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Трансфер из аэропорта в Тбилиси

Насладитесь комфортом и спокойствием: наш водитель встретит вас в аэропорту, поможет с багажом и быстро доставит в нужное место. Забудьте о поисках такси
Первое впечатление о Тбилиси начинается с комфортного трансфера из аэропорта. Водитель встретит в зале прилета с табличкой, поможет с багажом и доставит к месту назначения. Автомобиль оснащен кондиционером и Wi-Fi, что делает поездку максимально комфортной. Трансфер подходит для путешественников, ценящих удобство и безопасность. Доступны детские сиденья по запросу. Услуга позволяет избежать очередей и ожидания такси, обеспечивая спокойное начало путешествия
5
42 отзыва

6 причин купить этот трансфер

  • 🚗 Комфортный автомобиль с Wi-Fi
  • 🛬 Встреча в зале прилета
  • 🧳 Помощь с багажом
  • ⏱️ Быстрая доставка по адресу
  • 📡 Отслеживание рейса онлайн
  • 👶 Детские сиденья по запросу

Лучшее время для посещения

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Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, идеально подходят для трансфера из аэропорта в Тбилиси. В это время года можно насладиться живописными видами Кавказских гор и реки Кура, которые открываются из окна автомобиля. В дополнение к летним месяцам, весна и осень также являются хорошим временем для поездки. В апреле, мае, сентябре и октябре меньше туристов, что позволяет быстрее добраться до места назначения и избежать суеты.
Сейчас август — это идеальное время.
Трансфер из аэропорта в Тбилиси
Трансфер из аэропорта в Тбилиси
Трансфер из аэропорта в Тбилиси

Что можно увидеть

  • Аэропорт

Описание трансфер

Обратите внимание: данная программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Высокий уровень сервиса

Забудьте об очередях, утомительных поисках такси и спорах о цене! Наш профессиональный дружелюбный водитель встретит вас в аэропорту с табличкой, где будут указаны ваши имя и фамилия. Поможет с багажом и с комфортом довезёт по указанному адресу. Вам останется любоваться видом из окна в предвкушении приятного отдыха.

Организационные детали

  • По запросу мы можем организовать трансфер для большего числа людей: 4-5 человек — €40, 6-8 человек — €60, 9-20 человек — €90
  • Наши автомобили: Toyota Camry, Toyota Wish, Nissan Serena, Toyota Prius, Mercedes Viano, Mercedes Benz S class, Mercedes Benz Sprinter. Если указанные машины окажутся заняты, мы заменим их на авто того же класса
  • При бронировании сообщите: дату и время прилета, количество человек, номер рейса, имя и фамилию, контактный номер, адрес в Тбилиси
  • Мы можем предоставить детские сиденья или бустеры. Напишите об этом заранее

