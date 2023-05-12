С комфортом добраться до города с профессиональным водителем
Первое впечатление о месте очень важно.
Мы встретим вас в зале прилета и доставим к месту назначения по кратчайшему пути, соблюдая все правила безопасности. Вам не придётся беспокоиться о задержке рейса, так как мы отслеживаем все изменения онлайн. Трансфер проходит на комфортабельном чистом автомобиле c кондиционером и wi-fi.
Мы встретим вас в зале прилета и доставим к месту назначения по кратчайшему пути, соблюдая все правила безопасности. Вам не придётся беспокоиться о задержке рейса, так как мы отслеживаем все изменения онлайн. Трансфер проходит на комфортабельном чистом автомобиле c кондиционером и wi-fi.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Обратите внимание: данная программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
Высокий уровень сервиса
Забудьте об очередях, утомительных поисках такси и спорах о цене! Наш профессиональный дружелюбный водитель встретит вас в аэропорту с табличкой, где будут указаны ваши имя и фамилия. Поможет с багажом и с комфортом довезёт по указанному адресу. Вам останется любоваться видом из окна в предвкушение приятного отдыха.
Организационные детали
- По запросу мы можем организовать трансфер для большего числа людей: 4-5 человек — 40 евро, 6-8 человек — 60 евро, 9-20 человек — 90 евро
- Наши автомобили: Toyota Camry, Toyota Wish, Nissan Serena, Toyota Prius, Mercedes Viano, Mercedes Benz S class, Mercedes Benz Sprinter. Если указанные машины окажутся заняты, мы заменим их на авто того же класса.
- При бронировании сообщите: дату и время прилета, количество человек, номер рейса, имя и фамилию, контактный номер, адрес в Тбилиси
- Мы можем предоставить детские сиденья или бустеры. Напишите об этом заранее.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в аэропорту Тбилиси
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмиль — Организатор в Тбилиси
Добро пожаловать в Тбилиси, друзья! Меня зовут Эмиль. Вместе с единомышленниками мы построили качественный транспортный сервис. Наша компания на рынке туризма более 7 лет и занимается организацией трансферов. Все наши водители — профессионалы своего дела, автомобили — современные, чистые, в прекрасном состоянии. Ждём вас.Задать вопрос
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