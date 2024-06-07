Храмы и соборы Тбилиси с гидом

Найдено 110 экскурсий в категории «Соборы и храмы» в Тбилиси, цены от €10, скидки до 70%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Влюбиться в Казбеги за 1 день
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
55%
Групповая
11 часов
99 отзывов
Влюбиться в Казбеги: путешествие из Тбилиси с посещением Гудаури
Исследуйте красоты Грузии: от Жинвальского водохранилища до величественного Казбека с профессиональным гидом
Начало: У Метехского моста
«Вы посетите храмовый комплекс 17 века»
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3315 за человека
Мцхета - путешествие в прошлое
🚗 На машине
Групповая
4 часа
613 отзывов
Мцхета из Тбилиси: духовное наследие и древние храмы
Погрузитесь в атмосферу священного Мцхета, узнайте о его роли в христианизации Грузии и величии древних храмов
Начало: В районе Авлабар
«В городе Мцхета мы посетим собор Светицховели (Столп Животвоящий) — кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
25 за человека
Тбилиси - первое свидание
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
146 отзывов
Тбилиси - первое свидание: путешествие по древнему городу
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, где древность и современность переплетаются в удивительном танце
Начало: У Серных бань
«Далее я покажу памятник народному поэту Иетим Гурджи и Сионский собор VII века»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00
Завтра в 17:00
9 июня в 10:00
15 за человека
Цари, прачки и тулухчи
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
148 отзывов
Цари, прачки и тулухчи: индивидуальная экскурсия по Тбилиси
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, узнайте о старых профессиях, посетите древние храмы и почувствуйте колорит города на индивидуальной экскурсии
Начало: У метро Авлабар
«Древние храмы и церквиНаша экскурсия включит несколько древних храмов: христианские, мусульманский и даже языческий, зорроастрийский»
9 июня в 11:00
13 июня в 11:00
60 за всё до 6 чел.
Тбилиси с огоньком
🚶 Пешая
скидка
50%
Групповая
3.5 часа
1393 отзыва
Тбилиси с огоньком: увлекательное путешествие по историческим местам
За 3,5 часа вы увидите самые яркие достопримечательности Тбилиси, окунетесь в атмосферу города и попробуете национальные блюда
Начало: Площадь Свободы
«Я объясню, в чем уникальность Старой мэрии на площади Свободы, расскажу о покровителе страны и об историческом соседстве религий в Тбилиси — вы увидите католический собор Святой Марии, старые синагоги, джума-мечеть и армянскую церковь Норашени»
Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00
9 июня в 11:00
10 июня в 16:00
3015 за человека
Древняя Мцхета, пещерный город Уплисцихе и дом-музей Сталина за 1 день
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
55%
Групповая
10 часов
120 отзывов
День в истории Грузии: Мцхета, Уплисцихе, музей Сталина
Откройте для себя сердце Грузии в путешествии по Мцхете, Уплисцихе и дому Сталина с опытным гидом
Начало: На площади Свободы
«Вы услышите её историю и посетите главную достопримечательность — кафедральный собор Светицховели, где находится хитон Христа»
Расписание: ежедневно в 09:10
Завтра в 09:10
9 июня в 09:10
6027 за человека
Из Тбилиси в Казбеги - через природные и исторические чудеса Грузии (в группе)
🚌 На автобусе
скидка
55%
Групповая
11 часов
35 отзывов
Увлекательное путешествие из Тбилиси в Казбеги: природа и история Грузии
Путешествие по величественным горам Грузии, историческим местам и скрытым жемчужинам природы
Начало: На площади Свободы
«и подъём на джипе к храму Гергети — 20 лари/чел»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3315 за человека
Святая Мцхета: экскурсия в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
50%
Групповая
4.5 часа
92 отзыва
Святая Мцхета: путешествие по древним святыням в мини-группе
Познайте духовное наследие Грузии, посетив древний город Мцхета с его уникальными храмами и монастырями
Начало: У Метехского моста
«Мы расскажем о возведении и прошлом собора, который на протяжении веков был центром христианской Грузии»
Расписание: ежедневно в 12:00 и 12:15
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
4020 за человека
Тбилиси-Мцхета: две древние легенды
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
50 отзывов
Увлекательное путешествие по Тбилиси и Мцхете
Погрузитесь в историю Тбилиси и Мцхеты, исследуя их древние улочки, святыни и архитектурные памятники. Уникальная возможность узнать больше о Грузии
Начало: В центре города по договорённости с гидом
«Мы подойдем к храму Сиони, возле которого я расскажу о его непростой судьбе, о многократных разрушениях во время набегов и восстановительных работах, а также о главной святыне храма — кресте святой Нино»
9 июня в 09:00
11 июня в 09:00
154 за всё до 4 чел.
