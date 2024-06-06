Туры в Уплисцихе из Тбилиси

Найдено 9 туров в категории «Уплисцихе» в Тбилиси, цены от $370, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Богатства Грузии: природные, исторические и гастрономические
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
1 отзыв
Богатства Грузии: природные, исторические и гастрономические
Пройтись по прозрачному мосту над ущельем, погрузиться в культуру и попробовать вино и «Боржоми»
Начало: Тбилиси, памятник царю Вахтангу Горгасали, до 10:0...
«На обратном пути заедем в пещерный город Уплисцихе, где вы узнаете о жизни языческой Грузии»
10 июня в 10:00
17 июня в 08:00
$590 за человека
Классический тур в Грузию: контрастная архитектура, горы и многогранность вкусов
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Классический тур в Грузию: контрастная архитектура, горы и многогранность вкусов
Погулять по Тбилиси, наполниться впечатлениями в Кахетии и насладиться вином на заводе
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
«На обратном пути заедем в пещерный город Уплисцихе»
16 июня в 08:00
21 июня в 08:00
$635 за человека
Влюбиться в Грузию за 5 дней: Кахетия, Казбеги и Боржоми
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Влюбиться в Грузию за 5 дней: Кахетия, Казбеги и Боржоми
Посетить живописные края страны, прогуляться по улочкам Тбилиси и продегустировать вина
Начало: Тбилиси, ваш отель, до 10:00
«На обратном пути заедем в пещерный город Уплисцихе, где вы узнаете о жизни языческой Грузии»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
$490 за человека
Экспресс-трип по Грузии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
4 отзыва
Экспресс-трип по Грузии
Посетить 5 значимых городов страны, винодельческий край и отведать местных блюд
Начало: Тбилиси, ваш отель, до 10:00
«За 4 дня успеем познакомиться с пятью городами: зелёным Тбилиси и его неповторимой архитектурой и особенной атмосферой, древней Мцхетой, горно-минеральным Боржоми, языческим Уплисцихе и романтичным Сигнахи»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
$370 за человека
Новогодние каникулы в Грузии: 7 городов, горнолыжный курорт и край виноделия
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
1 отзыв
Новогодние каникулы в Грузии: 7 городов, горнолыжный курорт и край виноделия
Погрузиться в праздничную атмосферу улочек, увидеть горный район Казбеги и попробовать «Боржоми»
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
«Посетим более 7 городов, среди которых — знаменитый горнолыжный курорт Гудаури, родина «Мимино», минеральный Боржоми и пещерный Уплисцихе»
25 дек в 08:00
26 дек в 08:00
615$554 за человека
Салами, Сакартвело: большое путешествие по Грузии
скидка
20%
Авторский тур
11 дней
Салами, Сакартвело: большое путешествие по Грузии
Попробовать элитные вина, отдохнуть на пляжах Аджарии и полюбоваться пейзажами с качелей Хешкили
Начало: Аэропорт Тбилиси/Кутаиси, время зависит от вашего ...
«Вместе мы осмотрим достопримечательности Тбилиси, побываем в Кахетии и Казбеги, посетим древнюю Мцхету и исследуем пещерный город Уплисцихе, попробуем знаменитую минеральную воду на курорте Боржоми»
20 июня в 13:00
1 июля в 13:00
1350$1 080 за человека
Осенние каникулы в Грузии: Мцхета, Кахетия, Казбеги и Кутаиси
Авторский тур
7 дней
Осенние каникулы в Грузии: Мцхета, Кахетия, Казбеги и Кутаиси
Продегустировать кахетинские вина, приготовить чурчхелу и побывать в древней столице Грузии
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от вашего времени ...
«Вы увидите пещеру Прометея и Мартвильский каньон, погуляете по каменным улицам пещерного города Уплисцихе и узнаете историю усадьбы Цинандали»
26 окт в 08:00
1 ноя в 08:00
$900 за человека
Всё для вас: гольф-комплекс 5*, дегустации и лучшие природные локации
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Всё для вас: гольф-комплекс 5*, дегустации и лучшие природные локации
Роскошно отдохнуть в крае виноделия, погулять по Тбилиси и Боржоми и насладиться вкусами
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
«На обратном пути заедем в пещерный город Уплисцихе, где вы узнаете о жизни языческой Грузии»
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
670$603 за человека
Грани Грузии: горы, домашний очаг, вино и древности
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Грани Грузии: горы, домашний очаг, вино и древности
Искупаться в серных банях, приготовить хинкали и побывать на грузинском застолье
Начало: Аэропорт Тбилиси, день
«И конечно, какая поездка в Грузию без знакомства с наследием: вы доберётесь до Кахетии и Казбека, увидите старый Тбилиси и пещерные города Уплисцихе, войдёте под священные своды древних храмов и полюбуетесь крепостями среди гор»
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
$1 400 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Михаил
    6 июня 2024
    Богатства Грузии: природные, исторические и гастрономические
    Экскурсия была просто замечательной! Гиды были очень информативными и увлекательными, они действительно заинтересовали нас и рассказали много интересных фактов о
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    местах, которые мы посетили. Маршрут был хорошо продуман, и мы увидели много достопримечательностей за короткое время. В целом, это было отличное путешествие, и я определенно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет узнать больше о этом регионе.

