n nastia Откройте для себя Армению: групповая поездка из Грузии Экскурсия очень понравилась. Водитель был очень классным и показал нам лучшие места в Армения. 100% рекомендую эту фирму. Все было действительно легко от начала до конец. Спасибо!

k kato Откройте для себя Армению: групповая поездка из Грузии Агенство просто супер,с ними очень интересно,правильные туры,супер гиды,водители и машины!!! Очень советую.

k katia Откройте для себя Армению: групповая поездка из Грузии читать дальше Грузии и Армении, узнали много интересных фактов, получили ответы на все интересующие вопросы. Давно не получала такую массу положительных эмоций от экскурсий. Всем рекомендую!! Посетили сегодня эту замечательную экскурсию и остались довольны. Сопровождал нас прекрасный экскурсовод и чудесный водитель, оба подробно рассказывали об истории

М Михаил Все краски Армении и озеро Севан: групповая экскурсия из Тбилиси читать дальше водитель. Поездка была долгой, но тем не менее всегда интересной и увлекательной. Мы уже ранее бывали в Армении, но ребята нам открыли ее с новой стороны. Очень рекомендую) Мы отлично провели время - на выходных ездили в Ереван. Арчи прекрасный гид и рассказчик, а Давид хороший и внимательный

Б Берта Все краски Армении и озеро Севан: групповая экскурсия из Тбилиси читать дальше может быть гид- соединение внимания и заботы о путешественника и о личное знание исторического и культурологического материала +отличное чувство юмора. Прекрасный водитель Давид, аккуратно и предельно безопасно ведущий машину. Ну и конечно прекрасные виды озера, заснеженные горы, древние монастыри, армянская Щвейцария, Ереван - все это делает экскурсию просто обязательной для посещения. Огромное спасибо Арчи и Давиду!!! Прекрасная экскурсия, отлично организованная и оптимально для однодневного путешествия знакомящая с Арменией и Ереваном. Гид Арчи - пример каким должен и

В Владимир Из Тбилиси - в Армению: экскурсия в мини-группе Все было отлично. Одним выстрелов двух зайцев. Отдыхали в Грузии, на один день в Армению -это отличный вариант. Всё самое главное посмотрели. Остались в восторге. Гид Тимир👍