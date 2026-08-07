Воспользуйтесь услугами трансфера: аэропорт Тбилиси — Тбилиси (ваш отель), Тбилиси — Кутаиси (ваш отель), Тбилиси — Батуми (ваш отель), Тбилиси — Казбеги (ваш отель), Тбилиси — Кахетия (Сигнахи) (ваш отель), Тбилиси — Ереван (ваш отель).
Описание трансфер
Что вас ожидает: Трансфер — это перевозка гостей. Он бывает зарубежным, когда трансферные услуги предоставляются в стране прибытия. Перевозка гостей выполняется от места прибытия (ж/д вокзал, порт, аэропорт) до отеля и обратно. Водитель всегда даст представление о стране, порекомендует где вкусно поесть и остановится. Важная информация:
- Вы бронируете трансфер водитель забирает в указанном вами месте.
- При трансфере из Аэропорта обязательно указывать: ваш рейс имя и фамилию. Водитель вас встретит с именной табличкой.
• При поездке на горнолыжные курорты, обязательно указывайте, есть ли у вас с собой сноуборды. Важная информация: Способы оплаты на месте гиду:
Наличные — USD, GEL • Онлайн-оплата зарубежной банковской картой.
Каждый день, время обсуждается индивидуально.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день, время обсуждается индивидуально.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Способы оплаты на месте гиду:
- Наличные - USD, GEL
- Онлайн-оплата зарубежной банковской картой
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Тбилиси
Похожие экскурсии на «Трансферы из Тбилиси»
-
13%
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта в Тбилиси
Насладитесь комфортом и спокойствием: наш водитель встретит вас в аэропорту, поможет с багажом и быстро доставит в нужное место. Забудьте о поисках такси
Начало: В аэропорту Тбилиси
Сегодня в 11:30
Завтра в 00:30
от €26
€30 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансферы по Грузии («Аэропорт - Тбилиси») и не только
Надежный сервис, опытные русскоговорящие водители, чистые и удобные автомобили
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:45
от €35 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальный трансфер «Тбилиси - Владикавказ (аэропорт)»
Перевозка из Тбилиси в Владикавказ без пересадок и с комфортом. Профессиональные водители и удобные автомобили обеспечат вам безопасное путешествие
Сегодня в 20:00
Завтра в 00:30
от €250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер по городам Грузии
Безопасно и комфортно доехать от Тбилиси до Гаудари, Кахетии, Батуми
Начало: В указанной вами точке
Завтра в 00:00
9 авг в 00:00
от €88 за всё до 3 чел.
$190 за экскурсию