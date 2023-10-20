Курортно-морская Грузия: Тбилиси, Батуми и 2 дня в Боржоми
Авторский тур в Тбилиси

Увидеть главные достопримечательности столицы и города-порта и попробовать воду-символ страны

5
1 отзыв
Главная особенность тура — вы больше времени проведёте на курорте Боржоми, который знаменит своими источниками минеральной воды.

Начнём путешествие в Тбилиси, где посетим все значимые локации, заедем в древнюю Мцхету и на винные заводы. Увидим виноградники, продегустируем несколько сортов напитка богов и прогуляемся по «городу любви». Заглянем в пещеры и попробуем блюда национальной кухни в одном из лучших ресторанов Батуми.

Специально выделено два свободных дня (в Боржоми и Батуми), чтобы вы смогли выбрать занятие на свой вкус.
Курортно-морская Грузия: Тбилиси, Батуми и 2 дня в Боржоми
Курортно-морская Грузия: Тбилиси, Батуми и 2 дня в Боржоми
Курортно-морская Грузия: Тбилиси, Батуми и 2 дня в Боржоми
Ближайшие даты:
5
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мая
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мая
26
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$720
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Все заезды гарантированы. Уточняйте наличие свободных мест у организатора перед предоплатой.

Обращаем ваше внимание, что порядок экскурсий будет меняться в зависимости от дат вашего путешествия. Так как тур сборный, гид имеет право менять местами экскурсионные дни, при этом содержание программы остаётся неизменным.

Проживание. В 3-звёздочных отелях в Тбилиси и Батуми, в 4-звёздочном санатории в Боржоми. Размещение 2-местное в номере с двуспальной кроватью. Возможно 1-местное размещение, в номере на раздельных кроватях за доплату и повышение категории отеля. Вы можете выбрать и 3-местный номер со скидкой, если путешествуете втроём (подселение чаще всего невозможно).

Питание. Включены завтраки со 2-го дня, традиционный грузинский обед во 2-й день, 2 ужина в Боржоми, дегустации вин. Каждый день сможем пробовать блюда национальной кухни.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Детям от 0 до 5 лет бесплатно, без места в автобусе (в случае если родитель готов разместить ребенка на руках), потребность дополнительной кровати в отеле обсуждается отдельно. Для детей от 6 до 12 лет стоимость считается индивидуально.

Программа тура по дням

1 день

Тбилиси

Организован трансфер под все авиарейсы до отеля. После размещения вы можете отдохнуть и выбрать занятие по душе. Встреча с гидом и остальными участниками тура состоится завтра.

ТбилисиТбилиси
2 день

Обзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город Мцхета

После завтрака в отеле отправимся на обзорную экскурсию по Тбилиси. Увидим статую основателя города — царя Вахтанга Горгасали. Прогуляемся по парку Рике и аллее вдоль крепостной стены Нарикала, осмотрим снаружи дворец царицы Дареджан, расположенный на вершине скалы. Полюбуемся с крепостной стены, красочными видами ботанического сада. Поднимемся по винтовой лестнице, которая приведёт нас к Инжирову ущелью, где во всей красе перед нами предстанет каньон с водопадом. Посмотрим на серные бани, театр кукол Габриадзе и рассмотрим архитектуру зданий и центральной площади.

Затем отправимся в древнюю Мцхету (20 км от Тбилиси). Наша цель — увидеть первую христианскую церковь в Грузии. Кафедральный собор Светицховели возвышается в самом центре города и виден с любой точки. Поднимемся в монастырь Джвари, датируемый 6-м веком. А ещё нас ждёт впечатляющая панорама слияния рек Куры и Арагви.

Далее нас ждёт традиционный грузинский обед в одном из лучших ресторанов, где вы сможете отведать национальных блюд под бокальчик белого или красного вина и насладиться колоритной атмосферой.

Вечером вернёмся в гостиницу. Общая длительность экскурсии — 7 часов.

Обзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город МцхетаОбзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город МцхетаОбзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город МцхетаОбзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город МцхетаОбзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город МцхетаОбзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город МцхетаОбзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город МцхетаОбзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город Мцхета
3 день

Кахетия и грузинское виноделие

Сегодня посетим Кахетию. Окажемся в действующем монастыре Святой Нино Бодбе, с территории которого открывается потрясающий вид на Алазанскую долину и вершины Кавказских гор.

Отправимся на одну из виноделен VIP-уровня в Сигнахи, чтобы получше разобраться в секретах вина, попробуем несколько сортов. Продолжим гастротур кахетинским обедом с домашними грузинскими блюдами (оплата на месте). Затем прогуляемся вдоль крепостной стены и по уютным улочкам.

На обратном пути в Тбилиси посетим винный завод, где для нас сначала проведут экскурсию, а после мы продегустируем несколько сортов вина прямо из цистерн.

Общая длительность экскурсии — 8 часов.

Кахетия и грузинское виноделиеКахетия и грузинское виноделиеКахетия и грузинское виноделиеКахетия и грузинское виноделиеКахетия и грузинское виноделиеКахетия и грузинское виноделие
4 день

Боржоми и Уплисцихе

Пора увидеть Боржоми и попробовать знаменитую минеральную воду! Курорт известен не только своими источниками, но и живописными местами вокруг.

Сначала заедем в пещерный город Уплисцихе. После чего остановимся на обед в кафе. Во второй половине дня уже будем гулять в парке в Боржоми, любоваться обильной растительностью на холмах, рассматривать архитектуру и пить минеральную воду.

