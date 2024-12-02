8 дней
Грузинский трип: Тбилиси, Казбеги, Кахетия, Мцхета и Ахалцихе
Испечь хачапури, попробовать настоящую Боржоми и искупаться в серных источниках
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от вашего времени ...
«Вас ждут мастер-классы по приготовлению знаменитых национальных блюд, достопримечательности Алазанской долины, Мартвильский каньон и курорт Боржоми, а также пещерный город Вардзия и древняя столица Грузии — Мцхета»
14 апр в 08:00
1 мая в 08:00
$1025 за человека
12 дней
В компании вина, моря и гор: экскурсии по Тбилиси, Боржоми и пляжный отдых в Батуми
Побывать в пещерном городе, увидеть древние крепости и расслабиться на морском побережье
Начало: Аэропорт Тбилиси, 14:00. Можем встретить вас в аэр...
«День начнём в 8:30 с посещения пещерного города Вардзия»
26 мая в 08:00
9 июн в 08:00
94 875₽ за человека
7 дней
«Майское» наслаждение в Грузии: путешествие от Тбилиси до Боржоми
Погулять по Вардзии, попробовать кахетинское вино и полюбоваться озером Паравани
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени вашего ...
«Вас ждут: обзорная экскурсия по Тбилиси, красоты Кахетии, винная дегустация и пещерный комплекс Вардзиа»
1 мая в 10:00
$610 за человека
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Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Вардзия»
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