Тбилиси - шкатулка сокровищ и историй
🚶 Пешая
скидка
29%
Индивидуальная
2.5 часа
55 отзывов
Тбилиси - шкатулка сокровищ и историй: уникальное путешествие
Погрузитесь в атмосферу грузинской столицы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: в районе метро Авлабари
«У стен собора Сиони поговорим о святой Нине, принесшей христианство в Грузию»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 7553 за всё до 10 чел.
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
235 отзывов
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе: погружение в историю Грузии
Исследуйте сердце Грузии с эксклюзивной экскурсией по Мцхете и Уплисцихе, где история оживает на ваших глазах
«Посетите второй по величине храм в Грузии – кафедральный собор Светицховели, сердце грузинской церкви»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Вдохновиться атмосферой Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
50%
Индивидуальная
3 часа
447 отзывов
Тбилиси: городская экскурсия с погружением в культуру
Исследуйте уникальную атмосферу Тбилиси, узнайте истории и легенды, отведайте традиционные блюда и вина
Начало: У храма Метехи
«Побываете в Сионском кафедральном соборе, где хранится крест Святой Нино, одной из главных святых Грузии»
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
от 17085 за всё до 6 чел.
Тбилиси - любовь с первого взгляда
🚶 Пешая
скидка
59%
Групповая
3.5 часа
164 отзыва
Тбилиси - любовь с первого взгляда: групповая экскурсия по старому Тифлису
Познакомьтесь с колоритом Тбилиси, прогуляйтесь по старинным улицам, посетите знаковые места и насладитесь панорамными видами с крепости Нарикала
Начало: В районе метро Авлабари
«Далее вы зайдете в Метехский храм — известный старинный памятник столицы, который, к сожалению, практически не уцелел после завоевательных набегов на Грузию, но наглядно отражает сложную историю страны»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
3213 за человека
Тбилиси и Мцхета - история христианства Грузии
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
228 отзывов
Тбилиси и Мцхета: живая история христианства Грузии
Приглашаем на уникальное путешествие по святым местам Тбилиси и Мцхеты, где каждый камень рассказывает о прошлом
Начало: Возле метро Руставели
«А лучшее место, чтобы визуализировать этот рассказ, собор Цминда Самеба, величественно возвышающийся на холме Святого Ильи — его видно почти отовсюду в городе»
Завтра в 10:30
9 июня в 08:00
от 200160 за всё до 5 чел.
Тбилиси и окрестности
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
25 отзывов
Тбилиси и Мцхета: путеводитель по времени
Погрузитесь в удивительный мир грузинской истории и культуры, исследуя древние и современные красоты Тбилиси
Начало: Место проживания туристов
«Сначала посетите кафедральный собор Светицховели, где хранится хитон Христа из Иерусалима, а после — посмотрите на слияние Арагви и Куры у подножия монастыря Джвари»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
161 за всё до 4 чел.
Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
88 отзывов
Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми: индивидуальная экскурсия
Узнайте историю христианства в Грузии, посетите Мцхету и Боржоми, насладитесь природой и вкусной едой. Индивидуальный подход и комфорт гарантированы
«В городе Мцхета вы осмотрите один из главных религиозных и духовных центров Грузии на протяжении тысячи лет — великолепный храм Светицховели»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
206 за всё до 4 чел.
Путешествие по Военно-Грузинской дороге
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
55 отзывов
Путешествие по Военно-Грузинской дороге к Казбеку и древним храмам
Увлекательное путешествие по Военно-Грузинской дороге к подножию Казбека. Полюбуйтесь крепостью Ананури, небесно-голубым озером и попробуйте легендарные хинкали
Начало: От Вашего отеля в пределах Старого города
«Подниметесь в храм Сиони в одноименном селе, где насладитесь величественными видами ущелья, откуда берет начало знаменитый Терек»
16 июня в 08:30
17 июня в 08:30
от 228206 за всё до 6 чел.
