Трансферы по Грузии («Аэропорт - Тбилиси» и не только)

Надежный сервис, опытные русскоговорящие водители, чистые и удобные автомобили

Вы только прилетели в Грузию? Или уже изучили Тбилиси и планируете поездку в Батуми или Ереван? По каждому запросу мы рады предложить вам качественный трансфер. Вы безопасно и с комфортом доберетесь из пункта А в пункт Б на седане или минивэне.

Кроме того, наши водители всегда готовы дать вам рекомендации по стране и остановиться для обеда или в живописных местах.
Трансферы по Грузии («Аэропорт - Тбилиси» и не только)
Трансферы по Грузии («Аэропорт - Тбилиси» и не только)
Трансферы по Грузии («Аэропорт - Тбилиси» и не только)
Трансферы по Грузии («Аэропорт - Тбилиси» и не только)
Трансферы по Грузии («Аэропорт - Тбилиси» и не только)
Трансферы по Грузии («Аэропорт - Тбилиси» и не только)
Ближайшие даты:
17
дек
18
дек
19
дек
20
дек
21
дек
22
дек
23
дек
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Наши трансферы

1) Аэропорт — Тбилиси: 35€ — легковой автомобиль для 1-3 пассажиров; 55€ — минивэн для 4-5 пассажиров

2) Аэропорт Кутаиси «Копитнари» — Тбилиси: 150€ — легковой автомобиль для 1-3 пассажиров; 170€ — минивэн для 4-5 пассажиров

3) Тбилиси — Кутаиси: 145€ — легковой автомобиль для 1-3 пассажиров; 160€ — минивэн для 4-5 пассажиров

4) Тбилиси — Батуми: 165€ — легковой автомобиль для 1-3 пассажиров; 180€ — минивэн для 4-5 пассажиров

5) Тбилиси — Казбеги: 115€ — легковой автомобиль для 1-3 пассажиров; 135€ — минивэн для 4-5 пассажиров

6) Тбилиси — Кахетия (Сигнахи): 110€ — легковой автомобиль для 1-3 пассажиров; 130€ — минивэн для 4-5 пассажиров

7) Тбилиси — Ереван: 215€ — легковой автомобиль для 1-3 пассажиров; 240€ — минивэн для 4-5 пассажиров

Организационные детали

  • Трансфер осуществляется от вашего отеля или любого другого удобного вам места; в конечном пункте такая же система
  • Трансфер «Аэропорт — Тбилиси» можно забронировать даже за 3 часа до нужного вам времени. Другие трансферы — минимум за 8-10 часов.
  • Если вам нужен трансфер из аэропорта, пожалуйста, указывайте ваш рейс, имя и фамилию. Водитель встретит вас на выходе с именной табличкой.
  • При поездке на горнолыжные курорты, пожалуйста, обязательно указываете, есть ли у вас снаряжение (мы подберем подходящий автомобиль)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

😎Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми🌃Ночные☀️Летние🚘ТрансферКутаиси🏡ВыездныеЕреван

Похожие туры в Тбилиси

Трансфер из аэропорта Тбилиси
24 минуты
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии WST
WST
Нет отзывов
Трансфер из аэропорта Тбилиси
Если вы не хотите делить с кем либо машину или микроавтобус вы легко можете заказать трансфер из аэропорта Тбилиси
Международный аэропорт Тбилиси «Шота Руставели»
$20 за всё до 3 чел.
Трансферы из Тбилиси
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Давид
Давид
Нет отзывов
Трансферы из Тбилиси
Воспользуйтесь услугами трансфера: аэропорт Тбилиси
По договоренности
от $35 за всё до 3 чел.
Трансфер из Тбилиси в Аэропорт, Казбеги, Батуми, Сигнахи, Кутаиси, Боржоми
1 час
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Руслан
Руслан
Нет отзывов
Трансфер из Тбилиси в Аэропорт, Казбеги, Батуми, Сигнахи, Кутаиси, Боржоми
Помимо экскурсий я так же предлагаю услуги трансфера из аэропорта Тбилиси
Место вашего проживания либо встреча в аэропорте
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
от $15 за всё до 3 чел.
Тбилиси: трансфер из аэропорта в любую точку города
30 минут
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Nino
Nino
Нет отзывов
Тбилиси: трансфер из аэропорта в любую точку города
Комфортно добраться до места назначения в компании опытного водителя
в аэропорту
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
40 за всё до 4 чел.
Трансфер «Аэропорт - Тбилиси» с мини-экскурсией
2 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Эдуард
Эдуард
Нет отзывов
Трансфер «Аэропорт - Тбилиси» с мини-экскурсией
Быстро и с комфортом добраться до отеля и получить первое яркое впечатление от города
у аэропорта
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
80 за всё до 10 чел.
Индивидуальный трансфер-экскурсия из Тбилиси в Батуми или наоборот
10 часов
Индивидуальная
до 13 чел.
Организатор экскурсии Around
Around
5
1 отзыв
Индивидуальный трансфер-экскурсия из Тбилиси в Батуми или наоборот
Вас ждёт самый необычный трансфер в вашей жизни - из горного Тбилиси вы спуститесь на побережье в Бутуми
Аэропорт Тбилиси или ваша гостиница
5 янв
от $375 за всё до 6 чел.
Трансферы на горнолыжные курорты из Тбилиси
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Around
Around
Нет отзывов
Трансферы на горнолыжные курорты из Тбилиси
Мы предоставляем трансферы на зимние курорты Грузии
Ваш отель или Аэропорт Тбилиси
от $140 за всё до 7 чел.
Групповой автобусный тур из аэропорта Тбилиси по Грузии
7 дней 12 часов
🚌 На автобусе
Авторский тур
Организатор экскурсии Travel
Travel
Нет отзывов
Групповой автобусный тур из аэропорта Тбилиси по Грузии
Восьмидневный групповой тур по Грузии, где вас ждет ознакомительная экскурсия
По согласованию с туристом
от $521 за 1 человека
Трансферы на горнолыжные курорты из аэропорта Кутаиси
4 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Around
Around
Нет отзывов
Трансферы на горнолыжные курорты из аэропорта Кутаиси
Предлагаем трансферы и экскурсионные трансферы, как индивидуальные, так и групповые
Аэропорт Кутаиси
от $240 за всё до 7 чел.
3-дневный тур-знакомство с Грузией (включая проживание)
3 дня
Авторский тур
до 7 чел.
Организатор экскурсии Туроператор
Туроператор
Нет отзывов
3-дневный тур-знакомство с Грузией (включая проживание)
Проведите незабываемые выходные в солнечной Грузии
Ваш отель
$170 за 1 человека
Тбилиси: трансфер из аэропорта и экспресс-экскурсия
1.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Валико
Валико
Нет отзывов
Тбилиси: трансфер из аэропорта и экспресс-экскурсия
Добраться до отеля с комфортом, увидеть знаковые места города и узнать о них интересные факты
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
80 за всё до 8 чел.
Трансфер: Аэропорт - Тбилиси
1 час
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Клуб
Клуб
Нет отзывов
Трансфер: Аэропорт - Тбилиси
Аэропорт Тбилиси
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
от $35 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Тбилиси
ХОРОШО
🧭
ТАМ