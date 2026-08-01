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остановил в обменнике с выгодным курсом, также получили вводную информацию для туристов, от и до, куда пойти, что посмотреть, что съесть и тд… Мы сразу поняли, что нам повезло и решили не отпускать Эмиля и попросили сопроводить нас в нашем путешествии по достопримечательностям. 😁Эмиль великодушно согласился. Все не перечислю, но самые главные места и даже более мы посетили. Кахетию, Гареджи,Мцхета и Сигнахи – город любви о котором мы даже не знали. Эмиль посоветовал, отвез нас туда и терпеливо ждал)). Мы вообще много чего посещали, ходили,фотографировались,Эмиль нас вообще не ограничивал во времени. Во время поездки сам предлагал нам какие-то интересные местечки))))(например, как я уже говорила, о Сигнахи мы вообще не знали, а это оказался просто волшебный город))))) Экскурсии Эмиль организовывал таким образом, что когда мы приезжали в ту или иную достопримечательность нас уже ждал наш личный экскурсовод и проводил нам экскурсию (экскурсоводы входили в стоимость поездки мы отдельно не оплачивали их😁), при этом Эмиль всегда подходил и спрашивал, все ли хорошо у нас, так что мы были под контролем не потеряешься точно…. хотя пытались но увы😂 Эмиль всегда нас находил как ему это удавалось мы так мы и не поняли😁 Вообщем, это человек с огромным грузинским сердцем и душой, мы такое внимание и отношение (особенно в сфере туризма) встречаем первый раз ❤️ Ощущение, что мы приехали к своему родственнику🥰 Эмиль всегда старался чтобы в машине всегда была прохладная вода, контролировал каждую мелочь😌 на каждой остановке приносил нам лимонад, холодный чай, мороженое, постоянно предлагал всякие вкусняшки😋 в деревне он остановил нас что бы закупиться домашней и недорогой чурчхелой, мы купили родственникам, а он угостил нас😁 все подсказывал, даже по сувенирам, какие лучше, помог мне выбрать куклу в национальном костюме, (понимаете вообще уровень👍) Так приятно, нет слов!!! Один раз мы гуляли,что-то смотрели и вдруг, откуда не возьмись – Эмиль, в руках три мороженки с вином (безумно вкусные😋)снова нас угощает…. Вышли с монастыря святой Нины(Бодбе), очень устали, жарко🥵,стоит наш Эмиль и машет рукой, зовёт, на столе уже стоят капучино и холодный пепси – ну песня просто!! Сам все заказал и ждет нас… короче сервис на высшем уровне😁, а главное от души😁, ведь он мог бы этого всего не делать… его задача была просто отвезти привезти…. но об этом то и весь рассказ …. У меня так родственники обо не не заботятся 😂😂😂 и все это на минуточку он за свой счет организовал (я про вкусняшки и напитки) у нас бы такой счет выкатили бы за это…. А он это делал от души вот что главное ….. он мог привезти куда мы просили и все … нет … он посоветует: «а давите туда, а давайте сюда, доедем, посмотрим, погуляете там, заедете туда и т. п.» мы честно в хорошем шоке …. Эмоции переполняют нас и от красот Грузии и от Нашего гостеприимного Эмиля❤️без которого наше точно не было бы таким прекрасным и душевным😁 Много увидели того, что на обычных экскурсиях,поверье, не покажут…. терпеливости этого человек нет границ и всегда на улыбке, для него было главным чтобы мы были довольны 😁 надо остановить для фото у коров – остановились, с лошадками сфоткаться –пожалуйста, Эмиль сам и фоткал и снимал 😂😂😂😂 ослика увидели в окно – все по тормозам 😂😂😂 Короче ребята путешествовать с Эмилем – это сказка😁 по дороге к очередной локации остановил нас у местного домика нам накрыли на стол домашний сыр, вино томаты, хлеб горячий, масло все домашнее ….. нереально вкусно покажу фото ….. мы сами даже бы и не знали, что такое есть 😁 много чего тут не передать ….. так редко встретишь сейчас человека которому просто хотелось чтобы нам все понравилось и который от души старался бы этому поспособствовать (а уже где-то потом на последнем месте стояла для него цена вопроса… при чем вполне поверье адекватная всему этому)))) согласитесь это такая редкость …. Такие люди ❤️ Мы благодарим Эмиля за это прекрасное время, желаем ему всех благ и хороших гостей. Мы обязательно вернемся в Грузию, т. к. не все успели посмотреть и конечно же обратимся только к нашему Эмилю 🫶 обратно в аэропорт мы тоже уезжали с ним)))))



С уважением Олеся, Мария, Даниил