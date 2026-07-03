Чтобы открыть для себя ещё одну жемчужину Южного Кавказа, отправляйтесь с нами из Тбилиси в Ереван и обратно! В программе: монастыри Ахпати, уютный Дилижан и высокогорное озеро Севан с монастырём Севанаванк. А ещё — обзорная экскурсия по Еревану, которая охватит самые знаковые достопримечательности армянской столицы.

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Описание экскурсии

Вы проведёте целый день в увлекательной поездке в Армению из Тбилиси. Мы сделаем остановки в красивейших местах с видом на горы, увидим озеро Севан, прогуляемся по Дилижану и оценим лучшие достопримечательности Еревана.

План поездки

7:00 — выезд из Тбилиси

8:20 — пересечение границы

9:30 — монастырь Ахпати. Этот действующий монастырь состоит из одного притвора, двух погребальных коридоров, трапезной, скриптория, часовни Амазаспи, колокольни и нескольких часовен. Вы полюбуетесь архитектурным ансамблем, а также посетите древние гробницы и кресты Хачкара

11:30 — Дилижан (25 минут). Осмотр монумента известным армянским киноактёрам и дегустация знаменитой воды Дилижне

13:00 — озеро Севан (1 час). Обед в ресторане, откуда открывается прекрасный вид на водную гладь. Не упустите возможность попробовать местный деликатес — севанского сига

14:00 — монастырь Севанаванк (30 минут). Осмотр комплекса храмов Св. Карапета и Святых Апостолов, построенных в 9 веке

15:00 — памятник Матери Армении

16:00 — Каскад, с которого открываются виды на гору Арарат

16:30 — фонтан и торговая улица на площади Республики (40-50 минут)

17:30 — отправление в Тбилиси

23:00 — прибытие

Организационные детали

С вами будет гид из нашей команды.

Что включено

Все трансферы по программе

Русскоговорящий гид, сопровождающий группу на всём маршруте

Входные билеты на экскурсионные объекты по программе

Дополнительные расходы