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В аэропорту Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмиль
Эмиль — Организатор в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 191 туриста
Добро пожаловать в Тбилиси, друзья! Меня зовут Эмиль. Вместе с единомышленниками мы построили качественный транспортный сервис. Наша компания на рынке туризма более 7 лет и занимается организацией трансферов. Все наши водители — профессионалы своего дела, автомобили — современные, чистые, в прекрасном состоянии. Ждём вас.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 42 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
40
4
3
2
2
1
олеся
Заказывали просто трансфер из аэропорта до отеля, а получили целое путешествие😁. Если хотите ощутить настоящее Грузинское гостеприимство то вам к Эмилю! 😌 Встретил как договаривались, вовремя, с табличкой, по дороге
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остановил в обменнике с выгодным курсом, также получили вводную информацию для туристов, от и до, куда пойти, что посмотреть, что съесть и тд… Мы сразу поняли, что нам повезло и решили не отпускать Эмиля и попросили сопроводить нас в нашем путешествии по достопримечательностям. 😁Эмиль великодушно согласился. Все не перечислю, но самые главные места и даже более мы посетили. Кахетию, Гареджи,Мцхета и Сигнахи – город любви о котором мы даже не знали. Эмиль посоветовал, отвез нас туда и терпеливо ждал)). Мы вообще много чего посещали, ходили,фотографировались,Эмиль нас вообще не ограничивал во времени. Во время поездки сам предлагал нам какие-то интересные местечки))))(например, как я уже говорила, о Сигнахи мы вообще не знали, а это оказался просто волшебный город))))) Экскурсии Эмиль организовывал таким образом, что когда мы приезжали в ту или иную достопримечательность нас уже ждал наш личный экскурсовод и проводил нам экскурсию (экскурсоводы входили в стоимость поездки мы отдельно не оплачивали их😁), при этом Эмиль всегда подходил и спрашивал, все ли хорошо у нас, так что мы были под контролем не потеряешься точно…. хотя пытались но увы😂 Эмиль всегда нас находил как ему это удавалось мы так мы и не поняли😁 Вообщем, это человек с огромным грузинским сердцем и душой, мы такое внимание и отношение (особенно в сфере туризма) встречаем первый раз ❤️ Ощущение, что мы приехали к своему родственнику🥰 Эмиль всегда старался чтобы в машине всегда была прохладная вода, контролировал каждую мелочь😌 на каждой остановке приносил нам лимонад, холодный чай, мороженое, постоянно предлагал всякие вкусняшки😋 в деревне он остановил нас что бы закупиться домашней и недорогой чурчхелой, мы купили родственникам, а он угостил нас😁 все подсказывал, даже по сувенирам, какие лучше, помог мне выбрать куклу в национальном костюме, (понимаете вообще уровень👍) Так приятно, нет слов!!! Один раз мы гуляли,что-то смотрели и вдруг, откуда не возьмись – Эмиль, в руках три мороженки с вином (безумно вкусные😋)снова нас угощает…. Вышли с монастыря святой Нины(Бодбе), очень устали, жарко🥵,стоит наш Эмиль и машет рукой, зовёт, на столе уже стоят капучино и холодный пепси – ну песня просто!! Сам все заказал и ждет нас… короче сервис на высшем уровне😁, а главное от души😁, ведь он мог бы этого всего не делать… его задача была просто отвезти привезти…. но об этом то и весь рассказ …. У меня так родственники обо не не заботятся 😂😂😂 и все это на минуточку он за свой счет организовал (я про вкусняшки и напитки) у нас бы такой счет выкатили бы за это…. А он это делал от души вот что главное ….. он мог привезти куда мы просили и все … нет … он посоветует: «а давите туда, а давайте сюда, доедем, посмотрим, погуляете там, заедете туда и т. п.» мы честно в хорошем шоке …. Эмоции переполняют нас и от красот Грузии и от Нашего гостеприимного Эмиля❤️без которого наше точно не было бы таким прекрасным и душевным😁 Много увидели того, что на обычных экскурсиях,поверье, не покажут…. терпеливости этого человек нет границ и всегда на улыбке, для него было главным чтобы мы были довольны 😁 надо остановить для фото у коров – остановились, с лошадками сфоткаться –пожалуйста, Эмиль сам и фоткал и снимал 😂😂😂😂 ослика увидели в окно – все по тормозам 😂😂😂 Короче ребята путешествовать с Эмилем – это сказка😁 по дороге к очередной локации остановил нас у местного домика нам накрыли на стол домашний сыр, вино томаты, хлеб горячий, масло все домашнее ….. нереально вкусно покажу фото ….. мы сами даже бы и не знали, что такое есть 😁 много чего тут не передать ….. так редко встретишь сейчас человека которому просто хотелось чтобы нам все понравилось и который от души старался бы этому поспособствовать (а уже где-то потом на последнем месте стояла для него цена вопроса… при чем вполне поверье адекватная всему этому)))) согласитесь это такая редкость …. Такие люди ❤️ Мы благодарим Эмиля за это прекрасное время, желаем ему всех благ и хороших гостей. Мы обязательно вернемся в Грузию, т. к. не все успели посмотреть и конечно же обратимся только к нашему Эмилю 🫶 обратно в аэропорт мы тоже уезжали с ним)))))

