Увидеть главные достопримечательности столицы и города-порта и попробовать воду-символ страны
Начнём путешествие в Тбилиси, где посетим все значимые локации, заедем в древнюю Мцхету и на винные заводы. Увидим виноградники, продегустируем несколько сортов напитка богов и прогуляемся по «городу любви». Заглянем в пещеры и попробуем блюда национальной кухни в одном из лучших ресторанов Батуми.
Специально выделено два свободных дня (в Боржоми и Батуми), чтобы вы смогли выбрать занятие на свой вкус.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$720
Описание
Организационные детали
Все заезды гарантированы. Уточняйте наличие свободных мест у организатора перед предоплатой.
Обращаем ваше внимание, что порядок экскурсий будет меняться в зависимости от дат вашего путешествия. Так как тур сборный, гид имеет право менять местами экскурсионные дни, при этом содержание программы остаётся неизменным.
Проживание. В 3-звёздочных отелях в Тбилиси и Батуми, в 4-звёздочном санатории в Боржоми. Размещение 2-местное в номере с двуспальной кроватью. Возможно 1-местное размещение, в номере на раздельных кроватях за доплату и повышение категории отеля. Вы можете выбрать и 3-местный номер со скидкой, если путешествуете втроём (подселение чаще всего невозможно).
Питание. Включены завтраки со 2-го дня, традиционный грузинский обед во 2-й день, 2 ужина в Боржоми, дегустации вин. Каждый день сможем пробовать блюда национальной кухни.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Детям от 0 до 5 лет бесплатно, без места в автобусе (в случае если родитель готов разместить ребенка на руках), потребность дополнительной кровати в отеле обсуждается отдельно. Для детей от 6 до 12 лет стоимость считается индивидуально.
Программа тура по дням
Тбилиси
Организован трансфер под все авиарейсы до отеля. После размещения вы можете отдохнуть и выбрать занятие по душе. Встреча с гидом и остальными участниками тура состоится завтра.
Обзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город Мцхета
После завтрака в отеле отправимся на обзорную экскурсию по Тбилиси. Увидим статую основателя города — царя Вахтанга Горгасали. Прогуляемся по парку Рике и аллее вдоль крепостной стены Нарикала, осмотрим снаружи дворец царицы Дареджан, расположенный на вершине скалы. Полюбуемся с крепостной стены, красочными видами ботанического сада. Поднимемся по винтовой лестнице, которая приведёт нас к Инжирову ущелью, где во всей красе перед нами предстанет каньон с водопадом. Посмотрим на серные бани, театр кукол Габриадзе и рассмотрим архитектуру зданий и центральной площади.
Затем отправимся в древнюю Мцхету (20 км от Тбилиси). Наша цель — увидеть первую христианскую церковь в Грузии. Кафедральный собор Светицховели возвышается в самом центре города и виден с любой точки. Поднимемся в монастырь Джвари, датируемый 6-м веком. А ещё нас ждёт впечатляющая панорама слияния рек Куры и Арагви.
Далее нас ждёт традиционный грузинский обед в одном из лучших ресторанов, где вы сможете отведать национальных блюд под бокальчик белого или красного вина и насладиться колоритной атмосферой.
Вечером вернёмся в гостиницу. Общая длительность экскурсии — 7 часов.
Кахетия и грузинское виноделие
Сегодня посетим Кахетию. Окажемся в действующем монастыре Святой Нино Бодбе, с территории которого открывается потрясающий вид на Алазанскую долину и вершины Кавказских гор.
Отправимся на одну из виноделен VIP-уровня в Сигнахи, чтобы получше разобраться в секретах вина, попробуем несколько сортов. Продолжим гастротур кахетинским обедом с домашними грузинскими блюдами (оплата на месте). Затем прогуляемся вдоль крепостной стены и по уютным улочкам.
На обратном пути в Тбилиси посетим винный завод, где для нас сначала проведут экскурсию, а после мы продегустируем несколько сортов вина прямо из цистерн.
