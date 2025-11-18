Мои заказы

Индивидуально по Грузии: Тбилиси и Кахетия, Боржоми и Мцхета, скальный город и крепость Рабат

Посетить более 5 городов, продегустировать вина и чачу и полюбоваться Казбеком
Каждый день нашего путешествия будет наполнен теплом, гостеприимством и увлекательными рассказами.

Мы прогуляемся по узким улочкам Старого Тбилиси, увидим знаменитые серные бани и осмотрим древние церкви и монастыри.

В солнечной Кахетии —
краю виноградников — вы попробуете домашнее вино и чачу, пройдёте по романтичному Сигнахи и Телави, посетите имение князя Чавчавадзе.

Вас ждут живописные виды Боржоми и легендарная минералка, каменные залы Вардзии и крепость Рабат, хранящая истории Средневековья. В Мцхете мы побываем в храме Джвари и вспомним легенды. А дорога в Казбеги откроет перед вами величие кавказских гор.

Традиции, потрясающие пейзажи, вкусная кухня и душевность — это лишь малая часть того, о чём вы будете вспоминать после.

5
1 отзыв
Описание тура

Организационные детали

Рекомендуется взять удобную обувь для экскурсий, зонт, солнцезащитные очки и платки для посещения храмов.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство со Старым Тбилиси

Встретим вас в аэропорту или на автовокзале Тбилиси и доставим в уютные апартаменты, расположенные в сердце Старого города. После короткого отдыха начнём прогулку по древним улицам, где за каждым поворотом вас ждёт история и колорит грузинской столицы.

Вы увидите знаменитые серные бани, Инжировое ущелье и мост Любви, побываете на площади Мейдан, подниметесь к церкви Метехи, заглянете к Плачущей стене и в парк Рике. Мы пройдёмся по Стеклянному мосту и старинной улице Леселидзе, посетим площадь Свободы и спрятанные от глаз дворы и парадные квартала Сололаки.

2 день

Волшебство Кахетии - земли вина и солнца

Сегодня вас ждёт путешествие в Кахетию — регион виноградников, гостеприимства и бескрайних пейзажей. Мы посетим Бодбийский монастырь и очаровательный Сигнахи, известный как «город любви».

Затем отправимся в родовое имение князя Чавчавадзе и в старинный Телави, где вы продегустируете вина, чачу, специи и традиционные соусы. Этот день будет наполнен ароматами, вкусами и теплом грузинской души.

3 день

Боржоми, Вардзия и Рабат - история в камне и воде

Этот день проведём в путешествии по древней Месхетии — региону, где история оживает среди гор и рек. Посетим Боржоми, знаменитый минеральными источниками, прогуляемся по курортному парку, вдохнём аромат хвойных лесов.

Затем побываем в крепости Рабат в Ахалцихе, символе средневековой мощи, и пещерном городе Вардзия, высеченном в скале.

4 день

Мцхета и Казбеги

Утром отправимся в Мцхету — первую столицу Грузии, где сливаются реки Арагви и Кура. Посетим храм Джвари и вспомним легенды, хранимые тысячелетиями. Затем проедем по Военно-Грузинской дороге к величественным вершинам Казбеги. Здесь нам откроются головокружительные панорамы ущелий, горных рек и перевалов.

5 день

Завершение тура, отъезд

Утром — свободное время. Освобождение апартаментов до 12:00 и трансфер в аэропорт или на автовокзал. До новых встреч!

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Дегустации и питьевая вода, приветственное угощение при встрече
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги сопровождающего гида
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Тбилиси и обратно
  • Питание
  • Входные билеты: парк Боржоми - 5 лари, Вардзия - 20 лари, Рабат - 30 лари
  • Трансфер из России (по запросу)
  • Стоимость тура указана при группе из 4 человек
  • При участии 6 человек стоимость тура составит 87 000 ₽ за группу
Место начала и завершения?
Тбилиси, 12:00 (возможна корректировка по договорённости)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вато
Вато — ваш гид в Тбилиси
Меня зовут Вато. Грузия — это страна, которая сочетает в себе древнюю историю и современные достижения. Страна, где гостеприимство местных жителей не знает границ. Я хочу, чтобы каждый гость почувствовал эту
особую атмосферу и полюбил Грузию так же сильно, как и я. В своих экскурсиях по регионам Грузии, стараюсь рассказывать не только исторические факты, но и живые истории, легенды и секреты мест, которые редко попадают в путеводители. Позвольте мне стать вашим гидом, и я обещаю, что ваше путешествие по Грузии подарит незабываемые впечатления и оставит тёплые воспоминания.

И
Ирина
18 ноя 2025
Эта поездка в Грузию стала тем самым случаем, когда ты вроде бы ждёшь многого, а получаешь ещё больше. Всё началось с того момента, как в аэропорту появился Вахтанг. Мы даже
не успели осознать, что прилетели, как разговор сам собой завязался, будто встречаем старого знакомого. Дорога до города прошла незаметно, пока мы слушали его истории и рассматривали Тбилиси из окна.

Про машину и стиль вождения скажу коротко: спокойно и уверенно, чувствовали себя в пути комфортно. Но важнее всего было то, что он умел подать информацию легко, без перегруза, хотя знаний у него явно больше, чем можно уместить в один тур.

Горы запомнились сильнее всего. Мы поднимались выше и выше, погода менялась каждые десять минут, но в этом и была красота. Казбек прятался в облаках –ну и пусть, зато всё вокруг выглядело так, что и без вершины дух захватывал. По дороге к Казбеги было много остановок, но каждая – в тему. Где-то просто стоишь и молчишь, где-то хочется фотографировать всё подряд. Мцхета поразила своей древностью, там какая-то своя тишина.

Что мне понравилось больше всего – полное ощущение свободы. Если хотелось задержаться – задерживались. Если чувствовали, что пора ехать дальше – ехали. Вато буквально считывал наше настроение, и из-за этого маршрут получился живым, а не заученным.

День в Кахетии был солнечным от начала до конца. Долина выглядела как огромная открытка, залитая золотом. Мы заходили в старинные храмы, бродили по тихим улочкам маленьких городков, пробовали вино на заводе Киндзмараули и выбрали пару бутылок домой. Этот день был совсем другим по атмосфере, но таким же тёплым.

Когда пришло время улетать, Вато отвёз нас в аэропорт, и только там почувствовалось, насколько быстро пролетели эти дни. Мы уезжали с ощущением, что познакомились не просто со страной, а с человеком, который эту страну по-настоящему любит.

Эти дни оставили очень светлое чувство. Грузия теперь ассоциируется не только с видами, но и с теми эмоциями, которые подарил нам Вато.
И да, сюда хочется вернуться. Уже строим новые планы.