С уважением Олеся, Мария, Даниил

Заказывали просто трансфер из аэропорта до отеля, а получили целое путешествие😁. Если хотите ощутить настоящее Грузинское
Заказывали просто трансфер из аэропорта до отеля, а получили целое путешествие😁. Если хотите ощутить настоящее Грузинское
Заказывали просто трансфер из аэропорта до отеля, а получили целое путешествие😁. Если хотите ощутить настоящее Грузинское
Заказывали просто трансфер из аэропорта до отеля, а получили целое путешествие😁. Если хотите ощутить настоящее Грузинское
Заказывали просто трансфер из аэропорта до отеля, а получили целое путешествие😁. Если хотите ощутить настоящее Грузинское
Заказывали просто трансфер из аэропорта до отеля, а получили целое путешествие😁. Если хотите ощутить настоящее Грузинское
Заказывали просто трансфер из аэропорта до отеля, а получили целое путешествие😁. Если хотите ощутить настоящее Грузинское
Заказывали просто трансфер из аэропорта до отеля, а получили целое путешествие😁. Если хотите ощутить настоящее Грузинское+11
Заказывали просто трансфер из аэропорта до отеля, а получили целое путешествие😁. Если хотите ощутить настоящее Грузинское
Заказывали просто трансфер из аэропорта до отеля, а получили целое путешествие😁. Если хотите ощутить настоящее Грузинское
Заказывали просто трансфер из аэропорта до отеля, а получили целое путешествие😁. Если хотите ощутить настоящее Грузинское
Заказывали просто трансфер из аэропорта до отеля, а получили целое путешествие😁. Если хотите ощутить настоящее Грузинское
Заказывали просто трансфер из аэропорта до отеля, а получили целое путешествие😁. Если хотите ощутить настоящее Грузинское
Заказывали просто трансфер из аэропорта до отеля, а получили целое путешествие😁. Если хотите ощутить настоящее Грузинское
Заказывали просто трансфер из аэропорта до отеля, а получили целое путешествие😁. Если хотите ощутить настоящее Грузинское
Заказывали просто трансфер из аэропорта до отеля, а получили целое путешествие😁. Если хотите ощутить настоящее Грузинское
Заказывали просто трансфер из аэропорта до отеля, а получили целое путешествие😁. Если хотите ощутить настоящее Грузинское
Заказывали просто трансфер из аэропорта до отеля, а получили целое путешествие😁. Если хотите ощутить настоящее Грузинское
Заказывали просто трансфер из аэропорта до отеля, а получили целое путешествие😁. Если хотите ощутить настоящее Грузинское
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Галина
Все понравилось и точно рекомендую. Буду пользоваться сама услугами Эмиля, если нужны услуги трансфера.

Как это было: заказали через приложение Трипстер. Эмиль написал нам сразу. Затем ждал нас в аэропорту с табличкой, помог с багажом. По дороге рассказывал про город, районы и историю.
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В
Искренне благодарны Эмилю за трансфер и познавательную экскурсию по дороге.
Получили замечательные впечатления!
Искренне благодарны Эмилю за трансфер и познавательную экскурсию по дороге.
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А
Все полностью соответствует описанию. Эмиль встретил нас с табличкой на выходе из зоны прилета, помог донести чемодан до машины. Во время поездки рассказал нам о городе, показал знаковые места, ответил
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на все интересующие вопросы. по поводу оплаты, можно списаться с ним заранее на платформе и уточнить стоимость поездки в ларах или долларах. я бы порекомендовала поездку с Эмилем если вы хотите с комфортом добраться до нужной точке в городе и по дороге составить свое первое впечатление о том, чем живет город и как все устроено

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Г
Организация трансфера на высоком профессиональном уровне. Не смотря на задержки в авиаперелетах, вас ждут и встречают, как было оговорено заранее. Комфортно и быстро доставят к месту назначения, по пути ответят на все вопросы и дадут при необходимости дельные советы. Одним словом: доверьтесь профессионалам работающим за вменяемые деньги и ваш отдых начнётся с положительных эмоций.
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И
Встретили с табличкой у выхода из зоны прилета, чемодан взяли, до машины довели (надо чуть пройти пешком). По дороге краткая экскурсия и ответы на все интересующие вас вопросы. В салоне вода и салфетки для комфорта, после самолета очень актуально. Остались довольны
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