Боржоми и скальные города Уплисцихе и Вардзиа. Индивидуальный тур

Окунуться в историю страны, исследовать древние крепости и погулять по знаменитому курорту
Приглашаю вас в увлекательное путешествие по Грузии. Мы исследуем пещерный город Вардзиа 12 века, пройдя по его потайным ходам, храмам и винным погребам. Я расскажу, какую роль в его истории
сыграла царица Тамара.

Остановимся у Хертвиси, одной из самых древних крепостей Грузии, возвышающейся над извилистыми берегами Куры.

В Боржоми вы попробуете знаменитую минеральную воду прямо из источника и погрузитесь в атмосферу старинного курорта, где когда-то отдыхала российская знать.

Побываем в крепости Рабати, объединяющей грузинское, османское и русское наследие, и прогуляемся по её мощным бастионам.

А среди каменных залов пещерного Уплисцихе окунёмся вглубь тысячелетий и полюбуемся захватывающими панорамами.

Важно, чтобы у вас была удобная обувь, а в летний период стоит взять с собой головные уборы и бутылочку воды.

Проживание. Не включено в стоимость.

Питание. Не включено в стоимость.

  • В 1-й день после посещения Уплисцихе запланирован обед в ресторане Тори в селении Ахалдаба, ужин — в выбранном отеле в Боржоми или в любом ресторане города.
  • Во 2-й день запланирован обед в городе Аспиндза, в ресторане Chiko.

Транспорт. Тур для 1-2 человек проводится на автомобиле Mercedes A160, для 3-6 человек — Land Rover Discovery LR4.

Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.

Виза. Не нужна для граждан РФ.

Уровень сложности. В скальных городах рельеф очень неровный, есть резкие подъёмы и спуски — учтите это при планировании поездки. Посещение будет затруднительно для пожилых и людей с проблемами опорно-двигательного аппарата. В остальном это авто-пеший тур с прогулками.

Проведение тура возможно в любые удобные вам даты.

1 день

От Уплисцихе до целебных источников Боржоми

Встречаемся и отправляемся по современному автобану через Гори — древний центр провинции Шида-Картли. Здесь вы увидите архитектурные памятники советской эпохи, включая музей Иосифа Сталина, который можно посетить по желанию.

Далее маршрут приведёт нас в один из самых древних городов Кавказа — высеченный в скалах Уплисцихе. Основанный в конце 2 — начале 1 тысячелетия до н. э., этот уникальный комплекс, состоящий из пещерных храмов, улиц и тайников, был важным культурным и религиозным центром. В разные эпохи он переживал расцвет и упадок, а в 19 веке был окончательно заброшен. Сегодня это один из ключевых археологических объектов Грузии, позволяющий окунуться в её тысячелетнюю историю.

После прогулки по древним лабиринтам отправимся в живописное Боржомское ущелье и остановимся в посёлке Ахалдаба. Здесь, в окружении гор, можно отведать блюд национальной кухни и насладиться водой из минеральных источников. При желании можно взять отдельный номер в купальнях и расслабиться в термах.

По приезде в Боржоми вы разместитесь в отеле, и мы прогуляемся по центру города и парку, где отдыхал император Николай II со своей семьёй. Посмотрим на минеральный источник, бьющий из недр земли, и продегустируем воду, известную своими целебными свойствами. Дойдём и до «народных купален», где принимали ванны видные представители российской аристократии.

Древние крепости и пещерный город Вардзиа

Утром отправимся в путешествие вдоль извилистых берегов реки Куры. Первую остановку сделаем у древней крепости Ацкури, основанной ещё в античные времена, когда армия Александра Македонского двигалась на Восток. Затем маршрут приведёт нас к мощным стенам Рабати — крепости, сочетающей грузинское, османское и русское наследие. Побываем у одной из самых хорошо сохранившихся цитаделей Грузии — Хертвиси, возвышающейся на фоне горных пейзажей.

Кульминацией дня станет посещение легендарного пещерного города Вардзиа. Этот грандиозный скальный комплекс 12 века насчитывает 13 уровней и более 500 помещений, включая монастыри, трапезные, винные погреба и тайные ходы. Изначально задуманный царём Георгием III как укреплённая крепость, Вардзиа при его дочери, царице Тамаре, превратился в центр духовной жизни. Вы пройдёте по древним коридорам, рассмотрите фрески и узнаете, как город защищал Грузию в годы османских вторжений.

Затем вернёмся в Тбилиси.

Что включено
  • Все трансферы по маршруту
  • Услуги водителя-гида
  • Топливо
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Тбилиси и обратно
  • Проживание в отеле города Боржоми, включая проживание гида
  • Питание и напитки по дороге
  • Входные билеты:
  • В национальный парк «Уплисцихе» - 15 лари с человека
  • В Центральный парк Боржоми - 5 лари с человека
  • На канатную дорогу в Боржоми - 30 лари с человека (поездка по желанию)
  • В крепость Рабат - 18 лари с человека
  • В музей внутри крепости Рабат - 15 лари с человека (вход в музей по желанию)
  • В Вардзиа - 17 лари с человека
  • Стоимость тура указана при 1-2 участниках
  • Проведение тура возможно и для большего количества человек (до 6). При группе из 3-6 участников стоимость тура составит €667
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, место по договорённости, 8:30-9:00
Завершение: Тбилиси, место по договорённости, 23:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зураб
Зураб — ваш гид в Тбилиси
Провёл экскурсии для 4812 туристов
Меня зовут Зураб. Работаю в туризме с 2000-х годов. Приглашаю вас обязательно посетить Грузию, в которой сочетается так много: море и горы, лечебный отдых и масса исторических памятников, а также
читать дальше

всемирно известная кухня, но всё же, самое главное — гостеприимный народ и то ощущение праздника, которое вам обязательно подарит визит в Грузию. Предлагаю вам индивидуальные авторские экскурсии в моём собственном исполнении! Я покажу вам Грузию такой, какой вы её ещё не видели, даже если уже бывали здесь раньше. Экскурсии по Тбилиси проводит мой коллега и напарник Исайя — прекрасный музыкант, искусствовед, историк, автор работ по истории архитектуры Тбилиси и просто замечательный человек, влюблённый в свой город! Жду вас, мои дорогие, и не прощаюсь надолго!

Задать вопрос

