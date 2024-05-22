Экскурсии на озеро Севан из Тбилиси

Найдено 3 экскурсии в категории «Озеро Севан» в Тбилиси, цены от €117, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Откройте для себя Армению: групповая поездка из Грузии
🚌 На автобусе
скидка
25%
Групповая
13 часов
5 отзывов
Откройте для себя Армению: групповая поездка из Грузии
Путешествие по маршруту Тбилиси - Ахпат - Санаин - Севан - Ереван - Тбилиси
Начало: На улице Вахтанга Горгасали
«Мы сделаем остановки в красивейших местах с видом на горы, увидим озеро Севан, прогуляемся по Дилижану и оценим лучшие достопримечательности Еревана»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
155117 за человека
Из Тбилиси - в Армению: экскурсия в мини-группе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
2 отзыва
Из Тбилиси - в Армению: экскурсия в мини-группе
Дилижан, монастырь Агарцин, озеро Севан и Ереван - познакомиться с визитными карточками страны
Начало: В районе Серных бань
«Монастырь Севанаванк и озеро Севан (1 час)»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
180 за человека
Все краски Армении и озеро Севан: групповая экскурсия из Тбилиси
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
2 отзыва
Все краски Армении и озеро Севан: групповая экскурсия из Тбилиси
Увидеть природные красоты страны, посетить курортный Дилижан и познакомиться с символами столицы
Начало: в районе Майдана
«Озеро Севан и монастырь Севанаванк»
Расписание: ежедневно в 06:45
9 июня в 06:45
10 июня в 06:45
200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • n
    nastia
    22 мая 2024
    Откройте для себя Армению: групповая поездка из Грузии
    Экскурсия очень понравилась. Водитель был очень классным и показал нам лучшие места в Армения. 100% рекомендую эту фирму. Все было действительно легко от начала до конец. Спасибо!
  • k
    kato
    22 мая 2024
    Откройте для себя Армению: групповая поездка из Грузии
    Агенство просто супер,с ними очень интересно,правильные туры,супер гиды,водители и машины!!! Очень советую.
  • k
    katia
    20 мая 2024
    Откройте для себя Армению: групповая поездка из Грузии
    Посетили сегодня эту замечательную экскурсию и остались довольны. Сопровождал нас прекрасный экскурсовод и чудесный водитель, оба подробно рассказывали об истории
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    Грузии и Армении, узнали много интересных фактов, получили ответы на все интересующие вопросы. Давно не получала такую массу положительных эмоций от экскурсий. Всем рекомендую!!

  • М
    Михаил
    10 апреля 2024
    Все краски Армении и озеро Севан: групповая экскурсия из Тбилиси
    Мы отлично провели время - на выходных ездили в Ереван. Арчи прекрасный гид и рассказчик, а Давид хороший и внимательный
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    водитель. Поездка была долгой, но тем не менее всегда интересной и увлекательной. Мы уже ранее бывали в Армении, но ребята нам открыли ее с новой стороны. Очень рекомендую)

    Мы отлично провели время - на выходных ездили в Ереван. Арчи прекрасный гид и рассказчик, а Давид хороший и внимательный водительМы отлично провели время - на выходных ездили в Ереван. Арчи прекрасный гид и рассказчик, а Давид хороший и внимательный водительМы отлично провели время - на выходных ездили в Ереван. Арчи прекрасный гид и рассказчик, а Давид хороший и внимательный водительМы отлично провели время - на выходных ездили в Ереван. Арчи прекрасный гид и рассказчик, а Давид хороший и внимательный водительМы отлично провели время - на выходных ездили в Ереван. Арчи прекрасный гид и рассказчик, а Давид хороший и внимательный водительМы отлично провели время - на выходных ездили в Ереван. Арчи прекрасный гид и рассказчик, а Давид хороший и внимательный водительМы отлично провели время - на выходных ездили в Ереван. Арчи прекрасный гид и рассказчик, а Давид хороший и внимательный водитель
  • Б
    Берта
    7 апреля 2024
    Все краски Армении и озеро Севан: групповая экскурсия из Тбилиси
    Прекрасная экскурсия, отлично организованная и оптимально для однодневного путешествия знакомящая с Арменией и Ереваном. Гид Арчи - пример каким должен и
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    может быть гид- соединение внимания и заботы о путешественника и о личное знание исторического и культурологического материала +отличное чувство юмора. Прекрасный водитель Давид, аккуратно и предельно безопасно ведущий машину. Ну и конечно прекрасные виды озера, заснеженные горы, древние монастыри, армянская Щвейцария, Ереван - все это делает экскурсию просто обязательной для посещения. Огромное спасибо Арчи и Давиду!!!

  • В
    Владимир
    25 февраля 2024
    Из Тбилиси - в Армению: экскурсия в мини-группе
    Все было отлично. Одним выстрелов двух зайцев. Отдыхали в Грузии, на один день в Армению -это отличный вариант. Всё самое главное посмотрели. Остались в восторге. Гид Тимир👍
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  • Л
    Лилия
    4 февраля 2024
    Из Тбилиси - в Армению: экскурсия в мини-группе
    Отлично провели время. Наш гид Тимур сопровождал нас всё время,развёрнуто давал описание каждому историческому месту. Армения нас встретила снежной погодой,но это не омрачило наших впечатлений! Хочется выразить огромную благодарность Тимуру за его титанический труд👍!
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Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Озеро Севан»

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  3. Все краски Армении и озеро Севан: групповая экскурсия из Тбилиси
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  2. Серные бани
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  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Озеро Севан" можно забронировать 3 экскурсии от 117 до 200 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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