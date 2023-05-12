Первое впечатление о месте очень важно. Мы встретим вас в зале прилета и доставим к месту назначения по кратчайшему пути, соблюдая все правила безопасности. Вам не придётся беспокоиться о задержке рейса, так как мы отслеживаем все изменения онлайн. Трансфер проходит на комфортабельном чистом автомобиле c кондиционером и wi-fi.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Обратите внимание: данная программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Высокий уровень сервиса

Забудьте об очередях, утомительных поисках такси и спорах о цене! Наш профессиональный дружелюбный водитель встретит вас в аэропорту с табличкой, где будут указаны ваши имя и фамилия. Поможет с багажом и с комфортом довезёт по указанному адресу. Вам останется любоваться видом из окна в предвкушение приятного отдыха.

Организационные детали