Здесь вы остановитесь на 2 ночи в санатории. Гид и водитель вернутся в Тбилиси, а заберут вас через день. Общая длительность экскурсии — 7 часов.

Боржоми и УплисцихеБоржоми и УплисцихеБоржоми и УплисцихеБоржоми и УплисцихеБоржоми и УплисцихеБоржоми и Уплисцихе
5 день

Свободный день в Боржоми

Сегодня вы сможете выбрать развлечение на ваш вкус: прогуляться по улочкам курорта, выспаться, попробовать варенье из шишек, посмотреть на водопад и памятник Прометею, пройтись по «мосту любви» и подняться по канатной дороге на гору. Решать вам!

В стоимость уже включён завтрак и ужин в санатории. Пообедать вы сможете в любом кафе Боржоми или в санатории за доплату.

Свободный день в БоржомиСвободный день в БоржомиСвободный день в БоржомиСвободный день в БоржомиСвободный день в БоржомиСвободный день в Боржоми
6 день

Переезд и экскурсия по Батуми с дегустацией вин

После завтрака вас заберёт водитель и отвезёт в Батуми. Здесь разместимся на 2 ночи в отеле.

Отдохнём после длительного переезда и отправимся на поздний обед в один из лучших ресторанов Батуми, где попробуем блюда национальной кухни и домашнее вино (оплата на месте).

Вечером прогуляемся по Батуми, увидим Старый город, три площади, колоритный турецкий квартал, мечеть Орта Джаме, улицу Руставели и набережную. Найдём бамбуковую рощу, японской уголок и Летний театр. Продегустируем аджарские вина, насладимся лазерным шоу поющих фонтанов и рассмотрим гигантскую скульптуру с подсветкой «Али и Нино», являющуюся символом союза мужчины и женщины из семей разных культур и религий.

Общая длительность экскурсии — 5 часов.

Переезд и экскурсия по Батуми с дегустацией винПереезд и экскурсия по Батуми с дегустацией винПереезд и экскурсия по Батуми с дегустацией винПереезд и экскурсия по Батуми с дегустацией винПереезд и экскурсия по Батуми с дегустацией винПереезд и экскурсия по Батуми с дегустацией вин
7 день

День в вашем распоряжении

Сегодня вы сможете выбрать развлечение на ваш вкус. Отдых на море, прогулка по городу, шопинг или дополнительная экскурсия по Аджарии — всё поможем организовать. Мы предлагаем однодневные фототуры на яхте и в горах (с подбором нарядов), поездки к водопадам, каньонам и арочным мостам, посещение пещер, крепости и даже экскурсию в Турцию в Трабзон.

День в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряжении
8 день

Отъезд

После завтрака проводим вас в аэропорт Батуми к вашему рейсу.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы, включая из/в аэропорт
  • Посещение всех локаций по программе
  • Проживание
  • Услуги гида
  • Завтраки со 2-го дня, 1 обед и 2 ужина
  • Дегустация вин со снеками в винном погребе в Сигнахи
  • Дегустация вина из цистерны на кахетинском заводе
  • Подъёмники
  • Входные билеты
  • Утренний групповой сбор туристов из разных отелей
  • Вечерняя групповая развозка по отелям после экскурсий
  • Стоимость тура при размещении в 3-местном номере составит 750 долларов за человека
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Тбилиси и из Батуми
  • Трансфер из аэропорта Владикавказа и обратно (если нужно) - по запросу
  • Групповой трансфер из Кутаиси (при необходимости) - доплата 32 доллара за человека
  • Остальные обеды и ужины
  • 1-местное размещение - 1099 долларов за человека за весь тур
  • Размещение в 2-местном номере на раздельных кроватях - 810 долларов за человека за весь тур
  • Размещение в 4-звёздочном отеле в Тбилиси и Батуми - 840 долларов за человека за весь тур (2-местный номер с раздельными кроватями или двуспальной), 790 долларов за человека за весь тур (3-местный номер), 1130 долларов за человека за весь тур (1-местный номер)
  • Групповая/индивидуальная экскурсия на выбор в 7-й день (по желанию)
  • Сувениры и личные расходы
  • Возможно организовать путешествие в другие даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
Завершение: Аэропорт Батуми, в течение дня под ваш рейс
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
20 окт 2023
Природа Грузии - это восторг! Горы, море, каньоны, заповедники, ботанические сады! Потрясающая страна для туризма! Архитектура. Вкусная национальная еда, приветливые и гостеприимные местные жители! ТЕПЕРЬ ЭТО ЛЮБОВЬ! Мы рады, что выбрали именно Вас! Сервис замечательный, координатор тура Нино, всегда на связи и очень вежливая девушка. Маршрут тура был такой хороший, что все, что хотели увидеть-увидели, придраться не к чему. 2 ночи в санатории Боржоми, провели чудесно, воздух, тишина, щебетание птичек, сервис и SPA процедуры, сделали этот отдых одним из лучших. Будем рекомендовать всем нашим друзьям именно этот тур и вас, ну и сами скоро снова вернемся, так как заинтересовал комбинированный тур с Арменией и Азербайджаном. Короче, довольны как слоны) и муж и я))) кстати, группа была 14 чел, и все были довольны, со многими даже подружились и обменялись контактами – это кстати, огромный плюс в групповых турах.

Тур входит в следующие категории Тбилиси

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхОбзорныеВинодельниВсе турыВинные туры

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