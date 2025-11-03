Присоединяйтесь к нам в увлекательном путешествии в Мцхету — один из старейших городов Грузии и культурную столицу страны! Вы погрузитесь в атмосферу древности, посетите величественные храмы и исторические памятники, такие
Описание экскурсии
Мы отправляемся в увлекательную экскурсию по древней Грузии, чтобы узнать историю, насладиться природой и погрузиться в атмосферу виноделия Грузии. Вы увидите:
- Мцхету — древнюю столицу Грузии. Город имеет богатую историю и культурное наследие. Он включён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В прошлом Мцхета была важным религиозным и политическим центром Грузии;
- Светицховели — один из самых значимых и роскошных храмов Грузии, возведённый в XI столетии. Он считается важнейшей святыней страны, и, по легенде, именно здесь хранится хитон Христа, который был принесён в Мцхету и стал объектом поклонения;
- монастырь Джвари, который находится на возвышенности, откуда открывается великолепный вид на место, где реки Мтквари и Арагви соединяются. Монастырь был возведён в VI веке и занимает важное место в истории христианства в Грузии. Согласно легенде, именно здесь святая Нино установила крест, который стал символом христианства в стране;
- монастырь Самтавро — место, где покоится святая Нино, которая принесла христианство в Грузию. Монастырь был основан в IV веке и является важным местом паломничества для всех, кто интересуется историей христианства в Грузии. В храме сохранились древние фрески и архитектурные элементы, что делает его не только духовным, но и культурным наследием. В конце экскурсии вы посетите один из знаменитых тбилисских винных погребов, где сможете попробовать грузинские вина и чачу. Во время дегустации вам расскажут о секретах виноделия и поделятся интересными историями о грузинских традициях. Важная информация: Пожалуйста, заранее предупреждайте организатора, если не можете отправиться на экскурсию.
Каждый день в 12:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мцхета
- Монастырь Джвари
- Слияние рек Арагви и Куры
- Собор Светицховели
- Самтавро
Что включено
- Услуги гида
- Комфортабельный микроавтобус
- Входные билеты
- Дегустации вина и чачи
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ул. Абано, 11
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 12:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Важная информация
- Пожалуйста
- Заранее предупреждайте организатора
- Если не можете отправиться на экскурсию
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 25 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Артем
3 ноя 2025
Замечательный вариант для ознакомления с историей Грузии. Особенно спасибо гиду Ника, за подробную информацию о храмах и истории страны. Так же понравилось дегустация вина от сомелье Степана.
N
Natali
2 ноя 2025
Очень понравился маршрут, гид Ника, замечательный, очень интересно рассказывает историю Сакартвело, чувствуется любовь к стране и большая принадлежность к нации, прекрасное чувство юмора! Но, необходимо убрать из лексикона выражение""как бы"!
А
Артем
28 окт 2025
Я
Яна
27 окт 2025
Экскурсия очень понравилась, гид Зура отлично все рассказывал. Красивые места с историей. Также дегустация была очень интересной с душевными тостами.
А
Алекс
27 окт 2025
Мы посетили древний город Мцхета его монастыри и церкви. Нам очень понравилось! Зураб наш гид очень грамотный и позитивный человек. Спасибо!
А
Алекс
26 окт 2025
Очень понравилась экскурсия в Мцхета. Наш гид Зураб без усталости все 4 часа нам рассказывал историю города. Нам очень понравилось!
К
Константин
26 окт 2025
Отличная экскурсия и опытный гид Зура🔥
С
Светлана
21 окт 2025
Экскурсоводом в этой поездке по святым местам был Зураб, который хорошо знает историю своей страны. Мы попали в Мцхету в день праздника храма, было очень много народа, пришлось долго выезжать из города. Но, мы узнали много о становлении православия в Грузии, о святой Нино.
Р
Рена
21 окт 2025
Понравилась природа.
Гид Ника был очень любезен,с ним было комфортно.
Можем порекомендовать экскурсию своим друзьям с вашей компанией и именно с этим гидом.
Л
Лариса
19 окт 2025
Зураб, спасибо огромное! Прекрасная экскурсия!!! Весело, легко и много интересного!!! Отличный гид!!!
T
Tatiana
15 окт 2025
Ездили в мцхету вчера,день выбрали не удачно из за праздника не смогли все увидеть,лучшее что было в экскусии наш гид Георгий (чаха)
П
Полина
13 окт 2025
Экскурсия очень понравилась!
Гид вел экскурсию очень живо, интересно, с чувством юмора. Узнали много необычных фактов о Грузии
И водителю тоже отдельное спасибо за очень комфортное вождение!
Д
Д
13 окт 2025
Очень понравилась экскурсия во Мцхету. Экскурсовод Риваз прекрасно справился со своей работой, нам было очень интересно. Водитель Давид аккуратно вёл автобус. Дегустация у Степана и Георгия была превосходной! Большое Вам всем спасибо за гостеприимство, радушие и чувство юмора!
О
Олег
7 окт 2025
Интересная экскурсия, но автобус староват. Наталья замечательный гид, который способен ответить на любой вопрос. Совет: пораньше приходите к началу экскурсии, чтобы занять нормальные места.
А
Александр
4 окт 2025
