследуя их древние улочки, святыни и архитектурные памятники. Уникальная возможность узнать больше о Грузии
Начало: В центре города по договорённости с гидом
«Мы подойдем к храму Сиони, возле которого я расскажу о его непростой судьбе, о многократных разрушениях во время набегов и восстановительных работах, а также о главной святыне храма — кресте святой Нино»
9 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€154 за всё до 4 чел.
скидка
29%
Индивидуальная
2.5 часа
Тбилиси - шкатулка сокровищ и историй: уникальное путешествие
Погрузитесь в атмосферу грузинской столицы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: в районе метро Авлабари
«У стен собора Сиони поговорим о святой Нине, принесшей христианство в Грузию»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 75€53 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе: погружение в историю Грузии
Исследуйте сердце Грузии с эксклюзивной экскурсией по Мцхете и Уплисцихе, где история оживает на ваших глазах
«Посетите второй по величине храм в Грузии – кафедральный собор Светицховели, сердце грузинской церкви»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
скидка
50%
Индивидуальная
3 часа
Тбилиси: городская экскурсия с погружением в культуру
Исследуйте уникальную атмосферу Тбилиси, узнайте истории и легенды, отведайте традиционные блюда и вина
Начало: У храма Метехи
«Побываете в Сионском кафедральном соборе, где хранится крест Святой Нино, одной из главных святых Грузии»
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
от 170€85 за всё до 6 чел.
скидка
59%
Групповая
3.5 часа
Тбилиси - любовь с первого взгляда: групповая экскурсия по старому Тифлису
Познакомьтесь с колоритом Тбилиси, прогуляйтесь по старинным улицам, посетите знаковые места и насладитесь панорамными видами с крепости Нарикала
Начало: В районе метро Авлабари
«Далее вы зайдете в Метехский храм — известный старинный памятник столицы, который, к сожалению, практически не уцелел после завоевательных набегов на Грузию, но наглядно отражает сложную историю страны»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
32€13 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
Тбилиси и Мцхета: живая история христианства Грузии
Приглашаем на уникальное путешествие по святым местам Тбилиси и Мцхеты, где каждый камень рассказывает о прошлом
Начало: Возле метро Руставели
«А лучшее место, чтобы визуализировать этот рассказ, собор Цминда Самеба, величественно возвышающийся на холме Святого Ильи — его видно почти отовсюду в городе»
Завтра в 10:30
9 июня в 08:00
от 200€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Тбилиси и Мцхета: путеводитель по времени
Погрузитесь в удивительный мир грузинской истории и культуры, исследуя древние и современные красоты Тбилиси
Начало: Место проживания туристов
«Сначала посетите кафедральный собор Светицховели, где хранится хитон Христа из Иерусалима, а после — посмотрите на слияние Арагви и Куры у подножия монастыря Джвари»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€161 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми: индивидуальная экскурсия
Узнайте историю христианства в Грузии, посетите Мцхету и Боржоми, насладитесь природой и вкусной едой. Индивидуальный подход и комфорт гарантированы
«В городе Мцхета вы осмотрите один из главных религиозных и духовных центров Грузии на протяжении тысячи лет — великолепный храм Светицховели»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
€206 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Путешествие по Военно-Грузинской дороге к Казбеку и древним храмам
Увлекательное путешествие по Военно-Грузинской дороге к подножию Казбека. Полюбуйтесь крепостью Ананури, небесно-голубым озером и попробуйте легендарные хинкали
Начало: От Вашего отеля в пределах Старого города
«Подниметесь в храм Сиони в одноименном селе, где насладитесь величественными видами ущелья, откуда берет начало знаменитый Терек»
16 июня в 08:30
17 июня в 08:30
от 228€206 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Тбилиси: вдохновляющее путешествие по городу Музы
Откройте для себя магию Тбилиси, где каждый уголок рассказывает уникальную историю слияния культур и искусств
Начало: У выхода из метро Авлабар
«Вы увидите православные храмы, синагогу и единственную в мире мечеть, где вместе молятся сунниты и шииты – в грузинской столице уживаются и христиане, и иудеи, и мусульмане»
Завтра в 10:30
9 июня в 15:00
от 90€81 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
9 часов
Реликвии Мцхеты и пещеры Уплисцихе
Храмы Мцхеты, пещерный город Уплисцихе и вина Картли
Начало: В районе метро "Руставели", винный бар "Санчо", ул...
