Чтобы открыть для себя ещё одну жемчужину Южного Кавказа, отправляйтесь с нами из Тбилиси в Ереван и обратно! В программе: монастырь Агарцин, уютный Дилижан и высокогорное озеро Севан с монастырём Севанаванк. А ещё — обзорная экскурсия по Еревану, которая охватит самые знаковые достопримечательности армянской столицы.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы проведёте целый день в увлекательной поездке в Армению из Тбилиси. Мы сделаем остановки в красивейших местах с видом на горы, увидим озеро Севан, прогуляемся по Дилижану и оценим лучшие достопримечательности Еревана.

План поездки

06.00 — выезд из Тбилиси

09.00 — монастырь Агарцин (1 час)

12.00 — Дилижан (25 минут). Осмотр монумента известным армянским киноактёрам, дегустация знаменитой воды Дилижне.

14.00 — озеро Севан (1 час). Обед в ресторане, откуда открывается прекрасный вид на водную гладь. Не упустите возможность попробовать местный деликатес — севанского сига.

16.00 — монастырь Севанаванк (30 минут). Осмотр комплекса храмов Св. Карапета и Святых Апостолов, построенных в 9 веке.

17.00 — музей современного искусства Еревана (1 час)

18.00 — фонтан и торговая улица на площади Республики (1 час)

19.00 — отправление в Тбилиси

23.00 — прибытие

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

Что включено

Все трансферы по программе

Русскоговорящий гид, сопровождающий группу на всём маршруте

Входные билеты на экскурсионные объекты по программе

Дополнительные расходы