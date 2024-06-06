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Авторский тур
6 дней
Богатства Грузии: природные, исторические и гастрономические
Пройтись по прозрачному мосту над ущельем, погрузиться в культуру и попробовать вино и «Боржоми»
Начало: Тбилиси, памятник царю Вахтангу Горгасали, до 10:0...
«На обратном пути заедем в пещерный город Уплисцихе, где вы узнаете о жизни языческой Грузии»
10 июня в 10:00
17 июня в 08:00
$590 за человека
Авторский тур
8 дней
Классический тур в Грузию: контрастная архитектура, горы и многогранность вкусов
Погулять по Тбилиси, наполниться впечатлениями в Кахетии и насладиться вином на заводе
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
«На обратном пути заедем в пещерный город Уплисцихе»
16 июня в 08:00
21 июня в 08:00
$635 за человека
Авторский тур
5 дней
Влюбиться в Грузию за 5 дней: Кахетия, Казбеги и Боржоми
Посетить живописные края страны, прогуляться по улочкам Тбилиси и продегустировать вина
Начало: Тбилиси, ваш отель, до 10:00
«На обратном пути заедем в пещерный город Уплисцихе, где вы узнаете о жизни языческой Грузии»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
$490 за человека
Авторский тур
4 дня
Экспресс-трип по Грузии
Посетить 5 значимых городов страны, винодельческий край и отведать местных блюд
Начало: Тбилиси, ваш отель, до 10:00
«За 4 дня успеем познакомиться с пятью городами: зелёным Тбилиси и его неповторимой архитектурой и особенной атмосферой, древней Мцхетой, горно-минеральным Боржоми, языческим Уплисцихе и романтичным Сигнахи»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
$370 за человека
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Новогодние каникулы в Грузии: 7 городов, горнолыжный курорт и край виноделия
Погрузиться в праздничную атмосферу улочек, увидеть горный район Казбеги и попробовать «Боржоми»
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
«Посетим более 7 городов, среди которых — знаменитый горнолыжный курорт Гудаури, родина «Мимино», минеральный Боржоми и пещерный Уплисцихе»
25 дек в 08:00
26 дек в 08:00
615$554 за человека
скидка
20%
Авторский тур
11 дней
Салами, Сакартвело: большое путешествие по Грузии
Попробовать элитные вина, отдохнуть на пляжах Аджарии и полюбоваться пейзажами с качелей Хешкили
Начало: Аэропорт Тбилиси/Кутаиси, время зависит от вашего ...
«Вместе мы осмотрим достопримечательности Тбилиси, побываем в Кахетии и Казбеги, посетим древнюю Мцхету и исследуем пещерный город Уплисцихе, попробуем знаменитую минеральную воду на курорте Боржоми»
20 июня в 13:00
1 июля в 13:00
1350$1 080 за человека
Авторский тур
7 дней
Осенние каникулы в Грузии: Мцхета, Кахетия, Казбеги и Кутаиси
Продегустировать кахетинские вина, приготовить чурчхелу и побывать в древней столице Грузии
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от вашего времени ...
«Вы увидите пещеру Прометея и Мартвильский каньон, погуляете по каменным улицам пещерного города Уплисцихе и узнаете историю усадьбы Цинандали»
26 окт в 08:00
1 ноя в 08:00
$900 за человека
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Всё для вас: гольф-комплекс 5*, дегустации и лучшие природные локации
Роскошно отдохнуть в крае виноделия, погулять по Тбилиси и Боржоми и насладиться вкусами
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
«На обратном пути заедем в пещерный город Уплисцихе, где вы узнаете о жизни языческой Грузии»
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
670$603 за человека
Авторский тур
7 дней
Грани Грузии: горы, домашний очаг, вино и древности
Искупаться в серных банях, приготовить хинкали и побывать на грузинском застолье
Начало: Аэропорт Тбилиси, день
«И конечно, какая поездка в Грузию без знакомства с наследием: вы доберётесь до Кахетии и Казбека, увидите старый Тбилиси и пещерные города Уплисцихе, войдёте под священные своды древних храмов и полюбуетесь крепостями среди гор»
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
$1 400 за человека
Последние отзывы на туры
- ММихаил6 июня 2024Экскурсия была просто замечательной! Гиды были очень информативными и увлекательными, они действительно заинтересовали нас и рассказали много интересных фактов о
- ССветлана25 мая 2024Прекрасная природа, красивые локации, колоритные улочки, вкусная еда и вино, гостеприимные люди - все это про путешествие в Грузию! Организатор
- ККонстантин19 мая 2024Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝
- ДДана14 февраля 2024Отличный тур! Начиная с проживания, заканчивая поездками, все прошло без проблем и накладок. Нам с подругой все очень понравилось, хоть ездили и не в туристический сезон! Большое спасибо за организацию и за прекрасно проведенное время❤️
- ЕЕкатерина23 января 2024Отличный вариант для тех, кто хочет в сжатые сроки поближе познакомиться со страной, ее жителями, историей и культурой. Маршрут тура
- ААнна10 января 2024Отдыхали в Грузии с 3 по 9 января с командой Трипстера. Хочу отметить достойную организацию - от трансфера, отеля до логистики экскурсий. Весело, душевно, познавательно! Обязательно приедем еще!
- РРаиса8 ноября 2023Хочу написать в эту компанию профессионалов свой отзыв о замечательном путешествии по Грузии! Была в групповом туре. Огромное удовольствие получила!
- ННаталья6 ноября 2023Замечательный трехдневный тур по главным достопримечательностям Грузии! Нам очень понравилась атмосфера дружелюбия, интересные рассказы про историю Грузии, сопровождение высокого уровня!
- ААлла7 октября 2023В этом году мы с друзьями решили отправиться в долгожданное путешествие по Грузии. Наша группа состояла из 10 человек. Ознакомившись с
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Уплисцихе»
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