  • С
    Светлана
    25 мая 2024
    Влюбиться в Грузию за 5 дней: Кахетия, Казбеги и Боржоми
    Прекрасная природа, красивые локации, колоритные улочки, вкусная еда и вино, гостеприимные люди - все это про путешествие в Грузию! Организатор
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    (в лице Владлены) всегда на связи, быстро реализует все пожелания. И отдельная благодарность гиду Екатерине (Эка) - веселая, позитивная, настоящая зажигалочка, интересный рассказчик!

    Прекрасная природа, красивые локации, колоритные улочки, вкусная еда и вино, гостеприимные люди - все это проПрекрасная природа, красивые локации, колоритные улочки, вкусная еда и вино, гостеприимные люди - все это проПрекрасная природа, красивые локации, колоритные улочки, вкусная еда и вино, гостеприимные люди - все это проПрекрасная природа, красивые локации, колоритные улочки, вкусная еда и вино, гостеприимные люди - все это проПрекрасная природа, красивые локации, колоритные улочки, вкусная еда и вино, гостеприимные люди - все это про
  • К
    Константин
    19 мая 2024
    Классический тур в Грузию: контрастная архитектура, горы и многогранность вкусов
    Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝
    Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝
  • Д
    Дана
    14 февраля 2024
    Экспресс-трип по Грузии
    Отличный тур! Начиная с проживания, заканчивая поездками, все прошло без проблем и накладок. Нам с подругой все очень понравилось, хоть ездили и не в туристический сезон! Большое спасибо за организацию и за прекрасно проведенное время❤️
  • Е
    Екатерина
    23 января 2024
    Экспресс-трип по Грузии
    Отличный вариант для тех, кто хочет в сжатые сроки поближе познакомиться со страной, ее жителями, историей и культурой. Маршрут тура
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    составлен довольно полно си включает наиболее известные локации. Кураторы тура внимательно относятся ко всем пожеланиям, помогают по всем вопросам. Особенно хочу отметить нашего экскурсионного гида Константина за его гостеприимство и желание показать свой город с особой теплотой. В целом остались очень довольны поездкой и самыми позитивными эмоциями!

    Отличный вариант для тех, кто хочет в сжатые сроки поближе познакомиться со страной, ее жителями, историейОтличный вариант для тех, кто хочет в сжатые сроки поближе познакомиться со страной, ее жителями, историейОтличный вариант для тех, кто хочет в сжатые сроки поближе познакомиться со страной, ее жителями, историейОтличный вариант для тех, кто хочет в сжатые сроки поближе познакомиться со страной, ее жителями, историей
  • А
    Анна
    10 января 2024
    Новогодние каникулы в Грузии: 7 городов, горнолыжный курорт и край виноделия
    Отдыхали в Грузии с 3 по 9 января с командой Трипстера. Хочу отметить достойную организацию - от трансфера, отеля до логистики экскурсий. Весело, душевно, познавательно! Обязательно приедем еще!
  • Р
    Раиса
    8 ноября 2023
    Классический тур в Грузию: контрастная архитектура, горы и многогранность вкусов
    Хочу написать в эту компанию профессионалов свой отзыв о замечательном путешествии по Грузии! Была в групповом туре. Огромное удовольствие получила!
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    Хорошие водители, чистые машины, приятные с высоким знанием гиды, которые весь день рассказывают о Грузии очень много интересных фактов, которые еще больше влюбляют! Директор этой компании всегда на связи и подскажет и поможет и посоветует! Всегда весёлая и на позитиве! Я прямо под впечатлением! Я благодарна всей команде и от всего сердца желаю самого наилучшего, процветания и всегда быть на высоте! Приеду ещё много раз и друзьям посоветую поездку в Грузию именно вас. Вы лучшие ребята! Так держать! Удачи вам и больших достижений! ❤️❤️❤️

