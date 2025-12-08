Погрузитесь в атмосферу армянского Лори — одного из самых живописных и насыщенных историей регионов Армении. Это путешествие начинается в Тбилиси, откуда вы отправитесь на целый день за вдохновением, древней архитектурой и удивительными открытиями. Первая остановка — монастырь Ахтала, выстроенный в X веке. Место поражает контрастом: суровые каменные стены снаружи и яркие фрески внутри, сохранившиеся на протяжении веков. Далее по маршруту — монастырь Ахпат, жемчужина средневековой армянской архитектуры, занесённая в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Построенный в X веке, он веками был духовным и образовательным центром региона. Путь продолжается в город Алаверди — индустриальный центр с непростой историей, раскинувшийся в глубоком ущелье между горами. Здесь будет короткая остановка на фото и возможность ощутить контраст между суровой природой и наследием советской эпохи. Следом — визит в музей братьев Микоян, где открывается ещё одна грань армянской истории:

один брат — политик, стоявший у руля СССР наравне с крупнейшими фигурами, другой — авиаконструктор, имя которого носят знаменитые самолёты Ми

Г. Завершается экскурсия в монастырском комплексе Санаин — ещё одном объекте ЮНЕСКО. Он — своего рода «брат» Ахпата, созданный в ту же эпоху, но с собственным характером и архитектурными особенностями.