Тбилиси - город, где живет Муза
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
197 отзывов
Тбилиси: вдохновляющее путешествие по городу Музы
Откройте для себя магию Тбилиси, где каждый уголок рассказывает уникальную историю слияния культур и искусств
Начало: У выхода из метро Авлабар
«Вы увидите православные храмы, синагогу и единственную в мире мечеть, где вместе молятся сунниты и шииты – в грузинской столице уживаются и христиане, и иудеи, и мусульмане»
Завтра в 10:30
9 июня в 15:00
от 9081 за всё до 10 чел.
Реликвии Мцхеты и пещеры Уплисцихе
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
23 отзыва
Реликвии Мцхеты и пещеры Уплисцихе
Храмы Мцхеты, пещерный город Уплисцихе и вина Картли
Начало: В районе метро "Руставели", винный бар "Санчо", ул...
«Храм, существующий в современном виде с 1010 года, на протяжении тысячелетия являлся главным собором всей Грузии»
15 июня в 15:00
16 июня в 09:00
180 за всё до 6 чел.
Древние окрестности Тбилиси
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
63 отзыва
Древние окрестности Тбилиси: индивидуальная экскурсия
Путешествие по древним святыням вокруг Тбилиси: Мцхета, Джвари, Зедазени и Шиомгвиме, Уплисцихе. Уникальный опыт и незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
«Древнюю столицу Грузии Мцхета с грандиозным, потрясающей красоты собором XI века Светицховели, на протяжении веков являющимся центром христианства Грузии»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
160 за всё до 4 чел.
Лучшие панорамы Тбилиси
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
50 отзывов
Экскурсия по Тбилиси: панорамы, история и винная дегустация
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, наслаждаясь его историей, культурой и вином в одной экскурсии
Начало: В районе метро «Авлабари»
«Плутая по району-сердцу Тбилиси, вы заглянете в караван-сараи, в собор Сиони, где хранится крест Святой Нино, и в единственную в городе мечеть Джума»
9 июня в 10:00
13 июня в 09:30
от 52 за всё до 9 чел.
Мцхета - колыбель грузинского христианства
🚗 На машине
Групповая
4 часа
452 отзыва
Мцхета - колыбель грузинского христианства
Легендарные храмы и потрясающие виды
Начало: В районе метро «Авлабар»
«Вы посетите собор Светицховели (Столп Животвоящий) — кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
25 за человека
Знакомство с Тифлисом
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
205 отзывов
Знакомство с Тифлисом
Увидеть город глазами тбилисца и востоковеда
Начало: У станции метро Авлабари
«Метехский Храм Успения Богородицы, где вы познакомитесь с основателем города»
19 июня в 09:30
21 июня в 09:30
12090 за всё до 6 чел.
Сокровища Кахетинского региона
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
119 отзывов
Сокровища Кахетинского региона: индивидуальная экскурсия в Тбилиси
Познакомьтесь с винодельческими традициями Кахетии, посетите знаменитые монастыри и гончарную мастерскую. Узнайте историю и секреты производства вина
Начало: Винный бар «Санчо», ул. Гиорги Ахвледиани,23
«Посетите монастырь и собор Алаверди – главный и самый почитаемый храм в Кахетии»
15 июня в 15:00
16 июня в 09:00
180 за всё до 6 чел.
Тур одного дня из Тбилиси: Мцхета, Казбеги, Ананури
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
125 отзывов
Тур одного дня из Тбилиси: Мцхета, Казбеги, Ананури
Автомобильная экскурсия по самым величественным и вдохновляющим местам Грузии
Начало: Тбилиси
«Мы увидим монастырь Джвари (тот самый, лермонтовский) и духовный центр страны — собор Светицховели»
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
180 за всё до 3 чел.
Казбеги: главные и нетуристические тропы
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
36 отзывов
Казбеги: главные и нетуристические тропы
Покориться красоте гор Кавказа в поездке по Военно-Грузинской дороге и узнать о ее памятниках
«Они окружают озеро Жинвали и крепость Ананури, покоряют путешественников у Арки Дружбы и охраняют «поднебесный» храм Гергети»
9 июня в 08:30
10 июня в 08:30
175 за всё до 6 чел.
