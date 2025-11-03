Питание. В стоимость включены завтраки, в том числе завтрак по-кахетински. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.
Транспорт. Минивэн/микроавтобус.
Возраст участников. 18+.
Виза. Не нужна.
Уровень сложности. Лёгкий, не требует особой физподготовки.
Возможно проведение тура в индивидуальном формате — вы можете выбрать любые удобные даты.
Программа тура по дням
1 день
Встреча, переезд в Грузию
Мы встречаем вас во Владикавказе и отправляемся к границе России и Грузии. После прохождения формальностей держим курс на Казбеги. Здесь мы остановимся на ночь в гостевом доме.
2 день
Церковь Гергети, Крестовый перевал, крепость Ананури, прибытие в Тбилиси
После завтрака направимся любоваться видом величественного Казбека — одной из самых высоких гор Кавказа. Мы поднимемся на внедорожнике к церкви Святой Троицы в Гергети, расположенной на высоте 2170 метров, откуда нам откроется невероятная панорама.
После по живописной Военно-Грузинской дороге продолжим путь, сделав остановку на Крестовом перевале у арки Дружбы. Посетим крепость Ананури на берегу Жинвальского водохранилища. Вечером прибудем в Тбилиси и разместимся в отеле.
3 день
Кахетия, Сигнахи, Бодбе и дегустация вин
Сегодня едем в Кахетию. Остановимся в Бадиаури, где вас ждёт традиционный кахетинский завтрак. Погуляем по Сигнахи, любуясь видами Алазанской долины, и посетим женский монастырь Бодбе, где покоится Святая Нино.
Затем побываем на винном заводе «Киндзмараули»: вы узнаете о виноделии в Грузии и продегустируете 4 сорта местного вина. После вернёмся в Тбилиси.
4 день
Мцхета, пещерный город Уплисцихе, переезд в Боржоми
С утра мы направимся в Мцхету — старинную столицу Иберии и колыбель грузинской цивилизации. Здесь посетим монастырь Джвари и собор Светицховели. Затем побываем в Уплисцихе — пещерном городе, история которого насчитывает более 2 тысяч лет.
Завершим день в Боржоми — знаменитом курорте с минеральными источниками.
5 день
Крепость Рабат в Ахалцихе, национальный парк в Боржоми
Позавтракав, выезжаем в Ахалцихе, где осмотрим крепость Рабат — одну из самых красивых средневековых крепостей Грузии. Затем вернёмся в Боржоми и прогуляемся по национальному парку «Харагаули», знаменитому своими целебными водами. Желающие смогут искупаться в серных источниках. Завершим день посещением монастыря и храма Святого Серафима Саровского.
6 день
Возвращение в Тбилиси, экскурсия по городу
Сегодня едем обратно в Тбилиси. По приезде начнём знакомство с городом с пешеходной экскурсии по его старой части. Мы посетим храм Метехи, район серных бань, подземный рынок Мейдан, район Шардени. По канатной дороге поднимемся к старинному замку Нарикала и полюбуемся видами с высоты. По желанию вечер можно провести в ресторане с национальными песнями и танцами (доплата за ужин и шоу).
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки, в том числе завтрак по-кахетински
Трансфер из Владикавказа и обратно
Транспортное обслуживание по программе
Услуги гида
Дегустация по программе
Что не входит в цену
Проезд из вашего города до Владикавказа и обратно
Обеды и ужины
Входные билеты
Подъём к храму Гергети на внедорожнике
Доплата за 1-местное проживание - €180
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владикавказ, аэропорт или ж/д вокзал, точное время - по договорённости
Завершение: Владикавказ, вторая половина дня (в зависимости от ситуации на дороге и границе)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рамаз — ваш гид в Тбилиси
Меня зовут Рамаз. Провожу индивидуальные авторские экскурсии и туры по Тбилиси, Мцхете, Кахетии, Казбеги, Гори и Уплисцихе. Земля поэзии и вина, обитель муз, благословенная Грузия! Веками поэты пытались описать её красоту, но как бы ни были талантливы их строки, это нужно видеть своими глазами!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Храмова
3 ноя 2025
Путешествие с Рамазом прошло просто замечательно! Посетили много интересных мест. Кроме того, Рамаз советовал где что подешевле купить, завозил на местный рынок. Хурму и гранаты вообще не покупали, Рамаз остановился читать дальше
по дороге, сказал- рвите бесплатно. Советовал где лучше поменять валюту и где вкусно и дешево покушать. Приятной неожиданностью было то, что при поездке в Кахетию завез всю нашу группу к себе домой, где его мама с невесткой накрыли шикарный стол. Вообщем вся наша группа в полной мере почувствовала настоящее кавказское гостеприимство. Поездка получилась яркой, насыщенной, атмосферной. Рамаз, спасибо тебе огромное, спасибо Виктории и Додо. Ну а мамочке отдельное СПАСИБО, и дай Бог ей крепкого здоровья!