После завтрака направимся любоваться видом величественного Казбека — одной из самых высоких гор Кавказа. Мы поднимемся на внедорожнике к церкви Святой Троицы в Гергети, расположенной на высоте 2170 метров, откуда нам откроется невероятная панорама.

После по живописной Военно-Грузинской дороге продолжим путь, сделав остановку на Крестовом перевале у арки Дружбы. Посетим крепость Ананури на берегу Жинвальского водохранилища. Вечером прибудем в Тбилиси и разместимся в отеле.