  • Н
    Наталья
    6 ноября 2023
    Экспресс-трип по Грузии
    Замечательный трехдневный тур по главным достопримечательностям Грузии! Нам очень понравилась атмосфера дружелюбия, интересные рассказы про историю Грузии, сопровождение высокого уровня!
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    В компании замечательного гида Константина мы провели насыщенные и наполненные колоритом Грузии дни, которые помогли лучше узнать историю и культуру этой страны. Большое спасибо Константину за созданную атмосферу праздника и доброжелательности! Проживание в отеле Лива в Авлабари запомнится дружелюбием персонала и великолепными видами с террасы на крыше отеля. А из окон нашего номера открывался вид на величественный Троицкий собор. Все достопримечательности в центре Тбилиси были в шаговой доступности. Особое спасибо водителю Лексо за трансфер из Владикавказа в Тбилиси и обратно! Советуем всем этот тур. Большое спасибо организаторам!

  • А
    Алла
    7 октября 2023
    Классический тур в Грузию: контрастная архитектура, горы и многогранность вкусов
    В этом году мы с друзьями решили отправиться в долгожданное путешествие по Грузии. Наша группа состояла из 10 человек. Ознакомившись с
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    разными предложениями на Трипстере, мы выбрали организатора Мераби! Так как в нашей компания были люди с разными интересами и физическими возможностями нам нужен был индивидуальный тур. Мераби терпеливо предлагал разные варианты и корректировал программу, исходя из пожеланий всех участников группы. И вот программа согласована и 23.09.23 мы прилетели в Тбилиси из разных городов и стран, чтобы впервые познакомиться с достопримечательностями этой страны. Для тех, кто хотел, Мераби и компания организовали трансфер из аэропорта до гостиницы. С первого дня и до самого вылета нас сопровождали гид Михаил и один из организаторов тура, Влада. Очень душевные и профессиональные ребята. На протяжении всего путешествия мы чувствовали заинтересованность этих ребят в том, чтобы нам было максимально интересно, комфортно и весело. Мы настолько сдружились, что было грустно расставаться. Бонусом, мы получили от Влады массу красивых фото и видео нашего путешествия. От всей нашей группы хочется выразить огромную благодарность такой прекрасной слаженной команде за их профессионализм, за прекрасно проведенное время и организацию тура! 100% рекомендуем, и думаю, еще вернемся в Грузию!

    В этом году мы с друзьями решили отправиться в долгожданное путешествие по ГрузииВ этом году мы с друзьями решили отправиться в долгожданное путешествие по ГрузииВ этом году мы с друзьями решили отправиться в долгожданное путешествие по ГрузииВ этом году мы с друзьями решили отправиться в долгожданное путешествие по ГрузииВ этом году мы с друзьями решили отправиться в долгожданное путешествие по ГрузииВ этом году мы с друзьями решили отправиться в долгожданное путешествие по ГрузииВ этом году мы с друзьями решили отправиться в долгожданное путешествие по ГрузииВ этом году мы с друзьями решили отправиться в долгожданное путешествие по ГрузииВ этом году мы с друзьями решили отправиться в долгожданное путешествие по Грузии

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Уплисцихе»

Самые популярные туры этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 9
  1. Богатства Грузии: природные, исторические и гастрономические
  2. Классический тур в Грузию: контрастная архитектура, горы и многогранность вкусов
  3. Влюбиться в Грузию за 5 дней: Кахетия, Казбеги и Боржоми
  4. Экспресс-трип по Грузии
  5. Новогодние каникулы в Грузии: 7 городов, горнолыжный курорт и край виноделия
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кахетия
  2. Сигнахи
  3. Казбеги
  4. Боржоми
  5. Уплисцихе
  6. Гудаури
  7. Серные бани
  8. Алазанская долина
  9. Крепость Ананури
  10. Арка дружбы
Сколько стоит тур в Тбилиси в июне 2024
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