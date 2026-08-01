Первое впечатление о Тбилиси начинается с комфортного трансфера из аэропорта. Водитель встретит в зале прилета с табличкой, поможет с багажом и доставит к месту назначения. Автомобиль оснащен кондиционером и Wi-Fi, что делает поездку максимально комфортной. Трансфер подходит для путешественников, ценящих удобство и безопасность. Доступны детские сиденья по запросу. Услуга позволяет избежать очередей и ожидания такси, обеспечивая спокойное начало путешествия
6 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортный автомобиль с Wi-Fi
- 🛬 Встреча в зале прилета
- 🧳 Помощь с багажом
- ⏱️ Быстрая доставка по адресу
- 📡 Отслеживание рейса онлайн
- 👶 Детские сиденья по запросу
Лучшее время для посещения
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Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, идеально подходят для трансфера из аэропорта в Тбилиси. В это время года можно насладиться живописными видами Кавказских гор и реки Кура, которые открываются из окна автомобиля. В дополнение к летним месяцам, весна и осень также являются хорошим временем для поездки. В апреле, мае, сентябре и октябре меньше туристов, что позволяет быстрее добраться до места назначения и избежать суеты.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Аэропорт
Описание трансфер
Обратите внимание: данная программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
Высокий уровень сервиса
Забудьте об очередях, утомительных поисках такси и спорах о цене! Наш профессиональный дружелюбный водитель встретит вас в аэропорту с табличкой, где будут указаны ваши имя и фамилия. Поможет с багажом и с комфортом довезёт по указанному адресу. Вам останется любоваться видом из окна в предвкушении приятного отдыха.
Организационные детали
- По запросу мы можем организовать трансфер для большего числа людей: 4-5 человек — €40, 6-8 человек — €60, 9-20 человек — €90
- Наши автомобили: Toyota Camry, Toyota Wish, Nissan Serena, Toyota Prius, Mercedes Viano, Mercedes Benz S class, Mercedes Benz Sprinter. Если указанные машины окажутся заняты, мы заменим их на авто того же класса
- При бронировании сообщите: дату и время прилета, количество человек, номер рейса, имя и фамилию, контактный номер, адрес в Тбилиси
- Мы можем предоставить детские сиденья или бустеры. Напишите об этом заранее
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмиль — Организатор в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 191 туриста
Добро пожаловать в Тбилиси, друзья! Меня зовут Эмиль. Вместе с единомышленниками мы построили качественный транспортный сервис. Наша компания на рынке туризма более 7 лет и занимается организацией трансферов. Все наши водители — профессионалы своего дела, автомобили — современные, чистые, в прекрасном состоянии. Ждём вас.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 42 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Заказывали просто трансфер из аэропорта до отеля, а получили целое путешествие😁. Если хотите ощутить настоящее Грузинское гостеприимство то вам к Эмилю! 😌 Встретил как договаривались, вовремя, с табличкой, по дороге
+11
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Все понравилось и точно рекомендую. Буду пользоваться сама услугами Эмиля, если нужны услуги трансфера.
Как это было: заказали через приложение Трипстер. Эмиль написал нам сразу. Затем ждал нас в аэропорту с табличкой, помог с багажом. По дороге рассказывал про город, районы и историю.
Как это было: заказали через приложение Трипстер. Эмиль написал нам сразу. Затем ждал нас в аэропорту с табличкой, помог с багажом. По дороге рассказывал про город, районы и историю.
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В
Искренне благодарны Эмилю за трансфер и познавательную экскурсию по дороге.
Получили замечательные впечатления!
Получили замечательные впечатления!
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А
Все полностью соответствует описанию. Эмиль встретил нас с табличкой на выходе из зоны прилета, помог донести чемодан до машины. Во время поездки рассказал нам о городе, показал знаковые места, ответил
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Г
Организация трансфера на высоком профессиональном уровне. Не смотря на задержки в авиаперелетах, вас ждут и встречают, как было оговорено заранее. Комфортно и быстро доставят к месту назначения, по пути ответят на все вопросы и дадут при необходимости дельные советы. Одним словом: доверьтесь профессионалам работающим за вменяемые деньги и ваш отдых начнётся с положительных эмоций.
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И
Встретили с табличкой у выхода из зоны прилета, чемодан взяли, до машины довели (надо чуть пройти пешком). По дороге краткая экскурсия и ответы на все интересующие вас вопросы. В салоне вода и салфетки для комфорта, после самолета очень актуально. Остались довольны
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