«Храм, существующий в современном виде с 1010 года, на протяжении тысячелетия являлся главным собором всей Грузии»
15 июня в 15:00
16 июня в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Древние окрестности Тбилиси: индивидуальная экскурсия
Путешествие по древним святыням вокруг Тбилиси: Мцхета, Джвари, Зедазени и Шиомгвиме, Уплисцихе. Уникальный опыт и незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
«Древнюю столицу Грузии Мцхета с грандиозным, потрясающей красоты собором XI века Светицховели, на протяжении веков являющимся центром христианства Грузии»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия по Тбилиси: панорамы, история и винная дегустация
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, наслаждаясь его историей, культурой и вином в одной экскурсии
Начало: В районе метро «Авлабари»
«Плутая по району-сердцу Тбилиси, вы заглянете в караван-сараи, в собор Сиони, где хранится крест Святой Нино, и в единственную в городе мечеть Джума»
9 июня в 10:00
13 июня в 09:30
от €52 за всё до 9 чел.
Групповая
4 часа
Мцхета - колыбель грузинского христианства
Легендарные храмы и потрясающие виды
Начало: В районе метро «Авлабар»
«Вы посетите собор Светицховели (Столп Животвоящий) — кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€25 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
Знакомство с Тифлисом
Увидеть город глазами тбилисца и востоковеда
Начало: У станции метро Авлабари
«Метехский Храм Успения Богородицы, где вы познакомитесь с основателем города»
19 июня в 09:30
21 июня в 09:30
120€90 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Сокровища Кахетинского региона: индивидуальная экскурсия в Тбилиси
Познакомьтесь с винодельческими традициями Кахетии, посетите знаменитые монастыри и гончарную мастерскую. Узнайте историю и секреты производства вина
Начало: Винный бар «Санчо», ул. Гиорги Ахвледиани,23
«Посетите монастырь и собор Алаверди – главный и самый почитаемый храм в Кахетии»
15 июня в 15:00
16 июня в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Тур одного дня из Тбилиси: Мцхета, Казбеги, Ананури
Автомобильная экскурсия по самым величественным и вдохновляющим местам Грузии
Начало: Тбилиси
«Мы увидим монастырь Джвари (тот самый, лермонтовский) и духовный центр страны — собор Светицховели»
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Казбеги: главные и нетуристические тропы
Покориться красоте гор Кавказа в поездке по Военно-Грузинской дороге и узнать о ее памятниках
«Они окружают озеро Жинвали и крепость Ананури, покоряют путешественников у Арки Дружбы и охраняют «поднебесный» храм Гергети»
9 июня в 08:30
10 июня в 08:30
€175 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тбилиси, какой он есть: индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, узнайте о его истории и культуре, прогуляйтесь по главным достопримечательностям города
Начало: В районе площади Свободы
«Неподалеку вас ждет собор Сиони, где хранится крест св»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€45 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
10 часов
Духовная Мцхета, языческий Уплисцихе и целебный Боржоми
Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления от посещения древних храмов, пещерных городов и знаменитого курорта Боржоми
Начало: У места вашего проживания
«В программе два значимых для христианского мира места: храм Светицховели, где хранится Хитон Господень, и храм Джвари, стоящий на месте, где грузинская просветительница Св»
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€188 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Узнать Тбилиси: история, культура и виноделие Грузии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, исследуя его исторические сокровища и культурные традиции
Начало: У вашего отеля
«Посетим самый большой кафедральный собор Грузинской православной церкви в Тбилиси»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
от €170 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Заветная Мцхета: Джвари и Шиомгвиме
Узнать, с чего начинается Грузия, отправившись в автопутешествие