Общая длительность экскурсии — 8 часов.
Боржоми и Уплисцихе
Пора увидеть Боржоми и попробовать знаменитую минеральную воду! Курорт известен не только своими источниками, но и живописными местами вокруг.
Сначала заедем в пещерный город Уплисцихе. После чего остановимся на обед в кафе. Во второй половине дня уже будем гулять в парке в Боржоми, любоваться обильной растительностью на холмах, рассматривать архитектуру и пить минеральную воду.
Здесь вы остановитесь на 2 ночи в санатории. Гид и водитель вернутся в Тбилиси, а заберут вас через день. Общая длительность экскурсии — 7 часов.
Свободный день в Боржоми
Сегодня вы сможете выбрать развлечение на ваш вкус: прогуляться по улочкам курорта, выспаться, попробовать варенье из шишек, посмотреть на водопад и памятник Прометею, пройтись по «мосту любви» и подняться по канатной дороге на гору. Решать вам!
В стоимость уже включён завтрак и ужин в санатории. Пообедать вы сможете в любом кафе Боржоми или в санатории за доплату.
Переезд и экскурсия по Батуми с дегустацией вин
После завтрака вас заберёт водитель и отвезёт в Батуми. Здесь разместимся на 2 ночи в отеле.
Отдохнём после длительного переезда и отправимся на поздний обед в один из лучших ресторанов Батуми, где попробуем блюда национальной кухни и домашнее вино (оплата на месте).
Вечером прогуляемся по Батуми, увидим Старый город, три площади, колоритный турецкий квартал, мечеть Орта Джаме, улицу Руставели и набережную. Найдём бамбуковую рощу, японской уголок и Летний театр. Продегустируем аджарские вина, насладимся лазерным шоу поющих фонтанов и рассмотрим гигантскую скульптуру с подсветкой «Али и Нино», являющуюся символом союза мужчины и женщины из семей разных культур и религий.
Общая длительность экскурсии — 5 часов.
День в вашем распоряжении
Сегодня вы сможете выбрать развлечение на ваш вкус. Отдых на море, прогулка по городу, шопинг или дополнительная экскурсия по Аджарии — всё поможем организовать. Мы предлагаем однодневные фототуры на яхте и в горах (с подбором нарядов), поездки к водопадам, каньонам и арочным мостам, посещение пещер, крепости и даже экскурсию в Турцию в Трабзон.
Отъезд
После завтрака проводим вас в аэропорт Батуми к вашему рейсу.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы, включая из/в аэропорт
- Посещение всех локаций по программе
- Проживание
- Услуги гида
- Завтраки со 2-го дня, 1 обед и 2 ужина
- Дегустация вин со снеками в винном погребе в Сигнахи
- Дегустация вина из цистерны на кахетинском заводе
- Подъёмники
- Входные билеты
- Утренний групповой сбор туристов из разных отелей
- Вечерняя групповая развозка по отелям после экскурсий
- Стоимость тура при размещении в 3-местном номере составит 750 долларов за человека
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Тбилиси и из Батуми
- Трансфер из аэропорта Владикавказа и обратно (если нужно) - по запросу
- Групповой трансфер из Кутаиси (при необходимости) - доплата 32 доллара за человека
- Остальные обеды и ужины
- 1-местное размещение - 1099 долларов за человека за весь тур
- Размещение в 2-местном номере на раздельных кроватях - 810 долларов за человека за весь тур
- Размещение в 4-звёздочном отеле в Тбилиси и Батуми - 840 долларов за человека за весь тур (2-местный номер с раздельными кроватями или двуспальной), 790 долларов за человека за весь тур (3-местный номер), 1130 долларов за человека за весь тур (1-местный номер)
- Групповая/индивидуальная экскурсия на выбор в 7-й день (по желанию)
- Сувениры и личные расходы
- Возможно организовать путешествие в другие даты