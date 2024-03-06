Двухдневные экскурсионные туры Тбилиси

Найдено 6 туров в категории «2-дневные туры» в Тбилиси, цены от 180 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сказочная Кахетия: природа, история и вино
🚗 На машине
скидка
35%
Авторский тур
2 дня
2 отзыва
Сказочная Кахетия: природа, история и вино
Дегустировать вкуснейшие грузинские вина и погружаться в грузинскую культуру
Начало: Тбилиси., 10:00. Заберём вас из Тбилиси и отвезём ...
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
3500022 750 за человека
Загадочная Хевсуретия: средневековые крепости и заброшенные села
🚗 На машине
скидка
35%
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
Загадочная Хевсуретия: средневековые крепости и заброшенные села
Исследовать древние башни, поплутать по заброшенным улочкам и насладиться видами Кавказских гор
Начало: Тбилиси
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
3680023 920 за человека
В сердце горы, под ногами облака: перезагрузка в высокогорном посёлке Гомисмта с ночёвкой в палатках
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
В сердце горы, под ногами облака: перезагрузка в высокогорном посёлке Гомисмта с ночёвкой в палатках
Увидеть незабываемый закат, проснуться с видом на горы и совершить поход к живописному озеру
Начало: Тбилиси/Батуми, 09:00
22 июня в 09:00
6 июля в 09:00
180 за человека
Сбор урожая в Грузии: гастротур с дегустациями и фотосессией в виноградниках
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
Сбор урожая в Грузии: гастротур с дегустациями и фотосессией в виноградниках
Помять виноград ногами, приготовить традиционные блюда и попробовать лучшие сорта вина
Начало: Тбилиси, аэропорт, время встречи зависит от времен...
11 сен в 08:00
18 сен в 08:00
299$270 за человека
Выходные в окружении природных и архитектурных чудес Грузии: Тбилиси, Боржоми и Ахалцихе
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Выходные в окружении природных и архитектурных чудес Грузии: Тбилиси, Боржоми и Ахалцихе
Насладиться вкусом «Боржоми» и пройтись над каньоном Дашбаши по мосту-бриллианту
Начало: Тбилиси, место вашего проживания, 07:30
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
400 за всё до 2 чел.
В горную деревню есть шашлык и пить вино: индивидуальный тур из Тбилиси
🚗 На машине
скидка
15%
Авторский тур
2 дня
В горную деревню есть шашлык и пить вино: индивидуальный тур из Тбилиси
Посетить край скрытых водопадов, озёр и виноделия и перезагрузиться на природе
Начало: Г. Тбилиси, место по договорённости, утром
10 июня в 07:00
15 июня в 07:00
800$680 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на туры

  • Д
    Диляра
    6 марта 2024
    Загадочная Хевсуретия: средневековые крепости и заброшенные села
    Очень харизматичный гид😍 проездили все улочки Грузии с ней, побывали на экскурсии. С ней вы увидите все достопримечательности 😍 каждый день был просто восторг.
  • М
    Михаил
    19 августа 2023
    Сказочная Кахетия: природа, история и вино
    Были на двухдневной экскурсии с детьми. Очень понравились люди, природа, памятники. Много узнали о культуре виноделия, об истории Грузии, правителях,
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    художниках и поэтах. Наш замечательный гид, Тата, постаралась показать нам не только самые красивые, но и нестандартные маршруты и места. Нам довелось попить кофе, которым нас угостили приветливые и колоритные дорожные рабочие в Телави), сфотографироваться на аэродроме Мимино слепить глиняный кувшин для приготовления вина (квеври), приготовить чурчхелу, и поужинать в настоящей грузинской семье с домашним вином, песнями и тостами, покормить лавашом местных собак, очень дружелюбных и ухоженных (все бездомные собаки в Грузии находятся на учёте, чипированы и безопасны). Жаль, что не хватило времени на то, чтобы узнать и увидеть больше, не торопясь насладиться созерцанием красот и бесчисленными рассказами о грузинской культуре. Очень надеемся вернуться вновь!

    Были на двухдневной экскурсии с детьми. Очень понравились люди, природа, памятники. Много узнали о культуре виноделияБыли на двухдневной экскурсии с детьми. Очень понравились люди, природа, памятники. Много узнали о культуре виноделияБыли на двухдневной экскурсии с детьми. Очень понравились люди, природа, памятники. Много узнали о культуре виноделияБыли на двухдневной экскурсии с детьми. Очень понравились люди, природа, памятники. Много узнали о культуре виноделияБыли на двухдневной экскурсии с детьми. Очень понравились люди, природа, памятники. Много узнали о культуре виноделияБыли на двухдневной экскурсии с детьми. Очень понравились люди, природа, памятники. Много узнали о культуре виноделияБыли на двухдневной экскурсии с детьми. Очень понравились люди, природа, памятники. Много узнали о культуре виноделия
  • Е
    Екатерина
    8 августа 2022
    Сказочная Кахетия: природа, история и вино
    Тата отличный организатор и гид, умеющий интересно подать материал. Мы посетили очень красивые и приятные локации, отведали вкусные блюда, попробовали
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    несколько сортов вина и чачи. Кахетия и её жители просто прелестны, виды впечатляющи, а климат и погода, кажется, намного лучше, чем в любом другом регионе Грузии. Рекомендую!

  • A
    Andro
    17 апреля 2022
    Национальный парк Колхети - маленький рай
    Ну ооочень позитивный коллектив!

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «2-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6
  1. Сказочная Кахетия: природа, история и вино
  2. Загадочная Хевсуретия: средневековые крепости и заброшенные села
  3. В сердце горы, под ногами облака: перезагрузка в высокогорном посёлке Гомисмта с ночёвкой в палатках
  4. Сбор урожая в Грузии: гастротур с дегустациями и фотосессией в виноградниках
  5. Выходные в окружении природных и архитектурных чудес Грузии: Тбилиси, Боржоми и Ахалцихе
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кахетия
  2. Сигнахи
  3. Казбеги
  4. Боржоми
  5. Уплисцихе
  6. Гудаури
  7. Серные бани
  8. Алазанская долина
  9. Крепость Ананури
  10. Арка дружбы
Сколько стоит тур в Тбилиси в июне 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "2-дневные туры" можно забронировать 6 авторских туров от 180 до 23 920 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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