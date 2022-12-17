1) Аэропорт — Тбилиси: 35€ — легковой автомобиль для 1-3 пассажиров; 55€ — минивэн для 4-5 пассажиров
2) Аэропорт Кутаиси «Копитнари» — Тбилиси: 150€ — легковой автомобиль для 1-3 пассажиров; 170€ — минивэн для 4-5 пассажиров
3) Тбилиси — Кутаиси: 145€ — легковой автомобиль для 1-3 пассажиров; 160€ — минивэн для 4-5 пассажиров
4) Тбилиси — Батуми: 165€ — легковой автомобиль для 1-3 пассажиров; 180€ — минивэн для 4-5 пассажиров
5) Тбилиси — Казбеги: 115€ — легковой автомобиль для 1-3 пассажиров; 135€ — минивэн для 4-5 пассажиров
6) Тбилиси — Кахетия (Сигнахи): 110€ — легковой автомобиль для 1-3 пассажиров; 130€ — минивэн для 4-5 пассажиров
7) Тбилиси — Ереван: 215€ — легковой автомобиль для 1-3 пассажиров; 240€ — минивэн для 4-5 пассажиров