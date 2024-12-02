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то готова продолжать путешествовать так всегда) Удивительно насыщенный на впечатления отдых получился с прекрасной организацией, очень хочется отметить гида Луку- эрудирован, внимателен, доброжелателен. Спасибо организаторам за чуткость к гостям, внимание к просьбам, легкость в общении и юмор, мы были как за каменной стеной -когда за тебя решают все вопросы, а ты наслаждаешься видами, едой и общением! Каждый день новая локация в божественно красивых местах и с очень гостеприимными радушными хозяевами. Очень здорово знакомиться со страной и видеть ее глазами искренне любящих и знающих ее людей.