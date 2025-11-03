Мои заказы

Неделя в Грузии с выездом из Владикавказа: Тбилиси, Кахетия, Боржоми

Продегустировать местное вино, насладиться видами Казбека и посетить древние монастыри
Я покажу вам самые живописные уголки Грузии и познакомлю с её культурой.

Вы насладитесь панорамами величественного Казбека и Военно-Грузинской дороги, посетите древнюю крепость Ананури, откуда открывается завораживающий вид.

Мы побываем в знаменитом
винодельческом регионе Кахетии и погуляем по Сигнахи, любуясь пейзажем Алазанской долины. Заглянем на винзавод, где вы продегустируете 4 сорта напитка.

Вы откроете для себя древнюю Мцхету, пещерный город Уплисцихе, курортный Боржоми с его знаменитыми минеральными источниками.

А в Тбилиси вас ждёт экскурсия по старому центру и возможность насладиться традиционными грузинскими песнями и танцами в одном из местных ресторанов.

5
1 отзыв
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возьмите с собой удобные одежду и обувь.

Питание. В стоимость включены завтраки, в том числе завтрак по-кахетински. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Минивэн/микроавтобус.

Возраст участников. 18+.

Виза. Не нужна.

Уровень сложности. Лёгкий, не требует особой физподготовки.

Возможно проведение тура в индивидуальном формате — вы можете выбрать любые удобные даты.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, переезд в Грузию

Мы встречаем вас во Владикавказе и отправляемся к границе России и Грузии. После прохождения формальностей держим курс на Казбеги. Здесь мы остановимся на ночь в гостевом доме.

2 день

Церковь Гергети, Крестовый перевал, крепость Ананури, прибытие в Тбилиси

После завтрака направимся любоваться видом величественного Казбека — одной из самых высоких гор Кавказа. Мы поднимемся на внедорожнике к церкви Святой Троицы в Гергети, расположенной на высоте 2170 метров, откуда нам откроется невероятная панорама.

После по живописной Военно-Грузинской дороге продолжим путь, сделав остановку на Крестовом перевале у арки Дружбы. Посетим крепость Ананури на берегу Жинвальского водохранилища. Вечером прибудем в Тбилиси и разместимся в отеле.

3 день

Кахетия, Сигнахи, Бодбе и дегустация вин

Сегодня едем в Кахетию. Остановимся в Бадиаури, где вас ждёт традиционный кахетинский завтрак. Погуляем по Сигнахи, любуясь видами Алазанской долины, и посетим женский монастырь Бодбе, где покоится Святая Нино.

Затем побываем на винном заводе «Киндзмараули»: вы узнаете о виноделии в Грузии и продегустируете 4 сорта местного вина. После вернёмся в Тбилиси.

4 день

Мцхета, пещерный город Уплисцихе, переезд в Боржоми

С утра мы направимся в Мцхету — старинную столицу Иберии и колыбель грузинской цивилизации. Здесь посетим монастырь Джвари и собор Светицховели. Затем побываем в Уплисцихе — пещерном городе, история которого насчитывает более 2 тысяч лет.

Завершим день в Боржоми — знаменитом курорте с минеральными источниками.

5 день

Крепость Рабат в Ахалцихе, национальный парк в Боржоми

Позавтракав, выезжаем в Ахалцихе, где осмотрим крепость Рабат — одну из самых красивых средневековых крепостей Грузии. Затем вернёмся в Боржоми и прогуляемся по национальному парку «Харагаули», знаменитому своими целебными водами. Желающие смогут искупаться в серных источниках. Завершим день посещением монастыря и храма Святого Серафима Саровского.

6 день

Возвращение в Тбилиси, экскурсия по городу

Сегодня едем обратно в Тбилиси. По приезде начнём знакомство с городом с пешеходной экскурсии по его старой части. Мы посетим храм Метехи, район серных бань, подземный рынок Мейдан, район Шардени. По канатной дороге поднимемся к старинному замку Нарикала и полюбуемся видами с высоты. По желанию вечер можно провести в ресторане с национальными песнями и танцами (доплата за ужин и шоу).

7 день

Возвращение во Владикавказ, завершение тура

После завтрака едем обратно во Владикавказ.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€640
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, в том числе завтрак по-кахетински
  • Трансфер из Владикавказа и обратно
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Услуги гида
  • Дегустация по программе
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Владикавказа и обратно
  • Обеды и ужины
  • Входные билеты
  • Подъём к храму Гергети на внедорожнике
  • Доплата за 1-местное проживание - €180
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владикавказ, аэропорт или ж/д вокзал, точное время - по договорённости
Завершение: Владикавказ, вторая половина дня (в зависимости от ситуации на дороге и границе)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рамаз
Рамаз — ваш гид в Тбилиси
Меня зовут Рамаз. Провожу индивидуальные авторские экскурсии и туры по Тбилиси, Мцхете, Кахетии, Казбеги, Гори и Уплисцихе. Земля поэзии и вина, обитель муз, благословенная Грузия! Веками поэты пытались описать её красоту, но как бы ни были талантливы их строки, это нужно видеть своими глазами!
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Х
Храмова
3 ноя 2025
Путешествие с Рамазом прошло просто замечательно! Посетили много интересных мест. Кроме того, Рамаз советовал где что подешевле купить, завозил на местный рынок. Хурму и гранаты вообще не покупали, Рамаз остановился
по дороге, сказал- рвите бесплатно. Советовал где лучше поменять валюту и где вкусно и дешево покушать. Приятной неожиданностью было то, что при поездке в Кахетию завез всю нашу группу к себе домой, где его мама с невесткой накрыли шикарный стол. Вообщем вся наша группа в полной мере почувствовала настоящее кавказское гостеприимство. Поездка получилась яркой, насыщенной, атмосферной. Рамаз, спасибо тебе огромное, спасибо Виктории и Додо. Ну а мамочке отдельное СПАСИБО, и дай Бог ей крепкого здоровья!

