Встречаемся и отправляемся по современному автобану через Гори — древний центр провинции Шида-Картли. Здесь вы увидите архитектурные памятники советской эпохи, включая музей Иосифа Сталина, который можно посетить по желанию.

Далее маршрут приведёт нас в один из самых древних городов Кавказа — высеченный в скалах Уплисцихе. Основанный в конце 2 — начале 1 тысячелетия до н. э., этот уникальный комплекс, состоящий из пещерных храмов, улиц и тайников, был важным культурным и религиозным центром. В разные эпохи он переживал расцвет и упадок, а в 19 веке был окончательно заброшен. Сегодня это один из ключевых археологических объектов Грузии, позволяющий окунуться в её тысячелетнюю историю.

После прогулки по древним лабиринтам отправимся в живописное Боржомское ущелье и остановимся в посёлке Ахалдаба. Здесь, в окружении гор, можно отведать блюд национальной кухни и насладиться водой из минеральных источников. При желании можно взять отдельный номер в купальнях и расслабиться в термах.

По приезде в Боржоми вы разместитесь в отеле, и мы прогуляемся по центру города и парку, где отдыхал император Николай II со своей семьёй. Посмотрим на минеральный источник, бьющий из недр земли, и продегустируем воду, известную своими целебными свойствами. Дойдём и до «народных купален», где принимали ванны видные представители российской аристократии.