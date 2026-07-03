Чтобы открыть для себя ещё одну жемчужину Южного Кавказа, отправляйтесь с нами из Тбилиси в Ереван и обратно! В программе: монастыри Ахпати, уютный Дилижан и высокогорное озеро Севан с монастырём Севанаванк.
А ещё — обзорная экскурсия по Еревану, которая охватит самые знаковые достопримечательности армянской столицы.
А ещё — обзорная экскурсия по Еревану, которая охватит самые знаковые достопримечательности армянской столицы.
Описание экскурсии
Вы проведёте целый день в увлекательной поездке в Армению из Тбилиси. Мы сделаем остановки в красивейших местах с видом на горы, увидим озеро Севан, прогуляемся по Дилижану и оценим лучшие достопримечательности Еревана.
План поездки
- 7:00 — выезд из Тбилиси
- 8:20 — пересечение границы
- 9:30 — монастырь Ахпати. Этот действующий монастырь состоит из одного притвора, двух погребальных коридоров, трапезной, скриптория, часовни Амазаспи, колокольни и нескольких часовен. Вы полюбуетесь архитектурным ансамблем, а также посетите древние гробницы и кресты Хачкара
- 11:30 — Дилижан (25 минут). Осмотр монумента известным армянским киноактёрам и дегустация знаменитой воды Дилижне
- 13:00 — озеро Севан (1 час). Обед в ресторане, откуда открывается прекрасный вид на водную гладь. Не упустите возможность попробовать местный деликатес — севанского сига
- 14:00 — монастырь Севанаванк (30 минут). Осмотр комплекса храмов Св. Карапета и Святых Апостолов, построенных в 9 веке
- 15:00 — памятник Матери Армении
- 16:00 — Каскад, с которого открываются виды на гору Арарат
- 16:30 — фонтан и торговая улица на площади Республики (40-50 минут)
- 17:30 — отправление в Тбилиси
- 23:00 — прибытие
Организационные детали
С вами будет гид из нашей команды.
Что включено
- Все трансферы по программе
- Русскоговорящий гид, сопровождающий группу на всём маршруте
- Входные билеты на экскурсионные объекты по программе
Дополнительные расходы
- Питание
ежедневно в 07:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€99
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Вахтанга Горгасали
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бесо — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 1770 туристов
Всем огромный привет! Меня зовут Бесо, мне 32 года. Я родился и живу в прекрасном и радушном городе Тбилиси. Очень хорошо знаю историю и каждый переулок города, в котором даже сокол заблудился, но не мы с вами! С радостью жду вас в гости в солнечном Тбилиси.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Это моя третья поездка to Georgia. Наш день сделала гид Хатуна. Ни минуты в путешествии мы не оставались без интересной информации и ее внимания. Группа была сборная: русско и англоговорящая,
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Т
Отличная была поездка, нам очень понравилось. Особенно наш гид! Вела на двух языках, очень комфортно было в коммуникации.
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Л
Огромное спасибо за экскцрсию Хатуне! Все интересно и понятно, впечатлений много, менять маршрут не нужно, самый оптимальный
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Отличная экскурсия!!! Паати гид профессионал,все подробно и интересно рассказывал,отвечал на все дополнительные вопросы с удовольствием. Рассказывал на двух языках,т. к. туристы были из разных стран. Очень практично,приехав в Грузию,за одно и посетить еще Армению!!! Рекомендую однозначно!
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Т
Посетили сегодня эту замечательную экскурсию и остались довольны. Сопровождал нас прекрасный экскурсовод Бесо и чудесный водитель, Коба подробно рассказывали об истории Грузии и Армении, узнали много интересных фактов, получили ответы на все интересующие вопросы. Давно не получала такую массу положительных эмоций от экскурсий. Всем рекомендую!!
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k
Посетили сегодня эту замечательную экскурсию и остались довольны. Сопровождал нас прекрасный экскурсовод и чудесный водитель, оба подробно рассказывали об истории Грузии и Армении, узнали много интересных фактов, получили ответы на все интересующие вопросы. Давно не получала такую массу положительных эмоций от экскурсий. Всем рекомендую!!
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