Тбилиси, какой он есть
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
66 отзывов
Тбилиси, какой он есть: индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, узнайте о его истории и культуре, прогуляйтесь по главным достопримечательностям города
Начало: В районе площади Свободы
«Неподалеку вас ждет собор Сиони, где хранится крест св»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
45 за всё до 8 чел.
Духовная Мцхета, языческий Уплисцихе и целебный Боржоми
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
93 отзыва
Духовная Мцхета, языческий Уплисцихе и целебный Боржоми
Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления от посещения древних храмов, пещерных городов и знаменитого курорта Боржоми
Начало: У места вашего проживания
«В программе два значимых для христианского мира места: храм Светицховели, где хранится Хитон Господень, и храм Джвари, стоящий на месте, где грузинская просветительница Св»
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
188 за всё до 5 чел.
Узнать Тбилиси, узнать Грузию
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
41 отзыв
Узнать Тбилиси: история, культура и виноделие Грузии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, исследуя его исторические сокровища и культурные традиции
Начало: У вашего отеля
«Посетим самый большой кафедральный собор Грузинской православной церкви в Тбилиси»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
от 170 за всё до 20 чел.
Заветная Мцхета: Джвари и Шиомгвиме
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
41 отзыв
Заветная Мцхета: Джвари и Шиомгвиме
Узнать, с чего начинается Грузия, отправившись в автопутешествие
«Вы отправитесь в сердце Мцхеты — собор Светицховели, где я покажу вам особо значимые иконы, ценные реликвии и места захоронений грузинских царей»
9 июня в 10:30
10 июня в 10:00
120 за всё до 6 чел.
Тбилиси - праздник, который всегда с тобой
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
50 отзывов
Тбилиси - праздник, который всегда с тобой
Старый город, новое время и вечные гуляния
Начало: Квартал серных бань
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
90 за всё до 10 чел.
Загадки Мцхеты, древней столицы Грузии
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
106 отзывов
Загадки Мцхеты: Путешествие в древнюю столицу Грузии с гастрономическим опытом
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Мцхете, где каждый уголок хранит истории древних времен и культурные сокровища
Начало: От вашего отеля в пределах Старого города
«Экскурсия начинается с осмотра храма Джвари (V-VI век)»
17 июня в 08:30
18 июня в 08:30
от 114103 за всё до 6 чел.
Тбилиси - сердце Сакартвело
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
176 отзывов
Тбилиси - сердце Сакартвело
Знакомство с историей, наследием и многообразием города на автомобильно-пешеходной экскурсии
Начало: Удобное вам, в центральных районах города
«Собор Святой Троицы в Тбилиси — главный кафедральный собор Грузинской православной церкви»
6 июля в 11:00
7 июля в 11:00
от 86 за всё до 5 чел.
Клдисубани. Ощутить колорит настоящей грузинской жизни
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
57 отзывов
Клдисубани в Тбилиси: погружение в историю и культуру Грузии
Приглашаем на незабываемую прогулку по Клдисубани, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Сквер Пушкина на площади Свободы, у туристического...
«А также с тремя православными храмами — Нижней и Верхней Вифлеемскими церквями и церковью Святого Георгия»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
58 за всё до 6 чел.
Вглубь столетий Тбилиси
🚶 Пешая
Мини-группа
4.5 часа
591 отзыв
Групповая экскурсия Вглубь столетий Тбилиси: путешествие сквозь века
Откройте для себя душу Тбилиси, пройдя по его историческим улицам, храмам и баням, вместе с экспертом по истории
Начало: На площади Первой Республики (Революции Роз)
«Храм Кашвети, расположенный на проспекте Руставели»
Расписание: ежедневно в 11:00
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
40 за человека
Мцхета-Тбилиси - столицы Иберии в прошлом и настоящем
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
22 отзыва
Мцхета и Тбилиси: погружение в историю и культуру Грузии
Откройте сердце Грузии с экскурсией по Мцхете и Тбилиси. Познакомьтесь с древними святынями и современной архитектурой в одном путешествии
«Затем вы осмотрите храм Светицховели, который на протяжении тысячелетия оставался главным собором страны»
22 июня в 10:00
24 июня в 10:00
142 за всё до 3 чел.
