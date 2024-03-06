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художниках и поэтах. Наш замечательный гид, Тата, постаралась показать нам не только самые красивые, но и нестандартные маршруты и места. Нам довелось попить кофе, которым нас угостили приветливые и колоритные дорожные рабочие в Телави), сфотографироваться на аэродроме Мимино слепить глиняный кувшин для приготовления вина (квеври), приготовить чурчхелу, и поужинать в настоящей грузинской семье с домашним вином, песнями и тостами, покормить лавашом местных собак, очень дружелюбных и ухоженных (все бездомные собаки в Грузии находятся на учёте, чипированы и безопасны). Жаль, что не хватило времени на то, чтобы узнать и увидеть больше, не торопясь насладиться созерцанием красот и бесчисленными рассказами о грузинской культуре. Очень надеемся вернуться вновь!