Погрузитесь в историю Тбилиси и Мцхеты, исследуя их древние улочки, святыни и архитектурные памятники. Уникальная возможность узнать больше о Грузии

Начало: В центре города по договорённости с гидом

«Мы подойдем к храму Сиони, возле которого я расскажу о его непростой судьбе, о многократных разрушениях во время набегов и восстановительных работах, а также о главной святыне храма — кресте святой Нино»