Ну как не полюбить Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
3.5 часа
47 отзывов
Ну как не полюбить Тбилиси: путеводитель по душе города
Откройте сердце Тбилиси: история, культура и вкусы Грузии в одной экскурсии. Станьте частью города с уникальным гидом
Начало: Встречаемся на пл. Свободы
«Со смотровой площадки около храма 12 века как на ладони откроется Старый город, а я расскажу о его бывшей славе, знаменитых ажурных балкончиках и неприступных крепостях»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
13098 за всё до 6 чел.
Мцхета и Ананури: о вере и природе
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
16 отзывов
Мцхета и Ананури: о вере и природе
История грузинского православия во «втором Иерусалиме» и красивейшие виды в живописных уголках
Начало: В зависимости от место жительства гостя
«Вы побываете в соборе Светицховели — символе православия Грузии: под его сводами хранится хитон Иисуса Христа и похоронены представители царской династии Багратиони»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
220 за всё до 3 чел.
Тбилиси и Мцхета
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
15 отзывов
Тбилиси и Мцхета
Две столицы от древности до современности
Начало: Место Вашего проживания
«В самой Мцхете вы посетите собор Светицховели — кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 189 за всё до 4 чел.
Город-музей Мцхета и средневековый замок Ананури (из Тбилиси)
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
43 отзыва
Город-музей Мцхета и средневековый замок Ананури: погружение в историю
Познакомьтесь с древнейшими сокровищами Грузии: Мцхета и Ананури ждут вас. Откройте величие истории и архитектуры
«До 21 века Светицховели был главным кафедральным собором Грузинской православной церкви, здесь проходили церемонии коронации всех грузинских царей, и до сих пор это место является духовным центром страны»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
265 за всё до 6 чел.
Кахетия - это не только винные туры
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
26 отзывов
Кахетия - это не только винные туры
Древние храмы и монастыри восточной Грузии
«Один из четырех великих соборов ГрузииВ 20 км от Шуамта есть еще одно удивительное место — храм 11 века Алаверди»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
335 за всё до 6 чел.
Мцхета-Уплисцихе: истории и панорамы
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
112 отзывов
Мцхета-Уплисцихе: Истории и панорамы древней Грузии
Путешествие во времени по первой столице Грузии и античному городу. Уникальные храмы, легенды и панорамы ждут вас
Начало: По месту указания путешесвенника
«В соборе Светицховели услышите о легендах и святынях»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
200 за всё до 4 чел.
Древняя Мцхета и пещерный Уплисцихе
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
75 отзывов
По следам истории: от Мцхеты до Уплисцихе за один день
Исследуйте сердце Грузии с экскурсией в Мцхету и Уплисцихе, где история оживает среди древних храмов и скальных городов
Начало: У вашего отеля в пределах Старого города
«Экскурсия начинается с осмотра храма Джвари (V-VI век)»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
от 221199 за всё до 6 чел.
Мцхета - душа Сакартвело
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
111 отзывов
Мцхета - путешествие в душу Сакартвело, экскурсия из Тбилиси
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Мцхете, где каждый камень рассказывает о богатой истории и культуре Грузии
Начало: Удобное вам
«Начинаем экскурсию с прогулки по уютным улочкам старого города к Светицховели, кафедральному патриаршему собору и памятнику всемирного наследия ЮНЕСКО»
6 июля в 10:00
7 июля в 10:00
от 105 за всё до 6 чел.
В Кахетию за красотами и вином
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
74 отзыва
В Кахетию за красотами и вином
Однодневное путешествие из Тбилиси в Кахетию через Гомборский перевал. Посетите крепость Уджарма, собор Алаверди и замок Греми, попробуйте кахетинские вина
Начало: У вашего отеля
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
160 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    7 июня 2024
    Тбилиси и Мцхета - история христианства Грузии
    Просто великолепный гид - Юля эрудированная, опытная, с чувством приятного юмора, настоящий профессионал. Нам очень понравилось, как гибко она владела
    читать дальше

    структурой и содержанием экскурсии. Водитель Дима ставил машину в тени, заранее включал кондиционер, остановки по просьбе делал, подводил машину поближе к цели. Машина комфортная, ремни безопасности работают, но если со слухом не очень, то при включенном кондиционере слушать немного трудно (думаю это можно исправить). Мы все 7м очень рекомендуем эту команду на любые экскурсии!

