Мы прогуляемся по узким улочкам Старого Тбилиси, увидим знаменитые серные бани и осмотрим древние церкви и монастыри.
В солнечной Кахетии —
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуется взять удобную обувь для экскурсий, зонт, солнцезащитные очки и платки для посещения храмов.
Программа тура по дням
Знакомство со Старым Тбилиси
Встретим вас в аэропорту или на автовокзале Тбилиси и доставим в уютные апартаменты, расположенные в сердце Старого города. После короткого отдыха начнём прогулку по древним улицам, где за каждым поворотом вас ждёт история и колорит грузинской столицы.
Вы увидите знаменитые серные бани, Инжировое ущелье и мост Любви, побываете на площади Мейдан, подниметесь к церкви Метехи, заглянете к Плачущей стене и в парк Рике. Мы пройдёмся по Стеклянному мосту и старинной улице Леселидзе, посетим площадь Свободы и спрятанные от глаз дворы и парадные квартала Сололаки.
Волшебство Кахетии - земли вина и солнца
Сегодня вас ждёт путешествие в Кахетию — регион виноградников, гостеприимства и бескрайних пейзажей. Мы посетим Бодбийский монастырь и очаровательный Сигнахи, известный как «город любви».
Затем отправимся в родовое имение князя Чавчавадзе и в старинный Телави, где вы продегустируете вина, чачу, специи и традиционные соусы. Этот день будет наполнен ароматами, вкусами и теплом грузинской души.
Боржоми, Вардзия и Рабат - история в камне и воде
Этот день проведём в путешествии по древней Месхетии — региону, где история оживает среди гор и рек. Посетим Боржоми, знаменитый минеральными источниками, прогуляемся по курортному парку, вдохнём аромат хвойных лесов.
Затем побываем в крепости Рабат в Ахалцихе, символе средневековой мощи, и пещерном городе Вардзия, высеченном в скале.
Мцхета и Казбеги
Утром отправимся в Мцхету — первую столицу Грузии, где сливаются реки Арагви и Кура. Посетим храм Джвари и вспомним легенды, хранимые тысячелетиями. Затем проедем по Военно-Грузинской дороге к величественным вершинам Казбеги. Здесь нам откроются головокружительные панорамы ущелий, горных рек и перевалов.
Завершение тура, отъезд
Утром — свободное время. Освобождение апартаментов до 12:00 и трансфер в аэропорт или на автовокзал. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Дегустации и питьевая вода, приветственное угощение при встрече
- Трансфер по маршруту
- Услуги сопровождающего гида
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Тбилиси и обратно
- Питание
- Входные билеты: парк Боржоми - 5 лари, Вардзия - 20 лари, Рабат - 30 лари
- Трансфер из России (по запросу)
- Стоимость тура указана при группе из 4 человек
- При участии 6 человек стоимость тура составит 87 000 ₽ за группу