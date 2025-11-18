читать дальше

не успели осознать, что прилетели, как разговор сам собой завязался, будто встречаем старого знакомого. Дорога до города прошла незаметно, пока мы слушали его истории и рассматривали Тбилиси из окна.



Про машину и стиль вождения скажу коротко: спокойно и уверенно, чувствовали себя в пути комфортно. Но важнее всего было то, что он умел подать информацию легко, без перегруза, хотя знаний у него явно больше, чем можно уместить в один тур.



Горы запомнились сильнее всего. Мы поднимались выше и выше, погода менялась каждые десять минут, но в этом и была красота. Казбек прятался в облаках –ну и пусть, зато всё вокруг выглядело так, что и без вершины дух захватывал. По дороге к Казбеги было много остановок, но каждая – в тему. Где-то просто стоишь и молчишь, где-то хочется фотографировать всё подряд. Мцхета поразила своей древностью, там какая-то своя тишина.



Что мне понравилось больше всего – полное ощущение свободы. Если хотелось задержаться – задерживались. Если чувствовали, что пора ехать дальше – ехали. Вато буквально считывал наше настроение, и из-за этого маршрут получился живым, а не заученным.



День в Кахетии был солнечным от начала до конца. Долина выглядела как огромная открытка, залитая золотом. Мы заходили в старинные храмы, бродили по тихим улочкам маленьких городков, пробовали вино на заводе Киндзмараули и выбрали пару бутылок домой. Этот день был совсем другим по атмосфере, но таким же тёплым.



Когда пришло время улетать, Вато отвёз нас в аэропорт, и только там почувствовалось, насколько быстро пролетели эти дни. Мы уезжали с ощущением, что познакомились не просто со страной, а с человеком, который эту страну по-настоящему любит.



Эти дни оставили очень светлое чувство. Грузия теперь ассоциируется не только с видами, но и с теми эмоциями, которые подарил нам Вато.

И да, сюда хочется вернуться. Уже строим новые планы.