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разными предложениями на Трипстере, мы выбрали организатора Мераби! Так как в нашей компания были люди с разными интересами и физическими возможностями нам нужен был индивидуальный тур. Мераби терпеливо предлагал разные варианты и корректировал программу, исходя из пожеланий всех участников группы. И вот программа согласована и 23.09.23 мы прилетели в Тбилиси из разных городов и стран, чтобы впервые познакомиться с достопримечательностями этой страны. Для тех, кто хотел, Мераби и компания организовали трансфер из аэропорта до гостиницы. С первого дня и до самого вылета нас сопровождали гид Михаил и один из организаторов тура, Влада. Очень душевные и профессиональные ребята. На протяжении всего путешествия мы чувствовали заинтересованность этих ребят в том, чтобы нам было максимально интересно, комфортно и весело. Мы настолько сдружились, что было грустно расставаться. Бонусом, мы получили от Влады массу красивых фото и видео нашего путешествия. От всей нашей группы хочется выразить огромную благодарность такой прекрасной слаженной команде за их профессионализм, за прекрасно проведенное время и организацию тура! 100% рекомендуем, и думаю, еще вернемся в Грузию!