Описание тура
Организационные детали
Важно, чтобы у вас была удобная обувь, а в летний период стоит взять с собой головные уборы и бутылочку воды.
Проживание. Не включено в стоимость.
Питание. Не включено в стоимость.
- В 1-й день после посещения Уплисцихе запланирован обед в ресторане Тори в селении Ахалдаба, ужин — в выбранном отеле в Боржоми или в любом ресторане города.
- Во 2-й день запланирован обед в городе Аспиндза, в ресторане Chiko.
Транспорт. Тур для 1-2 человек проводится на автомобиле Mercedes A160, для 3-6 человек — Land Rover Discovery LR4.
Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.
Виза. Не нужна для граждан РФ.
Уровень сложности. В скальных городах рельеф очень неровный, есть резкие подъёмы и спуски — учтите это при планировании поездки. Посещение будет затруднительно для пожилых и людей с проблемами опорно-двигательного аппарата. В остальном это авто-пеший тур с прогулками.
Проведение тура возможно в любые удобные вам даты.
Программа тура по дням
От Уплисцихе до целебных источников Боржоми
Встречаемся и отправляемся по современному автобану через Гори — древний центр провинции Шида-Картли. Здесь вы увидите архитектурные памятники советской эпохи, включая музей Иосифа Сталина, который можно посетить по желанию.
Далее маршрут приведёт нас в один из самых древних городов Кавказа — высеченный в скалах Уплисцихе. Основанный в конце 2 — начале 1 тысячелетия до н. э., этот уникальный комплекс, состоящий из пещерных храмов, улиц и тайников, был важным культурным и религиозным центром. В разные эпохи он переживал расцвет и упадок, а в 19 веке был окончательно заброшен. Сегодня это один из ключевых археологических объектов Грузии, позволяющий окунуться в её тысячелетнюю историю.
После прогулки по древним лабиринтам отправимся в живописное Боржомское ущелье и остановимся в посёлке Ахалдаба. Здесь, в окружении гор, можно отведать блюд национальной кухни и насладиться водой из минеральных источников. При желании можно взять отдельный номер в купальнях и расслабиться в термах.
По приезде в Боржоми вы разместитесь в отеле, и мы прогуляемся по центру города и парку, где отдыхал император Николай II со своей семьёй. Посмотрим на минеральный источник, бьющий из недр земли, и продегустируем воду, известную своими целебными свойствами. Дойдём и до «народных купален», где принимали ванны видные представители российской аристократии.
Древние крепости и пещерный город Вардзиа
Утром отправимся в путешествие вдоль извилистых берегов реки Куры. Первую остановку сделаем у древней крепости Ацкури, основанной ещё в античные времена, когда армия Александра Македонского двигалась на Восток. Затем маршрут приведёт нас к мощным стенам Рабати — крепости, сочетающей грузинское, османское и русское наследие. Побываем у одной из самых хорошо сохранившихся цитаделей Грузии — Хертвиси, возвышающейся на фоне горных пейзажей.
Кульминацией дня станет посещение легендарного пещерного города Вардзиа. Этот грандиозный скальный комплекс 12 века насчитывает 13 уровней и более 500 помещений, включая монастыри, трапезные, винные погреба и тайные ходы. Изначально задуманный царём Георгием III как укреплённая крепость, Вардзиа при его дочери, царице Тамаре, превратился в центр духовной жизни. Вы пройдёте по древним коридорам, рассмотрите фрески и узнаете, как город защищал Грузию в годы османских вторжений.
Затем вернёмся в Тбилиси.
Что включено
- Все трансферы по маршруту
- Услуги водителя-гида
- Топливо
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Тбилиси и обратно
- Проживание в отеле города Боржоми, включая проживание гида
- Питание и напитки по дороге
- Входные билеты:
- В национальный парк «Уплисцихе» - 15 лари с человека
- В Центральный парк Боржоми - 5 лари с человека
- На канатную дорогу в Боржоми - 30 лари с человека (поездка по желанию)
- В крепость Рабат - 18 лари с человека
- В музей внутри крепости Рабат - 15 лари с человека (вход в музей по желанию)
- В Вардзиа - 17 лари с человека
- Стоимость тура указана при 1-2 участниках
- Проведение тура возможно и для большего количества человек (до 6). При группе из 3-6 участников стоимость тура составит €667