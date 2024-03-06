1 чел.
По популярности
скидка
35%
Авторский тур
2 дня
Сказочная Кахетия: природа, история и вино
Дегустировать вкуснейшие грузинские вина и погружаться в грузинскую культуру
Начало: Тбилиси., 10:00. Заберём вас из Тбилиси и отвезём ...
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
3500022 750₽ за человека
скидка
35%
Авторский тур
2 дня
Загадочная Хевсуретия: средневековые крепости и заброшенные села
Исследовать древние башни, поплутать по заброшенным улочкам и насладиться видами Кавказских гор
Начало: Тбилиси
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
3680023 920₽ за человека
Авторский тур
2 дня
В сердце горы, под ногами облака: перезагрузка в высокогорном посёлке Гомисмта с ночёвкой в палатках
Увидеть незабываемый закат, проснуться с видом на горы и совершить поход к живописному озеру
Начало: Тбилиси/Батуми, 09:00
22 июня в 09:00
6 июля в 09:00
€180 за человека
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
Сбор урожая в Грузии: гастротур с дегустациями и фотосессией в виноградниках
Помять виноград ногами, приготовить традиционные блюда и попробовать лучшие сорта вина
Начало: Тбилиси, аэропорт, время встречи зависит от времен...
11 сен в 08:00
18 сен в 08:00
299$270 за человека
Авторский тур
2 дня
Выходные в окружении природных и архитектурных чудес Грузии: Тбилиси, Боржоми и Ахалцихе
Насладиться вкусом «Боржоми» и пройтись над каньоном Дашбаши по мосту-бриллианту
Начало: Тбилиси, место вашего проживания, 07:30
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
€400 за всё до 2 чел.
скидка
15%
Авторский тур
2 дня
В горную деревню есть шашлык и пить вино: индивидуальный тур из Тбилиси
Посетить край скрытых водопадов, озёр и виноделия и перезагрузиться на природе
Начало: Г. Тбилиси, место по договорённости, утром
10 июня в 07:00
15 июня в 07:00
800$680 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на туры
- ДДиляра6 марта 2024Очень харизматичный гид😍 проездили все улочки Грузии с ней, побывали на экскурсии. С ней вы увидите все достопримечательности 😍 каждый день был просто восторг.
- ММихаил19 августа 2023Были на двухдневной экскурсии с детьми. Очень понравились люди, природа, памятники. Много узнали о культуре виноделия, об истории Грузии, правителях,
- ЕЕкатерина8 августа 2022Тата отличный организатор и гид, умеющий интересно подать материал. Мы посетили очень красивые и приятные локации, отведали вкусные блюда, попробовали
- AAndro17 апреля 2022Национальный парк Колхети - маленький райНу ооочень позитивный коллектив!
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «2-дневные туры»
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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6
- Сказочная Кахетия: природа, история и вино
- Загадочная Хевсуретия: средневековые крепости и заброшенные села
- В сердце горы, под ногами облака: перезагрузка в высокогорном посёлке Гомисмта с ночёвкой в палатках
- Сбор урожая в Грузии: гастротур с дегустациями и фотосессией в виноградниках
- Выходные в окружении природных и архитектурных чудес Грузии: Тбилиси, Боржоми и Ахалцихе
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