«Вы отправитесь в сердце Мцхеты — собор Светицховели, где я покажу вам особо значимые иконы, ценные реликвии и места захоронений грузинских царей»
9 июня в 10:30
10 июня в 10:00
€120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Тбилиси - праздник, который всегда с тобой
Старый город, новое время и вечные гуляния
Начало: Квартал серных бань
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€90 за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Загадки Мцхеты: Путешествие в древнюю столицу Грузии с гастрономическим опытом
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Мцхете, где каждый уголок хранит истории древних времен и культурные сокровища
Начало: От вашего отеля в пределах Старого города
«Экскурсия начинается с осмотра храма Джвари (V-VI век)»
17 июня в 08:30
18 июня в 08:30
от 114€103 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Тбилиси - сердце Сакартвело
Знакомство с историей, наследием и многообразием города на автомобильно-пешеходной экскурсии
Начало: Удобное вам, в центральных районах города
«Собор Святой Троицы в Тбилиси — главный кафедральный собор Грузинской православной церкви»
6 июля в 11:00
7 июля в 11:00
от €86 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Клдисубани в Тбилиси: погружение в историю и культуру Грузии
Приглашаем на незабываемую прогулку по Клдисубани, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Сквер Пушкина на площади Свободы, у туристического...
«А также с тремя православными храмами — Нижней и Верхней Вифлеемскими церквями и церковью Святого Георгия»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
€58 за всё до 6 чел.
Мини-группа
4.5 часа
Групповая экскурсия Вглубь столетий Тбилиси: путешествие сквозь века
Откройте для себя душу Тбилиси, пройдя по его историческим улицам, храмам и баням, вместе с экспертом по истории
Начало: На площади Первой Республики (Революции Роз)
«Храм Кашвети, расположенный на проспекте Руставели»
Расписание: ежедневно в 11:00
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
€40 за человека
Индивидуальная
9 часов
Мцхета и Тбилиси: погружение в историю и культуру Грузии
Откройте сердце Грузии с экскурсией по Мцхете и Тбилиси. Познакомьтесь с древними святынями и современной архитектурой в одном путешествии
«Затем вы осмотрите храм Светицховели, который на протяжении тысячелетия оставался главным собором страны»
22 июня в 10:00
24 июня в 10:00
€142 за всё до 3 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
3.5 часа
Ну как не полюбить Тбилиси: путеводитель по душе города
Откройте сердце Тбилиси: история, культура и вкусы Грузии в одной экскурсии. Станьте частью города с уникальным гидом
Начало: Встречаемся на пл. Свободы
«Со смотровой площадки около храма 12 века как на ладони откроется Старый город, а я расскажу о его бывшей славе, знаменитых ажурных балкончиках и неприступных крепостях»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
130€98 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Мцхета и Ананури: о вере и природе
История грузинского православия во «втором Иерусалиме» и красивейшие виды в живописных уголках
Начало: В зависимости от место жительства гостя
«Вы побываете в соборе Светицховели — символе православия Грузии: под его сводами хранится хитон Иисуса Христа и похоронены представители царской династии Багратиони»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€220 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Тбилиси и Мцхета
Две столицы от древности до современности
Начало: Место Вашего проживания
«В самой Мцхете вы посетите собор Светицховели — кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €189 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Город-музей Мцхета и средневековый замок Ананури: погружение в историю
Познакомьтесь с древнейшими сокровищами Грузии: Мцхета и Ананури ждут вас. Откройте величие истории и архитектуры
«До 21 века Светицховели был главным кафедральным собором Грузинской православной церкви, здесь проходили церемонии коронации всех грузинских царей, и до сих пор это место является духовным центром страны»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€265 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Кахетия - это не только винные туры
