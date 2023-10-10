Совершить однодневное путешествие по маршруту Тбилиси - Севан - Ереван - Тбилиси
Чтобы открыть для себя ещё одну жемчужину Южного Кавказа, отправляйтесь с нами из Тбилиси в Ереван и обратно! В программе: монастырь Агарцин, уютный Дилижан и высокогорное озеро Севан с монастырём Севанаванк.
А ещё — обзорная экскурсия по Еревану, которая охватит самые знаковые достопримечательности армянской столицы.
А ещё — обзорная экскурсия по Еревану, которая охватит самые знаковые достопримечательности армянской столицы.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы проведёте целый день в увлекательной поездке в Армению из Тбилиси. Мы сделаем остановки в красивейших местах с видом на горы, увидим озеро Севан, прогуляемся по Дилижану и оценим лучшие достопримечательности Еревана.
План поездки
- 06.00 — выезд из Тбилиси
- 09.00 — монастырь Агарцин (1 час)
- 12.00 — Дилижан (25 минут). Осмотр монумента известным армянским киноактёрам, дегустация знаменитой воды Дилижне.
- 14.00 — озеро Севан (1 час). Обед в ресторане, откуда открывается прекрасный вид на водную гладь. Не упустите возможность попробовать местный деликатес — севанского сига.
- 16.00 — монастырь Севанаванк (30 минут). Осмотр комплекса храмов Св. Карапета и Святых Апостолов, построенных в 9 веке.
- 17.00 — музей современного искусства Еревана (1 час)
- 18.00 — фонтан и торговая улица на площади Республики (1 час)
- 19.00 — отправление в Тбилиси
- 23.00 — прибытие
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Что включено
- Все трансферы по программе
- Русскоговорящий гид, сопровождающий группу на всём маршруте
- Входные билеты на экскурсионные объекты по программе
Дополнительные расходы
- Питание
ежедневно в 07:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Вахтанга Горгасали
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 07:00Экскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бесо — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 766 туристов
Всем огромный привет! Меня зовут Бесо, мне 32 года. Я родился и живу в прекрасном и радушном городе Тбилиси. Очень хорошо знаю историю и каждый переулок города, в котором даже сокол заблудился, но не мы с вами! С радостью жду вас в гости в солнечном Тбилиси.
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Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
10 окт 2023
Должна была поехать в Армению. Позвонил организатор, сказал, что не едут они туда. Пришлось ехать на другую экскурсию. Благодарна только Нино-великолепная гид
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Групповые
На автобусе
Можно с детьми
Летние
Природа и пейзажи
Святые места
Выездные
На весь день
Монастыри, церкви, храмы
Ереван
Озеро Севан
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