  • А
    Анна
    7 июня 2024
    Путешествие в Мцхету - в мини-группе
    Супер! Обязательно нужно съездить на эту экскурсию Гид интересно и весело провел экскурсию, время пролетело незаметно
  • Г
    Генадий
    7 июня 2024
    Путешествие в Мцхету - в мини-группе
    Спасибо за интересную экскурсию. Экскурсия не долгая, очень удобно для тех, кто любит поспать утром 😊 Красивые пейзажи, уютный город Мцхета Рекомендую всем
  • Е
    Елизаветта
    7 июня 2024
    Путешествие в Мцхету - в мини-группе
    Все прошло просто замечательно!!! у нас был потрясающий гид, очень-очень интересно рассказывал и веселый🌼 остались все под большим впечатлением и удовольствием✨
  • Е
    Елена
    7 июня 2024
    Влюбиться в Казбеги за 1 день
    Очень насыщенная интересная экскурсия. За один день увидели потрясающе красивую Грузию. Гид очень много и интересно рассказывал, ещё и песни пел по дороге. Удобный автобус с кондиционером. Всем рекомендую побывать.
  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Старый Тбилиси
    Знакомство со Старым Тбилиси в первый день приезда - это лучшее решение, что я приняла в тот день! 😉 Давид погрузил
    читать дальше

    в историю города, местные особенности, колорит, заострил внимание на деталях, которые самостоятельно и не заметишь… После чего я уже поняла для себя, куда мне ещё хочется вернуться и что рассмотреть подольше и поглубже! Хороший темп прогулки. Отличная подача инфо, чувство юмора… И хочется отметить как Гид вкладывал душу, с какой любовью рассказывал нам о своем Крае, о своей Родине! 💚 Благодарю!

  • И
    Иван
    6 июня 2024
    Кахетия: в поисках сокровищ Грузии
    Ребята, спасибо большое за организацию! Отдельное спасибо гиду за интересные рассказы о истории и культуре региона, за организацию визита в винодельни
    читать дальше

    и дегустацию местных вин. Пейзажи Кахетии просто поражают своей красотой, а остановки на древних монастырях добавили путешествию духовности и умиротворения. Очень довольны, с удовольствием выберем вас для будущих поездок!

  • В
    Валентина
    6 июня 2024
    Влюбиться в Казбеги за 1 день
    Замечательная экскурсия. Роберт интересный рассказчик. Обязательно рекомендуем данную экскурсию и Роберта как гида. Спасибо!
  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Один день в Грузии. Путешествие в группе
    Экскурсия интересная, места посетили очень красивые, гид не давал скучать. Автобус удобный с кондиционером, водитель аккуратный. В общем, стоило потратить
    читать дальше

    целый день, чтобы увидеть пещерный город и изумительную Мцхету. Не понравился только ресторан, где остановились пообедать. Неоправданно высокие цены, а главное, не ВКУСНО.

  • Н
    Нина
    5 июня 2024
    Тбилиси - увидеть и прочувствовать
    Для нас провёл экскурсию Саба. Всё понравилось, много полезной информации о Тбилиси и Грузии в целом, Саба произвёл приятное впечатление. Отдельно рада, что экскурсию удалось забронировать всего за 3 часа до начала. Быстро ответили и всё подтвердили. Спасибо! Всем рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Соборы и храмы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Влюбиться в Казбеги за 1 день
  2. Мцхета - путешествие в прошлое
  3. Тбилиси - первое свидание
  4. Цари, прачки и тулухчи
  5. Тбилиси с огоньком
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 110 экскурсий и билетов от 10 до 1 200 со скидкой до 70%. Туристы уже оставили гидам 8404 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Уникальные экскурсии по соборам и храмам Тбилиси. Познакомьтесь с архитектурными памятниками, историей и культурой региона. Участвуйте в наших экскурсиях и получите массу положительных эмоций!
ХорошоТам