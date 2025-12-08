Увлекательная экскурсия из Тбилиси в сердце Лорийского региона Армении — край зелёных ущелий, горных пейзажей и древних монастырей.
Вас ждёт знакомство с шедеврами средневековой архитектуры: величественная Ахтала с её прекрасно сохранившимися фресками, монастырь Ахпат — один из духовных центров Армении, включённый в список ЮНЕСКО, и Санаин, некогда важнейший культурный и образовательный центр.
Описание экскурсии
Погрузитесь в атмосферу армянского Лори — одного из самых живописных и насыщенных историей регионов Армении. Это путешествие начинается в Тбилиси, откуда вы отправитесь на целый день за вдохновением, древней архитектурой и удивительными открытиями. Первая остановка — монастырь Ахтала, выстроенный в X веке. Место поражает контрастом: суровые каменные стены снаружи и яркие фрески внутри, сохранившиеся на протяжении веков. Далее по маршруту — монастырь Ахпат, жемчужина средневековой армянской архитектуры, занесённая в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Построенный в X веке, он веками был духовным и образовательным центром региона. Путь продолжается в город Алаверди — индустриальный центр с непростой историей, раскинувшийся в глубоком ущелье между горами. Здесь будет короткая остановка на фото и возможность ощутить контраст между суровой природой и наследием советской эпохи. Следом — визит в музей братьев Микоян, где открывается ещё одна грань армянской истории:
один брат — политик, стоявший у руля СССР наравне с крупнейшими фигурами, другой — авиаконструктор, имя которого носят знаменитые самолёты Ми
Г. Завершается экскурсия в монастырском комплексе Санаин — ещё одном объекте ЮНЕСКО. Он — своего рода «брат» Ахпата, созданный в ту же эпоху, но с собственным характером и архитектурными особенностями.
Отправляемся каждый день в 10:00. В период с октября по май спрашивайте о наличии программы за день раньше.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги профессионального гида
- Транспортировка на комфортном микроавтобусе
Что не входит в цену
- Вход в музей (3$)
- Обед (от 20 $)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Тбилиси, ул. Абано 13
Когда и сколько длится?
Когда: Отправляемся каждый день в 10:00. В период с октября по май спрашивайте о наличии программы за день раньше.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