Древние храмы и монастыри восточной Грузии
«Один из четырех великих соборов ГрузииВ 20 км от Шуамта есть еще одно удивительное место — храм 11 века Алаверди»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€335 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Мцхета-Уплисцихе: Истории и панорамы древней Грузии
Путешествие во времени по первой столице Грузии и античному городу. Уникальные храмы, легенды и панорамы ждут вас
Начало: По месту указания путешесвенника
«В соборе Светицховели услышите о легендах и святынях»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
По следам истории: от Мцхеты до Уплисцихе за один день
Исследуйте сердце Грузии с экскурсией в Мцхету и Уплисцихе, где история оживает среди древних храмов и скальных городов
Начало: У вашего отеля в пределах Старого города
«Экскурсия начинается с осмотра храма Джвари (V-VI век)»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
от 221€199 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Мцхета - путешествие в душу Сакартвело, экскурсия из Тбилиси
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Мцхете, где каждый камень рассказывает о богатой истории и культуре Грузии
Начало: Удобное вам
«Начинаем экскурсию с прогулки по уютным улочкам старого города к Светицховели, кафедральному патриаршему собору и памятнику всемирного наследия ЮНЕСКО»
6 июля в 10:00
7 июля в 10:00
от €105 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
В Кахетию за красотами и вином
Однодневное путешествие из Тбилиси в Кахетию через Гомборский перевал. Посетите крепость Уджарма, собор Алаверди и замок Греми, попробуйте кахетинские вина
Начало: У вашего отеля
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
€160 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей7 июня 2024Просто великолепный гид - Юля эрудированная, опытная, с чувством приятного юмора, настоящий профессионал. Нам очень понравилось, как гибко она владела
- ААнна7 июня 2024Супер! Обязательно нужно съездить на эту экскурсию Гид интересно и весело провел экскурсию, время пролетело незаметно
- ГГенадий7 июня 2024Спасибо за интересную экскурсию. Экскурсия не долгая, очень удобно для тех, кто любит поспать утром 😊 Красивые пейзажи, уютный город Мцхета Рекомендую всем
- ЕЕлизаветта7 июня 2024Все прошло просто замечательно!!! у нас был потрясающий гид, очень-очень интересно рассказывал и веселый🌼 остались все под большим впечатлением и удовольствием✨
- ЕЕлена7 июня 2024Очень насыщенная интересная экскурсия. За один день увидели потрясающе красивую Грузию. Гид очень много и интересно рассказывал, ещё и песни пел по дороге. Удобный автобус с кондиционером. Всем рекомендую побывать.
- ООльга6 июня 2024Знакомство со Старым Тбилиси в первый день приезда - это лучшее решение, что я приняла в тот день! 😉 Давид погрузил
- ИИван6 июня 2024Ребята, спасибо большое за организацию! Отдельное спасибо гиду за интересные рассказы о истории и культуре региона, за организацию визита в винодельни
- ВВалентина6 июня 2024Замечательная экскурсия. Роберт интересный рассказчик. Обязательно рекомендуем данную экскурсию и Роберта как гида. Спасибо!
- ЕЕлена6 июня 2024Экскурсия интересная, места посетили очень красивые, гид не давал скучать. Автобус удобный с кондиционером, водитель аккуратный. В общем, стоило потратить
- ННина5 июня 2024Для нас провёл экскурсию Саба. Всё понравилось, много полезной информации о Тбилиси и Грузии в целом, Саба произвёл приятное впечатление. Отдельно рада, что экскурсию удалось забронировать всего за 3 часа до начала. Быстро ответили и всё подтвердили. Спасибо! Всем рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Соборы и храмы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 110 экскурсий и билетов от 10 до 1 200 со скидкой до 70%. Туристы уже оставили гидам 8404 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Уникальные экскурсии по соборам и храмам Тбилиси. Познакомьтесь с архитектурными памятниками, историей и культурой региона. Участвуйте в наших экскурсиях и получите массу положительных эмоций!