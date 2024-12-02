Туры в Вардзию из Тбилиси

Найдено 3 тура в категории «Вардзия» в Тбилиси, цены от $610. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Грузинский трип: Тбилиси, Казбеги, Кахетия, Мцхета и Ахалцихе
2 отзыва
8 дней
Грузинский трип: Тбилиси, Казбеги, Кахетия, Мцхета и Ахалцихе
Испечь хачапури, попробовать настоящую Боржоми и искупаться в серных источниках
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от вашего времени ...
«Вас ждут мастер-классы по приготовлению знаменитых национальных блюд, достопримечательности Алазанской долины, Мартвильский каньон и курорт Боржоми, а также пещерный город Вардзия и древняя столица Грузии — Мцхета»
14 апр в 08:00
1 мая в 08:00
$1025 за человека
В компании вина, моря и гор: экскурсии по Тбилиси, Боржоми и пляжный отдых в Батуми
На машине
12 дней
В компании вина, моря и гор: экскурсии по Тбилиси, Боржоми и пляжный отдых в Батуми
Побывать в пещерном городе, увидеть древние крепости и расслабиться на морском побережье
Начало: Аэропорт Тбилиси, 14:00. Можем встретить вас в аэр...
«День начнём в 8:30 с посещения пещерного города Вардзия»
26 мая в 08:00
9 июн в 08:00
94 875 за человека
«Майское» наслаждение в Грузии: путешествие от Тбилиси до Боржоми
7 дней
«Майское» наслаждение в Грузии: путешествие от Тбилиси до Боржоми
Погулять по Вардзии, попробовать кахетинское вино и полюбоваться озером Паравани
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени вашего ...
«Вас ждут: обзорная экскурсия по Тбилиси, красоты Кахетии, винная дегустация и пещерный комплекс Вардзиа»
1 мая в 10:00
$610 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталия
    2 декабря 2024
    Грузинский трип: Тбилиси, Казбеги, Кахетия, Мцхета и Ахалцихе
    Первый раз бронировала тур на этом сайте, и вы знаете, если все туры будут такими как у Мэри и Манучара,
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    то готова продолжать путешествовать так всегда) Удивительно насыщенный на впечатления отдых получился с прекрасной организацией, очень хочется отметить гида Луку- эрудирован, внимателен, доброжелателен. Спасибо организаторам за чуткость к гостям, внимание к просьбам, легкость в общении и юмор, мы были как за каменной стеной -когда за тебя решают все вопросы, а ты наслаждаешься видами, едой и общением! Каждый день новая локация в божественно красивых местах и с очень гостеприимными радушными хозяевами. Очень здорово знакомиться со страной и видеть ее глазами искренне любящих и знающих ее людей.

  • И
    Ирина
    14 октября 2024
    Грузинский трип: Тбилиси, Казбеги, Кахетия, Мцхета и Ахалцихе
    Это была фантастика. Замечательная организация - отели, транспорт, гиды, водители. Лучшего трудно и желать. Очень насыщенная и интересная программа. Я
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    даже и не ожидала, что в Грузии столько красот. А какое вино…. Незабываемая дегустация вина на заводе Гранели. Отдельно хочу отметить нашего гида Луку. Прекрасный и эрудированный человек, который помогал нам со всеми бытовыми вопросами при прохождении маршрутов. Выполнял все наши просьбы по организации обеда, ужина и остановки на просто кофе. Мэри, от всей души, успехов вашей команде и множество благодарных клиентов. А мы скучаем по Грузии и по вам всем тоже. С благодарностью из далекого Калининграда.

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Вардзия»

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В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Грузинский трип: Тбилиси, Казбеги, Кахетия, Мцхета и Ахалцихе
  2. В компании вина, моря и гор: экскурсии по Тбилиси, Боржоми и пляжный отдых в Батуми
  3. «Майское» наслаждение в Грузии: путешествие от Тбилиси до Боржоми
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Кахетия
  2. Сигнахи
  3. Боржоми
  4. Казбеги
  5. Алазанская долина
  6. Гудаури
  7. Монастырь Джвари
  8. Уплисцихе
  9. Крепость Нарикала
  10. Мост мира
Сколько стоит тур в Тбилиси в феврале 2025
Сейчас в Тбилиси в категории "Вардзия" можно забронировать 3 тура от 610 до 94 875. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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