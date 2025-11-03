А Артем Замечательный вариант для ознакомления с историей Грузии. Особенно спасибо гиду Ника, за подробную информацию о храмах и истории страны. Так же понравилось дегустация вина от сомелье Степана.

N Natali Очень понравился маршрут, гид Ника, замечательный, очень интересно рассказывает историю Сакартвело, чувствуется любовь к стране и большая принадлежность к нации, прекрасное чувство юмора! Но, необходимо убрать из лексикона выражение""как бы"!

А Артем

Я Яна Экскурсия очень понравилась, гид Зура отлично все рассказывал. Красивые места с историей. Также дегустация была очень интересной с душевными тостами.

А Алекс Мы посетили древний город Мцхета его монастыри и церкви. Нам очень понравилось! Зураб наш гид очень грамотный и позитивный человек. Спасибо!

А Алекс Очень понравилась экскурсия в Мцхета. Наш гид Зураб без усталости все 4 часа нам рассказывал историю города. Нам очень понравилось!

К Константин Отличная экскурсия и опытный гид Зура🔥

С Светлана Экскурсоводом в этой поездке по святым местам был Зураб, который хорошо знает историю своей страны. Мы попали в Мцхету в день праздника храма, было очень много народа, пришлось долго выезжать из города. Но, мы узнали много о становлении православия в Грузии, о святой Нино.

Р Рена Понравилась природа.

Гид Ника был очень любезен,с ним было комфортно.

Можем порекомендовать экскурсию своим друзьям с вашей компанией и именно с этим гидом.

Л Лариса Зураб, спасибо огромное! Прекрасная экскурсия!!! Весело, легко и много интересного!!! Отличный гид!!!

T Tatiana Ездили в мцхету вчера,день выбрали не удачно из за праздника не смогли все увидеть,лучшее что было в экскусии наш гид Георгий (чаха)

Гид очень эрудированный,много интерессного рассказал,ответил на все вопросы,удачи вам

П Полина Экскурсия очень понравилась!



Гид вел экскурсию очень живо, интересно, с чувством юмора. Узнали много необычных фактов о Грузии



И водителю тоже отдельное спасибо за очень комфортное вождение!

Д Д Очень понравилась экскурсия во Мцхету. Экскурсовод Риваз прекрасно справился со своей работой, нам было очень интересно. Водитель Давид аккуратно вёл автобус. Дегустация у Степана и Георгия была превосходной! Большое Вам всем спасибо за гостеприимство, радушие и чувство юмора!

О Олег Интересная экскурсия, но автобус староват. Наталья замечательный гид, который способен ответить на любой вопрос. Совет: пораньше приходите к началу экскурсии, чтобы занять нормальные места.