Чтобы открыть для себя ещё одну жемчужину Южного Кавказа, отправляйтесь с нами из Тбилиси в Ереван и обратно! В программе: монастыри Ахпати и, уютный Дилижан и высокогорное озеро Севан с монастырём Севанаванк.
А ещё — обзорная экскурсия по Еревану, которая охватит самые знаковые достопримечательности армянской столицы.
А ещё — обзорная экскурсия по Еревану, которая охватит самые знаковые достопримечательности армянской столицы.
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииВы проведете целый день в увлекательном путешествии по Армении, начиная с Тбилиси. Мы остановимся на лоне прекрасных гор, увидим озера Агпати и Севан, прогуляемся по Дилижану и осмотрим лучшие достопримечательности Еревана. Маршрут 7:00 — Выезд из Тбилиси Мы пересечем грузино-армянскую границу и отправимся в монастырь Ахпат, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 10:00 — Монастырь Ахпат. Этот действующий монастырь состоит из одного притвора, двух погребальных камер, трапезной, скриптория, часовни Амазаспи, колокольни и нескольких часовен. Вы полюбуетесь архитектурным ансамблем, а также посетите древние гробницы и кресты-хачкары. 12:00 — Дилижан (25 минут). Посещение памятника известным армянским киноактерам и дегустация знаменитой дилижанской воды. 14:00 — Озеро Севан (1 час). Обед в ресторане с прекрасным видом на озеро. Не упустите возможность попробовать местный деликатес – севанский сиг. 16:00 — Севанский монастырь (30 минут). Экскурсия по церковному комплексу IX века Святого Карапета и Святых Апостолов. 17:00 — Ереванский музей современного искусства (1 час) 17:30 — Ереванский каскад — величественная лестница в столице Армении, Ереване. Она соединяет центральную часть города с равниной, откуда открывается вид на гору Арарат. 18:00 — Площадь Республики, фонтан и торговая улица (1 час) 19:00 — Отправление в сторону Тбилиси 23:00 — Прибытие
Экскурсия начинается каждое утро в 7 утра.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монастырь ЮНЕСКО Ахпат
- Дилижан
- Озеро Севан
- Монастырь ЮНЕСКО Севанаванк
- Памятник Матери-Армении
- Каскадная лестница
- Площадь Республики в Ереване
- Aghpat UNESCO Monastery
- Dilijan
- Lake Sevan
- Sevanavank UNESCO Monastery
- Monument to Mother Armenia
- Cascade Stairs
- Republic Square in Yerevan
Что включено
- Комфортабельный автомобиль
- Услуги гида
- Бутылка воды летом
- Wi-Fi в машине
Что не входит в цену
- Обед
- Виза на границе
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси Вахтанга Горгасали 3, Старый Тбилиси 0105
Завершение: Тбилиси, ул. Вахтанга Горгасали, 3
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия начинается каждое утро в 7 утра.
Экскурсия длится около 17 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Тбилиси
Похожие экскурсии из Тбилиси
-
10%
Индивидуальная
до 2 чел.
Трансфер «Тбилиси - Ереван» с севанским ветром в парусах
С комфортом добраться до Армении и побывать на знаменитом озере
Начало: В аэропорту Тбилиси или у вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€207
€230 за всё до 2 чел.
-
60%
Групповая
до 18 чел.
Все краски Армении и озеро Севан
Путешествие в Армению из Тбилиси подарит вам уникальные впечатления: Дилижан, озеро Севан и древний Ереван ждут вас в этой групповой экскурсии
Начало: Место встречи на Плошади Свободны
Расписание: ежедневно в 06:45
19 окт в 06:45
20 окт в 06:45
€80
€200 за человека
-
20%
Групповая
до 18 чел.
Групповая поездка в Армению: наследие ЮНЕСКО, природа и вкусная еда
Отправиться через красивые пейзажи к монастырям Ахтала, Ахпат и Санаин (всё включено)
Начало: На проспекте Руставели
Расписание: ежедневно в 09:45
Завтра в 09:45
17 окт в 09:45
€48
€60 за человека